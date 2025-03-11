Ми обговорили, які гарантії матиме Україна для своєї довгострокової безпеки, - Волц

Під час переговорів у Саудівській Аравії піднімалася тема гарантії, які українці матимуть для своєї довгострокової безпеки.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Майк Волц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Радник Трампа зазначив, що Україна "зробила конкретні кроки і конкретні пропозиції".

"Не лише прийнявши нашу пропозицію про повне припинення вогню, деталі якої ви можете побачити в нашій спільній заяві, але ми також заглибилися в суттєві деталі того, як ця війна має назавжди припинитися, які гарантії вони матимуть для своєї довгострокової безпеки і процвітання, але й дійсно розглянули, що потрібно зробити, щоб нарешті припинити ці жахливі бойові дії", - повідомив Волц.

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Волц зазначив, що вже є "делегація щодо наступних кроків з російського боку", а також делегація "щодо наступних кроків з української сторони". Він повідомив, що поговорить з російським колегою найближчими днями, а держсекретар Марко Рубіо зустрінеться з міністрами закордонних справ G7 найближчими днями.

Крім того, у четвер в Білому домі буде генеральний секретар НАТО. "І звідти ми будемо просувати процес вперед", - додав Волц.