УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5067 відвідувачів онлайн
Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
2 385 16

Рубіо не виключив можливості неформально поспілкуватись із Зеленським

Рубіо не виключає можливості спілкування із Зеленським

Держсекретар США Марко Рубіо не виключив можливості неформального спілкування із президентом Володимиром Зеленським у Саудівській Аравії.

Його цитує пресслужба Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

Рубіо заявив, що президент України не є частиною перемовин делегацій України та США у Джидді.

Коментуючи можливу розмову із Зеленським держсекретар сказав: 

Потенційно. Як я вже сказав, найімовірніше, він (Володимир Зеленський. - Ред.) спілкуватиметься з президентом (Дональдом Трампом. - Ред.) безпосередньо. Але це можливо.

Нагадаємо, 11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.

Читайте: США не проти участі Китаю у перемовинах по Україні, але це ніхто не обговорював, - Рубіо

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) США (22497) Рубіо Марко (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Хм... Так ЗЄ торді по життю неформал. Може Рубіо теж вдягнеться, як хіпстер.

Може вдвох на роялі пісюнами пограють на бродершафт.
показати весь коментар
11.03.2025 12:02
+3
А про що можна розмовляти з розумово неповноцінним ватником ЗЄ?
показати весь коментар
11.03.2025 12:15
+2
У Рубіо костюм не того шиття. Краще нехай зі свинями кацапськими розмовляє.
показати весь коментар
11.03.2025 12:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неформально це коли зеля буде не бритий і в піжамі, а не в костюмі?
показати весь коментар
11.03.2025 11:57 Відповісти
Хм... Так ЗЄ торді по життю неформал. Може Рубіо теж вдягнеться, як хіпстер.

Може вдвох на роялі пісюнами пограють на бродершафт.
показати весь коментар
11.03.2025 12:02 Відповісти
ні, коли рубіо буде у піжамі.
показати весь коментар
11.03.2025 12:02 Відповісти
може у костюмі покоївки чи монахині?))
показати весь коментар
11.03.2025 12:27 Відповісти
у костюмі мєдсєстри з хрестом на лобі.
показати весь коментар
11.03.2025 12:38 Відповісти
Про що можна спілкуватися з члєном сєкти рижих ублюдків?
показати весь коментар
11.03.2025 12:02 Відповісти
А про що можна розмовляти з розумово неповноцінним ватником ЗЄ?
показати весь коментар
11.03.2025 12:15 Відповісти
Це буде неформальна зустріч двох неформалів.
3.14.... зустринется з 3,14.... .
показати весь коментар
11.03.2025 12:15 Відповісти
У Рубіо костюм не того шиття. Краще нехай зі свинями кацапськими розмовляє.
показати весь коментар
11.03.2025 12:23 Відповісти
по ходу рубіо вже смокче у кацапів
показати весь коментар
11.03.2025 12:25 Відповісти
а "неформально" це як? Знов на камери продажних журналістів, з провокаціями від них?))
показати весь коментар
11.03.2025 12:26 Відповісти
Тільки після того як заокеанське чувирло - вибачиться .
показати весь коментар
11.03.2025 12:30 Відповісти
порада гаранту на неформальну зустріч із рубіо вдягнути пляжні капці, пляжні шорти із написом спереду "trump tower" та футболку із спаленим кремлем
показати весь коментар
11.03.2025 12:30 Відповісти
Не по рангу .
показати весь коментар
11.03.2025 12:38 Відповісти
На фоне коварного предательства США, полной беспомощности ЕС и международных институтов большинство украинцев считает, что единственным гарантом мира и безопасности может стать Китай.
Китайцев трудно склонить к сотрудничеству, но если предложить им 50% от того, что требуют американские шантажисты и мародёры, Китай может стать гарантом прекращения российской агрессии и вымогательства со стороны стервятников из США.
показати весь коментар
11.03.2025 13:06 Відповісти
Зелений віслюк в піжамі знову всереться.
показати весь коментар
11.03.2025 14:13 Відповісти
 
 