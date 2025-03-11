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Новини Гарантії безпеки Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Ми обговорили, які гарантії матиме Україна для своєї довгострокової безпеки, - Волц

Переговори США та України у СА

Під час переговорів у Саудівській Аравії піднімалася тема гарантії, які українці матимуть для своєї довгострокової безпеки.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Майк Волц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Радник Трампа зазначив, що Україна "зробила конкретні кроки і конкретні пропозиції".

"Не лише прийнявши нашу пропозицію про повне припинення вогню, деталі якої ви можете побачити в нашій спільній заяві, але ми також заглибилися в суттєві деталі того, як ця війна має назавжди припинитися, які гарантії вони матимуть для своєї довгострокової безпеки і процвітання, але й дійсно розглянули, що потрібно зробити, щоб нарешті припинити ці жахливі бойові дії", - повідомив Волц.

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Волц зазначив, що вже є "делегація щодо наступних кроків з російського боку", а також делегація "щодо наступних кроків з української сторони". Він повідомив, що поговорить з російським колегою найближчими днями, а держсекретар Марко Рубіо зустрінеться з міністрами закордонних справ G7 найближчими днями.

Крім того, у четвер в Білому домі буде генеральний секретар НАТО. "І звідти ми будемо просувати процес вперед", - додав Волц.

Автор: 

Волц Майк (74) гарантії безпеки (113)


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Топ коментарі
+8
І які гарантії? Сподіваюсь не чесне слово пітуна?
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11.03.2025 21:28
+7
Вы сами хоть верите в то, что говорите? Никакого замораживания не будет. Это Украина уже проходила. Украина это не ближний восток. Не морочьте нам голову и не вешайте лапшу на уши. Трамп такая же фашистская гадина, как и путен, и хочет стать императором Америки. Те, кто поддерживает Трампа это недалёкие наивные люди.

Для Трампа Китай и путен - союзники и друзья, он сам хочет стать диктатором и поделить мир
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11.03.2025 21:25
+6
"Моє чесне слово - зуб даю." -слово 6 разового рижого банкрута.
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11.03.2025 21:27
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(бурмоче):
Волц-поц-первертоц,
Бабушка здорова...
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11.03.2025 21:24 Відповісти
"Моє чесне слово - зуб даю." -слово 6 разового рижого банкрута.
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11.03.2025 21:27 Відповісти
А точно бабушка здорова? Чи може померла здоровою?
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11.03.2025 21:28 Відповісти
спойлер: від трумпа - мертвого віслюка вуха)
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11.03.2025 21:24 Відповісти
Вы сами хоть верите в то, что говорите? Никакого замораживания не будет. Это Украина уже проходила. Украина это не ближний восток. Не морочьте нам голову и не вешайте лапшу на уши. Трамп такая же фашистская гадина, как и путен, и хочет стать императором Америки. Те, кто поддерживает Трампа это недалёкие наивные люди.

Для Трампа Китай и путен - союзники и друзья, он сам хочет стать диктатором и поделить мир
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11.03.2025 21:25 Відповісти
буде на якийсь короткотривалий строк, максимум до місяця, щоб трамп формально виконав передвиборчу обіцянку і злився з процесу перемовин. після чого все продовжиться.
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11.03.2025 21:36 Відповісти
А тепер усе це будь ласка українською
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11.03.2025 22:37 Відповісти
Які гарантії суть в тому, що "мир" в якому існує Україна в будь якій формі пуйлу не потрібний, він не припинить війну поки не знищить Україну, або не здохне сам...
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11.03.2025 21:25 Відповісти
Томагавків багато, ф-16 з далекобійними ракетами багато,абамсів багато,хаймерсів багато,патріотів багато...
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11.03.2025 21:26 Відповісти
Маємо надію, що справжній американський патріот, відданий ідеалам демократії і свободи, нарешті позбудеться новітнього американського гітлера і інших венсотрамповолтців за допомогою божих дронів. Бо інакше може виборів в США більше і не буде.
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11.03.2025 21:26 Відповісти
Не, знаю, як в США, а у нас вибори не намічаються.
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11.03.2025 21:29 Відповісти
Только такие же идиоты и дебилы, как вы, могут верить вам и путлеру, неужели Украина станет такой?
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11.03.2025 21:27 Відповісти
Учитывая предшествовавшие американские заявы, и то, насколько они теперь довольны, похоже, что придётся забывать о Крыме и Донбассе.
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11.03.2025 21:27 Відповісти
Боюсь контроль лише над Кримом і Донбасом не влаштує пуйла...
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11.03.2025 21:31 Відповісти
Ну припинення вогню, це воно і є. Без вогню ти ніяк ні Крим, ні Донбас не повернеш і їх інтеграції в рашку не завадиш. Щоб повертати - треба буде порушувати цю угоду.
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11.03.2025 21:38 Відповісти
Що таке великі гарантіі миру? - ти в коня прутня бачив? - так! - а це ще більше!
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11.03.2025 21:27 Відповісти
І які гарантії? Сподіваюсь не чесне слово пітуна?
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11.03.2025 21:28 Відповісти
зуб трампа!
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11.03.2025 21:30 Відповісти
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11.03.2025 21:29 Відповісти
Я говорил раньше, говорю и сейчас, гарантию выдает врач -патологоанатом, и то исключительно после вскрытия. Особенно смешны гарантии от демократических стран где избирателям обещают что угодно за голоса
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11.03.2025 21:30 Відповісти
Довгострокова гарантія миру це вступ в нато. В домовленостях є такий пункт?
Отже це ''ігра на дурака'' !
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11.03.2025 21:33 Відповісти
якесь говоряще фото - той момент коли ти розумієш що твій колега та товариш несе повну дічь… мозок розуміє але міміка пручається….
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11.03.2025 21:36 Відповісти
він мабуть має на увазі всього лиш угоду про корисні копалини
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11.03.2025 21:41 Відповісти
То що ми непобачили....ми побачили...зняли купу санкцій з рашці..вониж кентярикі..
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11.03.2025 21:56 Відповісти
А теперь внимательно читаем, что сказал Уолтс: "Он сообщил, что поговорит с российским коллегой в ближайшие дни, а госсекретарь Марко Рубио встретится с министрами иностранных дел G7 в ближайшие дни. Кроме того, в четверг в Белом доме будет генеральный секретарь НАТО. "И оттуда мы будем продвигать процесс вперед", - добавил Уолтц. Источник: https://censor.net/ru/n3540605" Вот это и есть подсказка на какие уступки пошла Украина. А именно: путлер жуть как хочет вернуться в G7 и видимо ему пообещали это проталкивать и Украина с этим согласилась. НАТО - россиянам нужно не просто обещание Украины или Америки, что она не будет в НАТО. Им нужны железобетонные гарантии этого. Значит будут нагибать Рютте, отменить меморандум НАТО, по-моему 1991 года, что "Украина обязательно будет в НАТО". Это моё допущение, так как эта информация не вяжется с переговорами по прекращению огня, ну не как. Посмотрим.... Вообще все эти переговоры - это очень грязная и тёмная история и нам нужно понимать - Трамп перешёл на сторону путлера, во всём его поддерживает и давит на Украину. Тот контракт по недрам - это колониальный контракт, который налагают только на агрессора. Но даже на агрессора ни после Первой Мировой, ни после Второй Мировой не налагали таких огромных контрибуций. Это ограбление Украины!
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12.03.2025 06:23 Відповісти
 
 