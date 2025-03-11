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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Волц про переговори у Джидді: "Просуваємось"

зустріч України та РФ у Джидді

Радник президента Сполучених Штатів Америки (США) Майкл Волц стверджує, що переговори української та американської делегацій просуваються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Журналісти під час перериви запитали його, чи є прогрес на переговорах, на що Волц відповів: "просуваємось".

Також видання нагадує, що перемовини продовжуються вже четверту годину.

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч української та американської делегацій у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Автор: 

перемовини (2852) Саудівська Аравія (570) Волц Майк (74)


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Топ коментарі
+14
Та ви не хвилюйтеся:
"Позитивні блохери" та зе-марафон і ПОВНУ КАПІТУЛЯЦІЮ продадуть ЛОХо-народу як "ПОРЯТУНОК!"
Ось побачите, Зеля ще й наступні вибори виграє...
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11.03.2025 15:40
+12
США запевнили що не поставлятимуть росії зброю
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11.03.2025 15:41
+12
по Кубані - Чехов - "https://robinolds.livejournal.com/84879.html Я родился в живописном украинском городе Таганроге"
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11.03.2025 15:43
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Просуваєтесь в якому напрямку? В напрямку гландів?
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11.03.2025 15:37 Відповісти
пограбити та почмирити українців
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11.03.2025 15:48 Відповісти
В потужному напрямку!
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11.03.2025 15:50 Відповісти
у напрямку путінської дупи. Волц вже бачить анус і скоро зможе заглянути в око путіна і роздивитись там мир.
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11.03.2025 15:51 Відповісти
А дєрьмак? Не тільки побачив, а звідти виглядає!
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11.03.2025 16:00 Відповісти
це він волца заманює у пастку щоби той задихнувся.
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11.03.2025 16:07 Відповісти
Дєрьмак звідти виродився на цей світ.
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11.03.2025 16:11 Відповісти
Просунулись на пів шишечки
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11.03.2025 16:14 Відповісти
Психіатр Трампа занятий. Його відсторонили від звільнень персоналу і акції його заводу впали на 36% за останній місяць.
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11.03.2025 17:49 Відповісти
"Десь посередині"... по Дніпру.
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11.03.2025 15:38 Відповісти
по Кубані - Чехов - "https://robinolds.livejournal.com/84879.html Я родился в живописном украинском городе Таганроге"
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11.03.2025 15:43 Відповісти
А Уйло говорить, що Одеса, Херсон, Запоріжжя та Харків - "рюськие города".
І кого послухає Трамп: Чехова або Уйло?
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11.03.2025 15:46 Відповісти
Трумп вже труп
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11.03.2025 15:48 Відповісти
Це у вас що - галюцинації?
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11.03.2025 15:56 Відповісти
Це вони щось особливе курять.
Ці дебіли і у труні будуть розповідати про світле майбутнє з потужною командою дефективних менеджерів.
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11.03.2025 16:16 Відповісти
правильно пишиться ТРУМП - він німец и звучить як Трумп
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11.03.2025 15:53 Відповісти
Правільно пишЕться ДУПА - в якій ми всі знаходимся.
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11.03.2025 15:57 Відповісти
Ти весь знаходишся в дупі? чиїй?
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11.03.2025 16:23 Відповісти
До сраки, що він там писав, сам розумієш.
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11.03.2025 17:33 Відповісти
Та ви не хвилюйтеся:
"Позитивні блохери" та зе-марафон і ПОВНУ КАПІТУЛЯЦІЮ продадуть ЛОХо-народу як "ПОРЯТУНОК!"
Ось побачите, Зеля ще й наступні вибори виграє...
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11.03.2025 15:40 Відповісти
Да ти, я бачу, тут один в Україні "просвітлений"
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11.03.2025 16:38 Відповісти
Порятунок і є, а вибори не виграє, все це не весело бо просрано через жадібність.
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11.03.2025 17:35 Відповісти
А як не буде капітуляції, то ти, як блохер "Фсьопропало" будеш подавати це за капітуляцію, чи кулю в лоба собі пустиш?
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11.03.2025 19:32 Відповісти
А навіщо "собі"?
Я вам такої радощі НЕ доставлю!
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11.03.2025 19:40 Відповісти
США запевнили що не поставлятимуть росії зброю
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11.03.2025 15:41 Відповісти
Це напевно і є компроміс від рашки в обмін на українські території і відмову від НАТО
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11.03.2025 16:11 Відповісти
