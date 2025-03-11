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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Китай підтримує мирне врегулювання "української кризи" та закликає до справедливого рішення, - МЗС КНР

китай

Китай заявляє про свою підтримку всіх зусиль, спрямованих на мирне вирішення "української кризи", та висловлює сподівання на досягнення тривалого та прийнятного для всіх сторін рішення.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Вона зазначила, що Китай готовий і надалі виступати за політичне вирішення конфлікту між Росією та Україною.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання "української кризи" (так у КНР називають російську війну проти України - ред.) та сподівається, що всі залучені сторони зможуть досягти справедливого, тривалого і прийнятного рішення", - заявила Мао Нін, коментуючи переговори між Україною та США в Саудівській Аравії.

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Вона також підкреслила готовність Китаю співпрацювати з міжнародним співтовариством для сприяння політичному врегулюванню конфлікту.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.

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Автор: 

Китай (4503) МЗС (4107) перемовини (2852) Саудівська Аравія (570) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+10
Справедливість має містити такі три пункти:
1.Повернення до границь 1991 року.
2.Репарації з боку рашистів.
3.Покарання агресора шляхом смертної кари і тривалих термінів ув'язнення.
Будь-що інше не буде справедливим і не потрібно займатися словоблуддям.
Ідіть нахєр наші жовтолиці порадники.
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11.03.2025 12:43
+4
Учитывая все что произошло за последние месяцы, уже не кажется нереальным шуточное допущение, как в ближайшем будущем, Китай станет нам помогать в противовес США, а те рф, вот это будет поворот.
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11.03.2025 12:48
+4
А тепер розпиши, як досягнути цього всього. Тут багато мрійників в коментах, але хоча б хтось описав шлях досягнення своїх мрій.

Не хочеш бути першим?
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11.03.2025 13:14
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Як би в нас були нормальні диплопати,а не типу Хламідії та Безглуздої,то Китай можна було б використати на нашу користь в протистоянні з Трампом..але
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11.03.2025 12:43 Відповісти
Учитывая все что произошло за последние месяцы, уже не кажется нереальным шуточное допущение, как в ближайшем будущем, Китай станет нам помогать в противовес США, а те рф, вот это будет поворот.
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11.03.2025 12:48 Відповісти
Для цього потрібно міняти ВСЕ політичне керівництво.
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11.03.2025 13:02 Відповісти
Нічого не потрібно замінювати. Все давно поміняно, чекаємо день "М", дістаємо однострої з шаф і до "роботи":
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11.03.2025 13:10 Відповісти
Справедливість має містити такі три пункти:
1.Повернення до границь 1991 року.
2.Репарації з боку рашистів.
3.Покарання агресора шляхом смертної кари і тривалих термінів ув'язнення.
Будь-що інше не буде справедливим і не потрібно займатися словоблуддям.
Ідіть нахєр наші жовтолиці порадники.
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11.03.2025 12:43 Відповісти
Шибзік прийми пігулки
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11.03.2025 12:53 Відповісти
А тепер розпиши, як досягнути цього всього. Тут багато мрійників в коментах, але хоча б хтось описав шлях досягнення своїх мрій.

Не хочеш бути першим?
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11.03.2025 13:14 Відповісти
Деморалізація ще недостатньо велика, потрібно більше часу на усвідомлення.
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11.03.2025 13:20 Відповісти
Было бы хорошое, если бы этот "заклик" выражался материально
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11.03.2025 12:43 Відповісти
Усі такі миротворці! Питання лише у тому що вони мають під слова "справедливий мир"?
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11.03.2025 12:46 Відповісти
"Нічого незвичайного. Просто китайські кореспонденти «запускають» реактивні снаряди по росіянах разом із ЗСУ.

Це вперше представники цього телеканалу зняли сюжет про українську армію. Раніше вони працювали виключно із росіянами.

Припускаю, китайцям не дуже до вподоби розворот РФ у бік США."
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11.03.2025 12:47 Відповісти
Рашка напала і зробила украінську "кризу" - про що далі можна говорити з Китаєм
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11.03.2025 13:01 Відповісти
Рожи лицемерные, это же вы суки узкоглазые помогали и помогаете рашистам, а теперь вы за справедливый мир?

Вы ещё подавитесь подарками от рашистов, он и вам нагадят в рот!
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11.03.2025 13:06 Відповісти
Перед Пекінською олімпіадою .китайські пси, благословили рашистського тузіка.на війну в Україні.яку тепер .китайські пси" називають кризою і розказують про її завершення,але не за рахунок справедливості(виведення рашистських вбивць з території України і виплати репарацій ,за завдану руйнацію України ).а за рахунок окупованої української території...
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11.03.2025 13:10 Відповісти
Ні хао, козаки!
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11.03.2025 13:13 Відповісти
а справедливе рішення - це віддати кацапам 4 області і прийняти всі їх умови?
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11.03.2025 13:19 Відповісти
Після інфи про "спільні військові навчаня з **********", таких формулювань нападу москалів очікувати були повинні всі, навіть ті сліпці, що вважають Лідора президентом.
Тьфу, блть, "українська криза". Дивно, що китайці не продовжили тихенько пити далі ресурси з мокшанії, все ж таки, будь-які санкції проти Ху.йла були їм на руку, бо через них йшов головний потік долярів для гівна, що займає 1 місце по площі.
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11.03.2025 13:34 Відповісти
В условиях утраты доверия к союзникам и международным институтам, многие украинцы начинают видеть в Китае потенциального гаранта стабильности и мира. Хотя сотрудничество с Пекином непросто наладить, предложение более выгодных условий по сравнению с западными требованиями может подтолкнуть Китай к активному участию в урегулировании конфликта и сдерживанию внешнего давления.
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11.03.2025 14:03 Відповісти
 
 