МОЗ розробило Національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я розробило і готує до впровадження Національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.
"МОЗ у 2020 році розробило Національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року, впровадження якої розпочинається найближчим часом", - сказав він.
Міністр додав, що планується розширювати перелік послуг з діагностики та лікування онкозахворювань за програмою медгарантій.
"У 2020 році послуги з діагностики онкозахворювань надавали 118 медзакладів. У 2021 році ми будемо максимально розширювати перелік таких послуг", - сказав Степанов.
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А що у нас? Як каже знайомий онколог - Я не Бог і не можу створити чудо, коли приходить хворий, а в нього уже метастази.