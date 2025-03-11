Зустріч української та американської делегацій у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом

Зустріч української та американської делегацій у Джидді відбудеться сьогодні, 11 березня, о 12:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держдепу.

Як зазначається, українську сторону представлятиме голова МЗС Андрій Сибіга, голова ОП Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров. Американську - держсекретар Марко Рубіо та радник Дональда Трампа Майк Волц.

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повинна поступитися територією в будь-якій мирній угоді, - Рубіо

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.