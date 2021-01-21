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Степанов солгал: китайцы не требовали продавать вакцину через "Лекхим", - СМИ. ВИДЕО

Журналисты сайта Chas News утверждают, что смогли дозвониться в офис компании Sinovac, и там ответили, что обсуждают продажу вакцины только с госструктурами, а работать с "Лекхимом" им сказали власти Украины.

Речь об этом идет в расследовании, опубликованном на сайте Chas News, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты утверждают, что позвонили по номеру, указанному на сайте китайском компании Sinovac, и представились представителями частной украинской компании, которая якобы хочет купить партию вакцины. Им ответили, что продают вакцину только госструктурам. А на уточняющий вопрос, как же они тогда продают вакцину "Лекхиму", собеседница из Пекина сказала, что работать с "Лекхимом" им указали украинские власти.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов о поставке вакцин от коронавируса в Украину: Переговоры были начаты уже в мае, мы определили два пути получения препарата

Автор: 

вакцина (3815) Китай (2913) Степанов Максим (2062) Лекхим (15)


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Топ комментарии
+74
Степанов солгал: китайцы не требовали продавать вакцину через "Лекхим", - СМИ - Цензор.НЕТ 6160
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21.01.2021 19:51
+61
Радісна новина на цілий день

Степанов солгал: китайцы не требовали продавать вакцину через "Лекхим", - СМИ - Цензор.НЕТ 4355
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21.01.2021 19:50
+61
авжеж
цього вимагала Богатирьова
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21.01.2021 19:51
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Страница 3 из 3
Это уже мародерство или еще конец эпохи коррупции?
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21.01.2021 21:37 Ответить
Это было очень похоже сразу же что китайцы не требовали продать вакцину через прокладку. И посредник солидный - Богатырева, услышав только ее имя ему уже никто не верил.
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21.01.2021 21:39 Ответить
я сразу написал, что он врет! Это было очевидно! Степанов с бандой Януковича - Богатыревой хочет заработать бабала для мафиозной семьи. А китайцы, чтобы ставили условия продажи, через фарм фирму Богатыревой, то это смешно. Китайцам похер все и они как угодно продадут свои вакцины. Все просто, что аж до смешного элементарно было в мозаику собрать. Но тут не без открытий оказалось, что он сделав это лживое свое заявление - он раскрыл, что он с семьей Януковича - Богатыревой сотрудничает, а Богатырева - это королева наркомафии в Украине. Вообще очевидно, что вся система в Украине гнилая и поломанная олигархами, через колено. Вся власть работает на олигархов. От этого вся страна загибается. Они кругом все поломали, чтобы грабить страну. Нужно восстание против олигархов. Оно произойдет, но люди должны быть готовы сносить не их шестерок во власти, а нужно уничтожить самих олигархов и забрать у них все до последнего!
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21.01.2021 21:42 Ответить
Степанов- брехло патологічне. Так само він брехав по статистиці хворих корона-вірусом. Він чудово вписується в загальний портрет нинішньої української фарисейської влади.
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21.01.2021 21:44 Ответить
Из плана заявленных встреч с представителями стран по перспективным направлениям будущего главы Государственного департамента США Antony Blinken на февраль 2021 вычеркнуто пять позиций Иран, ЮАР, Бразилия, Мексика и Украина. Добавлено - Австралия, Тайвань, Дания,Германия, Великобритания. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

