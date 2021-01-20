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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов объяснил, почему вакцину "Sinovac" закупают через "Лекхим"

Степанов объяснил, почему вакцину

Компания "Синовак" настаивала на заключении договора о закупках COVID-вакцины Украине через компанию "Лекхим".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"По предложению, по настоянию компании "Синовак", к процессу переговоров была привлечена компания, с которой они сотрудничали ранее и сотрудничают сейчас - компания "Лекхим". После того, как подошел вопрос соответствующего заключения договоров, мы еще раз обратились относительно нашего желания заключения соответствующего договора непосредственно с компанией Синовак. Мы получили ответ, что они хотели бы иметь этот договор через компанию "Лекхим", которая уже непосредственно будет заниматься поставками этих вакцин", - рассказал Степанов.

В то же время глава Минздрава рассказал, что министерство обращалось относительно закупки вакцины от COVID-19 к двум китайским компаниям - "Синовак" и "Синофарм".

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Лекхим (15)


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Топ комментарии
+51
Потому что у них откат больше?
Степанов объяснил, почему вакцину "Sinovac" закупают через "Лекхим" - Цензор.НЕТ 3180
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20.01.2021 11:01
+33
Степанов объяснил, почему вакцину "Sinovac" закупают через "Лекхим" - Цензор.НЕТ 5409
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20.01.2021 11:03
+28
Степанов, блин, как это тухло . Надеюсь за геноцид граждан Украины и мародёрство будете отвечать всей кодлой.
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20.01.2021 11:05
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Какой бред в словах большего бреда не слышал эти люди просто потеряли чувство реальности и страха
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20.01.2021 15:36 Ответить
09.01.21 11:48 Степанов о закупке вакцины Sinovac через "связанную с Богатыревой" фирмой: Это требование производителя - дежавю?
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20.01.2021 15:50 Ответить
Абсолютное вранье! Кто платит тот и посредника выбирает!
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20.01.2021 17:01 Ответить
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