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Новини Президент Трамп Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Якщо не змусимо РФ припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що припинення вогню між Україною та РФ вдасться досягнути "найближчими днями".

Про це він заявив під час своєї пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже важливо, і я вже про це говорив — припинення вогню в Україні. Домовленість була досягнута зовсім недавно. Я сподіваюся на повне припинення вогню найближчими днями, - сказав Трамп.

За його словами, мета — покласти край "жахливій війні", в якій щотижня гинуть тисячі солдатів.

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"Дві, три, інколи чотири тисячі. Я отримую звіти. І це не американські солдати, це українці та росіяни. Але люди гинуть не тільки на фронті. Люди гинуть у містах, де вибухи руйнують будівлі", — зазначив він.

Трамп вчергове наголосив, що хоче якнайшвидше завершити війну. Він також прокоментував зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії

"Я думаю, що це велика зміна порівняно з тим, що ви бачили під час останнього візиту в Овальному кабінеті. Це повне припинення вогню. Україна погодилася.... Але, як на мене, припинення вогню є дуже важливим. Якщо ми не змусимо РФ припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати", - резюмував він.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Автор: 

Трамп Дональд (5471) війна в Україні (3518) припинення вогню (109)


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Топ коментарі
+26
Минськ 1 допоміг Україні зібрати сили,бо коли треба були люди, такі дегене...рати як ти дивились "сватів","95 квартал " і ржали,жрали,срали,а потім втомились від війни сидячі біля телевізора, та обрали того хто " шукав мир в очах пукіна" і йшов з програмою виборів що для завершеня війни " НАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ" ,а казочки про рига в уряд азарова, та свій ****..ак розкривати будеш перед бомжами біля метро.
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11.03.2025 22:19
+25
С другой стороны можно посмотреть правде в глаза - мы в слабой позиции. Если Сша не возобновили бы помощь, что нам делать? Европа её не заместит, не надо иллюзий. Сами мы можем разве что наделать 100тыс не стреляющих мин. Людей на фронте не хватает и новых из-под палки гонят. Денег у нас своих толком нет, а если есть то крадут и пилят, а рашка сотни лярдов выделяет на войну. И что дальше? Отступать до Днепра? Я не оправдываю ничего и никого, просто такая вот ситуация. Я не вижу тут для нас хепиэнда.
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11.03.2025 22:37
+22
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11.03.2025 22:02
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Однак диво - дивне: "миротворець" Трамп розпочав тиск на жертву агресії, на президента України, до якого у нього алергія з невідомих причин, а не на Путіна, з яким у того Трампа дружні довірчі відносини? Дивна і риторика Трампа і його соратників суть якої в тому, що ніби Україна заохочена Європою, НАТО і Байденом напала на РФ. Могутній світовий шериф США під орудою головного шерифа Трампа нахиляється до жертви насильника і ніжно шепче "Нравится, не нравится, ТЕРПИ, моя красавица".
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Не слід забігати вперед з виборами - перемир'я з боку РФ не буде; буде продовження війни, але в цьому стануть звинувачувати Україну. А вибори? Не легітимність Путіна піддається ерозії, а Зеленського - спосіб, яким обраний Путін більш до вподоби ніж вибори Зеленського при усій українській специфіці. А ще якого президента України вже підготовив Путін: Медведчука, Бойка, Януковича,..

Президентів творять поварі на кухнях ЗМІ. А демократія? Ось публічної демократії в США... "«Голос народу - голос Бога»? Населення, яке комплементарно називають народом, послушно творить те, що їм нав'язали ЗМІ. "«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» -Пауль Йозеф Геббельс,

рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии.

А ведь у те далекий времена еще не было TV, интернета с его TikTok -ами и прочими разновидностями контента, теперь у 21-м веке круглосуточно лишая людей здравого смысла, превращая их у послушное, растерянное, когда нужно, агрессивное когда необходимое стадо и даже способность внушать этому стаду чувство удовлетворения, радости, благодарности деспоту когда они нищие, когда проливают кровь... Процессы оскотинивания ускоряются.
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12.03.2025 14:59 Відповісти
МИ.. а "ми" це, власне, хто? ВИ?
а "ви" - це хто???
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12.03.2025 15:16 Відповісти
"Якщо ми не змусимо РФ припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати" - "я такое говорил???"
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12.03.2025 16:45 Відповісти
Віремо
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12.03.2025 16:45 Відповісти
Только не "мы продолжим воевать" а Украина. США не несёт потери. Да и союзник они не надёжный. И не только для нас.
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13.03.2025 18:07 Відповісти
Мене naднями один дебіл пробував підкосити і заявив: старий звись і на коліна переді мною. за російську ..movuju... Ну що якщо дебіл обкурився? треба його протверезити. І я викликав поліцію і в теперішній час відправлять його на батьківщину.
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01.04.2025 06:23 Відповісти
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