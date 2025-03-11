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Новини Угода про корисні копалини зі США Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
8 318 57

Україна і США провели перший раунд переговорів у Джидді: обговорили угоду про копалини та режим тиші у небі і на морі, - ЗМІ

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Делегації України та США провели перший раунд переговорів у Джидді, обговоривши угоду про рідкісноземельні копалини та режим тиші у небі і на морі.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, перший раунд переговорів тривав близько чотирьох годин. Наразі сторони розпочали другий раунд обговорень.

Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що гарантії безпеки з боку США є надзвичайно важливими для України.

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"Гарантії безпеки - це дуже важливо, тому що ми хочемо, щоб така агресія більше ніколи не повторилася в майбутньому. Зараз ми вважаємо, що необхідно обговорити найголовніше - як розпочати цей процес. Ми дуже відкриті і хочемо мати конструктивну, глибоку, дружню, партнерську розмову з нашими американськими партнерами", - сказав Єрмак.

Водночас він відмовився повідомити, на які поступки готова піти Україна для досягнення мирної угоди.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

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Автор: 

перемовини (2852) Саудівська Аравія (570) США (22497) рідкісноземельні метали (131)


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Топ коментарі
+12
Отже на першому місці копалини...
Спершу гроші, потім все інше!!!
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11.03.2025 17:04
+10
Не легко українцям, коли всі три сторони перемовин грають проти України.
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11.03.2025 17:15
+9
Зауважте, при ненависному ********* Мінську-1,2 надра нікому не передавали. А так Єрмачелло зараз рухається у тому ж напрямку.

З чим боролися - на те і напоролися.
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11.03.2025 17:26
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Отже на першому місці копалини...
Спершу гроші, потім все інше!!!
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11.03.2025 17:04 Відповісти
Вот блин, надо было мне сделать скрин моего мнения о будущих переговорах сразу после наезда трампа и ди джея на Зеленского.
Вот прям ещё тогда знал, что вся суть переговоров прижать нас, заставить повариться, а затем урвать ресурсы на выгодных условиях. А потом... а потом как в тех словах
- "А после нас хоть потоп"
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11.03.2025 17:09 Відповісти
пиндос американский, ещё никто не читал. А даже если прочтут, то надо учесть скрытые, секретные договорённости
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11.03.2025 17:22 Відповісти
опачки, флага не видно. Да ты бот расейский
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11.03.2025 18:44 Відповісти
Ми дуже відкриті і хочемо мати конструктивну, глибоку, дружню, партнерську розмову з нашими американськими партнерами", - сказав Єрмак.

Водночас він відмовився повідомити, на які поступки готова піти Україна для досягнення мирної угоди. Джерело: https://censor.net/ua/n3540540 Я НЕ ЗНАЛ ЧТО Ж**ДОКАЦАП ЕРМАК И УКРАИНА ЭТО ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПОНЯТИЯ? и когда спрашивала власть у Украины готова ли она в принципе и на какие пойти уступки после того как власть про**бала все в феврале 2022 года и до этого Чонгар танковая бригада и прочее????
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11.03.2025 17:10 Відповісти
Всього іншого немає у США для Украіни ,
а є тільки фінансовий інтерес -це корисні копалини нашоі краіни !
Трампісти діють , як відверті мародери ,
хочеться помилятися, але все так виглядає 😡
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11.03.2025 18:17 Відповісти
Срампон навіть своїй дружині ніяких гарантій дати не може!
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11.03.2025 17:04 Відповісти
Там трохи інша ситуація, все прописане в брачному контракті.
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11.03.2025 18:32 Відповісти
Брачні контракти - то тільки в москалів.
В москалів усе браковане.
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11.03.2025 19:03 Відповісти
Дать американской делегации лопаты, пусть идут копают.
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11.03.2025 17:05 Відповісти
Когда второй раунд?
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11.03.2025 17:07 Відповісти
счас передышка, а потом опять капу в зубы и на ринг...
судьи, как известно, самые честно и закрнно купленные,
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11.03.2025 20:13 Відповісти
Обговорили - й добре! Я теж сьогодні ввечері все це обговор у родинному колі! Всі по домах!!!
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11.03.2025 17:08 Відповісти
А с ху...лом погодилися?, Бо він не збирався виконувати рішення які приймає його агентура, без його дозволу
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11.03.2025 17:08 Відповісти
Так большая часть ресурсов на оккупированных территориях - ху*ло при делах, с трампом уже всё поделили. Они будут продавать США наши ресурсы так, будто они принадлежат им.
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11.03.2025 17:10 Відповісти
Значить кацапня скористається тишою і знову понатягує свої корита в Севастополь?
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11.03.2025 17:08 Відповісти
Так і думав (Ніц((
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11.03.2025 17:08 Відповісти
Не легко українцям, коли всі три сторони перемовин грають проти України.
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11.03.2025 17:15 Відповісти
Перший раунд переговорів пройшов. Пішли готуватися до наступного.
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11.03.2025 17:26 Відповісти
Та і ті,що від України поїхали не факт,що за Україну🤦
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11.03.2025 17:38 Відповісти
Особливо дЄрмак - агент кремля !!
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11.03.2025 18:19 Відповісти
Зауважте, при ненависному ********* Мінську-1,2 надра нікому не передавали. А так Єрмачелло зараз рухається у тому ж напрямку.

