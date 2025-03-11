Видатний прорив, - Стармер привітав результати переговорів України та США

Прем'єр Британії Кір Стармер позитивно відреагував на результати українсько-американських переговорів у Джидді, за підсумками яких була схвалена пропозиція про запровадження режиму припинення вогню між Україною та РФ на 30 днів.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Стармер привітав американського та українського лідерів Дональда Трампа й Володимира Зеленського з "видатним проривом" у питанні мирного розв’язання російсько-української війни.

"Це важливий момент для миру в Україні, і нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб досягти тривалого і безпечного миру якнайшвидше", - заявив глава британського уряду.

"Росія також повинна погодитися на припинення вогню та закінчення бойових дій. Цієї суботи (15 березня) я скличу лідерів для обговорення наступних кроків. Ми готові допомогти покласти край цій війні у справедливий і постійний спосіб, який дозволить Україні насолоджуватися своєю свободою",- заявив політик.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Читайте також: Якщо не змусимо РФ припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати й постачати Україну, - Трамп