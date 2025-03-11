Путін навмисно висуває безкомпромісні умови до майбутніх мирних переговорів, - Bloomberg

Кремлівський диктатор Володимир Путін не планує йти на компроміс щодо вимог про території, миротворців та нейтралітет України в будь-який мирних переговорах, що ускладнює зусилля Дональда Трампа щодо надійного врегулювання конфлікту.

Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Так, Путін навмисно висуває "максималістські" вимоги напередодні переговорів про припинення війни, які, як він знає, ймовірно, не приймуть українці та європейці.

Співрозмовники Bloomberg заявили, що російський диктатор готовий продовжувати воювати, якщо йому не вдасться досягнути своїх цілей.

Оцінка намірів Путіна, пише видання, ставить під сумнів його серйозність щодо переговорів про реальний та тривалий мир з Україною. Також вона суперечить поглядам Трампа, який казав про віру в те, що Путін прагне миру.

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Минулого тижня Bloomberg писав, що РФ висловила готовність обговорити тимчасове перемир'я на певних умовах, зокрема йдеться про визначення складу будь-яких миротворчих сил. Також РФ давно вимагала "нейтралітету" України, міжнародного визнання "претензій" Москви на окуповані території тощо.

Західні посадовці у сфері безпеки вважають, що Путін не бачить стимулів відступати від жорстких позицій.

Водночас є ризик того, що Зеленського можуть звинуватити у тому, що він не погодиться на будь-яку угоду, яка нав’язує такі умови і воює за підтримки європейських сусідів.

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