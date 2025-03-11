Українська делегація прибула до Саудівської Аравії для переговорів зі США

Українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", - йдеться в дописі.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.