З чим боролися - на те і напоролися.
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11.03.2025 17:26 Відповісти
На фото в центрі сидять двоє в якомусь цікавому одязі, з рушниками на голові - їм нічого не кажуть-чому не в костюмах?
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11.03.2025 17:28 Відповісти
Традиційний одяг, і це їх країна, вони там вирішують, що куди носити. Не змусили ж інших учасників переговорів одягатись так само.
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11.03.2025 17:35 Відповісти
Конченый дебил, трамп и его дуркоманда тысячи раз сказали, что никаких гарантий давать Украине они не будут, а этот перец продолжает лепить нам горбатого к стенке, что они, дескать, договариваются о каких-то гарантиях?

Всё эти встречи это дешёвая трамповская игра, рассчитанная на дураков, которыми в данном случае, оказались чиновники президента.
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11.03.2025 17:29 Відповісти
Від вас стоїть гвалт про Китай, який Україну до себе брати під крило ніколи не збирався, а щоразу наголошує на необхідності пєрєговоров з руснею.
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11.03.2025 17:33 Відповісти
Україна все ближче і ближче до капітуляції. Одна надія на ЗСУ - що вони не складуть зброю і будуть далі навпаки гасити москалів.
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11.03.2025 17:31 Відповісти
- у вас немає козирів!!!!!
- як ні? ось, поряд з вами сидить! і козир має костюм

