Степанов солгал: китайцы не требовали продавать вакцину через "Лекхим", - СМИ. ВИДЕО

Журналисты сайта Chas News утверждают, что смогли дозвониться в офис компании Sinovac, и там ответили, что обсуждают продажу вакцины только с госструктурами, а работать с "Лекхимом" им сказали власти Украины.

Речь об этом идет в расследовании, опубликованном на сайте Chas News, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты утверждают, что позвонили по номеру, указанному на сайте китайском компании Sinovac, и представились представителями частной украинской компании, которая якобы хочет купить партию вакцины. Им ответили, что продают вакцину только госструктурам. А на уточняющий вопрос, как же они тогда продают вакцину "Лекхиму", собеседница из Пекина сказала, что работать с "Лекхимом" им указали украинские власти.

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