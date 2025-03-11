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Новини Мирні перемовини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Україна готова сісти за стіл переговорів із РФ та зупинити вогонь, - Рубіо

Марко Рубіо

Після сьогоднішніх переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії державний секретар США Марко Рубіо заявив, що "м'яч тепер на полі Росії".

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна зробила позитивний крок, ми сподіваємося, що росіяни відповідатимуть взаємністю", – зазначив він.

Він наголосив, що м'яч тепер на полі Росії щодо миру в Україні.

"Сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме укласти угоду про припинення вогню та розпочати негайні переговори, щоб покласти край цьому конфлікту міцним та стійким чином. Найкращий жест доброї волі, який можуть зробити росіяни, — це сказати "так" пропозиції українців припинити стрілянину, припинити бої та сісти за стіл переговорів. Якщо вони це зроблять – це найкращий знак доброї волі, який ми могли би побачити", - додав Рубіо. 

Радник з питань національної безпеки Майк Волц додав, що "цілком очевидно", що Україна поділяє бачення Дональда Трампа щодо миру, і сказав, що "вони поділяють його рішучість припинити бойові дії".

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Автор: 

перемовини (2852) США (22497) переговори з Росією (1059) Рубіо Марко (146)


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Топ коментарі
+19
Ой, щось не подобається мені ця оборудка.
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11.03.2025 20:36
+11
Як це будемо називати, Мінськ 3 чи Стамбул-2?
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11.03.2025 20:39
+10
А у нас дохрена вариантов на столе? В любом случае, как бы я ни относился негативно к текущей власти - сейчас все сделано правильно. Мы - за мир, об этом было заявлено во всеуслышание, и теперь мяч переходит к кацапам. Если они не согласны - для нас в худшую сторону ничего не изменится, война будет продолжаться - вот только нас уже в нежелании остановить войну никто обвинить не сможет.
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11.03.2025 21:03
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Ой, щось не подобається мені ця оборудка.
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11.03.2025 20:36 Відповісти
ніхто не зможе змусити наш народ здатися чи підписати ганебний мир. ми будемо воювати. ну ти ж теж будеш воювати?
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11.03.2025 21:00 Відповісти
А ти?
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11.03.2025 22:38 Відповісти
А ти?
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11.03.2025 23:16 Відповісти
Якщо МИ не будемо воювати то нас або знищать, або будуть воювати наші діти, або зроблять рузззкіми. Вибирай.
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12.03.2025 08:01 Відповісти
ти не воюєш.
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12.03.2025 08:07 Відповісти
А у нас дохрена вариантов на столе? В любом случае, как бы я ни относился негативно к текущей власти - сейчас все сделано правильно. Мы - за мир, об этом было заявлено во всеуслышание, и теперь мяч переходит к кацапам. Если они не согласны - для нас в худшую сторону ничего не изменится, война будет продолжаться - вот только нас уже в нежелании остановить войну никто обвинить не сможет.
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11.03.2025 21:03 Відповісти
Якщо нас вже зараз звинувачують у спровокувані війни, то оркам ні що не завадить і далі стверджувати що вони за мир а ми фашисти. Ци є ценз взагалі на це звертати увагу?
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12.03.2025 07:55 Відповісти
Усім бойовим дідам-яструбам і решті, хто має надію, що то його омине. Не подобається мир - п.....уйте на передову і робіть його кращим.
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11.03.2025 21:05 Відповісти
Так ти й ніяк вплинути не можеш.
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11.03.2025 21:52 Відповісти
Перемир'я вигідно московитам. Ми на фронті їх зупинили. З військової точки зору нам потрібно переходити в тактичні наступи. Але ж ні - припинення вогню !!! Замість того щоб починати відтісняти ворога з нашої землі - ми фіксуємо фактичну втрату територій . Це ганьба !
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12.03.2025 01:38 Відповісти
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12.03.2025 05:56 Відповісти
***** ******.
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11.03.2025 20:38 Відповісти
От і все . Ппц Україні. Зрадника Зеленського повинні повісити зразу
