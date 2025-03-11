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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Зустріч української та американської делегацій у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом

Переговори у Саудівській Аравії

Зустріч української та американської делегацій у Джидді відбудеться сьогодні, 11 березня, о 12:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держдепу.

Як зазначається, українську сторону представлятиме голова МЗС Андрій Сибіга, голова ОП Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров. Американську - держсекретар Марко Рубіо та радник Дональда Трампа Майк Волц.

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повинна поступитися територією в будь-якій мирній угоді, - Рубіо

держдеп скрін

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Автор: 

Саудівська Аравія (570) Сибіга Андрій (372) Єрмак Андрій (1368) Умєров Рустем (587) Рубіо Марко (146) Волц Майк (74)


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Топ коментарі
+4
Тримаймо кулачі за Андрія Борисовича
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11.03.2025 10:30
+4
Кацап, у украинцев светлые ,открытые лица, епальники вата, это у вас.
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11.03.2025 10:45
+3
Якби він за ларьки домовлявся, то було б все добре. А тут Україна, а він за ху..ла.
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11.03.2025 10:32
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А у американской делегации кресты на лбы у всех будут?
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11.03.2025 10:29 Відповісти
Кацап, у украинцев светлые ,открытые лица, епальники вата, это у вас.
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11.03.2025 10:45 Відповісти
Це у Єрмака світле обличча? 😁
Це агент ФСБ Козир українець?

Дядя, тебе зарано з дурки випустили і забули мові навчити.
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11.03.2025 10:52 Відповісти
Схеми" знайшли у Єрмака бізнес-зв'язки з однокурсником Путіна.
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11.03.2025 11:00 Відповісти
https://babel.ua/team/oleg-panfilovich Повний перелік претензій конгресвумен до Єрмака, оприлюднений на сайті, виглядає так:

- витік інформації про операцію України із захоплення членів «ПВК Вагнера», що призвело до її провалу;невдале
- керівництво мирними переговорами з росією перед війною;
- запевнення українського керівництва, що нападу з боку росії не відбудеться, всупереч даним західної розвідки, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;
- захоплення Херсону росіянами, що призвело до «трагедії батальйону «Азов»;
- затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та формулювання необґрунтованих, або навіть незаконних умов;
- цілеспрямоване затягування через заступника Єрмака Олега Татарова призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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11.03.2025 11:05 Відповісти
Знайомтесь: батько Єрмака - співробітник Головного розвідувального управління РФ.


22 вересня, 2020.
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11.03.2025 11:25 Відповісти
Тримаймо кулачі за Андрія Борисовича
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11.03.2025 10:30 Відповісти
Якби він за ларьки домовлявся, то було б все добре. А тут Україна, а він за ху..ла.
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11.03.2025 10:32 Відповісти
Він за бабло.
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11.03.2025 10:38 Відповісти
Якщо так, то самий час. Де бабло як не в ***** та трамбона?
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11.03.2025 10:50 Відповісти
Продаж українськіх корисних копалин американцям у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом.
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11.03.2025 10:31 Відповісти
не продаж, а здача за нічого не вартий папірець.
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11.03.2025 10:38 Відповісти
Якщо дєрьмак не погодиться на капітуляцію, то жодної допомоги не поновлять.
Якщо погодиться - нагуя тоді відновлювати допомогу?
Висновок - *** вам, а не будапештські копалини 2.0.
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11.03.2025 10:37 Відповісти
Впевнений,що ви навіть не читали ту угоду.
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11.03.2025 10:41 Відповісти
Добре. Що вона дає нам? Нічого. До того ж трумп хотів її переписати.
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11.03.2025 10:56 Відповісти
Ясно,нє чітал,но асуждаю,ха ха ха
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11.03.2025 11:51 Відповісти
https://www.dw.com/uk/tramp-hoce-zrobiti-ugodu-pro-nadra-bilsou-i-krasou-cbs-news/a-71833831 Трамп хоче зробити угоду про надра "більшою і кращою"