Группа Устенко (тот который советник) разрабатывает для Зеленского концепцию и мероприятия по отставке правительства Шмыгаля, утверждение нового состава КМ во главе с Витренко и роспуска Верховной Рады летом-осенью 2021).
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21.01.2021 21:52 Ответить
Степанов збрехав: китайці не вимагали продавати вакцину через "Лекхім", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9638
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21.01.2021 21:57 Ответить
Хіба винний лис в тому, що їсть зайців. Винний, а точні винні, ті, хто цьому лису дав повноваження керувати 5 років нашої країною. Де замість зайців та інших тваринок ми з вами. Тут краще до порівняння навіть не зайці підходять а барани.
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21.01.2021 21:57 Ответить
Надеюсь, завтра уже будет уволен.
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21.01.2021 22:06 Ответить
А... Да? Ну надейся...
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21.01.2021 22:09 Ответить
Это в Европе давно бы уже подали в отставку! А в Украине, он сначала уйдет на больничный, а если его уволят, он потом восстановится через продажный суд, а потом через этот же суд потребует еще и компенсацию!
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22.01.2021 11:43 Ответить
"Тестирование у нас в стране по сути провалено. Цифры занижены. Как там говорили "надо просто перестать стрелять", теперь надо просто перестать болеть и просто перестать тестироваться."
http://argumentua.com/stati/pochemu-ministr-stepanov-prestupnik-u-vlasti-v-strane-podletsy-i-degeneraty Екатерина Ножевникова .
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21.01.2021 22:07 Ответить
Не факт что занижены.скорее всего многие уже переболели и большинство не обращалось в медучереждения.
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22.01.2021 05:41 Ответить
Самое худшее в людях, это непризнание своих ошибок любой ценой. Даже самой подлой - враньем. Зеленский пида............с , боитесь признаться что вы с ним?
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25.01.2021 21:53 Ответить
просто перестать умирать, то в ноябре как мухи на 20 тысяч больше средне статистического
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22.01.2021 08:28 Ответить
Ахахахахах))) Есть комменты зебилоидов под новостью? Еще не смотрел.
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21.01.2021 22:12 Ответить
Мы не лохи и мы вам ничего не должны - это девиз не только Зеленского , а и всей теперешней власти в Украине.Только я не понимаю почему мы им что то должны , например налоги ?! Давайте их уволим , а уволенным зарплаты не платят!
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21.01.2021 22:12 Ответить
И что на это скажет самый ярый борцун с барыгами в мире?
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21.01.2021 22:27 Ответить
зашквар. если подтвердится официально - повод для открытия уголовного дела...хотя о чем это я? это же Украина, еще и премию дадут.
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21.01.2021 22:40 Ответить
откат или премию, или это одно и тоже..
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22.01.2021 08:29 Ответить
в Украине одно и то же.
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22.01.2021 10:49 Ответить
і шо?. заява про відставку вже є?. а указ президента?. а внесення від шмигаля?.
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21.01.2021 22:41 Ответить
Ничего святого! Бизнес на крови.!
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21.01.2021 23:29 Ответить
Зеля опять обоссал свидетелей своей секты. Никогда такого не было и вот опять
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21.01.2021 23:33 Ответить
Степанов збрехав: китайці не вимагали продавати вакцину через "Лекхім", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9727
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21.01.2021 23:38 Ответить
Да ладно
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21.01.2021 23:40 Ответить
а кто-то сомневался? Китай подтвердил, что работа через посредника - фирму Лексим - это требование правительства Украины
Зеоманский , отвечать будешь ты за этот беспредел в стране !!
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21.01.2021 23:44 Ответить
Зебуин соврет - недорого возьмет.
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22.01.2021 00:07 Ответить
Что там про нулевую толерантность к коррупции?
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22.01.2021 00:51 Ответить
"Лекхим" звучит не по китайски и не по английски, а по израильски. Возможно это израильская фирма зарегистрирована в Китае. А может даже и не в Китае.
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22.01.2021 00:58 Ответить
"Лекхим" наверно в офшорах как обычно. Вот по этому мы и не можем купить правильную вакцину! Только Sinovac и "Новичок" продают через прокладки! И может ещё договорятся с Индусами. За такие дела вешать нужно! И не фигурально. Как же вы варюги , достали народ Украины!
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22.01.2021 01:49 Ответить
«Новая мутация коронавируса, получившая обозначение 501Y.V2, "ускользает" от антител, которые вводятся при помощи плазмы крови от ранее выздоровевших людей. Ведутся исследования, насколько разработанные вакцины смогут справиться с такой мутацией, возможно ли повторное заражение», - говорится в статье группы южноафриканских ученых из трех университетов.

При этом мутация 501Y.V2, обнаруженная в ЮАР в декабре, на 50% более заразная, чем предыдущие, к настоящему времени она распространилась по меньшей мере в 20 странах.

Уже другой штам в двери ломится, а у нас от первого ничего нет!
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22.01.2021 02:46 Ответить
этого дурака надо изолировать вместе с ляшко
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22.01.2021 02:48 Ответить
А что - есть такие, кто сразу не понял, что это откатная схема...
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22.01.2021 02:59 Ответить
Понять-то поняли. Но вот сейчас уже есть материал для НАБУ, а у Премьер-министра нет иммунитета от возбуждения уголовного дела.
Кроме того, вакцинация, это еще и государственная безопасность, а потому и Баканов ОБЯЗАН возбудить дело против Шмыгаля.
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22.01.2021 14:38 Ответить
Внимание вопрос: как называлась бы страна, если бы все госчиновники выполняли бы свой долг ?
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22.01.2021 16:13 Ответить
Рай
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22.01.2021 22:40 Ответить
...ну а вот с этого момента поподробнее и так, чтобы этот передаст степанов никуда не слинял...
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22.01.2021 03:09 Ответить
німецький генерал Гудеріан, який тривалий час знав адольфа гітлера, в своїх мемуарах згадував, що гітлер в кінці війни, перетворив день на ніч, чорне на біле,вкрай хворобливо реагував на критику, всіляко принижував своє оточення та усіх, хто йому суперечив. Однак саме головне-що він брехав, навіть не задумуючись, брехав по всякому поводу і в будь-якому оточенні, ця його брехливість просто вражала. Так і Степанов з Ляшком -створили схему заробітку, підрахували "издержки и неустойки", Санітар створив жінчину консалтингову фірму, залучили Райчиного синка для випуску бодяги, макакам вказали, хто буде бодяжити, замовили у Світовому банку кредит для покупки вакцини, Крадуцький забезпечуватиме медсестрами та шприцами і приміщеннями. І процес пошел. А зараз хочуть пропхнути через ВР закон, що застосовувати вакцину можна і без випробуваннь. Крадуцький на комітеті вже погодив. А для пропаганди своєї чесності, щоденно І ляшко і Санітар і Крадуцький брешуть, наавіть не поперхнуться.
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22.01.2021 03:58 Ответить
Тут нікого з оточення Степанова брехливість не вражає, бо брешуть усі...й рахують що це і є норма...А хто скаже правду - той сяде...
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22.01.2021 16:14 Ответить
Жду ответа Бубочки
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22.01.2021 07:01 Ответить
я б дуже здивувався якщо б вони сказали правду бо це брехлива злочинна антиукраінська влада
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22.01.2021 07:17 Ответить
Степаше соврать - 2 пальца обοςςατь.
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22.01.2021 08:14 Ответить
"работать с "Лекхимом" им сказали власти Украины"

