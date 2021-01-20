Степанов объяснил, почему вакцину "Sinovac" закупают через "Лекхим"

Компания "Синовак" настаивала на заключении договора о закупках COVID-вакцины Украине через компанию "Лекхим".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"По предложению, по настоянию компании "Синовак", к процессу переговоров была привлечена компания, с которой они сотрудничали ранее и сотрудничают сейчас - компания "Лекхим". После того, как подошел вопрос соответствующего заключения договоров, мы еще раз обратились относительно нашего желания заключения соответствующего договора непосредственно с компанией Синовак. Мы получили ответ, что они хотели бы иметь этот договор через компанию "Лекхим", которая уже непосредственно будет заниматься поставками этих вакцин", - рассказал Степанов.

В то же время глава Минздрава рассказал, что министерство обращалось относительно закупки вакцины от COVID-19 к двум китайским компаниям - "Синовак" и "Синофарм".

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