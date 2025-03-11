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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Туск про переговори США та України в Джидді: Весь світ дивиться на вас

туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав делегації США та України не втратити можливість досягти прогресу на переговорах у Джидді, Саудівська Аравія.

Про це Туск написав у мережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі американці, дорогі українці, не згайте цей шанс. Весь світ дивиться на вас сьогодні в Джидді. Удачі", - зазначив Туск.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня, в Саудівській Аравії  відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

11 березня 2025 року у Джидді розпочалася зустріч делегацій США та України.

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Автор: 

перемовини (2852) Саудівська Аравія (570) Туск Дональд (513)


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Топ коментарі
+9
Нема на що дивитися! З боку сша зграя малоосвічених провініційних гопників, які цілком на стороні рашкі!
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11.03.2025 12:19
+8
Та він всі 6 років працює.
Провал за провалом для України і перемога за перемогою для РФ - ось результати його праці з 2019 року.

Бо папа Єрмака з ГРУ РФ, а не з ГУРМО України.
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11.03.2025 12:18
+5
Весь Світ дивиться на Єрмака.

Ось він - момент слави синочка полка ГРУ РФ.
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11.03.2025 12:13
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Весь Світ дивиться на Єрмака.

Ось він - момент слави синочка полка ГРУ РФ.
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11.03.2025 12:13 Відповісти
Зустріч з командою США почалася дуже конструктивно, працюємо - Єрмак
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11.03.2025 12:14 Відповісти
Та він всі 6 років працює.
Провал за провалом для України і перемога за перемогою для РФ - ось результати його праці з 2019 року.

Бо папа Єрмака з ГРУ РФ, а не з ГУРМО України.
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11.03.2025 12:18 Відповісти
Нема на що дивитися! З боку сша зграя малоосвічених провініційних гопників, які цілком на стороні рашкі!
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11.03.2025 12:19 Відповісти
а може й не треба поспішати з висновками.
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11.03.2025 12:22 Відповісти
А з боку України не те ж саме???
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11.03.2025 12:26 Відповісти
Мабуть так, тупі американці проти геніїв і світочів дипломатії з кварталу
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11.03.2025 12:27 Відповісти
А з боку України професійні дипломати та переговориники. Ага.

І синок офіцера ГРУ РФ Єрмак на стороні України. Ага знов.
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11.03.2025 12:29 Відповісти
Невже дЄрмак здасть Украіну кремлівському виб@ядку?
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11.03.2025 12:22 Відповісти
ви сумніваєтесь? я ніт.зелена тварюка тому і послала цього дєрьмака для цього.
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11.03.2025 12:32 Відповісти
6 років здають і здають і ніяк не здадуть
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11.03.2025 12:49 Відповісти
Будем смотреть как они это будут внедрять в практику, это не шутки внедрить капитуляцию в Конституцию Украины
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11.03.2025 12:32 Відповісти
от цікаво, про який шанс говорить Туск? Шанс повернути окуповані теріторії з громадянами України? Так їх не США окупували.
Не треба із нас робити дурнів.
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11.03.2025 12:36 Відповісти
Взагалі-то це не прямі пєрєговори з рашкою.
Без її волі ніякий мір неможливий.
А представників рашки там зараз немає. Начебто.
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11.03.2025 12:38 Відповісти
А д'Єрмак?
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11.03.2025 13:13 Відповісти
Дивіться, та вчіться як не треба робити щоб потім не доводилося ділити свою країну поміж двома ворогами..
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11.03.2025 12:38 Відповісти
Весь світ мав би дивитися як росія і путін *****, ******** Суверенну державу Україна, захоплює території, та не дивитися, а діяти, тобто заїбашити окупанта путіна, і весь куй до копійки. Вони бльть дивляться на ермака та трампона. Ви дивіться , шо наступними буде Польща та Литва.
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11.03.2025 12:40 Відповісти
Я надеюсь, будет прямая трансляция, а не тупизм и наезд за закрытыми дверями
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11.03.2025 12:44 Відповісти
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11.03.2025 12:55 Відповісти
https://x.com/pan_dok



https://x.com/pan_dok

Pan Doktor@pan_dok
позиция Сша



https://x.com/pan_dok/status/1899163199057895589

«Если вы отдадите нам свои полезные ископаемые и подпишете капитуляцию перед фашистской РФ - возможно, мы возобновим вам военную помощь». Да, но зачем военная помощь после капитуляции?
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11.03.2025 13:00 Відповісти
А що вони хочуть побачити, які надії? При такій постановці питання від рашистів та американців, для "успіху" перемовин, Україні треба капітулювати. Але нас це не може влаштовувати ніяк і ніколи! Де тут компроміси шукати? Рудий нарцис топчеться по Україні та здає карти путлеру. Не дивіться на ці перемовини з надією! Озброюйтесь день і ніч та допомогайте Україні.
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11.03.2025 13:06 Відповісти
Тобто весь світ навіть не дивиться на дику територію на прізвисько "рф". Туск думає-"Зеленський погоджуйся на що хочеш ,аби тільки дикуни кацапські в Польщу не прийшли. Здихайте там українці-***** на вас.
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11.03.2025 13:10 Відповісти
Во-первых, насчёт всего мира это преувеличение, основной массе населения Земли глубоко покакать на войну в Украине, а в-вторых, те, кто смотрит, пусть увидят паскудную рожу американцев и знают, что если они не выступят против, то их будет ждать судьба Украины.
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11.03.2025 13:46 Відповісти
 
 