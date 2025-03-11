Зустріч української та американської делегацій у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом
Зустріч української та американської делегацій у Джидді відбудеться сьогодні, 11 березня, о 12:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держдепу.
Як зазначається, українську сторону представлятиме голова МЗС Андрій Сибіга, голова ОП Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров. Американську - держсекретар Марко Рубіо та радник Дональда Трампа Майк Волц.
Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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Це агент ФСБ Козир українець?
Дядя, тебе зарано з дурки випустили і забули мові навчити.
- витік інформації про операцію України із захоплення членів «ПВК Вагнера», що призвело до її провалу;невдале
- керівництво мирними переговорами з росією перед війною;
- запевнення українського керівництва, що нападу з боку росії не відбудеться, всупереч даним західної розвідки, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;
- захоплення Херсону росіянами, що призвело до «трагедії батальйону «Азов»;
- затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та формулювання необґрунтованих, або навіть незаконних умов;
- цілеспрямоване затягування через заступника Єрмака Олега Татарова призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
22 вересня, 2020.
Якщо погодиться - нагуя тоді відновлювати допомогу?
Висновок - *** вам, а не будапештські копалини 2.0.
ОК, дайте посилання на цю покращену угоду - прочитаю.
Санкції проти орди ?
Суд на ******* в Гаазі ?
Суд над всіма вбивцями українського народу ?
Репарації ?
Зняття арешту з грошей орди ?
Можливо ось це все буде за зачиненими дверима . Американці уже вимагають щоб на G7 кацапів не штиняли .