Дядько сем запевнив, що не буде поставляти зброю пу?!
...схоже що думає над цим
Повний треш
Ох.. такий миротворець
Те, що в умі, то на язиці(
Що ж поробишь, а нам своє робити!
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11.03.2025 16:14 Відповісти
Вони вже поставляють комплектуючі для російських ракет. Через диряві "санкції". Складові від того ж таки "Texas instruments" неодноразово знаходили в рештках їхніх ракет, беспілотників. Як, зрештою, і складові від європейського виробника також.
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11.03.2025 19:06 Відповісти
Куда? к Чему? с какими плюсами и минусами и для кого? вопрос в том что УКРАИНЕ США ВЫСТАВИЛИ ДО ФИГА И ТЕЛЕЖКА В ПЛЮС А ВОТ ДЛЯ РОССИИ КРОМЕ поноса ТРАМПОНА НИЧЕГО КОНКРЕТНОГО для РФ не проговаривается нок Украине сразу безапелляционно вы должны отдать территории и далее по списку похоже лядва трампонистов фашистов нацистов в США геть о**уела молюсь Богу чтобы им воздалось вместе с **..ной Америкой по самые помидоры... ОДНАКО ХУ**ЛО выставляет наглые тр**ования вместо того чтобы ему пояснить что будет если он начнет петлять в переговорах -----но видимо никаких --что может будет хуже и нет для путина и РФ??с кем мы ведем переговоры тогда---- с двумя киллерами??
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11.03.2025 15:43 Відповісти
кратність сестра таланту
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11.03.2025 15:44 Відповісти
Понос слів - запор мислі))
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11.03.2025 16:02 Відповісти
Як відомо головний той хто замовляє музику (платить за неї). https://ua.korrespondent.net/world/4762941-ssha-prypyniauit-finansuvannia-proektiv-oon-z-prav-luidyny США припиняють фінансування проектів ООН з прав людини. Тож Штати у все більших сферах світової політи вже не є головними. Америка із Трампом точно не буде величною бо втрачає свій вплив, а із скороченням армій й міць!
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11.03.2025 15:44 Відповісти
Кто девушку ужинает,тот её и танцует.
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11.03.2025 19:38 Відповісти
Це все фігня, реальні перемовини за які потрібно переживати - за зачиненими дверима без преси, а це так " на публіку"
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11.03.2025 15:45 Відповісти
А ці переговори і є за зачиненими дверима і без преси.
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11.03.2025 16:04 Відповісти
Сорян, вже дійшло. Та ще трохи заспокоює то й же Сибіга у складі делегації, як би до нього не ставилися але на щастя він не дуже вписується в коло єрмака. І при ньому я думаю важко буде щось " незручне" підписати чи домовитися.
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11.03.2025 16:27 Відповісти
Не підпишемо - будемо воювати без допомоги США, без Петріотів, без розвідданих і Старлінку аж до втрати мінімум половини територій, економічного колапсу та демографічної катастрофи. А там і капітуляція не за горами буде...
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11.03.2025 19:11 Відповісти
Таганрог наш? Нужно ли Украине претендовать на Ростовскую область
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11.03.2025 15:46 Відповісти
по Чехову
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11.03.2025 15:47 Відповісти
Україну Чехов придумав?...
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11.03.2025 16:25 Відповісти
Московити, повторюють схеми/маніпуляції, з часів укладання Бреского миру!!
Чим це скінчилося, для молодої Української держави, пояснив приклад, з навалою армій рашистів з сторони Харкова, в Україну!! Армія була розпущена, а захищати майбутнє України-Київа, пішли під Крути, студенти!!
Пильнуймо Україну, від готових уже на московії, таборів ГУЛАГУ2!!
Слава Україні!
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11.03.2025 15:47 Відповісти
Якщо Єрмак там за головного з українського боку, то вже зрозуміло, в якому напрямку воно все просувається
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11.03.2025 15:48 Відповісти
Це група переговорників а не підписантів. Вони обговорюють пропозиції а не погоджують їх!
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11.03.2025 15:50 Відповісти
У Стамбулі теж були переговорники. Причому майже ті ж.
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11.03.2025 16:18 Відповісти
Це ж навіть придумати таке важко: агент фсб раші Козир, проводить перемовини з представниками агента кгб Краснова, перемовини про долю України, а куйлои' напевно сам від себе в захваті
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11.03.2025 15:53 Відповісти
Нагадаю що під час розпаду СРСР теж усі керівники новоутворених незалежних країн були членами, та ще й не рядовими, однієї партії, але чомусь вирішили жити окремо та ще й війни влаштовували як у Абхазії, Нагорному Карабаху, ПМР! Тож все може бути, й два ФСБ-шника ворогувати!!!
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11.03.2025 16:03 Відповісти
А чого це ви так за Єрмака аж з Німеччини переймаєтесь, чи там патріотом бути безпечніше?
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11.03.2025 16:41 Відповісти
Нет,он скорее за умного...
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11.03.2025 19:36 Відповісти
Дєрмак й так не надійний переговорник, а зараз ще й нальють якоїсь гидоти аби схилити до погодження чогось неприйнятного. Судячи з поведінки трампістів вони здатні на будь-яку гидоту!
