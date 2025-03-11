Сибіга про зустріч США та України в Джидді: Розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає зустріч у Саудівській Аравії як шанс для просування миру та зміцнення стратегічного партнерства зі США.
Проце він повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Сибіга повідомив про участь у зустрічі в Джидді разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром оборони Рустемом Умєровим і заступником міністра закордонних справ Павлом Палісою.
"Радий бути в Джидді з Андрієм Єрмаком, Рустемом Умєровим, Павлом Палісою. Ми розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства. Конструктивна атмосфера доводить, що ми можемо використати цю можливість. Україна як ніхто хоче миру", - зазначив Сибіга.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.
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Розвалили власну дипломатію, вигнали притомних людей, бо надто розумні та красиві -- маємо наслідки.
The Times пише, що Британія консультує Україну щодо ведення мирних переговорів зі Сполученими Штатами у Саудівській Аравії.
На вихідних Київ відвідав радник британського премʼєра з нацбезпеки Джонатан Пауелл, який зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Цей Пауелл дуже непростий - а висококласний дипломат і спеціаліст по тонкощах переговорів з міжнародним тероризмом. Понад 10 років був головним консультантом Тоні Блера - колишнього лідера лейбористів та премʼєр-міністра. А ще автор кількох праць саме по дипломатії з упирями різного штибу та мистецтва управління і аналізу механізмів політичної влади.
Пауелл давав поради для того, щоб уникнути повторення сварки з Трампом. Він радить Зеленському дати зрозуміти американському лідеру, що Україна відповідає на запити Америки, а головною перешкодою до миру є Росія. Український президент оцінив переговори з Пауеллом як "дуже продуктивні", сказавши, що "вдячний за підтримку". Також повідомляється, що британський премʼєр намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною. У Лондоні вважають, що це більш терміновий і здійсненний запит, ніж відновлення військової допомоги. Пауелл також наполягав на цьому у розмові з радником Трампа з нацбезпеки Майком Волтцем.
Для Британії це успіх в якості арбітра. Для України -- це глибина краху державного управління, коли своїх вигнали, доводиться брати чуже.
Але.
Який сенс товкти воду у ступі з американцями, коли рашисти все одно пошлють усіх лісом?
Зараз Україні потрібна зброя, а не сю-сю-пусю із Трампом ні про що.
Трамп вчепився у свої цукерки намертво і видав формулу - США дасть зброю тільки тоді, коли Україна перестане стріляти. Відчуваєте рівень ідиотизму?