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11.03.2025 21:22 Відповісти
для України наближається завершення " зелено- куйлового оманського договорняку "
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11.03.2025 20:38 Відповісти
А тут уже зовсім інша риторика. Знову затягування нас за стіл капітуляції. От же ж крутить, як циган сонцем!
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11.03.2025 20:39 Відповісти
Та підождіть зраду розводити . Кацапи зассуть
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11.03.2025 21:05 Відповісти
дурень кацапи це і бажають. мінськ 3 і перееміря
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11.03.2025 21:15 Відповісти
Знімаю шляпу з Вашої академічної геніальності. У Вас дуже розвинене почуття такту, вгадується інтелігентна людина
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11.03.2025 22:03 Відповісти
Як це будемо називати, Мінськ 3 чи Стамбул-2?
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11.03.2025 20:39 Відповісти
Залежатиме від того якій статус матиме армія мова віра.
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11.03.2025 20:48 Відповісти
Поки Джида 1, а далі побачимо
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11.03.2025 22:10 Відповісти
Єрмак наш 🐘🐘🐘💪💪💪
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11.03.2025 20:40 Відповісти
Голосуємо за Єрмака! Він - наш президент! 😂
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11.03.2025 20:44 Відповісти
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11.03.2025 20:45 Відповісти
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11.03.2025 21:14 Відповісти
Мене вражають ведучі на тєлємарафєтє. У них такіє не возмутімиє ***** коли вони міняють риторику, наприклад перехід від плану перемоги до миру за любу ціну. І віриш їм. Не дарма в універі поплаських штани протирали
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11.03.2025 21:18 Відповісти
Їб"нута "підлога", нах ти це кротівське чувирло тут поставила? Піариш?
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11.03.2025 21:43 Відповісти
За Козира,тобто за Трампа )
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11.03.2025 21:07 Відповісти
😂
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11.03.2025 20:41 Відповісти
Україну нагнули і поставили раком тепер чекають від Ху йла знаку доброї волі. Ага. Чекайте. Зараз Ху йло скористається вашим чиканням і виб'є наші війська з усіх ключових точок.
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11.03.2025 20:42 Відповісти
Не сцися клоун збочений,ЗСУ має достатньо засобів щоби стримувати підарів.
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11.03.2025 20:49 Відповісти
так це було вже. ті ж самі граблі?
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11.03.2025 21:16 Відповісти
припустимо, мокшандія погодилась на припинення вогню. а потім вони сідають на машини (чи танки) і просто їдуть в сторону наших позицій (чи автошляхами до неокупованих населених пунктів), не відкриваючи вогню. і?... каменями закидати їх, аби не порушити "перемир'я"?...
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11.03.2025 20:45 Відповісти
За Черчілем американці вже зробили(в цій війні ) половину неправильного. Трамп посилає спецпредставника до пуйла з пропозицією призупинити вогонь на 30 днів. Оце буде друга половина, тому що сцарь 99% буде продовжувати кошмарити мирняк.
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11.03.2025 20:46 Відповісти
Не Україна готова, а оманський галабародька
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11.03.2025 20:46 Відповісти
Прострочений галабародька. Саме це пуйла бентежить, бо якась дута легетимність
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11.03.2025 20:48 Відповісти
Посмотрим на реакцию РФ. Помня Дебальцево, скорее всего они постраются максимум сейчас захапать и выдавить нас из Курска. Думаю, им как-раз сию секунду перемирие не дужно, они наступают. Еще раз, сию секунду.
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11.03.2025 20:49 Відповісти
Посмотри на карту дипстейта. Буквально за день-два территория контролируемая ЗСУ в КНР уменьшилась в разы. То есть полгода держали а потом за день со всех сторон все обвалилось? Так не бывает. Есть куда более логичное объяснение. А что стало для этого причиной - военная необходимость или политика - этого я не знаю.
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11.03.2025 21:07 Відповісти
Все может быть. А может погнали корейцев все обвалилось. А логики в нашем мире давно нет.
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11.03.2025 21:17 Відповісти
Почали рівняти з землею, та і вся причина... вони там вже нічого не жаліють і Іскандери і решта дорогих ударних систем...