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11.03.2025 15:48 Відповісти
Просувємось-висуваємось, просуваємось-висуваємость… І як називається цей процес?
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11.03.2025 15:50 Відповісти
потужний трах, після которого народиться незалежна Україна.
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11.03.2025 15:52 Відповісти
Все залежить від того що в тебе "Погрібний" болить, бо про те й думати будеш!
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11.03.2025 15:53 Відповісти
не все.
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11.03.2025 15:55 Відповісти
УСІ, й інакше не буває, це АКСІОМА!
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11.03.2025 16:04 Відповісти
Буває
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11.03.2025 17:01 Відповісти
фрікції.
Але не то шо ви подумали, а від слова "фрікі".
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11.03.2025 15:55 Відповісти
Так я ж про слово «фрікі»
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11.03.2025 16:02 Відповісти
После оккупации и аннексии Россией Крыма этот тезис буквально захлестнул социальные сети и даже всплыл в некоторых СМИ. Среднестатистический пост «за Таганрожчину» выглядит приблизительно так: «В 1954 г. состоялся обмен территориями. За солончаковый и засушливый Крым Украина отдала РСФСР Таганрог и окружающие его богатые черноземные земли, общей площадью сравнимые с полуостровом. В связи с аннексией Крыма Украина на международном уровне теперь должна требовать возвращения Таганрога и таганрогских земель».
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11.03.2025 15:51 Відповісти
Ти ж розумієш ХТО там зараз живе? Воно українцям треба?!
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11.03.2025 15:54 Відповісти
А чим таганрожці гірші за 73%?
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11.03.2025 16:32 Відповісти
Єдиний прогрес стосується підписання угоди про рідкісноземельні мінерали. Стосовно всього іншого все по нулям. Гарантій безпеки вони надавати не будуть, зброї теж. Так все і закінчиться...
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11.03.2025 15:53 Відповісти
Ну то й угоди ніякої не буде!
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11.03.2025 15:55 Відповісти
Від трампівської фашистсткої сволоти нічого доброго чекати не треба.
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11.03.2025 15:53 Відповісти
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11.03.2025 15:58 Відповісти
Схоже Трамп вирішив зіграти теж без козирів нічого не пропонуючи в обмін на згоду України, тож і не буде нічого сам мати а тільки час втрачати!!!
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11.03.2025 15:59 Відповісти
яке відношення мають штати, особливо з приходом неонацистів трампістів, до переговорів в будь-якому форматі, щодо Війни в Європі?
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11.03.2025 15:59 Відповісти
Трамп хоче виконати ХОЧ ОДНУ свою обіцянку виборцям, як у свій час ЗЕленський, котрий намагався хочаб "усіх по весні посаджати" маючи на увазі фальшиві звинувачення в бік Пороха, і робив усе можливе заради цього. А Трамп хоче хоча б гроші принести у казну США лише опираючись на свої звинувачення в бік Байдена. Продовжити політику попередника для нього є програшем, от й вигадує то "не той костюм", то "не так вдячні", то як у фільмі !Діамантова рука" - "усім незгодним відключать газ" (образно)!
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11.03.2025 16:16 Відповісти
Ще й після припинення всієї допомоги. Тупо вибивають якісь неіснуючі борги на вигадані 350 млрд.
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11.03.2025 16:20 Відповісти
Волц: Шеф!!! Всьо пропало!!! Гiпс снiмают!! Клеент уезжает!!!
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11.03.2025 16:17 Відповісти
Молодці хлопці, водіть їм козу три дні і три ночі похаті))))Все буде Україна!
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11.03.2025 16:36 Відповісти
це він кому відзвітував ..ватному царю
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11.03.2025 16:45 Відповісти
Україна все ближче і ближче до капітуляції. Одна надія на ЗСУ - що вони не складуть зброю і будуть далі навпаки гасити москалів.
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11.03.2025 17:10 Відповісти
Интересно, куда можно продвигаться, находясь в замкнутом пространстве, они кого дурят, себя или нас?
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11.03.2025 17:32 Відповісти
Кремлевский патоген: Трамп обходится США в разы дороже демилитаризации РФ
https://www.youtube.com/watch?v=iVCpMLlD20o
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11.03.2025 18:20 Відповісти
ермаку там шото продвигают
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11.03.2025 19:05 Відповісти
А кто кому просувает,надеюсь не нам?
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11.03.2025 19:29 Відповісти
Арабський світ за Українаю, це факт! Боже Алах допоможи Україні!
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11.03.2025 20:03 Відповісти
Все вирішить Алах,
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11.03.2025 20:09 Відповісти
Невже поставили на карти...
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11.03.2025 20:13 Відповісти
 
 