я не знаю, на що можна сподіватися виходячи зі складу переговорників.
риторичне питання; чому ми, українські ліберал-демократи в Нідерландах домоглися того, що ті кремлівські уїbки, які каламутили референдум практично викинуті суспільством із політики після того, як ті піднялися на хвилі хайпа, а в Україні це все
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11.03.2025 17:35 Відповісти
не здають а здали, ще до 2022-го. а це вже наслідки спостерігаємо..
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11.03.2025 20:16 Відповісти
Я не маю ступення міжнародного переговорника чи освіти з міжнародного спрямування. Можливо тут є люди, які у цій сфері розуміють більше. У мене питання, а з ким Україна (в обличі цих найпотужніших менеджерів та переговорників) проводить переговори про "режим тиші у небі та на морі"? Я не бачу на фото казлорилих виродків з північних боліт. Чи єрмак домовляється про одностороннє припинення бойових дій на морі і небі з боку України? Чи ми із США про це домовляємось? Хтось поясніть будь ласка.
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11.03.2025 17:51 Відповісти
у жарті "русне не вже не треба надсилати свої делегації, замість них тепер мага" є частка жарту
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11.03.2025 17:56 Відповісти
єрмак відмовився сказати, на які поступки може піти Україна
це ***** що за муйня????
цеи ***** на свій россуд буде визначати долю України, чи як????
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11.03.2025 18:06 Відповісти
а на чий розсуд "правильно"? питання технічне, так сказати..
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11.03.2025 20:17 Відповісти
відповім як це роблять одесити
а хто такий єрмак, в єрархії українських високопосадовців щоб представляти Україну на міжнародних перемовинах, та ще й такого маштабу????
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11.03.2025 20:46 Відповісти
з дєрмаком і так все зрозуміло. питання не в цьому..
питання в тому що від перестановки муденів нічого не зміниться..
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13.03.2025 10:39 Відповісти
З такими переговорщиками отримаємо повний єрмак!
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11.03.2025 18:17 Відповісти
Єрмак лише доводить бачення керівництва України, у нього нема компетенції одноособово приймати будь-які державні рішення. Не потрібно "натягувати сову на глобус"...
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11.03.2025 18:39 Відповісти
Ви б уже якось розібрались хто ким керує! Ця сова вже котрий рік на глобусі!
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11.03.2025 19:03 Відповісти
Ми маємо хороших дипломатів і розумних політиків ,
такі як - Валерій Чалий , Безсмертний і інші політики ,
але Зеленський засилає тільки своїх , щоби всі позитивні рішення
присвоіти тільки собі , а негатив кому.....?
Знову Порошенко у всьому винний 😠
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11.03.2025 18:24 Відповісти
Шановний, не забувайте, що завдяки, в тому числі, тому самому Зеленському ви ще маєте змогу на третьому році повномасштабної війни цвірінькати перебуваючи в Україні. І щось я не пам'ятаю випадків, коли за цей час діючий Президент вчиняв хоч якісь завідомо зрадницькі дії, що не можна сказати про його "папєрєдніка"...
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11.03.2025 18:44 Відповісти
та режим тиші у небі і на морі. Джерело: https://censor.net/ua/n3540540
А ніхто не задумувався, чому режим тиші тільки у небі та морі? А тому, що ішаку це дає можливість ще довго тягнути кота за хвоста та не скасовувати воєнний стан, а відтак проводити вибори, бо на суходолі бойові дії і, авжеж, є підстава не скасовувати.
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11.03.2025 18:35 Відповісти
Ось так, я давно думав що десь так буде. Пам'ятаєте як Зе і його антимайданна команда поливали брудом Порошенка за "мінські"? А що сьогодні підписує Володя Боневтік через своїх шавок буде набагато гірше і "мінських" і "оманських" і "стамбульських", але Вован Потужний скаже, що тут він ні до чого, то все його заставили США, як ніби Порошенко сам приймав рішення і ніхто на нього не тинув. А щ6е цікава деталь, що єрмак не має повноважень вирішувати питання безпеки України, по Конституції це має робити Зеленський, але він передав свої повноваження, що є порушенням Конституції.
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11.03.2025 18:36 Відповісти
Почнемо з того, що поки-що ніхто нічого не підписав і, судячи з усього, не збирається, на відміну від тих домовленостей про які ви зазначили вище і які сьогодні нам "виходять боком"...
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11.03.2025 18:47 Відповісти
Ви дуже помиляєтеся. Підпишуть і набагато гірші за ті, за які зеля критикував попередників. Робив він це виключно, щоб відвернути увагу від своїх дій не на користь України.
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11.03.2025 18:56 Відповісти
сам факт цього вже говорить криком!!
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11.03.2025 20:19 Відповісти
все так.. але яка вже різниця...
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11.03.2025 20:18 Відповісти
Це ж було б безглуздо, ще до початку переговорів з пу, говорити чим могла би поступитися Україна.
Абсолютно вірно було запропоновано, як перший шаг, обмін полоненими всіх на всіх і на морі та в повітрі припинити удари...
Хоча, я думаю, що доки ЗСУ на курщині, то пу ні на які угоди не пристане. До того ж на західних миротворців не погодиться, буде наполягати на скороченні ЗСУ і тотальне припинення поставок західної зброї, ну і далі - руцкий державна мова і попів руцких вернути і т.д. і т.п
І ще: в разі зупинення вогню, то пу буде вимагати негайного проведення виборів... а це відміна вожнного стану..
Ну от і уявіть, що воно буде?
Ясно як день: під надуманним предлогом пу попре зі всіх сил танками на Київ.
Адже, ніяких шансов на обрання москальскої креатури презом не має взагалі. Це значить, що пу буде сунити далі під гаслом захисту яких то руцкомовних, яких "київська хунта прищемила на виборах".
І знов, як у той пісні про попа і собаку
Тому, лише міцні ЗСУ наш єдиний переговорник і гарантія безпеки!
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11.03.2025 18:55 Відповісти
Выяснили сколько киосков можно будет поставить на Бродвее
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11.03.2025 19:02 Відповісти
оаунд, мля.. сцукр.. бокс, ігри.. життями мужчин..
боротьба за пояс чорного миру..
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11.03.2025 20:09 Відповісти
 
 