ОК, дайте посилання на цю покращену угоду - прочитаю.
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11.03.2025 12:18 Відповісти
Введіть у пошук-текст угоди про копалини зі США,та читайте.
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11.03.2025 12:49 Відповісти
То стара угода. Трумп сказав, що хоче кращої 5-го або 6-го березня.
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11.03.2025 12:53 Відповісти
Це та яка існує,станом на зараз, іншої немає.Дочекаємося підписання,почитаємо
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11.03.2025 12:56 Відповісти
Злив України почнеться об 11:00 ?
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11.03.2025 10:40 Відповісти
За безцінь.
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11.03.2025 11:24 Відповісти
Страшно думать, что США выкатят Украине за закрытыми дверями. Соглашаться на такие условия это просто жесть.
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11.03.2025 10:42 Відповісти
Накакіє условія,ще навіть нічого не почалося,а ви вже обізнані про условія,з дурдома пишете?
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11.03.2025 10:47 Відповісти
Треба не бумажки підписувати, які ні про що, а бочки з відпрацьованим ядерним паливом скидувати у Чорна мора, як серйозність наших намірів. Шантажувати, щоб давали зброю. 1 день не дали 1 бочка, 2 день 2 бочки, 3 день три бочки і тд. І подивимось хто хоч поржот хтось останнім.
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11.03.2025 10:43 Відповісти
І до чого це призведе? Що скажуть турки, болгари, румуни? І як будуть жити післявоєнні Одеса, Херсон, Миколаїв? Такий шантаж це самогубство
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11.03.2025 10:55 Відповісти
Якщо нам зброю не будуть давати то післявоєнні Одеса та Миколаїв будуть в складі російської федераці, а тоді вже буде якось пофіг як вони будуть жити. Щодо сусідів, то нічого страшного. ігра то воєнная у нас і карти херові
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11.03.2025 10:59 Відповісти
на штатах свет клином не сошелся. При байдене тоже были недопоставки и простой саботаж. И где байден? А Украина и рыжего идиота и ***** переживет
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11.03.2025 11:05 Відповісти
Краще вийди у вікно,зроби світ чистішим.
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11.03.2025 11:52 Відповісти
Я на першому поверсі живу, пробач
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11.03.2025 11:54 Відповісти
Мені від складу високих переговорників хочеться просто вийти у вікно.
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11.03.2025 10:47 Відповісти
Largest drone attack of war hits Moscow region, Russian officials say

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11.03.2025 10:47 Відповісти
лаптей бомбили ,їм об'явили шо почалася війна
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11.03.2025 10:49 Відповісти
Будапешт-2, чи ''мінськ''?
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11.03.2025 10:47 Відповісти
І не Будапешт, і не Мінськ, а "Мюнхен-2025" - пси ділять Україну як шматок м'яса.
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11.03.2025 10:57 Відповісти
Ці "перемовини" - сходняк рашистів зі своїми агентами Єрмаком та Рубіо-Волцем подалі від людського ока. І вирішувати будуть вони тільки одне - як акуратненько здати Україну рашистам, аби самим не спалитися. Інакше нащо американцям з українцями зустрічатися у якійсь дирі, а не, наприклад, у Відні чи в Женеві?
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11.03.2025 10:50 Відповісти
ви самі хоч раз були в тих дирах ?
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11.03.2025 10:57 Відповісти
можете починати . Мені здається , що ви із тої когорти людей в яких нічого не було , а потім вони сказали що в них все вкрали. Де докази ?
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11.03.2025 11:02 Відповісти
Справа не копалинах . До тих копалин добратися, роки пройдуть . Справа в тому що за "копалинами" хочуть сховати американці ?
Санкції проти орди ?
Суд на ******* в Гаазі ?
Суд над всіма вбивцями українського народу ?
Репарації ?
Зняття арешту з грошей орди ?

Можливо ось це все буде за зачиненими дверима . Американці уже вимагають щоб на G7 кацапів не штиняли .
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11.03.2025 10:56 Відповісти
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11.03.2025 11:27 Відповісти
 
 