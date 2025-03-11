Розпочинається зустріч української та американської делегацій у Джидді, - МЗС (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 11 березня 2025 року, у Джидді (Саудівська Аравія) розпочинається зустріч української та американської делегацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Згодом у МЗС повідомили, що делегації України та США вже розпочали зустріч у Джидді.

З українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник Президента США з національної безпеки Майкл Волц, спецпредставник Президента США у справах Близького Сходу Стівен Віткофф.

Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.







Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч української та американської делегацій у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.