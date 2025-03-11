Туск про переговори США та України в Джидді: Весь світ дивиться на вас
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав делегації США та України не втратити можливість досягти прогресу на переговорах у Джидді, Саудівська Аравія.
Про це Туск написав у мережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Дорогі американці, дорогі українці, не згайте цей шанс. Весь світ дивиться на вас сьогодні в Джидді. Удачі", - зазначив Туск.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.
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Ось він - момент слави синочка полка ГРУ РФ.
Провал за провалом для України і перемога за перемогою для РФ - ось результати його праці з 2019 року.
Бо папа Єрмака з ГРУ РФ, а не з ГУРМО України.
І синок офіцера ГРУ РФ Єрмак на стороні України. Ага знов.
Не треба із нас робити дурнів.
Без її волі ніякий мір неможливий.
А представників рашки там зараз немає. Начебто.
https://x.com/pan_dok
Pan Doktor@pan_dok
позиция Сша
https://x.com/pan_dok/status/1899163199057895589
«Если вы отдадите нам свои полезные ископаемые и подпишете капитуляцию перед фашистской РФ - возможно, мы возобновим вам военную помощь». Да, но зачем военная помощь после капитуляции?