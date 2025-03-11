Вести переговори з Росією потрібно з "пістолетом на столі", - глава Міноборони Литви Шакалієне

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне вважає, що на переговорах з Росією потрібен "жорсткий і суворий" підхід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

Її запитали, чи можна довіряти Путіну, на що глава Міноборони відповіла:

Ви жартуєте? Після того, що було зроблено з моєю сім'єю Росією протягом багатьох поколінь, я не думаю, що ви знайдете хоч одного литовця, який міг би довіряти Володимиру Путіну

Шакалієне вважає, що із Росією може спрацювати лише жорстка дипломатія.

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"На мою думку, єдиною ефективною дипломатією з Росією було те, що сказав Аль Капоне: єдині хороші переговори – це коли у вас є пістолет на столі. Тож, напевно, саме така дипломатія спрацює з Росією", - пояснила міністерка.

"Історично склалося так, що Росія ніколи не дотримувалася домовленостей. Наша єдина надія полягає в тому, що жорсткий і суворий підхід президента Дональда Трампа може бути єдиним запобіжником, який триматиме Путіна під контролем", - додала очільниця Міноборони Литви.

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