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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Рубіо прибув у Саудівську Аравію для участі в переговорах

Рубіо прилетів до Саудівської Аравії

Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії для зустрічі з українською делегацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму X у вівторок, 11 березня.

"Прибув до Саудівської Аравії для важливих переговорів з Україною. Втілення в життя бачення Президента США про мир через силу є життєво важливим", - йдеться в дописі.

Держсекретар США також зазначив, що провів "важливу зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом Аль Саудом".

"Подякував йому за гостинність Саудівської Аравії в проведенні цього тижня зустрічей щодо України, які ми проводимо в прагненні до миру", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна повинна поступитися територією в будь-якій мирній угоді, - Рубіо

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини

Автор: 

Саудівська Аравія (570) переговори з Росією (1059) Рубіо Марко (146)


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Топ коментарі
+9
Я так розумію "мир через силу "- це для України. Для рашки- зняття санкцій да відновлення газогону
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11.03.2025 06:50
+6
Получается парадоксальная ситуация.

Наша власть объясняет подписание этого кабального договора желанием продолжать получать оружие от Америки и надеждой на то, что она добьётся от путлера справедливого для Украины мира, Америка, в свою очередь, прямо говорит, что при любом раскладе помогать больше не будет, а для мира Украина должна отказаться буквально от всего, останется одно название, а возможно и его потребуют убрать.

Возникает естественный вопрос - так на хрена козе гитара, если она умеет играть только на баяне?
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11.03.2025 08:15
+4
Наша делегація має скасовувати зустріч. У Рубіо костюм не тої тканини.
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11.03.2025 07:35
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Я так розумію "мир через силу "- це для України. Для рашки- зняття санкцій да відновлення газогону
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11.03.2025 06:50 Відповісти
Чимось він схожий на нашого Арахламідію. ("нашого" умовно, звісно). Такий же, емм, засмаглий. І не лише.
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11.03.2025 06:52 Відповісти
Наслідний принц фіделя кастро і собачка трампа.
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11.03.2025 06:52 Відповісти
March 10, 2025 - The Trump administration has cut off vital software updates for the AN/ALQ-131 jamming pods used by Ukraine's F-16 fighter jets, making them vulnerable to Russian radar and missile attacks.

Without these updates, Ukrainian pilots cannot effectively counter Russia's electronic warfare systems, reducing the effectiveness of US supplied aircraft.

Ну і про що тепер говорити з трампістами?
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11.03.2025 06:57 Відповісти
ядерку нехай спочатку тварюки віддадуть а ми їм потім взад все повернемо
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11.03.2025 09:01 Відповісти
а можеш, вимагати повернути аналізи призебіла до виборів, там такі зебіли чудили, що юридично легше.
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11.03.2025 09:34 Відповісти
Можна не сумніватися, з його попередніх заяв цей переговорник "нарубає дров".
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11.03.2025 07:21 Відповісти
Наша делегація має скасовувати зустріч. У Рубіо костюм не тої тканини.
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11.03.2025 07:35 Відповісти
Не хочу наврочити , але на мою думку що нічого доброго не станеться . Після всіх тих заяв що робили американці напередодні , нам залишається цьому вРубілю хіба що з носака дати по кубинській морді .
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11.03.2025 07:36 Відповісти
І продовжувати воювати лопатами до останнього українця
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11.03.2025 08:30 Відповісти
а ви що , на допомогу розраховуєте ? союзник ***** не стане давати ворогові ***** те , що нашкодить ***** .
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11.03.2025 08:36 Відповісти
Швидше за все мріє отримати жирну посаду в *********** окупаційній банді
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11.03.2025 09:05 Відповісти
диви який бієць змішаних в єдино морд... Спочатку вийми віслюка із дупи дЄрьмака.
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11.03.2025 09:37 Відповісти
сам заліз , сам вилазь
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11.03.2025 10:05 Відповісти
Не давай привід називати тебе Рубліо.
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11.03.2025 07:37 Відповісти
зараз розвідка зіпсує настрій Кубіо - доповість куди вранці українські дрони влучили, і трохи зіпсували план президента США "мир через силусраку".
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11.03.2025 07:54 Відповісти
Ви силу до кацапів застосовуйте!
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11.03.2025 08:04 Відповісти
Получается парадоксальная ситуация.

Наша власть объясняет подписание этого кабального договора желанием продолжать получать оружие от Америки и надеждой на то, что она добьётся от путлера справедливого для Украины мира, Америка, в свою очередь, прямо говорит, что при любом раскладе помогать больше не будет, а для мира Украина должна отказаться буквально от всего, останется одно название, а возможно и его потребуют убрать.

Возникает естественный вопрос - так на хрена козе гитара, если она умеет играть только на баяне?
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11.03.2025 08:15 Відповісти
Без хреста на лобі він винлядає не настільки потужно.
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11.03.2025 08:21 Відповісти
Какие и с кем переговоры может вести шизойд рисующий кресты у себя на лбу??? Нонсенс
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11.03.2025 08:34 Відповісти
Таке враження,що Україна з омерикою воює.
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11.03.2025 08:51 Відповісти
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11.03.2025 09:08 Відповісти
 
 