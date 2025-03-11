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Вести переговори з Росією потрібно з "пістолетом на столі", - глава Міноборони Литви Шакалієне

Міністерка оборони Литви заявила, що Путіну не можна довіряти

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне вважає, що на переговорах з Росією потрібен "жорсткий і суворий" підхід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

Її запитали, чи можна довіряти Путіну, на що глава Міноборони відповіла:

Ви жартуєте? Після того, що було зроблено з моєю сім'єю Росією протягом багатьох поколінь, я не думаю, що ви знайдете хоч одного литовця, який міг би довіряти Володимиру Путіну

Шакалієне вважає, що із Росією може спрацювати лише жорстка дипломатія.

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"На мою думку, єдиною ефективною дипломатією з Росією було те, що сказав Аль Капоне: єдині хороші переговори – це коли у вас є пістолет на столі. Тож, напевно, саме така дипломатія спрацює з Росією", - пояснила міністерка.

"Історично склалося так, що Росія ніколи не дотримувалася домовленостей. Наша єдина надія полягає в тому, що жорсткий і суворий підхід президента Дональда Трампа може бути єдиним запобіжником, який триматиме Путіна під контролем", - додала очільниця Міноборони Литви.

Читайте: Стефанчук зустрівся зі спікером Сейму Литви Сквернялісом: обговорили пришвидшення переговорів щодо вступу України до ЄС. ФОТО

Автор: 

Литва (2379) путін володимир (23758) росія (64923)


