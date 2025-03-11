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Новини Заяви про мир Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Європа готова допомогти досягти справедливого та стійкого миру, - Туск

Туск відреагував на результати перемовин між Україною та США

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на результати українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії, які відбулися у вівторок, 11 березня.

Відповідну заяву Туск зробив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава польського уряду наголосив, що Європа готова допомогти досягти справедливого і стійкого миру в Україні.

"Схоже, американці та українці зробили важливий крок до миру. І Європа готова допомогти досягти справедливого та міцного миру", - заявив він.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Читайте також: Туск про переговори США та України в Джидді: Весь світ дивиться на вас

Автор: 

Європа (1790) США (22497) Туск Дональд (513) війна в Україні (3518)


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11.03.2025 23:10 Відповісти
Схоже, американці та українці зробили важливий крок до миру. І Європа готова допомогти досягти справедливого та міцного миру", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3540624

Завтра раша скаже, що нійкого миру і , що знову в кущі?
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11.03.2025 23:12 Відповісти
Не буде ніякого стійкого миру, бо усі балачки крутяться навколо не перемоги, а "стійкого миру". Жодних поступок пуйло нікому не зробить та не покине ідеї збирати "совєцкі республіки". На черзі (за 3...4 роки) будуть заколоти/заворухи у Молдові, Латвії, Естонії. Ще раніше таваріщ сі підтягнеться до Тайваню...
Прокидайся, нарешті, Європа, лихо прийшло у твій дім.
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12.03.2025 08:15 Відповісти
Справедливий мир, це якій? З міжнародно признаними кордонами, та репараціями? Чи капітуляція України?
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12.03.2025 08:45 Відповісти
 
 