Європа готова допомогти досягти справедливого та стійкого миру, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на результати українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії, які відбулися у вівторок, 11 березня.
Відповідну заяву Туск зробив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава польського уряду наголосив, що Європа готова допомогти досягти справедливого і стійкого миру в Україні.
"Схоже, американці та українці зробили важливий крок до миру. І Європа готова допомогти досягти справедливого та міцного миру", - заявив він.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.
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