Чи ви думаєте коли по вас довбять цілими дня то легко втримати позиції, плюс логістика ускладнилась тому що дорога до Суджі під вогневим контролем орків...
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11.03.2025 22:14 Відповісти
Тобто трамп хоче посадити за стіл перемовин україну та рашку без посередників та гарантів.*****.Мінські вам рогані були....
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11.03.2025 20:50 Відповісти
Будь-які домовленості з паРашею завжди були, є і будуть поганими для України. Хоч мінські, хоч будапештські, хоч стамбульські, хоч переяславські.
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11.03.2025 20:54 Відповісти
Рівень "поганості" може бути різний
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11.03.2025 21:31 Відповісти
коли дол*би та клоуни приходять до влади починається хаос...
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11.03.2025 20:51 Відповісти
Ми маємо тягнути час. "Радикалізм трампістів" (читай їх змова з ******) закінчиться разом з ними. Якщо це станеться швидко (рецесія) то для нас добре. Якщо зайде в давність, то Америка взагалі перестане бути геополітичним гравцем і зосередиться на своїх проблемах, а їх буде стільки ... аж до громадянської війни в якій "захисники Конституції" будуть винищувати трампів, масків, безосів, цукербергів, брінів і всіляке трампо-по. То ж маємо готуватися до найгіршого, але сподіватися на краще, тобто імпічмент Трампа і повернення до здорового глузду.
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11.03.2025 20:52 Відповісти
тиждень тому, Україна не була готова до миру
але миру хотіло *****. дуже хотіло
сьогодня, Україна хоче миру але ****.....
ще не знають що скаже *****....
воно сказало що передумало, чи вся ця пісдьож, про пісдатого пацана путіна, була лиш щоб примусити віддати копалини????
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11.03.2025 20:52 Відповісти
Продажний ...резидент ЗЕбіл -капітулянт маніакально хрипить: КАКАЯ ВАМ РАЗНИЦА ! Чи це окупована бридка кацапська резервація, колонія, домініон, бантустан. Або гарантовано: суверенна, європейська, Велика Українська держава, член ЄС і НАТО!
КАКАЯ ВАМ РАЗНИЦА! Добровільна: капітуляція, часткова втрата суверенітету, розгром, ураження, катастрофа держави знищення Української нації. Або: Перемога, тріумф, збереження суверенітету і звільнення Українців і своєї рідної але тимчасово окупованої клятими кремлівськими фашистами )(уйла, звільнення повністю всієї суверенної Української землі. ТАК КАКАЯ ВАМ РАЗНИЦА ?
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11.03.2025 21:36 Відповісти

