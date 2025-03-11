Туск про переговори США та України в Джидді: Весь світ дивиться на вас

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав делегації США та України не втратити можливість досягти прогресу на переговорах у Джидді, Саудівська Аравія.

Про це Туск написав у мережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі американці, дорогі українці, не згайте цей шанс. Весь світ дивиться на вас сьогодні в Джидді. Удачі", - зазначив Туск.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.

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