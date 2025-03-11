Спецпредставник Трампа Віткофф має плани відвідати Москву: хоче зустрітися з Путіним

Спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Співрозмовники видання зазначили, що поїздка Віткоффа до Москви запланована на цей тиждень. Вона відбудеться на тлі зустрічей українських посадовців з державним секретарем Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волцем у Саудівській Аравії.

Видання зазначає, що це буде друга поїздка Віткоффа до РФ у ролі спецпредставника президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Віткофф вважає, що президент України Володимир Зеленський попросив вибачення у президента США Дональда Трампа за їх суперечку в Білому Домі.

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