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Новини Мирні перемовини Вимоги Путіна щодо війни в Україні
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Путін навмисно висуває безкомпромісні умови до майбутніх мирних переговорів, - Bloomberg

Путін не хоче компромісу та не готовий до переговорів

Кремлівський диктатор Володимир Путін не планує йти на компроміс щодо вимог про території, миротворців та нейтралітет України в будь-який мирних переговорах, що ускладнює зусилля Дональда Трампа щодо надійного врегулювання конфлікту.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Так, Путін навмисно висуває "максималістські" вимоги напередодні переговорів про припинення війни, які, як він знає, ймовірно, не приймуть українці та європейці.

Співрозмовники Bloomberg заявили, що російський диктатор готовий продовжувати воювати, якщо йому не вдасться досягнути своїх цілей.

Оцінка намірів Путіна, пише видання, ставить під сумнів його серйозність щодо переговорів про реальний та тривалий мир з Україною. Також вона суперечить поглядам Трампа, який казав про віру в те, що Путін прагне миру.

Читайте також: Вести переговори з Росією потрібно з "пістолетом на столі", - глава Міноборони Литви Шакалієне

Минулого тижня Bloomberg писав, що РФ висловила готовність обговорити тимчасове перемир'я на певних умовах, зокрема йдеться про визначення складу будь-яких миротворчих сил. Також РФ давно вимагала "нейтралітету" України, міжнародного визнання "претензій" Москви на окуповані території тощо.

Західні посадовці у сфері безпеки вважають, що Путін не бачить стимулів відступати від жорстких позицій.

Водночас є ризик того, що Зеленського можуть звинуватити у тому, що він не погодиться на будь-яку угоду, яка нав’язує такі умови і воює за підтримки європейських сусідів.

Читайте: Путіну не можна довіряти, його можна лише стримувати, - фон дер Ляєн

Автор: 

