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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Перемовини України та США у Саудівській Аравії проходять добре, - ЗМІ

Переговори України та США у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії вже понад п'ять годин тривають переговори між делегаціями України та США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За даними анонімного українського чиновника, перемовини про можливе часткове перемир'я між Києвом і Москвою, які ведуться між Сполученими Штатами та Україною "проходять добре".

"Українсько-американські переговори проходять добре, обговорено багато питань", - сказав високопоставлений український чиновник для AFP, яке цитує ЗМІ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга відвідає у середу Польщу: поінформує Сікорського про переговори у Джидді

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

За даними ЗМІ, делегації України та США провели перший раунд переговорів у Джидді, обговоривши угоду про рідкісноземельні копалини та режим тиші у небі і на морі.

Також читайте: Волц про переговори у Джидді: "Просуваємось"

Автор: 

перемовини (2852) США (22497) Україна (5862)


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Топ коментарі
+21
та ми не маємо сумніву що добре, але одне цікаво - добре для кого?
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11.03.2025 18:35
+11
Єрмак потужно здає Україну?
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11.03.2025 18:35
+9
ЖОДНОГО ПОЗИТИВУ НЕ ЧЕКАЮ!
Здали у 2022-му у Стамбулі - здадуть і зараз, ще швидше, ще більше.
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11.03.2025 18:38
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Без бубона завжди добре.
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11.03.2025 18:41 Відповісти
Та він там ,десь привьязали і рота заклеїли, коли треба буде зчинити скандал відпустять.
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11.03.2025 19:01 Відповісти
та ми не маємо сумніву що добре, але одне цікаво - добре для кого?
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11.03.2025 18:35 Відповісти
Єрмак потужно здає Україну?
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11.03.2025 18:35 Відповісти
Все згідно оманських домовленостей.
73% - ви зробили усіх разом!
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11.03.2025 18:49 Відповісти
Всі українці мають унікальну можливість дружно, як один, зранку піти в тцк і завадити здачі України.
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11.03.2025 19:03 Відповісти
не питання ..після 73% .(я вже промовчу про заброньований мусор)
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11.03.2025 19:32 Відповісти
Ні. Лише РАЗОМ з 73%.
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11.03.2025 19:34 Відповісти
Так же само успокаивали перед 24ым февраля
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11.03.2025 18:35 Відповісти
Компроміс : одні миють дупу, другі надівають засіб конрацепції.
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11.03.2025 18:36 Відповісти
розбудіть ермака ,він спить під столом
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11.03.2025 18:36 Відповісти
Добре для кого саме?
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11.03.2025 18:36 Відповісти
Для статків наближених менеджерів
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11.03.2025 18:37 Відповісти
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11.03.2025 18:37 Відповісти
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11.03.2025 18:58 Відповісти
для кого добре ?
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11.03.2025 18:37 Відповісти
уордон буде проходити по руслу Дніпра?
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11.03.2025 18:38 Відповісти
Волги
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11.03.2025 18:41 Відповісти
не при зеленському. в омані йому інші завдання були поставлені
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11.03.2025 18:43 Відповісти
обосралась кацапен армия чтобы по днепру вот если бы захватили всю донецк луганскую и харьковскую а так по полгода за обл центр стираються)за города больше 200к и говорить смешно.
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11.03.2025 18:41 Відповісти
обісралась. але зєля з єрмаком їм допоможуть. незламно і потужно
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11.03.2025 18:51 Відповісти
язиком допоможуть?
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11.03.2025 19:04 Відповісти
какаяразніца
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11.03.2025 19:05 Відповісти
Это еще будет победой украинской дипломатии. При Советах, в районе Благовещенска, граница проходила по урезу воды с китайской стороны.
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11.03.2025 18:58 Відповісти
вибачте я не розумію підерський діалект.
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11.03.2025 19:03 Відповісти
Одне з ключових - гарантії безпеки для Лідора.
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11.03.2025 18:38 Відповісти
ЖОДНОГО ПОЗИТИВУ НЕ ЧЕКАЮ!
Здали у 2022-му у Стамбулі - здадуть і зараз, ще швидше, ще більше.
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11.03.2025 18:38 Відповісти
Кишка в них тонка!
Я й при Брежнєві комсомольцем не ходив і батько мій при Сталині та при Хрущові комсомольцем не був.
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11.03.2025 18:50 Відповісти
Це заслуга народу та ЗСУ, а не зермаківської шобли ...
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11.03.2025 19:40 Відповісти
Не очко меня сгубило, а к одиннадцати туз.
Вообще то преимущество за Ермаком. Старые люди казали - хода нет, ходи с бубей.
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11.03.2025 19:02 Відповісти
под такое дело надо было беню выпускать из сизо он бы в буру и мара лагу у трампа отжал и теслу с спейс иксом_)ноу ченс,а так хз как Ермач шпилит в карты_)
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11.03.2025 19:07 Відповісти
+++
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11.03.2025 19:14 Відповісти
У них завжди "все добре", а потім виходять і такі: "Ну все, підписуйте капітуляцію".
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11.03.2025 18:39 Відповісти
І завжди їм такі: "а пнх із вашими капітуляціями"
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11.03.2025 19:06 Відповісти
Запоріжжя ще наше?
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11.03.2025 18:39 Відповісти
ну пускай кацапы попробуют забрать военным путем ,а это учитывая как они начинают посасывать сейчас даже в бамбаской области нереально...ага и киев и львов убогому мясу на самокатах сдадим.проще аес подорвать чтобы эта территория была вызжена радиацией чем такое
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11.03.2025 18:46 Відповісти
А вивчити українську часу не було?
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11.03.2025 19:05 Відповісти
Це цапове дитя , не берить до уваги, воно ще й матюкліве, невиховане , байстрюк одним словом..
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11.03.2025 21:40 Відповісти
Та щось їх дофіга набігло останнім часом.
З 2014 року такого напливу кацапоязичних не було.
Причому добра половина з них типу підтримує ЗЄ, а друга половина типу "полум'яні патріоти", які проти ЗЄ.
Таке враження, що ботоферми ОП з ботофермами ФСБ змагаються.
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11.03.2025 23:38 Відповісти
Якщо ви не в курсі чиє Запоріжжя, то вашим воно ніколи і не було.
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11.03.2025 19:07 Відповісти
Кручу-вєрчу, ******* хочу.

