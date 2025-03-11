Перемовини України та США у Саудівській Аравії проходять добре, - ЗМІ
У Саудівській Аравії вже понад п'ять годин тривають переговори між делегаціями України та США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За даними анонімного українського чиновника, перемовини про можливе часткове перемир'я між Києвом і Москвою, які ведуться між Сполученими Штатами та Україною "проходять добре".
"Українсько-американські переговори проходять добре, обговорено багато питань", - сказав високопоставлений український чиновник для AFP, яке цитує ЗМІ.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
За даними ЗМІ, делегації України та США провели перший раунд переговорів у Джидді, обговоривши угоду про рідкісноземельні копалини та режим тиші у небі і на морі.
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Здали у 2022-му у Стамбулі - здадуть і зараз, ще швидше, ще більше.
Я й при Брежнєві комсомольцем не ходив і батько мій при Сталині та при Хрущові комсомольцем не був.
Вообще то преимущество за Ермаком. Старые люди казали - хода нет, ходи с бубей.
З 2014 року такого напливу кацапоязичних не було.
Причому добра половина з них типу підтримує ЗЄ, а друга половина типу "полум'яні патріоти", які проти ЗЄ.
Таке враження, що ботоферми ОП з ботофермами ФСБ змагаються.
Ну да. Соскам Єрмака можна вірити.
Ще більш викликаючі довіру джерела - телеграм ЗЄ та Телемудафон. 😁
Добре для кого?
Для Украины там практически ничего не может быть даже теоретически хорошего, так что, будем радоваться трампу и его дуркоманде?