Перемовини України та США у Саудівській Аравії проходять добре, - ЗМІ

У Саудівській Аравії вже понад п'ять годин тривають переговори між делегаціями України та США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За даними анонімного українського чиновника, перемовини про можливе часткове перемир'я між Києвом і Москвою, які ведуться між Сполученими Штатами та Україною "проходять добре".

"Українсько-американські переговори проходять добре, обговорено багато питань", - сказав високопоставлений український чиновник для AFP, яке цитує ЗМІ.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

За даними ЗМІ, делегації України та США провели перший раунд переговорів у Джидді, обговоривши угоду про рідкісноземельні копалини та режим тиші у небі і на морі.

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