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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Мелоні привітала результати переговорів України та США: Рішення тепер за РФ

Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні привітала результати переговорів, що відбулися в Джидді між США та Україною, з особливим наголосом на запропонованому 30-денному припиненні вогню та відновленні американської допомоги Києву. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Італії.

Мелоні зазначила, що Італія повністю підтримує зусилля США та президента Дональда Трампа спрямовані на досягнення справедливого миру, який забезпечить довгострокову безпеку України.

"Рішення тепер за Росією", - підкреслила прем'єрка.

Читайте також: Видатний прорив, - Стармер привітав результати переговорів України та США

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Читайте також: Європа готова допомогти досягти справедливого та стійкого миру, - Туск

Автор: 

США (22497) Україна (5862) Мелоні Джорджа (132) припинення вогню (109)


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Топ коментарі
+4
Дякуємо за підтримку пані Джорджа !
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12.03.2025 02:35
+1
Та ти шо. І які справи в окопах під Ванкувером, воїн?
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12.03.2025 05:17
+1
А який термін на "прийняття рішення" у кацапії, 30 днів?
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12.03.2025 08:05
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Дякуємо за підтримку пані Джорджа !
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12.03.2025 02:35 Відповісти
Та ти шо. І які справи в окопах під Ванкувером, воїн?
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12.03.2025 05:17 Відповісти
Так ты воевать за Украину будешь?
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12.03.2025 05:19 Відповісти
Та вони за шухер Трампа з руснею. Їм ніякого миру не треба.
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12.03.2025 05:33 Відповісти
ще б знати на що погодилася Україна, скласти зброю в односторонньому порядку ми вже бачимо.
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12.03.2025 07:06 Відповісти
Наслідки антиукраїнської пропаганди в США наглядно.
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12.03.2025 08:07 Відповісти
план перемоги зеленського вона також підтримувала. А де він тепер? Хто їм підтерся?
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12.03.2025 07:21 Відповісти
А який термін на "прийняття рішення" у кацапії, 30 днів?
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12.03.2025 08:05 Відповісти
Москалі висунуть свої вде відомі вимоги - 4 обл. і т.д. тобто вимоги капітуляції України... вони ж типа вписали це в свою конституцію, а Конституція України?! А міжн. право?! Та ще наголошувать будуть на "захисті" руцкага языка та ще і ще.
Подивимость, що хм відповість 47й, який вимагає припинення вогню негайно.
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12.03.2025 10:31 Відповісти
 
 