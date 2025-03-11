Сибіга про зустріч США та України в Джидді: Розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає зустріч у Саудівській Аравії як шанс для просування миру та зміцнення стратегічного партнерства зі США.

Проце він повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Сибіга повідомив про участь у зустрічі в Джидді разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром оборони Рустемом Умєровим і заступником міністра закордонних справ Павлом Палісою.

"Радий бути в Джидді з Андрієм Єрмаком, Рустемом Умєровим, Павлом Палісою. Ми розглядаємо цю зустріч як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства. Конструктивна атмосфера доводить, що ми можемо використати цю можливість. Україна як ніхто хоче миру", - зазначив Сибіга.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.

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