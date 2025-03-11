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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня Припинення вогню між Україною та РФ
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Видатний прорив, - Стармер привітав результати переговорів України та США

Стармер відреагував на результати перемовин України та США

Прем'єр Британії Кір Стармер позитивно відреагував на результати українсько-американських переговорів у Джидді, за підсумками яких була схвалена пропозиція про запровадження режиму припинення вогню між Україною та РФ на 30 днів.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Стармер привітав американського та українського лідерів Дональда Трампа й Володимира Зеленського з "видатним проривом" у питанні мирного розв’язання російсько-української війни.

"Це важливий момент для миру в Україні, і нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб досягти тривалого і безпечного миру якнайшвидше", - заявив глава британського уряду.

"Росія також повинна погодитися на припинення вогню та закінчення бойових дій. Цієї суботи (15 березня) я скличу лідерів для обговорення наступних кроків. Ми готові допомогти покласти край цій війні у справедливий і постійний спосіб, який дозволить Україні насолоджуватися своєю свободою",- заявив політик.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Читайте також: Якщо не змусимо РФ припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати й постачати Україну, - Трамп

Автор: 

США (22497) Стармер Кір (182) припинення вогню (109)


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Топ коментарі
+5
Зеля знову таємно зустрічається з Патрушевим? Представники Кацапії чомусь теж прилетіли в Саудівську Аравію. Совпадєніє?
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11.03.2025 23:01
+5
Прекращение огня начнется если и когда рф даст согласие, после чего будет согласован день и час, до того момента все будет по прежнему.
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11.03.2025 23:05
+4
А де прорвало?
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11.03.2025 23:20
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там видатнф шахеди по нас запустили якщо що.....то кого вітати?
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11.03.2025 22:54 Відповісти
Прекращение огня начнется если и когда рф даст согласие, после чего будет согласован день и час, до того момента все будет по прежнему.
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11.03.2025 23:05 Відповісти
І ти, Брут...
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11.03.2025 22:57 Відповісти
Зеля знову таємно зустрічається з Патрушевим? Представники Кацапії чомусь теж прилетіли в Саудівську Аравію. Совпадєніє?
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11.03.2025 23:01 Відповісти
Какой еще прорыв нахрен, путен не хочет никакого перемирия, ау !
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11.03.2025 23:02 Відповісти
Значить получать кизди!
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11.03.2025 23:50 Відповісти
👀У НАТО заявили, що європейські миротворці можуть і не поїхати до України після завершення бойових дій.

Генсек Рютте сказав, що є й "інші способи забезпечити гарантії безпеки України" після припинення вогню, окрім "відправлення європейських сил".

Нагадаємо, що європейці хочуть отримати гарантії для своїх миротворців від США, чого Трамп поки що не робить. Також запровадження миротворців, у рамках мирної угоди, вимагатиме згоди рф, яку вона не дає.

Я хз як навіть це коментувати. Хто там прокидається? ЄС, НАТО? Бллллляяяяя миротворці вимагають гарантій захисту 🤣🤣🤣. Ааааааа ( істерика)
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11.03.2025 23:02 Відповісти
Не істери!
Єдиною гарантією нашої безпеки є Збройні Сили України!
Крапка!
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11.03.2025 23:51 Відповісти
Тут не за нашу безпеку, " миротворці" собі її вимагають 😸. Істерика не від страху, а від цього крінжа, що в Європі.
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11.03.2025 23:58 Відповісти
Ну так, згоден.
Але кому ж хочеться вилазити із зони комфорту?
Навіть якщо політик розуміє необхідність цього, то його виборцям це точно не сподобається!
Розумний вибір може приймати лише розумна людина, а що взяти із покоління Тік-Току?
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12.03.2025 01:35 Відповісти
А де прорвало?
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11.03.2025 23:20 Відповісти
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12.03.2025 00:38 Відповісти
Як казав дідо Конфуцій: "Не біжіть поперед батька робити селфі"...
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11.03.2025 23:30 Відповісти
"потужний" 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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12.03.2025 00:10 Відповісти
Ви хоть попереджайте, де саме прорве 😁😆🤣
п.с. чому нема слова "Потужний"?
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12.03.2025 00:36 Відповісти
Про "успішність" (для України) переговорів можна судити хоча б по тому, що вони відбуваються на нейтральній території. Союзники, партнери, друзі, товариші (назвіть це, як хочете) ніколи не будуть вести перемовини на нейтральній території. Так буває завжди, коли зустрічаються вороги. Ну, і це підтвердив трампон зі своєю адміністрацією навіть ще до того, як вони заселили свої робочі кабінети.
Подивимося невдовзі, у скільки ше українських смертей виллється той "видатний прорив".
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12.03.2025 08:43 Відповісти
 
 