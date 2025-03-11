Волц про переговори у Джидді: "Просуваємось"
Радник президента Сполучених Штатів Америки (США) Майкл Волц стверджує, що переговори української та американської делегацій просуваються.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Журналісти під час перериви запитали його, чи є прогрес на переговорах, на що Волц відповів: "просуваємось".
Також видання нагадує, що перемовини продовжуються вже четверту годину.
Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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І кого послухає Трамп: Чехова або Уйло?
Ці дебіли і у труні будуть розповідати про світле майбутнє з потужною командою дефективних менеджерів.
"Позитивні блохери" та зе-марафон і ПОВНУ КАПІТУЛЯЦІЮ продадуть ЛОХо-народу як "ПОРЯТУНОК!"
Ось побачите, Зеля ще й наступні вибори виграє...
Я вам такої радощі НЕ доставлю!
...схоже що думає над цим
Повний треш
Ох.. такий миротворець
Те, що в умі, то на язиці(
Що ж поробишь, а нам своє робити!
поносаТРАМПОНА НИЧЕГО КОНКРЕТНОГО для РФ не проговаривается нок Украине сразу безапелляционно вы должны отдать территории и далее по списку похоже лядватрампонистов фашистов нацистов в США геть о**уела молюсь Богу чтобы им воздалось вместе с **..нойАмерикой по самые помидоры... ОДНАКО ХУ**ЛО выставляет наглые тр**ования вместо того чтобы ему пояснить что будет если он начнет петлять в переговорах -----но видимо никаких --что может будет хуже и нет для путина и РФ??с кем мы ведем переговоры тогда---- с двумя киллерами??
Чим це скінчилося, для молодої Української держави, пояснив приклад, з навалою армій рашистів з сторони Харкова, в Україну!! Армія була розпущена, а захищати майбутнє України-Київа, пішли під Крути, студенти!!
Пильнуймо Україну, від готових уже на московії, таборів ГУЛАГУ2!!
Слава Україні!
Але не то шо ви подумали, а від слова "фрікі".
https://www.youtube.com/watch?v=iVCpMLlD20o