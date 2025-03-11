Україна готова сісти за стіл переговорів із РФ та зупинити вогонь, - Рубіо

Після сьогоднішніх переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії державний секретар США Марко Рубіо заявив, що "м'яч тепер на полі Росії".

Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна зробила позитивний крок, ми сподіваємося, що росіяни відповідатимуть взаємністю", – зазначив він.

Він наголосив, що м'яч тепер на полі Росії щодо миру в Україні.

"Сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме укласти угоду про припинення вогню та розпочати негайні переговори, щоб покласти край цьому конфлікту міцним та стійким чином. Найкращий жест доброї волі, який можуть зробити росіяни, — це сказати "так" пропозиції українців припинити стрілянину, припинити бої та сісти за стіл переговорів. Якщо вони це зроблять – це найкращий знак доброї волі, який ми могли би побачити", - додав Рубіо.

Радник з питань національної безпеки Майк Волц додав, що "цілком очевидно", що Україна поділяє бачення Дональда Трампа щодо миру, і сказав, що "вони поділяють його рішучість припинити бойові дії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін навмисно висуває безкомпромісні умови до майбутніх мирних переговорів, - Bloomberg

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.