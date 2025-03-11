Розпочинається зустріч української та американської делегацій у Джидді, - МЗС (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Сьогодні, 11 березня 2025 року, у Джидді (Саудівська Аравія) розпочинається зустріч української та американської делегацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Згодом у МЗС повідомили, що делегації України та США вже розпочали зустріч у Джидді.
З українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.
З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник Президента США з національної безпеки Майкл Волц, спецпредставник Президента США у справах Близького Сходу Стівен Віткофф.
Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.
Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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Тіпа, коли зєлю протиснуть на поступки, ніби перед обличчям американців, раптом з'явиться якийсь чєрмєзов з недопідписаним стамбульським папірцем і владно підсуне його зєлє під ніс: ти жє согласілся на условія - а тєпєрь подпісивай.
рашисти з 23 року намагаються подати частину домовленостей як додаток до нових домовленостей
до речі, найбільший успіх це мало саме в укр середовищі як наративи рос пропаганди
сподіваюсь, на рівні дипломатів буде кому зрйнувати ці маніпуляції
ЗавжОП - ось наш рівень "дипломатії".
у нас безвладдя та сваволя чиновничого класу!
які повноваження в дєрьмака? хто і чим його уповноважив? де можна подивитися офіційний документ?
тому у нас безвладдя та сваволя чиновничого паралельного класу!
Стаття 106. Президент України:
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
адже скажи.. яка різниця в лоб чи по лобі, коли результат той же, позитивний він чи негативний..
А результат... ну, подивимось на той результат, вже дуже скоро.
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Держзрадник, узурпатор, крадій і агент кремля єрмак веде перемовини з кремлем про капітуляцію України.
хто є в діловому костюмі ,
а інші десь заникались
Boris Borisenko@BorisenkoBoris
Перед Перемов\в СА США провели"артпідготовку" Відключ\Хамайрсів,F-16 Блокування розвідданих,вже зафракт\зброї Погрози відключ\старлінка Тільки батіг Х@йло-ракетами Трамп-дiями Україну ЗАГНАЛИ в кут! До рф-ЖОДНИХ питань Вихід-підготовили Трамп з х@ло
А потім вже стало неможливим відступатися від цього символу.
Зеленський так виступав на Генасамблеї ООН та перед Конгрессом. Це точно повище ніж будь-який інший рівень.
І всі це приймали та розуміли.
"Не розумів" і використовував це лише роспроп, місцеві дурні яким або насрати на своїх, і ось теперь чомусь інфлюенсери в США.
Так, варто визнати що створений кварталом імідж Боневтіка якийсь час працював та допомагав на дипломатичному фронті, але без того що я перечислив ніяка допомога заходу не була б можлива
я також написав "сукупно з іншими" факторами