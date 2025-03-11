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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним
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Спецпредставник Трампа Віткофф має плани відвідати Москву: хоче зустрітися з Путіним

Посланець Трампа хоче зустрітися з Путіним

Спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Співрозмовники видання зазначили, що поїздка Віткоффа до Москви запланована на цей тиждень. Вона відбудеться на тлі зустрічей українських посадовців з державним секретарем Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцем у Саудівській Аравії.

Видання зазначає, що це буде друга поїздка Віткоффа до РФ у ролі спецпредставника президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Віткофф вважає, що президент України Володимир Зеленський попросив вибачення у президента США Дональда Трампа за їх суперечку в Білому Домі.

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Автор: 

путін володимир (23758) росія (64923) Віткофф Стів (58)


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Топ коментарі
+15
Мог бы себе кто-то представить, что во время второй мировой войны, представитель президента Америки приехал бы в Берлин для встречи с гитлером?

Человечество, проснись, тебя хотят поработить два упыря с ядерными кнопками, у тебя ещё есть шанс остановить этих уродов!
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11.03.2025 07:07
+12
Їхні імена буде викарбувано золотими літерами! На снігу...
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11.03.2025 07:00
+8
Переговори були... Однак на них обговорювалися умови капітуляції агресора... А не зрада союзників...
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11.03.2025 07:40
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Їхні імена буде викарбувано золотими літерами! На снігу...
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11.03.2025 07:00 Відповісти
Навіщо, хай зразу до фсб їде. Там інструкції видадуть
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11.03.2025 07:07 Відповісти
Мог бы себе кто-то представить, что во время второй мировой войны, представитель президента Америки приехал бы в Берлин для встречи с гитлером?

Человечество, проснись, тебя хотят поработить два упыря с ядерными кнопками, у тебя ещё есть шанс остановить этих уродов!
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11.03.2025 07:07 Відповісти
Даллас (батько-засновник ЦРУ) вів переговори в Берні з представниками Гітлера.
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11.03.2025 07:11 Відповісти
Пардон Гимлера.
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11.03.2025 07:12 Відповісти
Не смотрите на ночь фильмы о Штирлице, у нас его на сегодня пока нет.
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11.03.2025 07:24 Відповісти
Переговори були... Однак на них обговорювалися умови капітуляції агресора... А не зрада союзників...
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11.03.2025 07:40 Відповісти
Це вже були перемовини про умови капітуляції рейху..за спиною Гітлера.
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11.03.2025 07:24 Відповісти
На хіба дивитися, я його з 1973 року наізусть знаю, і книгу Семьонова читав.
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11.03.2025 07:30 Відповісти
путлера хіба не схожий на Адольфа Алоізовича?
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11.03.2025 07:31 Відповісти
Тут шамани, а там астрологи... але сатана той же
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11.03.2025 08:29 Відповісти
два хворих ублюдка, але у х...ла ще ядерна бонба є, а це аргумент з яким важко сперечатися, якщо в короткостроковій перспективі, а в довгу можна, але чи Україна стільки витримає.
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11.03.2025 08:44 Відповісти
В чём-то да, путлер в тысячи раз кровавее и страшнее гитлера, а трамп и в подмётки не годится Рузвельту ,а так почти всё то же.
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11.03.2025 07:34 Відповісти
Проводити паралелі з другою світовою війною не доцільно: зараз воюють лише дві країни, а іншим вже потроху начхати на війну, бо вже всі звикли до звірств кацапні і знову хочуть назад в теплу ванну, забуваючи що війна може прийти до них.
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11.03.2025 08:01 Відповісти
Не занимайтесь пустословием и демагогией, сейчас не время для этого.
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11.03.2025 08:07 Відповісти
Ветков, може будеш займатися тільки хамасом?
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11.03.2025 07:08 Відповісти
зв'язківець рудого
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11.03.2025 07:19 Відповісти
Рубіо завив шо не надаватиме зброю росії
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11.03.2025 07:32 Відповісти
Все ще попереду
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11.03.2025 08:18 Відповісти
Вірим. Трамп не обмане
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11.03.2025 08:26 Відповісти
Агент Orange посылает голубка с отчётом о проделанной работе.
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11.03.2025 07:43 Відповісти
Який сильний крок щодо посилення тиску санкцій на москалів(((прямо пахне перемогою(((пздц ((((((?
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11.03.2025 07:44 Відповісти
Віткофф! - водка "Смірнофф"! - наліфаи!
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11.03.2025 07:45 Відповісти
Телефон - не, не слышал
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11.03.2025 07:50 Відповісти
Через телефон не видно миру в очах Пу…на.
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11.03.2025 08:02 Відповісти
Агентурна зустрич на очах всього Світу.
І вже не приховуются.
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11.03.2025 08:06 Відповісти
Все таємне стане явним, вчить Біблія
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11.03.2025 08:25 Відповісти
Ще один бажаючий зазирнути в очко путлеру
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11.03.2025 08:12 Відповісти
І вилизати його 😡
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11.03.2025 08:59 Відповісти
Якраз до Ху йла приїдуть і його друзі, північна корея, Іран, Китай, ХАМАС, Хезболла, Талібан, ИГІЛ. Да чого вже стидатись, давайте сша вступайте в БРІКС. До речі, Ізраїль звинуватив сша що вони за спиною Ізраїля домовляються з ХАМАСом
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11.03.2025 08:21 Відповісти
Інструкції особисто. Бо прослушка
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11.03.2025 08:24 Відповісти
Як організувати напад на рудого, щоб посилити диктатуру в зса
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11.03.2025 08:31 Відповісти
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11.03.2025 08:57 Відповісти
А чо, ему в Америке не с кем трахаться?!
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11.03.2025 09:05 Відповісти
Агент фсб їде за настановами і планами окупації України для їх виконання і реальної реалізації адміністрацією "трамбона" .До дня "дєди воєвалі"
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11.03.2025 09:10 Відповісти
Боятся переговоров по телефонам. Прослушки . Что то всплывет хана ему .Поэтому надежного почтальона для получения указаний и инструкций. СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.03.2025 12:20 Відповісти
 
 