Китай до сих пор, наверно, считает реальными властями Украины - ПР и её наследников - маскировочные партии БПППЕСов
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22.01.2021 09:39 Ответить
Я чомусь так і думав. З якого, раптом китайці так полюбили якогось посередника...
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22.01.2021 09:56 Ответить
Які хороші продовжувачі діла партії ригаАналів! і закінчать, як та партія.

СтЄпашку у відставку!
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22.01.2021 10:34 Ответить
В тендере на поставку 1,9 млн доз вакцины от COVID-19, который ГП "Медзакупки" объявило 30 декабря, у ОАО "Лекхим" не было конкурентов Источник: https://censor.net/ru/n3241560
Ну і чого ви розкричались...все не так просто щоб тільки дзвінком можно було завершити розслідування ...Ви що думали що Китаці скажуть "ми хотіли трохи баблаз лекхимом відмить" ...Народ що ви вірите всьому підряд...а особливо тому що вам в вуха льють кожен день...

Не вже ви думаєте що Степанов ризикнув би брехати напряму...і не думав що його викриють...та це ж недолуго... Ви навіть точку початку не знаєте і як все було далі...Я ні кого не захищаю але треба якось виводи робити глубого вивчення інформаціїї а не поверхневого.. А то в нас хтось гавкне тримайте крадій...і всі без роздумів кричать крадій крадій.. а крадій то сам і кричав тримайте крадія частенько так.
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22.01.2021 10:37 Ответить
Сиди за поребриком тихо и не отсвечивай.
И флаг смени на твой родной - х.йловский!
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22.01.2021 11:08 Ответить
Пояснюю для тупих хамлуватих жінок...Флаг той де я зареєстрований...
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22.01.2021 11:15 Ответить
Зелені настільки тупі, що навіть вкрасти по людські нездатні...
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22.01.2021 12:04 Ответить
Степанова минимум в отставку. Это даже не обсуждается.
Но я уверен, что Степанов сам лично навряд ли пошел бы на эту авантюру.
Не хватило бы ума и смелости. Степанов всего лишь исполнитель чьего-то решения работать через "Лекхим". А кто над Степановым? Можно посчитать по трем пальцам.
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22.01.2021 11:02 Ответить
Шмыгаля пора арестовывать - есть все основания (за бездеятельность), а Степанова в СИЗО, без права заставы (на лицо коррупционная схема закупки).
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22.01.2021 14:40 Ответить
То хто ж з них мародер, хто на біді наживається?
Степанов збрехав: китайці не вимагали продавати вакцину через "Лекхім", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5691
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22.01.2021 12:03 Ответить
Дерево и яблоко
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22.01.2021 12:09 Ответить
А чим ви думали тоді, на стадіоні?
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22.01.2021 12:10 Ответить
Чучело, я не был на стадионе. А чем ты думал, написав этот тупой вопрос? Задницей?
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22.01.2021 12:16 Ответить
Та мені пох.ру де ти був. Я з одного речення бачу, що ти тупий Зебіл.
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22.01.2021 12:17 Ответить
Ні він запитав чим ти зараз міркуєшь?????
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22.01.2021 12:31 Ответить
Можу відповісти.. Варіанти два....Або обидва...або хтось третій....іншого варіанта не існує....
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22.01.2021 12:14 Ответить
Один іншого вартий!
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23.01.2021 09:09 Ответить
А что, Степанов когда-то правду говорил?
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22.01.2021 12:58 Ответить
Я уже целый год кричу, что степанов вор и врун, каких в Одессе не мало!
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22.01.2021 13:54 Ответить
"Поздравляю вас,гражданин,соврамши!" (с)
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22.01.2021 14:26 Ответить
Вот брехло. Капец. https://www.youtube.com/watch?v=CXJvrCUoXXo Жесть <<<
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22.01.2021 19:16 Ответить
Только конченние зелохи верят єтим крисам с бегающими глазками, бекающими всякую бредятину.
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23.01.2021 02:14 Ответить
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