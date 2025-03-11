Рубіо не виключив можливості неформально поспілкуватись із Зеленським

Держсекретар США Марко Рубіо не виключив можливості неформального спілкування із президентом Володимиром Зеленським у Саудівській Аравії.

Його цитує пресслужба Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

Рубіо заявив, що президент України не є частиною перемовин делегацій України та США у Джидді.

Коментуючи можливу розмову із Зеленським держсекретар сказав:

Потенційно. Як я вже сказав, найімовірніше, він (Володимир Зеленський. - Ред.) спілкуватиметься з президентом (Дональдом Трампом. - Ред.) безпосередньо. Але це можливо.

Нагадаємо, 11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.

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