путін володимир (23758) росія (64923) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+15
путин ***** и пошло то ***** на *** вместе со своими хотелками и всем своим *****бадом.
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11.03.2025 14:53
+12
@уйло та мир - фантастика
@уйло навіть у пеклі чортам спокою не даватиме, захищаючи узькоязичних мешканців пекла
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11.03.2025 14:53
+6
Переговори з терористами є злочином, бо вони легітимізують тероризм.
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11.03.2025 15:03
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путин ***** и пошло то ***** на *** вместе со своими хотелками и всем своим *****бадом.
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11.03.2025 14:53 Відповісти
ошибка Украины ее власти--- увы и к сожалению (кадры решают все.. но есть надежда) Украина ОБЯЗАНА ЕЩЕ РАЗ ЧЕТКО ЧЕРЕЗ ЕВРОСОЮЗ И ОРГАНЫ ЕС НАТО и США и ООН --ВЫСКАЗАТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ И РАМКИ В КОТОРЫХ ОНА ГОТОВА ОБСУЖДАТЬ В ПРИНЦИПЕ.....а ВСЕ ЧТО ЗА РАМКАМИ СКОБКАМИ---- ОБСУЖДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТЬ НЕ БУДЕТ.. уверен--- что Украина выдаст более программные реальные желания нежели ху*ло и рашка.. вот тогда и будет понятно кто за переговоры--- а кто играет "в переговоры"...
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11.03.2025 15:09 Відповісти
@уйло та мир - фантастика
@уйло навіть у пеклі чортам спокою не даватиме, захищаючи узькоязичних мешканців пекла
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11.03.2025 14:53 Відповісти
бліфує, гнида!
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11.03.2025 14:56 Відповісти
Що, у Трампа теж немає інших козирів окрім українських збройних сил?! Тож бажає він того, чи ні, а доведеться повертатись до підтримки України інакше у відповідь на свої викрутаси отримає по пиці від тих на кого став наїжджати (ЄС, Канада, Мексика, Китай, Україна...) розраховуючи на "безкарність" з їх боку.
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11.03.2025 14:56 Відповісти
Всі ціе розуміють,і Трампон і його плейбої(Тільки не лице це вголос визнати,щоб показати свою сцикливість,тому й до України доколупуються,мовляв,Україна їх врятує від всесвітнього сорому.
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11.03.2025 14:57 Відповісти
Яка сикливість вони просто шукають вигоду з того... давно б могли орків нагнути реальними санкціями, але постійно дирки роблять щоб орки могли дальше поставляти ресурси на захід, але головне щоб дешевше ринку...
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11.03.2025 15:10 Відповісти
ТА ТИ ЩО...ЦЕ НЕЙМОВІРНЕ ВІДКРИТТЯ....а може скажіть він і миру не хоче? - та не вірю
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11.03.2025 14:57 Відповісти
Умови плешивого , это демонтаж Украины как независимого государства, и создание протектората типо Беларусь 2, без суверенной внешней и обронной политки
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11.03.2025 14:57 Відповісти
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11.03.2025 14:57 Відповісти
звісно, шо не виключили
курщини у згадані роки у нас не було, а зараз є
а рудий донні пообіцяв @уйлу її повернути
спочатку донні забрав зброю та розвіддані у ЗСУ, проте ніц не вийшло
от тепер штати на перемовинах будуть вимагати кордони 14-го та 22-го на курщині
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11.03.2025 15:05 Відповісти
А з якого дива иому ити на компроміс? - це тільки в голові Трампа все чікі - пікі
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11.03.2025 14:58 Відповісти
Переговори з терористами є злочином, бо вони легітимізують тероризм.
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11.03.2025 15:03 Відповісти
Ну, декому, інколи потрібно це відчути на своїй шкірі, Трампу, в противному разі, не давши зброю Україні,
його чекатиме імпічмент.
Але поки буде весь цей сир-бор, нам також буде нелегко....
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11.03.2025 15:13 Відповісти
Для кого терористи, а для кого і господарі
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11.03.2025 15:22 Відповісти
Без авіації яка почне збивати орківські літаки, та ракет що будуть прилітати в Москву нічого не зміниться в головах орківської еліти. Війна їм вигідна, бидло не задає дурних питань, у всьому винна Україна, можна збагачуватись на військових замовленях скільки захочеш, ніхто не контролює...

Ті удари беспілотниками, більша частина яких недолітає, серйозного урону не наносять, дирки в колонах НПЗ швидко ремонтують і знову повертають до роботи... А от якби ракета прилетіла в той завод, там уже б не було швидкого ремонту, цікава вартість тих беспілотників, якщо то перероблений легкомоторник, то там 100 тис.. у.е. така собі економічна доцільність...
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11.03.2025 15:08 Відповісти
льоґіка - якщо заявлені неприйнятні умови і сторона за стіл сідає то скидаєш 15% і угода в кишені.
якби Україна на неприйнятні умови вставала та йшла мовчки як це вже було в стамбулі то нічого б росіянам не обломилося окрім як непідписані сторінки всіляких бздурів.
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11.03.2025 15:14 Відповісти
А ви сподівалися що він буде поважати свою агентуру. Да він може їм тільки задання давати, та потребувати їх точного виконання
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11.03.2025 15:20 Відповісти
Будь яке послабленя гайок ****** чи на московії чи на війні наближає його до розчинення в сірчаній кислоті , тож такі справи
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11.03.2025 15:20 Відповісти
100%. Гітлєр те саме робив на всіх переговорах. З поляками довго грався, ті спочатку впиралися, а потім погоджувалися на все тільки для того, шоб узнати шо ті вимоги були на вчора, а зараз вже нові.
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11.03.2025 15:25 Відповісти
Нє, бл*ть, випадково…
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11.03.2025 15:54 Відповісти
Все зрештою зведеться до одного - хто готовий воювати , й надалі , а хто вже не взмозі ...
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11.03.2025 16:06 Відповісти
Чим скоріше світ розколе по саму сраку рашу тим він буде спокійнішим.Всі біди у світі від совєтського союза і па-раші.
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11.03.2025 18:21 Відповісти
 
 