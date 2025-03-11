Українська делегація прибула до Саудівської Аравії для переговорів зі США
Українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", - йдеться в дописі.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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"Переговори - комунікація між сторонами (переговорниками) задля досягнення своїх цілей, коли кожна зі сторін має рівні можливості у контролі ситуації та прийнятті рішення, яке закріплюється договором."
Переговори - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення спільного рішення.
Що саме вас не влаштовує у більш розширеному визначенні терміну "переговори"?
Можна ще додати: "Мета переговорів - шляхом спільного пошуку укласти угоду з якогось питання, досягти такого результату, яким усі сторони були б задоволені. Іншими словами, це ухвалення взаємовигідного рішення, найбільш прийнятного в даній ситуації."
Тому я написав, що ця вистава не має нічого спільного з переговорами у класичному розумінні цього процесу.
Офісупрезидента Андрій Єрмак.
Єрмак це не тюфяк як Зеленський. Він Україну не здасть, не перймайтесь. Щоб стати національним героєм, як Зеленьський 2 неділі тому. Все буде Україна!!!
Партнерами по.... сексу? Очікуєте, що вас там.... тра-ля-ля?
Щоб не постачали свинособакам зброю?!?
Нам зброю і гроші руснявий агент трамп вже не дасть.
Про що з ними ще можна домовлятися?!
Ні, цього не станеться. Тому що в прибалтиці стоять американські війська.
От рецепт закінчення війни. Якщ америка і європа введуть в Україну свої віська. росія перестане просуватися далі. Напад на іноземні війська буде вважатися нападом на ці країни, а росія не хоче воювати з усім заходом.
А ще можна повернути Україні ядерну зброю. Будапештський меморандум був порушений росією, отже Україна може повернути ядерний статус. росія передала білорусі ЯЗ. захід нічим не відповів на це. У відповідь можна передати ЯЗ Україні.
І тоді Україна зможе заявити росії, що вона має право застосувати ядерну зброю, якщо та буде просуватися далі.
Наявність західних військ на території України + ядерна зброя у України = це те, що зупинить війну.
путін зрозуміє, що продовжувати війну не має сенсу. так як вони просуваються по 1 метру кожен день, то щоб захопити всю україну їм понадобиться 1000 років. путін стільки не проживе, і його мрія захопити Україну, все одно, вже ніколи не здійсниться.
Він проживе ще, максимум, пару років, а продвинеться ще максимум на пару метрів. І наражатись, заради цього, на війну проти всього заходу не варто. і ризикувати ядерним ударом по москві теж не варто. треба, щоб путім розчарувався в своїй ідеї захватити україну, зрозумів , що це неможливо і поставиви на ній крапку.
якби Захід оказував бульшу підтримку Україні і фронт 3 роки стояв на місці, а не постійно по трохи передвигався, путін уже б за 3 роки зрозумів, що війна дійшла до тупика, і захватити україну не можливо. а через те, що фронт по чуть чуть просувався, він ще плекав якісь надії.
Любий ларьочник може керувати державою.
( Ульянов - чЛенін)
Жодного з цієї делегації українці не обирали.
Відповідно, ВСЯ відповідальність за провал на Зеленському.