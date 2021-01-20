МОЗ розробило Національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розробило і готує до впровадження Національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

"МОЗ у 2020 році розробило Національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року, впровадження якої розпочинається найближчим часом", - сказав він.

Міністр додав, що планується розширювати перелік послуг з діагностики та лікування онкозахворювань за програмою медгарантій.

"У 2020 році послуги з діагностики онкозахворювань надавали 118 медзакладів. У 2021 році ми будемо максимально розширювати перелік таких послуг", - сказав Степанов.

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