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11.03.2025 18:40 Відповісти
Стармер проконсультував Зеленського перед переговорами зі США
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11.03.2025 18:40 Відповісти
Перемовини США і Єрмака.
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11.03.2025 18:41 Відповісти
Мабуть так само добре , як і у Курську, там майже катастрофічне становище, а зешелупонь каже,що все добре.
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11.03.2025 18:42 Відповісти
Під єрок був твій дід, твій тато, ти, і твої пагані лічінки . Із якої дупи ти випав цапе?
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11.03.2025 20:44 Відповісти
Ціль досягнута, до речі. Катастрофичне становище перенесено з Донецької області в Курську, з-під Покровська під Суджу.
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11.03.2025 19:09 Відповісти
За даними анонімного українського чиновника

Ну да. Соскам Єрмака можна вірити.

Ще більш викликаючі довіру джерела - телеграм ЗЄ та Телемудафон. 😁
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11.03.2025 18:42 Відповісти
І яким чином від здав країну?
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11.03.2025 18:56 Відповісти
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11.03.2025 18:44 Відповісти
Це краще ніж ганьба та заходи проти України в результаті його "концертів".
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11.03.2025 19:03 Відповісти
По центру - голова делегайції, некоронований "віце-прензидент" Йормак.
Добре для кого?
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11.03.2025 18:44 Відповісти
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11.03.2025 18:44 Відповісти
У рамках зустрічі делегацій США та України Вашингтон очікує «фантастичних новин для людства», - Держдеп США
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11.03.2025 18:46 Відповісти
Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили
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11.03.2025 18:49 Відповісти
результат
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11.03.2025 18:50 Відповісти
купи собі буквар , а то в тебе одні помилки
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11.03.2025 18:58 Відповісти
Він не думає.
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11.03.2025 19:01 Відповісти
я думав шо ці переговори херня
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11.03.2025 18:55 Відповісти
"Дело ясное, что дело темное"(с). Но в целом все хорошо.
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11.03.2025 18:47 Відповісти
Добре це п'ять годин в карти грають?
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11.03.2025 19:00 Відповісти
Осталось только выяснить, для кого хорошо?

Для Украины там практически ничего не может быть даже теоретически хорошего, так что, будем радоваться трампу и его дуркоманде?
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11.03.2025 19:01 Відповісти
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11.03.2025 19:02 Відповісти
РФ буде тянуть резіну, поки вони просуваються. Якщо не зупинемо, ніякого миру не буде. Воно їм нафіг не нада.
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11.03.2025 19:28 Відповісти
Результат - домовляться про наступні переговори.
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11.03.2025 19:33 Відповісти
Де був дєрьмак в перші 2 тижні після вторгнення?
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11.03.2025 19:44 Відповісти
Тепер побачимо де знаходиться - "па сєрєдінє сайтісь"
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11.03.2025 19:45 Відповісти
Добре -читай, здають Україну. Але плебсу це знати не потрібно. Не на часі. Коли зенелохи будуть знати свої частки,все стане на свої місця. Але чи буде Україна?
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11.03.2025 23:09 Відповісти
 
 