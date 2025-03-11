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Українська делегація прибула до Саудівської Аравії для переговорів зі США

Українська делегація прибула до Саудівської Аравії

Українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", - йдеться в дописі.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Автор: 

Саудівська Аравія (570) США (22497) Україна (5862)


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Топ коментарі
+12
Голова Офісу президента Андрій Єрмак.
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11.03.2025 08:59
+10
Переговори про що? Про здачу американцям ''за так'' надр України, та капітуляцію?!
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11.03.2025 08:55
+10
Чому цей бл#дський цирк називають переговорами?
"Переговори - комунікація між сторонами (переговорниками) задля досягнення своїх цілей, коли кожна зі сторін має рівні можливості у контролі ситуації та прийнятті рішення, яке закріплюється договором."
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11.03.2025 08:56
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Мило взяли?
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11.03.2025 08:51 Відповісти
Ти Андрія Борисовича бачив? Він сам кого хош, без мила
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11.03.2025 08:55 Відповісти
А хто таке "А. Б."?
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11.03.2025 09:41 Відповісти
Єрмак
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11.03.2025 09:42 Відповісти
а хто таке дЄрмак?
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11.03.2025 09:44 Відповісти
Завгосп іноземних справ
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11.03.2025 09:48 Відповісти
Для мотузки
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11.03.2025 09:50 Відповісти
вазелян взяли? по ходу вони сьогодні будуть Бабада
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11.03.2025 08:51 Відповісти
Запомните эти слова - защита украинских интересов, будем смотреть, как они защитят наши интересы, заранее предупреждаю, готовьте как можно больше матерных слов, чтобы потом дать оценку их стараниям.
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11.03.2025 08:54 Відповісти
Переговори про що? Про здачу американцям ''за так'' надр України, та капітуляцію?!
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11.03.2025 08:55 Відповісти
Переговори про підписання угоди, запропонованої преЗЕдентом та узгодженою Шмигалем і Стефанішиною....для початку...
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11.03.2025 09:02 Відповісти
Корову свою не продам нікому, така скотина потрібна самому. Чи багато ти знав про рідкоземельні метали ще кілька місяців назад? Чи багато видобули цих металів за роки незалежності, при тому що навіть збиткові шахти на кілометровій глибині у нас працювали.
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11.03.2025 10:00 Відповісти
Чому цей бл#дський цирк називають переговорами?
"Переговори - комунікація між сторонами (переговорниками) задля досягнення своїх цілей, коли кожна зі сторін має рівні можливості у контролі ситуації та прийнятті рішення, яке закріплюється договором."
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11.03.2025 08:56 Відповісти
А на що ще здатний наш клоун ?
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11.03.2025 09:08 Відповісти
"Наш" це який? Бо ти "Володя сухий" точно не з нашої країни, тож твоїм клоуном може бути й Трамп, й )(уйло (воно ж путін), й бульбофюррер Лукашенко....
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11.03.2025 09:20 Відповісти
Клоуном називають тільки одного,і тільки безмозглий не розуміє про кого пишуть.
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11.03.2025 10:05 Відповісти
Де ви таке визначення взяли ?

Переговори - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення спільного рішення.
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11.03.2025 10:17 Відповісти
Можна ще коротше: Переговори = дискусія. Задоволені? І це теж буде правильно.
Що саме вас не влаштовує у більш розширеному визначенні терміну "переговори"?
Можна ще додати: "Мета переговорів - шляхом спільного пошуку укласти угоду з якогось питання, досягти такого результату, яким усі сторони були б задоволені. Іншими словами, це ухвалення взаємовигідного рішення, найбільш прийнятного в даній ситуації."
Тому я написав, що ця вистава не має нічого спільного з переговорами у класичному розумінні цього процесу.
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11.03.2025 10:31 Відповісти
Переговри - це не завжди КОЛИ СТОРОНА МАЄ РІВНІ МОЖЛИВОСТІ (переговори про капітуляцію) і точно не про ВЗАЄМОВИГІДГНЕ РІШЕННЯ ( приклад терористів та влади) . Так що це скоріше спілкування для досягнення певних домовленостей - в яких дуже часто немає ні рівності ,ні взаємовигідності
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11.03.2025 10:44 Відповісти
Так, ви праві. Дуже грамотно про це https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/VLNU_Mv_2012_30_12.pdf написано ось тут.
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11.03.2025 11:05 Відповісти
Голова Офісу президента Андрій Єрмак.
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11.03.2025 08:57 Відповісти
Голова Офісу президента Андрій Єрмак.
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11.03.2025 08:59 Відповісти
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11.03.2025 09:40 Відповісти
Зараз не має сенсу волати, треба було "зелень" не обирати. А зараз терпіть те що самі собі на шию посадили! І хоч я вмовляв у 2019 році людей прозріти та бути обачними, як громадянин України я теж змушений залежати від їх рішень, а скидати їх силою це ще більший подарунок рашистам та й навряд чи щось вдасться під час воєнного стану без клейма "зрадника України"!!!
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11.03.2025 09:49 Відповісти
Мантра про " скидання силою то падорунок рашистам" придумана ригозеленою владою,та розповсюджена через позитивних прикормлених блогерів,помийка тв.
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11.03.2025 10:07 Відповісти
"Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", - йдеться в дописі.

