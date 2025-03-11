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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Розпочинається зустріч української та американської делегацій у Джидді, - МЗС (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 11 березня 2025 року, у Джидді (Саудівська Аравія) розпочинається зустріч української та американської делегацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Більше інформації на цю хвилину не відомо. 

Згодом у МЗС повідомили, що делегації України та США вже розпочали зустріч у Джидді.

З українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник Президента США з національної безпеки Майкл Волц, спецпредставник Президента США у справах Близького Сходу Стівен Віткофф.

Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

зустріч України та РФ у Джидді
зустріч України та РФ у Джидді
зустріч України та РФ у Джидді

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч української та американської делегацій у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Автор: 

перемовини (2852) Саудівська Аравія (570) США (22497)


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Топ коментарі
+22
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11.03.2025 11:00
+20
та шо там підводити все вже давно вирішено,нам пропонують здати 5 областей України де юре,ми їх посилаєм ***** і війна продовжується,ми йдем далі працювати,донатимо на русоріз,москва палає,..Ось і весь росклад)
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11.03.2025 11:07
+20
Для ділової зустрічі нормальні люди одягають діловий костюм. Тим самим вони демонструють і власну гідність і повагу до співрозмовника.
Діловий костюм то не обо`язково піджак, штани зі стрілкою і краватка, бо є багато стилів ділового костюма: європейський, арабський, індуський... і навіть папуаський.
Якщо мова про представника європейської держави то мова саме про піджак, краватку і штани зі стрілочками. Мало того, чиста випрасувана сорочка, поголена фізія, помита голова і бажано чисті шкарпетки.
А от коли європеєць неголений, немитий, в мятому тренувальному костюмі то відверта демонстрація неповаги і до себе і до оточуючих.
Думаю, я зрозуміло пояснив, чи ні, ні?
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11.03.2025 11:10
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Чи не вискочить з-за лаштунків русня?
Тіпа, коли зєлю протиснуть на поступки, ніби перед обличчям американців, раптом з'явиться якийсь чєрмєзов з недопідписаним стамбульським папірцем і владно підсуне його зєлє під ніс: ти жє согласілся на условія - а тєпєрь подпісивай.
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11.03.2025 11:17 Відповісти
Зелю на поступки вже давно "протиснули". Зараз у Джидді на тому сходняку вирішують, як "протиснути" зраду в Україні та Європі аби не засвітити агентів рашки в керівництві США та України.
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11.03.2025 11:21 Відповісти
всі ті умови попередньо погоджувалися в березні 22 як компроміс за умови відмови від територіальних поступок.
рашисти з 23 року намагаються подати частину домовленостей як додаток до нових домовленостей
до речі, найбільший успіх це мало саме в укр середовищі як наративи рос пропаганди
сподіваюсь, на рівні дипломатів буде кому зрйнувати ці маніпуляції
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11.03.2025 13:27 Відповісти
на рівні дипломатів
ЗавжОП - ось наш рівень "дипломатії".
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11.03.2025 13:29 Відповісти
якщо іншого нема, хто ж в тому винен
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11.03.2025 14:05 Відповісти
Є він, тільки трошки сцить.
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11.03.2025 14:09 Відповісти
хто? сибіга?
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11.03.2025 14:36 Відповісти
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11.03.2025 11:21 Відповісти
хто така ота Влада, що про неї завжди говорять? як її прізвище, по-батькові, чи по-матері? де вона зиве.. оця Влада?
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11.03.2025 12:24 Відповісти
Ми вже чекали, затамувавши подих, переговорів нашого президента з Трампом. Чекали прориву. Отримали зупинку військової допомоги. Які "позитивні" наслідки будуть від цієї зустрічи професійних дипломатів з величезним світовим досвідом і зв"язками в особі Єрмака і його заступника по офісу? До речи, чому в цій делегації не включена посол у Болгарії?
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11.03.2025 11:25 Відповісти
Єрмак, як синочок офіцера ГРУ РФ, не посрамить батька.
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11.03.2025 11:29 Відповісти
Познімали маскувальну робу і повдягали костюмчики. А боневтіка не взяли з собою, бо той ще ніяк не може вийти з ролі Черчіля і ходить в робі.
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11.03.2025 11:31 Відповісти
теж має перевдягти "маскувальну робу"? 🤭
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11.03.2025 12:25 Відповісти
Хотів би сказати що Зеленському кінець, якщо він ляже під Трампа. Але всі ми розуміємо що нічого такого не буде. У соцмережах народ буде кричати Зе бест кращий, яких вам ще костюмів нада!
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11.03.2025 11:32 Відповісти
А хто очолює делегацію? єрмак? А хто він такаий? Чі має він право представляти України на міжнародній арені? І, взагалі, хто керує реально країною? зе?........
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11.03.2025 11:40 Відповісти
а в нас відколи що робиться згідно Конституції?
у нас безвладдя та сваволя чиновничого класу!
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11.03.2025 12:27 Відповісти
там же всі фе-ес-бешники, від України там нікого немає!!!

