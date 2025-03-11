Україна готова сісти за стіл переговорів із РФ та зупинити вогонь, - Рубіо
Після сьогоднішніх переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії державний секретар США Марко Рубіо заявив, що "м'яч тепер на полі Росії".
Про це він сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна зробила позитивний крок, ми сподіваємося, що росіяни відповідатимуть взаємністю", – зазначив він.
Він наголосив, що м'яч тепер на полі Росії щодо миру в Україні.
"Сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме укласти угоду про припинення вогню та розпочати негайні переговори, щоб покласти край цьому конфлікту міцним та стійким чином. Найкращий жест доброї волі, який можуть зробити росіяни, — це сказати "так" пропозиції українців припинити стрілянину, припинити бої та сісти за стіл переговорів. Якщо вони це зроблять – це найкращий знак доброї волі, який ми могли би побачити", - додав Рубіо.
Радник з питань національної безпеки Майк Волц додав, що "цілком очевидно", що Україна поділяє бачення Дональда Трампа щодо миру, і сказав, що "вони поділяють його рішучість припинити бойові дії".
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, наступного вівторка, 11 березня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Ер-Ріяді є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.
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Чи ви думаєте коли по вас довбять цілими дня то легко втримати позиції, плюс логістика ускладнилась тому що дорога до Суджі під вогневим контролем орків...
але миру хотіло *****. дуже хотіло
сьогодня, Україна хоче миру але ****.....
ще не знають що скаже *****....
воно сказало що передумало, чи вся ця пісдьож, про пісдатого пацана путіна, була лиш щоб примусити віддати копалини????
КАКАЯ ВАМ РАЗНИЦА! Добровільна: капітуляція, часткова втрата суверенітету, розгром, ураження, катастрофа держави знищення Української нації. Або: Перемога, тріумф, збереження суверенітету і звільнення Українців і своєї рідної але тимчасово окупованої клятими кремлівськими фашистами )(уйла, звільнення повністю всієї суверенної Української землі. ТАК КАКАЯ ВАМ РАЗНИЦА ?
ЗЕбил - капитулянт А КАКАЯ ВАМ РАЗНИЦА! А РАЗНИЦУ ему подсказал ЗЕК: разница в том родной ты мой колега ...резидент Вова - ЗЕбил капитулянт , она именно в том что я обворовывал и предавал и продал Родину но успел и с@******, а ты тоже также воруешь и продаёшь Украину, но не успеешь, точно что не дадут тебе украинцы вовремя сдриснуть ко мне в паРашу. Теперь станешт и ты ЗЕКОМ!
зараз трамп нас грає!!!!!
ми без сша нічого не можемо зробити *****.
нажваль це факт.
і до цієї ситуації привели Україну зе та єрмак
ніхто другий а саме вони!!
і думаю що все було сплановано, лиш не знаю ким
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
в очі недругам України імперіалістам )(уйлу та його сподвижнику Трампу.
Вони аж бігом йому наврочать і миттєво злочинно окупують відтяпають
у нас все що тільки у нас є і українські території і всі корисні копалини.
_КОНСТИТУЦІЯ____УКРАЇНИ.____
СТАТТЯ - 2.
Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою. Територія України в межах
існуючого кордону ___ ЦІЛІСТНА та НЕДОТОРКАННА___.
Виконуємо та й живемо за святими Законами Конституції України!
П-І-З-Д-А-Б-О-Л-И
умовою цього, що буде капітуляція України, втрата її територіальної цілісності та
повне чи часткове знищення суверенітету Української держави. Точно так як цього
вимагають кремлівські фашисти )(уйла. А за цю ганебну капітуляцію України ми маємо
подарувати халяву для США Трампа на тріліони доларів. Виходить що Трамп з )(уйлом
вже разом злочинно ділять шкуру невбитого медведя. Ні дякуємо Трампу за все, але ми
добровільну злочинну капітуляцію з нашого боку, навідріз ніколи в житті не приймемо.
Але тут питання уже кого оберуть на наступних виборах, якщо знову корумпованих щурів, то заходу надоїсть постійно сюди вливати гроші і точно нас злиють...