Єрмак це не тюфяк як Зеленський. Він Україну не здасть, не перймайтесь. Щоб стати національним героєм, як Зеленьський 2 неділі тому. Все буде Україна!!!
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11.03.2025 08:57 Відповісти
Але якщо і віддадуть Запоріжжя і Херсон, то вилізе Василевська Смаглюк і напише щось на кштал цього:
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11.03.2025 08:58 Відповісти
Щось мені підказує що це вкид для створення котрого навіть Фотошоп не потрібен, достатньо більш-менш спроможної pdf програми!
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11.03.2025 09:05 Відповісти
Звісно фотошоп, слуги святі люди, їх усі **********
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11.03.2025 09:07 Відповісти
"Слуг" не переношу на дух, але кидатись на кожний фейк, у т.ч. на їх адресу, не збираюсь!
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11.03.2025 09:09 Відповісти
це не фейк...
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11.03.2025 09:40 Відповісти
Довелось вмикати vpn, щоб це побачити.
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11.03.2025 09:19 Відповісти
Тобто викладено було на Рашці?! От же "чесне" джерело!
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11.03.2025 09:21 Відповісти
То український сайт, хз що з твоїм провайдером. Хоча я вчора побачив, що у мого провайдера і меіл ру, і русвесна і багато російських сайтів відкривається. Мабуть шось знають
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11.03.2025 09:23 Відповісти
"...з нашими американськими партнерами,,,"

