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Новости Коронавирус и карантин
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Государство заинтересовано бесплатно вакцинировать украинцев от COVID-19, - Ляшко

Государство заинтересовано бесплатно вакцинировать украинцев от COVID-19, - Ляшко

Украинцы не должны вакцинироваться против коронавируса в частных структурах за свои деньги, поскольку Министерство здравоохранения заинтересовано в бесплатной вакцинации всех слоев населения.

Об этом телеканалу "Украина24" рассказал главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам главного санитарного врача, правительство делает все возможное, чтобы вакцинировать население Украины от 18 лет бесплатно двумя дозами вакцины.

"Сегодня государство заинтересовано сделать прививку бесплатно для всех слоев населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации за свои деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодии 2021 года, но и то не факт", - отметил заместитель главы Минздрава.

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Ляшко также сообщил, что всех привитых будут заносить в электронную систему здравоохранения. Когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Бесплатно - чем?
Кстати, если из бюджета - это совсем не бесплатно на самом деле.
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20.01.2021 02:40
+6
Вакцинировать Ляшка и Степанова ежедневно, пока не докажут что не могут сдохнуть.
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20.01.2021 03:40
+5
Пане Ляшко, ви ще придумайте "монетізацію" щеплень, як порошенківські розумники зробили таку собі монетизацію субсидій. Буде сподручніше красти гроші з ковідного фонду
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20.01.2021 02:02
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Все попытки создать вакцины против коронавирусов ранее оканчивались неудачей, поскольку после повторного заражения привитые животные неизменно болели тяжелее, чем непривитые, и погибали. По этой причине этап исследований на людях даже и не начинался. За крайне тяжелое протекание болезни у привитых ответственнен эффект ADE (более быстрое размножение вируса в присутствии специф. антител). При создании новой вакцины от ковида этап испытаний на животных был пропущен... читай-те думай-те решай-те (с)
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20.01.2021 01:49 Ответить
"эффект ADE" - и при наличии этой проблемы получите бесплатненько??
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20.01.2021 06:02 Ответить
А дайте пруфы на ваши источники. А то как то обс попахивает..
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20.01.2021 07:53 Ответить
За 30 просмотров и ни одного комента...
Ляшко может и не Гад совсем, но я сомневаюсь что на таком движе слуги не погреються. Так или иначе.
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20.01.2021 01:49 Ответить
Пришел спец - вирусолог
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20.01.2021 01:51 Ответить
Ляшко , ви корупціонери, зобов'язані вакцинувати безкоштовно, а то народ вас стерилізує безкоштовно.
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20.01.2021 09:28 Ответить
Ляшко , ви корупціонерів, зобов'язані вакцинувати безкоштовно, а народ вас стерилізує теж безкоштовно.
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25.01.2021 23:53 Ответить
https://sportarena.com/football/nations-league/pavelko-ob-apellyatsii-v-cas-po-matchu-s/ Павелко намекнул на успешную апелляцию по скандальному матчу с Швейцарией .
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20.01.2021 01:54 Ответить
Пане Ляшко, ви ще придумайте "монетізацію" щеплень, як порошенківські розумники зробили таку собі монетизацію субсидій. Буде сподручніше красти гроші з ковідного фонду
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20.01.2021 02:02 Ответить
А чим тобі не сподобалась монетизація субсидій, зебіле? Гроші отримували свбсідіанти, тобто населення, а не невідомо хто. Мої батьки-пенсіонери не лише мали можливість оплатити компослуги, а й при економії залишити собі кошти, які не використали. Правда, газовим компаніям з цього нічого не діставалося. Тому не звізди.
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20.01.2021 05:56 Ответить
О. Снова Порошенко виноват, да ) 😁😁😁. Ск. Платят за килознак, ватан?
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20.01.2021 07:00 Ответить
Чим? Китайською бадягою з ефективністю 50%? Чи кацапською бояркою?
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20.01.2021 02:13 Ответить
Бесплатно - чем?
Кстати, если из бюджета - это совсем не бесплатно на самом деле.
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20.01.2021 02:40 Ответить
Он же сказал, Будем выкупать у частников, по коммерческой распила цене 500/500% к цене. И все довольны.
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20.01.2021 03:29 Ответить
Долго думал каким боком или каким органом существующее правительство (они себя "государством" называют по примеру Людовика 15-го) "заинтересовано" нас все привить бесплатно и ответа НЕ НАШЕЛ. Скорее всего, это привычный пустой брех "на луну". Типа весна близко и гормоны начали играть...
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20.01.2021 03:32 Ответить
Вакцинировать Ляшка и Степанова ежедневно, пока не докажут что не могут сдохнуть.
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20.01.2021 03:40 Ответить
Рашистской вакциной?
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20.01.2021 06:33 Ответить
Так вот почему Янелох клянчит бесплатно вакцину в Европе, то у Макрона, то у Меркель...
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20.01.2021 07:04 Ответить
ну так для свого кодла старається у гейропі... а решті можна й сіфілофак у чайників для гешефту закупити а потім ідіотам продати
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20.01.2021 09:32 Ответить
Государство Украина (в широком понимании слова) конечно заинтересовано. А, вы со своими серыми схемами, тупостью и аморальностью - нет.
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20.01.2021 07:57 Ответить
Я и платную делать не вижу смысла , лучше переболеть , а бесплатную китайскую или кацапскую бормотуху пусть зелебобикам колят они сами искренне этого хотели , ну а то что половина из них может сдохнуть , то это последствия их выбора они сами этого хотели.
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20.01.2021 08:30 Ответить
Супутником Весь блок ЗАЖОПу і його прихильників по десять раз
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20.01.2021 09:12 Ответить
При чем делать это принудительно и перед камерой. За любовь к Мордору пусть своим здоровьем и рассчитываются. А если посдыхают , то это только плюс , как говорят у них в Мордоре : Сдох Рябинович или Медвед , да и хер с ним.
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20.01.2021 12:43 Ответить
Идите в баню со своими вакцинами. Это каким нужно быть необузданным, чтобы ширнуться в ожидании положительных результатов..
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20.01.2021 08:37 Ответить
Брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Зелень краде вже і буде красти бюджетні кошти виділені для вакцинації, лікування українців.
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20.01.2021 09:10 Ответить
чем , цианистим калием ?
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20.01.2021 09:27 Ответить
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20.01.2021 10:06 Ответить
 
 