Сибіга відвідає у середу Польщу: поінформує Сікорського про переговори у Джидді

Глава МЗС України Андрій Сибіга у середу перебуватиме у Варшаві, щоб поінформувати польського колегу Радослава Сікорського про перебіг українсько-американських переговорів у Джидді.

Про це Сікорський повідомив журналістам у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще ні, але міністр закордонних справ України буде завтра вранці у мене і поінформує про це", - зазначив Сікорський, відповідаючи на запитання щодо можливих перших домовленостей у Саудівській Аравії.

Він назвав самі переговори "дуже добрим" процесом.

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Відповідаючи на запитання про очікування Польщі від цих переговорів, Сікорський зазначив, що польська дипломатія "працює заради справедливого миру, де поважаються права жертви агресії".

Крім того, міністр висловив задоволення тим, що США підтвердили подальшу роботу терміналів Starlink в Україні. Польща, згідно з комерційною угодою із SpaceX, сплачує за абонентське обслуговування цих терміналів.

Starlink в Україні

Нагадаємо, американський мільярдер та очільник департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск переконаний, що Starlink є ключовим для Сил оборони України, бо без нього лінія фронту завалилася б.

Потому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву мільярдера Ілона Маска: "Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших".

Згодом Рубіо відповів на публікацію польського колеги Радослава Сікорського, в якій той відреагував на погрози мільярдера Ілона Маска відключити для ЗСУ системи Starlink.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

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