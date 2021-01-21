Степанов солгал: китайцы не требовали продавать вакцину через "Лекхим", - СМИ. ВИДЕО
Журналисты сайта Chas News утверждают, что смогли дозвониться в офис компании Sinovac, и там ответили, что обсуждают продажу вакцины только с госструктурами, а работать с "Лекхимом" им сказали власти Украины.
Речь об этом идет в расследовании, опубликованном на сайте Chas News, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты утверждают, что позвонили по номеру, указанному на сайте китайском компании Sinovac, и представились представителями частной украинской компании, которая якобы хочет купить партию вакцины. Им ответили, что продают вакцину только госструктурам. А на уточняющий вопрос, как же они тогда продают вакцину "Лекхиму", собеседница из Пекина сказала, что работать с "Лекхимом" им указали украинские власти.
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Группа Устенко (тот который советник) разрабатывает для Зеленского концепцию и мероприятия по отставке правительства Шмыгаля, утверждение нового состава КМ во главе с Витренко и роспуска Верховной Рады летом-осенью 2021).
http://argumentua.com/stati/pochemu-ministr-stepanov-prestupnik-u-vlasti-v-strane-podletsy-i-degeneraty Екатерина Ножевникова .
Зеоманский , отвечать будешь ты за этот беспредел в стране !!
При этом мутация 501Y.V2, обнаруженная в ЮАР в декабре, на 50% более заразная, чем предыдущие, к настоящему времени она распространилась по меньшей мере в 20 странах.
Уже другой штам в двери ломится, а у нас от первого ничего нет!
Кроме того, вакцинация, это еще и государственная безопасность, а потому и Баканов ОБЯЗАН возбудить дело против Шмыгаля.
Китай до сих пор, наверно, считает реальными властями Украины - ПР и её наследников - маскировочные партии БПППЕСов
СтЄпашку у відставку!
Ну і чого ви розкричались...все не так просто щоб тільки дзвінком можно було завершити розслідування ...Ви що думали що Китаці скажуть "ми хотіли трохи баблаз лекхимом відмить" ...Народ що ви вірите всьому підряд...а особливо тому що вам в вуха льють кожен день...
Не вже ви думаєте що Степанов ризикнув би брехати напряму...і не думав що його викриють...та це ж недолуго... Ви навіть точку початку не знаєте і як все було далі...Я ні кого не захищаю але треба якось виводи робити глубого вивчення інформаціїї а не поверхневого.. А то в нас хтось гавкне тримайте крадій...і всі без роздумів кричать крадій крадій.. а крадій то сам і кричав тримайте крадія частенько так.
И флаг смени на твой родной - х.йловский!
Но я уверен, что Степанов сам лично навряд ли пошел бы на эту авантюру.
Не хватило бы ума и смелости. Степанов всего лишь исполнитель чьего-то решения работать через "Лекхим". А кто над Степановым? Можно посчитать по трем пальцам.