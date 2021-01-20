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МОЗ розробило Національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року, - Степанов

МОЗ розробило Національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розробило і готує до впровадження Національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

"МОЗ у 2020 році розробило Національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року, впровадження якої розпочинається найближчим часом", - сказав він.

Міністр додав, що планується розширювати перелік послуг з діагностики та лікування онкозахворювань за програмою медгарантій.

"У 2020 році послуги з діагностики онкозахворювань надавали 118 медзакладів. У 2021 році ми будемо максимально розширювати перелік таких послуг", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ розширив перелік закуповуваних для онкохворих ліків: додали 9 нових препаратів, - Степанов

Автор: 

МОЗ (5390) онкологія (134) Степанов Максим (2196)


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Минздрав разработал Национальную стратегию контроля онкозаболеваний до 2030 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 2435
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20.01.2021 10:47 Відповісти
Минздрав разработал Национальную стратегию контроля онкозаболеваний до 2030 года, - Степанов - Цензор.НЕТ 4187
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20.01.2021 10:48 Відповісти
В США коли хтось із близьких родичів захворів на онкозахворювання то всі родичі проходять тест на онкологію. А страхова медицина щорічно проводить обстеження своїх пацієнтів до 45-50 років, а далі двічі на рік. Пацієнт заінтересований в обстеженні тим, що отримає страховку на лікування у випадку захворювання, при умові, що проходив тести.
А що у нас? Як каже знайомий онколог - Я не Бог і не можу створити чудо, коли приходить хворий, а в нього уже метастази.
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20.01.2021 11:05 Відповісти
Під контролем у Степанова це як під контролем у Зекоміка, надії немає.
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20.01.2021 11:20 Відповісти
 
 