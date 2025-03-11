Україна і США провели перший раунд переговорів у Джидді: обговорили угоду про копалини та режим тиші у небі і на морі, - ЗМІ

Делегації України та США провели перший раунд переговорів у Джидді, обговоривши угоду про рідкісноземельні копалини та режим тиші у небі і на морі.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, перший раунд переговорів тривав близько чотирьох годин. Наразі сторони розпочали другий раунд обговорень.

Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що гарантії безпеки з боку США є надзвичайно важливими для України.

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"Гарантії безпеки - це дуже важливо, тому що ми хочемо, щоб така агресія більше ніколи не повторилася в майбутньому. Зараз ми вважаємо, що необхідно обговорити найголовніше - як розпочати цей процес. Ми дуже відкриті і хочемо мати конструктивну, глибоку, дружню, партнерську розмову з нашими американськими партнерами", - сказав Єрмак.

Водночас він відмовився повідомити, на які поступки готова піти Україна для досягнення мирної угоди.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

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