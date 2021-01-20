Государство заинтересовано бесплатно вакцинировать украинцев от COVID-19, - Ляшко

Украинцы не должны вакцинироваться против коронавируса в частных структурах за свои деньги, поскольку Министерство здравоохранения заинтересовано в бесплатной вакцинации всех слоев населения.

Об этом телеканалу "Украина24" рассказал главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам главного санитарного врача, правительство делает все возможное, чтобы вакцинировать население Украины от 18 лет бесплатно двумя дозами вакцины.

"Сегодня государство заинтересовано сделать прививку бесплатно для всех слоев населения. Поэтому на первых этапах не нужно рассматривать возможность прививки за собственные средства в частных структурах, поскольку мы заинтересованы и имеем ресурс выкупать всю вакцину, которая будет попадать или иметь возможность попасть на рынок Украины. Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации за свои деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодии 2021 года, но и то не факт", - отметил заместитель главы Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 177 человек, выявлены 3 939 новых случаев, выздоровели - 15 052

Ляшко также сообщил, что всех привитых будут заносить в электронную систему здравоохранения. Когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.