Партнерами по.... сексу? Очікуєте, що вас там.... тра-ля-ля?
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11.03.2025 09:02 Відповісти
Якщо брати чєту Зеленьських, то як думаєте хто з них активний, а хто пасивний: Єрмак чи Зеленьський?
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11.03.2025 09:03 Відповісти
Геніальне питання!
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11.03.2025 09:07 Відповісти
А головне таке "актуальне", зараз Скабєєва точно процитує це додавши що "тільки так" й сприймають українці своє керівництво, а )(уйло "ні в чому не винно"!!! Дебіл ти кацапський ДВА НУЛІ ІЗ ПАЛИЧКОЮ ПОЗАДУ!
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11.03.2025 09:16 Відповісти
Ларечник и сын грушника в деле - ждите новых неприятностей и продолжайте стоять перед ним на коленях.
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11.03.2025 08:59 Відповісти
Хто й перед ким стоїть на колінах "Карл"?! Може ти з тих хто стоїть рачки перед Трампом або )(уйлом?!
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11.03.2025 09:02 Відповісти
Человека никто и никуда не избирал,а он керуе страной,определят внешнюю политику,крышует всех казнокрадов, заставляет принимать нужные ему законы и все про это знают,легко сделать вывод - это страна рабов любящих стоять на коленях.
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11.03.2025 09:21 Відповісти
А держсекретарів Білого дому обирають? Може міністри США проходять через прямі вибори, чи керівництво Пентагону, ЦРУ, ФБР.....?! Тож якісь втебе недоречні "аргументи" "Карлуша",
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11.03.2025 09:24 Відповісти
Плохо выкручиваешься агент козыря,эти должности прописаны в законах,а кандидаты рассматриваются и утверждаются в парламенте.
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11.03.2025 09:29 Відповісти
"Викручуюсь"? Від чого? Це не я, це ти кацапня рашистська щось телепеніш з-за бугра, і повинен сказати що поганенько так. Мабуть на премію тобі розраховувати від Кремля не доводиться!
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11.03.2025 09:36 Відповісти
Делегація США у складі держсекретаря Марко Рубіо, радника з національної безпеки Майка Волца і посланника Білого дому на Близькому Сході Стіва Віткова вилетить до Саудівської Аравії. Що рапдник Білого дому, щопосланник на Близькому сході ніде й ніким окрім Трампа не затверджувались!
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11.03.2025 09:40 Відповісти
Да не волнуйся ты так,проявление эмоций признак низкой самооценки,поставили тебя на место - смирись и займись своим образованием.
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11.03.2025 09:44 Відповісти
Сподіваюсь спортивний одяг та боксерські перчатки їм видали, бо іншого способу відстоювати інтереси України в протистоянні із трампістською гидотою я не бачу.
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11.03.2025 08:59 Відповісти
Треба було Вусика з собою брати
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11.03.2025 09:02 Відповісти
Зеля вже иого пояс возив - підлякувати - не допомогло
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11.03.2025 09:06 Відповісти
І Кличків на додачу?! Ну а пояс то таке, від по морді не вріже.
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11.03.2025 09:08 Відповісти
Протри очи тампоньчик,против боксеров у шута и воришки шансов нет никаких.
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11.03.2025 09:26 Відповісти
Все як завжди. Потужно, ефективно, незламно ! Ні краплі до рота, ні сантиметру у жопу!
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11.03.2025 09:02 Відповісти
Це якийсь безглуздий набір слів що врешті решт не мають сенсу й написані бо в рашистів є любов до якихось формулювань типу "кумедних" висловлювань )(уйла рівня пітерського задвірка!!!
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11.03.2025 09:26 Відповісти
Я думаю тут такий самой сенс як у формули Миру, самміту Миру, плана Перемоги. А що до рівня, то точно не нижче 95 кварталу.
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11.03.2025 09:59 Відповісти
Навіщо вони туди !
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11.03.2025 09:04 Відповісти
А о котрій годині по Києву буде сійо мереприємство?
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11.03.2025 09:04 Відповісти
Переговори про що?!?!
Щоб не постачали свинособакам зброю?!?
Нам зброю і гроші руснявий агент трамп вже не дасть.
Про що з ними ще можна домовлятися?!
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11.03.2025 09:06 Відповісти
щось передчуття паршиві, з чого б це?
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11.03.2025 09:07 Відповісти
Ті хто повинен сидіти у в'язниці будуть вирішувати долю України, це пиз...ць чи ще ні?
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11.03.2025 09:07 Відповісти
Кого обрали, кого призначили ті кого обрали, ті й вирішують. На жаль більшість у свій час вимкнула розум та пішла за популістами, тож врешті решт ми самі винні у цьому. Треба було бачити що "купували", а тепер їжте аби повилазило!
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11.03.2025 09:29 Відповісти
Ви ж знаєте відповідь! Цей пиз...ць ще з 2019 року.
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11.03.2025 11:09 Відповісти
А якщо росія побачить, як захід погано помагав Україні, і вирішить напасти на прибалтику? Вирішивши, що і прибалтиці захід так само погано буде допомагати.

Ні, цього не станеться. Тому що в прибалтиці стоять американські війська.

От рецепт закінчення війни. Якщ америка і європа введуть в Україну свої віська. росія перестане просуватися далі. Напад на іноземні війська буде вважатися нападом на ці країни, а росія не хоче воювати з усім заходом.

А ще можна повернути Україні ядерну зброю. Будапештський меморандум був порушений росією, отже Україна може повернути ядерний статус. росія передала білорусі ЯЗ. захід нічим не відповів на це. У відповідь можна передати ЯЗ Україні.

І тоді Україна зможе заявити росії, що вона має право застосувати ядерну зброю, якщо та буде просуватися далі.

Наявність західних військ на території України + ядерна зброя у України = це те, що зупинить війну.

путін зрозуміє, що продовжувати війну не має сенсу. так як вони просуваються по 1 метру кожен день, то щоб захопити всю україну їм понадобиться 1000 років. путін стільки не проживе, і його мрія захопити Україну, все одно, вже ніколи не здійсниться.

Він проживе ще, максимум, пару років, а продвинеться ще максимум на пару метрів. І наражатись, заради цього, на війну проти всього заходу не варто. і ризикувати ядерним ударом по москві теж не варто. треба, щоб путім розчарувався в своїй ідеї захватити україну, зрозумів , що це неможливо і поставиви на ній крапку.

