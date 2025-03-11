Путін навмисно висуває безкомпромісні умови до майбутніх мирних переговорів, - Bloomberg
Кремлівський диктатор Володимир Путін не планує йти на компроміс щодо вимог про території, миротворців та нейтралітет України в будь-який мирних переговорах, що ускладнює зусилля Дональда Трампа щодо надійного врегулювання конфлікту.
Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Так, Путін навмисно висуває "максималістські" вимоги напередодні переговорів про припинення війни, які, як він знає, ймовірно, не приймуть українці та європейці.
Співрозмовники Bloomberg заявили, що російський диктатор готовий продовжувати воювати, якщо йому не вдасться досягнути своїх цілей.
Оцінка намірів Путіна, пише видання, ставить під сумнів його серйозність щодо переговорів про реальний та тривалий мир з Україною. Також вона суперечить поглядам Трампа, який казав про віру в те, що Путін прагне миру.
Минулого тижня Bloomberg писав, що РФ висловила готовність обговорити тимчасове перемир'я на певних умовах, зокрема йдеться про визначення складу будь-яких миротворчих сил. Також РФ давно вимагала "нейтралітету" України, міжнародного визнання "претензій" Москви на окуповані території тощо.
Західні посадовці у сфері безпеки вважають, що Путін не бачить стимулів відступати від жорстких позицій.
Водночас є ризик того, що Зеленського можуть звинуватити у тому, що він не погодиться на будь-яку угоду, яка нав’язує такі умови і воює за підтримки європейських сусідів.
Будь ласка, зачекайте...
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@уйло навіть у пеклі чортам спокою не даватиме, захищаючи узькоязичних мешканців пекла
курщини у згадані роки у нас не було, а зараз є
а рудий донні пообіцяв @уйлу її повернути
спочатку донні забрав зброю та розвіддані у ЗСУ, проте ніц не вийшло
от тепер штати на перемовинах будуть вимагати кордони 14-го та 22-го на курщині
його чекатиме імпічмент.
Але поки буде весь цей сир-бор, нам також буде нелегко....
Ті удари беспілотниками, більша частина яких недолітає, серйозного урону не наносять, дирки в колонах НПЗ швидко ремонтують і знову повертають до роботи... А от якби ракета прилетіла в той завод, там уже б не було швидкого ремонту, цікава вартість тих беспілотників, якщо то перероблений легкомоторник, то там 100 тис.. у.е. така собі економічна доцільність...
якби Україна на неприйнятні умови вставала та йшла мовчки як це вже було в стамбулі то нічого б росіянам не обломилося окрім як непідписані сторінки всіляких бздурів.