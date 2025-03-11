Рубіо не виключив можливості неформально поспілкуватись із Зеленським
Держсекретар США Марко Рубіо не виключив можливості неформального спілкування із президентом Володимиром Зеленським у Саудівській Аравії.
Його цитує пресслужба Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.
Рубіо заявив, що президент України не є частиною перемовин делегацій України та США у Джидді.
Коментуючи можливу розмову із Зеленським держсекретар сказав:
Потенційно. Як я вже сказав, найімовірніше, він (Володимир Зеленський. - Ред.) спілкуватиметься з президентом (Дональдом Трампом. - Ред.) безпосередньо. Але це можливо.
Нагадаємо, 11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.
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+4 Герхард
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Може вдвох на роялі пісюнами пограють на бродершафт.
3.14.... зустринется з 3,14.... .
Китайцев трудно склонить к сотрудничеству, но если предложить им 50% от того, что требуют американские шантажисты и мародёры, Китай может стать гарантом прекращения российской агрессии и вымогательства со стороны стервятников из США.