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Минздрав разработал Национальную стратегию контроля онкозаболеваний до 2030 года, - Степанов

Минздрав разработал Национальную стратегию контроля онкозаболеваний до 2030 года, - Степанов

Министерство здравоохранения разработало и готовит к внедрению Национальную стратегию контроля онкозаболевания до 2030 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"Минздрав в 2020 году разработал Национальную стратегию контроля онкозаболеваний до 2030 года, внедрение которой начинается в ближайшее время", - сказал он.

Министр добавил, что планируется расширять перечень услуг по диагностике и лечению онкозаболеваний по программе медгарантий.

"В 2020 году услуги по диагностике онкозаболеваний предоставляли 118 медучреждений. В 2021 году мы будем максимально расширять перечень таких услуг",- сказал Степанов.

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Минздрав разработал Национальную стратегию контроля онкозаболеваний до 2030 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 2435
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20.01.2021 10:47 Ответить
Минздрав разработал Национальную стратегию контроля онкозаболеваний до 2030 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 4187
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20.01.2021 10:48 Ответить
В США коли хтось із близьких родичів захворів на онкозахворювання то всі родичі проходять тест на онкологію. А страхова медицина щорічно проводить обстеження своїх пацієнтів до 45-50 років, а далі двічі на рік. Пацієнт заінтересований в обстеженні тим, що отримає страховку на лікування у випадку захворювання, при умові, що проходив тести.
А що у нас? Як каже знайомий онколог - Я не Бог і не можу створити чудо, коли приходить хворий, а в нього уже метастази.
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20.01.2021 11:05 Ответить
Під контролем у Степанова це як під контролем у Зекоміка, надії немає.
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20.01.2021 11:20 Ответить
 
 