які повноваження в дєрьмака? хто і чим його уповноважив? де можна подивитися офіційний документ?
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11.03.2025 11:40 Відповісти
це згідно Конституції раралельної реальності! просто нас забули попередити! але в тій конституції скпзано, що то нормально і нічого страшного!
тому у нас безвладдя та сваволя чиновничого паралельного класу!
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11.03.2025 12:28 Відповісти
Дожились! шашличники і торгаші з пивного ларька вирішують долю України
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11.03.2025 11:41 Відповісти
Громко сказано, бо це квартальные лабухи... А тяга до канцерогенной пистчи, то от мацы от мам Р.мы в буремные 90-е
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11.03.2025 11:50 Відповісти
Рейтинг ермака зараз так зросте , як топінамбур на грядці .
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11.03.2025 11:46 Відповісти
А когда он вытащит руку из кармана и покажет как он внатуре "волнуется" за судьбы (тобто, покажет на ладошке гогошар), дык, .ля буду, рейтинг зашкалит.
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11.03.2025 11:53 Відповісти
Так і буде. У нас 73% населення -*******.
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11.03.2025 11:55 Відповісти
А чому дЄрмак не в кожаному кітєлі?
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11.03.2025 11:49 Відповісти
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11.03.2025 11:49 Відповісти
Хто такий "Єрмак"? Чому він говорить від імені України? У нас що, посаду Президента скасовано?
Стаття 106. Президент України:
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
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11.03.2025 12:07 Відповісти
все так.. але то лишень ж формальність.. по факту!!
адже скажи.. яка різниця в лоб чи по лобі, коли результат той же, позитивний він чи негативний..
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11.03.2025 12:30 Відповісти
Формально Президент має бути, а не завгосп офісу.
А результат... ну, подивимось на той результат, вже дуже скоро.
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11.03.2025 12:31 Відповісти
Уйобки у владі 100%
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11.03.2025 13:58 Відповісти
в тому то і справа, що ваші формальності це пшик!!
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13.03.2025 10:45 Відповісти
Та годі. От аж не вірю, що це Ви написали.
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11.03.2025 14:21 Відповісти
Не розумію здивування.
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11.03.2025 14:28 Відповісти
Оцініть пікантність перемовин:
================
Держзрадник, узурпатор, крадій і агент кремля єрмак веде перемовини з кремлем про капітуляцію України.
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11.03.2025 11:53 Відповісти
Сподіваючь перекладача взяли(Але не аби капітулювати((
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11.03.2025 11:58 Відповісти
Год назад никто не мог вообразить, что рашку на переговорах будут представлять американцы.
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11.03.2025 11:58 Відповісти
А мене цікавить, яканотаріальна контора м. Київа видала Єрмаку доручення від імені преZідента Українивести міжнародні переговори і укладати міжнародні угоди? Чи з ним мартишка Сібіга, яка вміє розписуватися?
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11.03.2025 12:04 Відповісти
що, і представникам трампа не видали від нього дозвіл? Бо трамп також не присутній.
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11.03.2025 14:12 Відповісти
До переговорного столу допустили тільки тих,
хто є в діловому костюмі ,
а інші десь заникались
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11.03.2025 12:09 Відповісти
На такі перемовини потрібно брати з собою Героя Майдану Володимира Парасюка :

