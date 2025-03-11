Рубіо прибув у Саудівську Аравію для участі в переговорах
Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії для зустрічі з українською делегацією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму X у вівторок, 11 березня.
"Прибув до Саудівської Аравії для важливих переговорів з Україною. Втілення в життя бачення Президента США про мир через силу є життєво важливим", - йдеться в дописі.
Держсекретар США також зазначив, що провів "важливу зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом Аль Саудом".
"Подякував йому за гостинність Саудівської Аравії в проведенні цього тижня зустрічей щодо України, які ми проводимо в прагненні до миру", - додав він.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини
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Without these updates, Ukrainian pilots cannot effectively counter Russia's electronic warfare systems, reducing the effectiveness of US supplied aircraft.
Ну і про що тепер говорити з трампістами?
силусраку".
Наша власть объясняет подписание этого кабального договора желанием продолжать получать оружие от Америки и надеждой на то, что она добьётся от путлера справедливого для Украины мира, Америка, в свою очередь, прямо говорит, что при любом раскладе помогать больше не будет, а для мира Украина должна отказаться буквально от всего, останется одно название, а возможно и его потребуют убрать.
Возникает естественный вопрос - так на хрена козе гитара, если она умеет играть только на баяне?