якби Захід оказував бульшу підтримку Україні і фронт 3 роки стояв на місці, а не постійно по трохи передвигався, путін уже б за 3 роки зрозумів, що війна дійшла до тупика, і захватити україну не можливо. а через те, що фронт по чуть чуть просувався, він ще плекав якісь надії.
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11.03.2025 09:08 Відповісти
Ларьочник прибув.
Любий ларьочник може керувати державою.
( Ульянов - чЛенін)
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11.03.2025 09:10 Відповісти
Рубіо - шоб не забути - цілу дорогу гундів -- Украіна поступки - поступки - поступки ..........
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11.03.2025 09:16 Відповісти
Тампон хоче прибрати до рук український уран, щоб ми не змогли виготовити ЯЗ, а також не змогли поставляти уранову руду в інші країни в обмін на забезпечення наших АЕС ядерним паливом. Якщо Україна підпише цю кабальну угоду в обмін за яку ми не отримаємо від сша абсолютно ніякої допомоги, Україна залишиться без критичної інфраструктури, включаючи порти, а також без можливості домовитись з іншими країнами добувати наші ресурси в обмін на допомогу.
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11.03.2025 09:18 Відповісти
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11.03.2025 09:22 Відповісти
В нього на наступному фото все буде рівно, а до тебе мозок ніколи не повернеться!
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11.03.2025 09:31 Відповісти
Все у него будет криво,Трамп зажал в тиски его и его ларечника помощника регионала,будет им еще больнее.
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11.03.2025 09:56 Відповісти
Біда в тому, що американцям, як і кацапам, не можна довіряти. Вони не дотримуються слова...
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11.03.2025 09:26 Відповісти
Не американцям, а Трампу із його трампонами! І навіть серед роССіян був Нємцов! Тож не існує поганих чи добрих народів та націй, а є злочинці та добродії!!!
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11.03.2025 09:33 Відповісти
А чілійцям можна ? Якщо про Україну погано, то це не дотримання слова ! ? Щоб змінити світ почни з себе.
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11.03.2025 09:55 Відповісти
а зеленському можна довіряти? На шашлики!
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11.03.2025 10:37 Відповісти
делегация))) ЗЕ Сброд во главе с фсбєшником Елдаком принцем пивных ларьков и шавкой тадеева, благодаря отупевшему зе Бидлу и их выбору, Украине ни чего не светит.
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11.03.2025 09:38 Відповісти
Бачили очі що у 2019-му році "купували"? То ж їжте аби повилазили!
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11.03.2025 09:42 Відповісти
Дерьмака никто не избирал,его должность не прописана ни в одном законе,представлять интересы страны никто не имеет право ему предоставлять,включая избранных на выборах.
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11.03.2025 09:53 Відповісти
Це не українська делегація, а делегація Зеленського.
Жодного з цієї делегації українці не обирали.

Відповідно, ВСЯ відповідальність за провал на Зеленському.
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11.03.2025 09:39 Відповісти
А є можливість вплинути на цей склад? Отож, треба бути розумнішим коли є можливість вибору, чи не сидіти вдома розповідаючи - "а що я можу зробити, за мене все вирішили"!!!
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11.03.2025 09:44 Відповісти
Я голосував за Пороха.
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11.03.2025 10:15 Відповісти
"Чітке бачення завершення війни" - щось мені це нагадує, ніби з якоїсь опери чи кошмару. Заглянуть в глаза, достаточно просто пєрєстать стрєлять.
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11.03.2025 09:49 Відповісти
Поїхали підіймати рейтингИ. Будуть рвати на пузі тельняшки, захищаючи свого Лідора. І його "дуже народну" підтримку. Дуже цікаво як вони бачать чітке закінчення війни. І чого "потужному народу" не показали план з одного пункту ? Здогадались ? Так, Цілуймо американців в дупи. Бо грошей вже не буде.
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11.03.2025 10:02 Відповісти
Ми їдемо договорюватися із друзями путіна аби ...аби що?
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11.03.2025 10:16 Відповісти
ничего нельзя подписывать с трампом, то злидень
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11.03.2025 11:02 Відповісти
А пианино,или хотя бы лисапет клоун с собою взял,кроме завхоза?
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11.03.2025 11:04 Відповісти
 
 