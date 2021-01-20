Минздрав разработал Национальную стратегию контроля онкозаболеваний до 2030 года, - Степанов
Министерство здравоохранения разработало и готовит к внедрению Национальную стратегию контроля онкозаболевания до 2030 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.
"Минздрав в 2020 году разработал Национальную стратегию контроля онкозаболеваний до 2030 года, внедрение которой начинается в ближайшее время", - сказал он.
Министр добавил, что планируется расширять перечень услуг по диагностике и лечению онкозаболеваний по программе медгарантий.
"В 2020 году услуги по диагностике онкозаболеваний предоставляли 118 медучреждений. В 2021 году мы будем максимально расширять перечень таких услуг",- сказал Степанов.
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А що у нас? Як каже знайомий онколог - Я не Бог і не можу створити чудо, коли приходить хворий, а в нього уже метастази.