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11.03.2025 12:14 Відповісти
До речі ''чорна мітка'' спрацювала - ''Антибіотик'' від ускладнень короновірусу пішов на той світ.
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11.03.2025 14:01 Відповісти
https://x.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko@BorisenkoBoris



Перед Перемов\в СА США провели"артпідготовку" Відключ\Хамайрсів,F-16 Блокування розвідданих,вже зафракт\зброї Погрози відключ\старлінка Тільки батіг Х@йло-ракетами Трамп-дiями Україну ЗАГНАЛИ в кут! До рф-ЖОДНИХ питань Вихід-підготовили Трамп з х@ло
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11.03.2025 12:55 Відповісти
дуже сумно, що першими за три роки змусили українську делегацію перевдягнутися в костюми саме США, повторюючи і трнаслюючи рос наративи які були від самого початку війни
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11.03.2025 13:19 Відповісти
Не сумуй, після війни і виборів вони знову надінуть клоунські костюми а хтось з них і тюремну робу
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11.03.2025 14:46 Відповісти
Європейці і попередня штатівська адміністрація не змусили, бо вони як той кролик з мультика - "что подумал кролік никто нє узнал, потому что он бьіл очень воспітанний". А тут шапіто нарвалось на не дуже вихованих пациків, от пришлось переодягатись
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11.03.2025 15:58 Відповісти
Тільки давайте в об'єктивність, а не в балачки. Просто на початку війни було прийняте таке символічне рішення. Один з символів спротиву та прийомів привернення уваги політиків всього світу. Який сукупно з іншими дав шалену дипломатичну підртимку в 22 році. Воно було тимчасовим ("на кілька тижнів").
А потім вже стало неможливим відступатися від цього символу.

Зеленський так виступав на Генасамблеї ООН та перед Конгрессом. Це точно повище ніж будь-який інший рівень.
І всі це приймали та розуміли.
"Не розумів" і використовував це лише роспроп, місцеві дурні яким або насрати на своїх, і ось теперь чомусь інфлюенсери в США.
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11.03.2025 16:09 Відповісти
Ok, давайте в об'єктивність, шалену підтримку на початку 22 року дали 1) жахливі кадри з Бучі 2) неймовірний героїчний та успішний спротив ЗСУ під командуванням Залужного (цього не очікували на заході, бо бачили що влада ігнорує всі попередження і розвід дані і фактично здає країну).

Так, варто визнати що створений кварталом імідж Боневтіка якийсь час працював та допомагав на дипломатичному фронті, але без того що я перечислив ніяка допомога заходу не була б можлива
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11.03.2025 16:57 Відповісти
тоді у нас немає предмету суперечки.
я також написав "сукупно з іншими" факторами
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11.03.2025 17:04 Відповісти
Не сумуй.Умеров все рівно забив на США і приїхав не в костюмі.
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11.03.2025 16:35 Відповісти
дермак - стрьомний кардинал української полУтики епохи дермака
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11.03.2025 13:27 Відповісти
Двірники приїхали на перемовини.
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11.03.2025 13:52 Відповісти
шкода, що Пристайко немає у складі(((
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11.03.2025 14:10 Відповісти
ооо, вже, розплюхалися тут. Невже не зрозуміло, що інший формат перемовин? Це б виглядало по ідіотському, якби на зустріч з кобилом чи піськовим поїхав Президент України. Або трамп припхався б на зустріч до Сибіги чи Єрмака.
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11.03.2025 14:17 Відповісти
Американцам верить нельзя! Один раз они крупно ******* Украину с ядерным оружием, теперь хотят сделать тоже самое с недрами и территориями.
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11.03.2025 15:44 Відповісти
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