ЗЕбил - капитулянт А КАКАЯ ВАМ РАЗНИЦА! А РАЗНИЦУ ему подсказал ЗЕК: разница в том родной ты мой колега ...резидент Вова - ЗЕбил капитулянт , она именно в том что я обворовывал и предавал и продал Родину но успел и с@******, а ты тоже также воруешь и продаёшь Украину, но не успеешь, точно что не дадут тебе украинцы вовремя сдриснуть ко мне в паРашу. Теперь станешт и ты ЗЕКОМ!
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11.03.2025 21:47 Відповісти
какая разніца без ВАМ! була
зараз трамп нас грає!!!!!
ми без сша нічого не можемо зробити *****.
нажваль це факт.
і до цієї ситуації привели Україну зе та єрмак
ніхто другий а саме вони!!
і думаю що все було сплановано, лиш не знаю ким
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11.03.2025 21:48 Відповісти
Пуйло відповість добре шо Україна готова, він вже сказав Трампу, як тільки так зразу буде мир..., правда ось такий, інший його не влаштує... і шо далі?
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
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11.03.2025 20:54 Відповісти
Вас же декілька днів тому машина на Слов'янськ з ваших слів чекала? Нормально доїхали? Не подобається мир, хочете продовження - будь ласка. Ніхто у вас те право не відбере.
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11.03.2025 21:08 Відповісти
Так що В. Зеленський так не зрозумів що ні в якому разі не можна дивитися
в очі недругам України імперіалістам )(уйлу та його сподвижнику Трампу.
Вони аж бігом йому наврочать і миттєво злочинно окупують відтяпають
у нас все що тільки у нас є і українські території і всі корисні копалини.
_КОНСТИТУЦІЯ____УКРАЇНИ.____
СТАТТЯ - 2.
Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою. Територія України в межах
існуючого кордону ___ ЦІЛІСТНА та НЕДОТОРКАННА___.
Виконуємо та й живемо за святими Законами Конституції України!
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11.03.2025 20:58 Відповісти
А де подівся потужний і незламний шашличний воювака з Овального кабінету з розповідями про справедливий мир?
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11.03.2025 21:04 Відповісти
А де ж обіцяні фантастичні новини для людства???
П-І-З-Д-А-Б-О-Л-И
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11.03.2025 21:04 Відповісти
Обмануліііі............ нагла......... надулііііі......
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11.03.2025 21:11 Відповісти
Тепер Трамп і ЗЕбіл -капітулянт зможуть завершити війну РФ проти України. Тільки
умовою цього, що буде капітуляція України, втрата її територіальної цілісності та
повне чи часткове знищення суверенітету Української держави. Точно так як цього
вимагають кремлівські фашисти )(уйла. А за цю ганебну капітуляцію України ми маємо
подарувати халяву для США Трампа на тріліони доларів. Виходить що Трамп з )(уйлом
вже разом злочинно ділять шкуру невбитого медведя. Ні дякуємо Трампу за все, але ми
добровільну злочинну капітуляцію з нашого боку, навідріз ніколи в житті не приймемо.
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11.03.2025 21:16 Відповісти
После таких заявлений скорее всего придется подбирать другую страну для своих детей. Власти не держат удар. Следующий этап - захват Правобережной Украины. Кто-то сомневается? Посмотрите тенденцию: сначала забрали Крым, потом половину Донбасса, теперь весь Донбасс и часть юго-востока. Угадайте, что будет дальше? Зеленский и ермак уже будут далеко, когда последние акты драмы в Украине завершатся. Исторически Украину всегда сливали власти.
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11.03.2025 21:25 Відповісти
Якщо реально введуть миротворців, і буде закрите небо британською та французькою авіацією, то є великий шанс отримати стійкий мир...

Але тут питання уже кого оберуть на наступних виборах, якщо знову корумпованих щурів, то заходу надоїсть постійно сюди вливати гроші і точно нас злиють...
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11.03.2025 22:18 Відповісти
От вам і все перемир'я, яке не збиралися дотримуватися московити

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11.03.2025 21:29 Відповісти
Ось зеля й зробив з України повію, як мріяв...Й хоч трахають у всі дирки його, але так сталося, що для світу Украиїна - це він (дякуючи 73% дурнів)...
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11.03.2025 21:38 Відповісти
Якщо цей план настількі хитрий, що амери впевнені у відмові рашистів, тому вирабатують привід і рибку з'їсти, тобто Трампове обличча зберегти та й ***** на прутня законно посадити, то... То начебто й все вірно робиться. Бо що в нас є- амери начебто зрадники та европейці, які хвостами виляють... Ті, в кого багато всього є, ті тількі базікають, а ті хто самі мали не досхочу, ті якраз і віддають майже останнє... Тут як ти не крути, а й українці наробили такого, так шашличків наїлись, що іньшими тепер керує не любов до України а лише здоровий глузд- своя дупа якось ближче до тіла.
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11.03.2025 22:31 Відповісти
С Гитлером, Муссолини, Путиным и с другими людоедами нельзя ни о чем договориться. Войну можно прекратить только в одном случае - всем миром помочь Украине войсками, оружием и разгромить оплот фашизма - Россию. Остальное все это танцы с бубном
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12.03.2025 09:33 Відповісти
 
 