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Топ коментарі
+13
Да, при этом росия должна уже лежать с простреленной головой.
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11.03.2025 09:57
+10
Жінки - закордонні керівники - більш різки в оцінках ситуації..)))
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11.03.2025 09:58
+9
Трамп патрони забирає...... якщо ЄС не прокинеться то "голубок миру" Трамп приведе війну й їм у країни.
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11.03.2025 09:59
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Да, при этом росия должна уже лежать с простреленной головой.
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11.03.2025 09:57 Відповісти
Не вийде. Пістолет зайнятий - приставлений до скроні України.
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11.03.2025 09:57 Відповісти
Жінки - закордонні керівники - більш різки в оцінках ситуації..)))
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11.03.2025 09:58 Відповісти
Особливо ті,які знають,що являє собою чухонсько-мордовський варвар-окупант.
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11.03.2025 11:07 Відповісти
Трамп патрони забирає...... якщо ЄС не прокинеться то "голубок миру" Трамп приведе війну й їм у країни.
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11.03.2025 09:59 Відповісти
Всё по схеме "защита" русскоязычных
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11.03.2025 10:03 Відповісти
Воно так. Трамп зі своїми обяцянками про мир притставив пістолет до скроні України. Йому немає різниці за рахунок кого він добється свого - України чи росії, йому важливо виконати свою обіцянку. Прикро, що це він зробить за рахунок нас, знекровленої України. Його країхна не у війні, але щось для перемоги, або кращої ситуації на фронті мав зробити не Трамп, а президент України Зеленський. Він як Трамп, спочатку кликав народ подивитися в очі пуйлу, де йому було видно мир, звинувачував Порошенка, що ніби то він не закінчує війну, бо наживається, закликав перестати стріляти... Точно робив те у 2019 році, що сьогодні робить Трамп. Але Зеленський пішов далі, він виконав неприйнятні для України умови - підписав "план Штайнмаєра"(мінськ 3, тільки в Парижі), відвів наші війська, розмінував мінні поля, знищив ракетні програми і відкрив ворота ворогу з півдня, півночі і сходу.
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11.03.2025 10:14 Відповісти
А це тут до чого?
Я про Трампона не про Зе писав.
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11.03.2025 10:33 Відповісти
Едине, про що можна говорити з мокшанами, так це про те, де їх ховати, у сміттєвій ямі, чи вони самі залізуть на свої болота і ніколи звідти не вилізуть!
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11.03.2025 10:01 Відповісти
Литва готовь пистолет , вы на очереди, как у вас там с правами русскоязычных?. США скажут, что Литва должна пойти на уступки территориальные
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11.03.2025 10:02 Відповісти
Якщо дивитись постійно у рот США, то дійсно буде за вашим сценарієм. Дядя Сем дуже старий, і Європі вже треба жити у своїй особистій "квартирі". Інтереси Європи - це ТІЛЬКИ ІНТЕРЕСИ Європи.
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11.03.2025 10:07 Відповісти
Ну вы что не видите, что в Европе снова 1938, только надо поменять местами немецговорящие на русскоговорящих, и Чемберлены есть которые выступают чтобы отдать землю агрессору
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11.03.2025 10:11 Відповісти
Зрадників, тобто чемберленів, завжди вистачало. Якщо про них писати романи, як про Чемберлена, не вистачить паперу. Ситуація для Європи дійсно дуже складна. Поступитись трампУ - довести що немає лідерів світу G-7. А є країни світу, які зброєю, а не потужністю своїх всіх наявних ресурсів, керують світовим порядком. Поразка України (будь-яка мирна угода) - це поразка ЄС та НАТО. Що далі ? Треба робити висновки. Найшвидше, і ефективніше.
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11.03.2025 10:54 Відповісти
Та де! Трампон вже забороняє будь-які антагонізми проти кацапії.
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11.03.2025 10:05 Відповісти
трампА бачить все так, як бачив все наш Лідор у 2019 році. Не злити, не натякати, не суперечети. Тільки кивати головою. Через три роки зєлєнський вже кивав нею у нервовому шоку. Дуже цікаво подивитись на трампУ через рік-два.
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11.03.2025 10:10 Відповісти
Якщо ви не довіряєте партнеру з яким ви про щось домовляєтесь, то це ж повний абсурд про щось з ним домовлятися. Договір під примусом не легітимний, це вам любий юрист скаже. Скажіть, після всього ви довіряете Ху йлу? Чи ви довіряєте Тампону? Це як в 100500 раз знову засунути пальці в розетку і надіятись що може в цей раз не ***** током
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11.03.2025 10:10 Відповісти
Юристи цей примус знову будуть трактувати як Будапештський меморандум. Ось піди й доведи зворотне.
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11.03.2025 10:13 Відповісти
Ну тут може бути і зворотній ефект. В судовій практиці є таке поняття як прицидент. Тобто якщо якийсь договір можна розірвати в односторонньому порядку і порушник буде виправданий то всі остальні договори також не несуть ніякої юридичної відповідальності при їх розриванні чи не виконання. Тобто зразу ж після переговорім можна витерти жопу підписаною бумажкою і викинути її в урну. Сша також доказали що вони не адекватні і підписані з ними договори не мають ніякої сили
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11.03.2025 10:23 Відповісти
А у москви, в цей час, на столі буде стояти гармата.
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11.03.2025 10:13 Відповісти
краще в руках. І не з пістолетом, а з кулеметом!
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11.03.2025 10:15 Відповісти
трамп реально вважає ***** договороспроможним?? Це ж нісенітниця. трамп переконаний що ***** його поважає і тому буде дотримуватись угод, які ще, до речі, навіть не визначені.. Чи то наївний такий трамп, чи то такий дурний, чи то замість трампа вже "переговори" ініціює деменція..
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11.03.2025 10:18 Відповісти
Раду давати легко коли сам поза дракою!
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11.03.2025 10:20 Відповісти
"Балтійські тигри" як завжди підгавкують під руку?
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11.03.2025 10:24 Відповісти
Посмотрите на соседей московской Орды!
Посмотрите на сотни порабощенных и уничтоженных Ордой малых народов !!!
Они все, неоднократно вели переговоры, заключали соглашения и договора о мире с кацапсинами !!!
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11.03.2025 10:28 Відповісти
Чем дальше был фронт, тем больше встречалось храбрых и непреклонных патриотов, призывающих к отчаянной борьбе!
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11.03.2025 10:49 Відповісти
тільки на твоєму пістолеті написано replica, а на пістолеті рф - Desert Eagle Pistol
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11.03.2025 13:22 Відповісти
 
 