Волц про переговори у Джидді: "Просуваємось"

Радник президента Сполучених Штатів Америки (США) Майкл Волц стверджує, що переговори української та американської делегацій просуваються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Журналісти під час перериви запитали його, чи є прогрес на переговорах, на що Волц відповів: "просуваємось".

Також видання нагадує, що перемовини продовжуються вже четверту годину.

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч української та американської делегацій у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.