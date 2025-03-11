Україна і США провели перший раунд переговорів у Джидді: обговорили угоду про копалини та режим тиші у небі і на морі, - ЗМІ
Делегації України та США провели перший раунд переговорів у Джидді, обговоривши угоду про рідкісноземельні копалини та режим тиші у небі і на морі.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з посиланням на джерело, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, перший раунд переговорів тривав близько чотирьох годин. Наразі сторони розпочали другий раунд обговорень.
Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що гарантії безпеки з боку США є надзвичайно важливими для України.
"Гарантії безпеки - це дуже важливо, тому що ми хочемо, щоб така агресія більше ніколи не повторилася в майбутньому. Зараз ми вважаємо, що необхідно обговорити найголовніше - як розпочати цей процес. Ми дуже відкриті і хочемо мати конструктивну, глибоку, дружню, партнерську розмову з нашими американськими партнерами", - сказав Єрмак.
Водночас він відмовився повідомити, на які поступки готова піти Україна для досягнення мирної угоди.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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Спершу гроші, потім все інше!!!
Вот прям ещё тогда знал, что вся суть переговоров прижать нас, заставить повариться, а затем урвать ресурсы на выгодных условиях. А потом... а потом как в тех словах
- "А после нас хоть потоп"
Водночас він відмовився повідомити, на які поступки готова піти Україна для досягнення мирної угоди. Джерело: https://censor.net/ua/n3540540 Я НЕ ЗНАЛ ЧТО
Ж**ДОКАЦАПЕРМАК И УКРАИНА ЭТО ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПОНЯТИЯ? и когда спрашивала власть у Украины готова ли она в принципе и на какие пойти уступки после того как власть про**бала все в феврале 2022 года и до этого Чонгар танковая бригада и прочее????
а є тільки фінансовий інтерес -це корисні копалини нашоі краіни !
Трампісти діють , як відверті мародери ,
хочеться помилятися, але все так виглядає 😡
В москалів усе браковане.
судьи, как известно, самые честно и закрнно купленные,
З чим боролися - на те і напоролися.
Всё эти встречи это дешёвая трамповская игра, рассчитанная на дураков, которыми в данном случае, оказались чиновники президента.
- як ні? ось, поряд з вами сидить! і козир має костюм
я не знаю, на що можна сподіватися виходячи зі складу переговорників.
риторичне питання; чому ми, українські ліберал-демократи в Нідерландах домоглися того, що ті кремлівські уїbки, які каламутили референдум практично викинуті суспільством із політики після того, як ті піднялися на хвилі хайпа, а в Україні це все
це ***** що за муйня????
цеи ***** на свій россуд буде визначати долю України, чи як????
а хто такий єрмак, в єрархії українських високопосадовців щоб представляти Україну на міжнародних перемовинах, та ще й такого маштабу????
питання в тому що від перестановки муденів нічого не зміниться..
такі як - Валерій Чалий , Безсмертний і інші політики ,
але Зеленський засилає тільки своїх , щоби всі позитивні рішення
присвоіти тільки собі , а негатив кому.....?
Знову Порошенко у всьому винний 😠
А ніхто не задумувався, чому режим тиші тільки у небі та морі? А тому, що ішаку це дає можливість ще довго тягнути кота за хвоста та не скасовувати воєнний стан, а відтак проводити вибори, бо на суходолі бойові дії і, авжеж, є підстава не скасовувати.
Абсолютно вірно було запропоновано, як перший шаг, обмін полоненими всіх на всіх і на морі та в повітрі припинити удари...
Хоча, я думаю, що доки ЗСУ на курщині, то пу ні на які угоди не пристане. До того ж на західних миротворців не погодиться, буде наполягати на скороченні ЗСУ і тотальне припинення поставок західної зброї, ну і далі - руцкий державна мова і попів руцких вернути і т.д. і т.п
І ще: в разі зупинення вогню, то пу буде вимагати негайного проведення виборів... а це відміна вожнного стану..
Ну от і уявіть, що воно буде?
Ясно як день: під надуманним предлогом пу попре зі всіх сил танками на Київ.
Адже, ніяких шансов на обрання москальскої креатури презом не має взагалі. Це значить, що пу буде сунити далі під гаслом захисту яких то руцкомовних, яких "київська хунта прищемила на виборах".
І знов, як у той пісні про попа і собаку
Тому, лише міцні ЗСУ наш єдиний переговорник і гарантія безпеки!
боротьба за пояс чорного миру..