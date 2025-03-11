Видатний прорив, - Стармер привітав результати переговорів України та США
Прем'єр Британії Кір Стармер позитивно відреагував на результати українсько-американських переговорів у Джидді, за підсумками яких була схвалена пропозиція про запровадження режиму припинення вогню між Україною та РФ на 30 днів.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Стармер привітав американського та українського лідерів Дональда Трампа й Володимира Зеленського з "видатним проривом" у питанні мирного розв’язання російсько-української війни.
"Це важливий момент для миру в Україні, і нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб досягти тривалого і безпечного миру якнайшвидше", - заявив глава британського уряду.
"Росія також повинна погодитися на припинення вогню та закінчення бойових дій. Цієї суботи (15 березня) я скличу лідерів для обговорення наступних кроків. Ми готові допомогти покласти край цій війні у справедливий і постійний спосіб, який дозволить Україні насолоджуватися своєю свободою",- заявив політик.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.
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Генсек Рютте сказав, що є й "інші способи забезпечити гарантії безпеки України" після припинення вогню, окрім "відправлення європейських сил".
Нагадаємо, що європейці хочуть отримати гарантії для своїх миротворців від США, чого Трамп поки що не робить. Також запровадження миротворців, у рамках мирної угоди, вимагатиме згоди рф, яку вона не дає.
Я хз як навіть це коментувати. Хто там прокидається? ЄС, НАТО? Бллллляяяяя миротворці вимагають гарантій захисту 🤣🤣🤣. Ааааааа ( істерика)
Єдиною гарантією нашої безпеки є Збройні Сили України!
Крапка!
Але кому ж хочеться вилазити із зони комфорту?
Навіть якщо політик розуміє необхідність цього, то його виборцям це точно не сподобається!
Розумний вибір може приймати лише розумна людина, а що взяти із покоління Тік-Току?
п.с. чому нема слова "Потужний"?
Подивимося невдовзі, у скільки ше українських смертей виллється той "видатний прорив".