Китай підтримує мирне врегулювання "української кризи" та закликає до справедливого рішення, - МЗС КНР

Китай заявляє про свою підтримку всіх зусиль, спрямованих на мирне вирішення "української кризи", та висловлює сподівання на досягнення тривалого та прийнятного для всіх сторін рішення.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що Китай готовий і надалі виступати за політичне вирішення конфлікту між Росією та Україною.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання "української кризи" (так у КНР називають російську війну проти України - ред.) та сподівається, що всі залучені сторони зможуть досягти справедливого, тривалого і прийнятного рішення", - заявила Мао Нін, коментуючи переговори між Україною та США в Саудівській Аравії.

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Вона також підкреслила готовність Китаю співпрацювати з міжнародним співтовариством для сприяння політичному врегулюванню конфлікту.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.

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