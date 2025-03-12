Мелоні привітала результати переговорів України та США: Рішення тепер за РФ

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні привітала результати переговорів, що відбулися в Джидді між США та Україною, з особливим наголосом на запропонованому 30-денному припиненні вогню та відновленні американської допомоги Києву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Італії.

Мелоні зазначила, що Італія повністю підтримує зусилля США та президента Дональда Трампа спрямовані на досягнення справедливого миру, який забезпечить довгострокову безпеку України.

"Рішення тепер за Росією", - підкреслила прем'єрка.

Читайте також: Видатний прорив, - Стармер привітав результати переговорів України та США

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Читайте також: Європа готова допомогти досягти справедливого та стійкого миру, - Туск