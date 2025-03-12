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Новини Торгові війни Трампа
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Тарифні війни між США та ЄС не триватимуть довго, - глава Мінфіну Литви Шаджюс

Тарифні війни Трампа. У Литві сказали, скільки вони триватимуть

Глава Мінфіну Литви Рімантас Шаджюс вважає, що тарифні війни між США та Євросоюзом не матимуть довготривалого впливу на економіку країни і прогнозує їх швидке завершення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За його словами, тарифні війни - це "погано для всіх воюючих сторін".

"Це дає надію, що ці тарифні війни не будуть тривати вічно. Ми бачили приклад вчора, коли тарифна війна між США і Канадою тривала 3-4 години", - зазначив міністр фінансів Литви.

Шаджюс вважає, що США можуть переглянути свою позицію тоді, коли економіка Штатів "відчує результати тарифних війн".

Раніше Європейський Союз оголосив контрзаходи у відповідь на нові тарифи США на імпорт сталі та алюмінію, які набули чинності з 12 березня.

Також читайте: Спікер Сейму Литви Скверняліс: Переговори між США і Україною вселяють оптимізм

Автор: 

Литва (2379) США (22497) тарифи (2005) Євросоюз (13313)


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Топ коментарі
+3
Коли ціни в США вдарять по яицях - то и тарифні віини притихнуть
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12.03.2025 13:31
+1
війна росії в україні буде недовго.
максимум три дні!
єщьо нєдєлька і.....
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12.03.2025 13:29
+1
Дайте змогу Донні красіво ногі унєсті і знайти крайнього.
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12.03.2025 13:36
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війна росії в україні буде недовго.
максимум три дні!
єщьо нєдєлька і.....
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12.03.2025 13:29 Відповісти
В ********* світі люба "умовно переможна війна" триває дуже коротко - до 3-х днів.
Далі це вже не війна - а самознищення.
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12.03.2025 13:30 Відповісти
Коли ціни в США вдарять по яицях - то и тарифні віини притихнуть
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12.03.2025 13:31 Відповісти
Яєць там зараз якраз не вистачає.
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12.03.2025 14:14 Відповісти
Дайте змогу Донні красіво ногі унєсті і знайти крайнього.
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12.03.2025 13:36 Відповісти
Ліпше протягнути
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12.03.2025 13:59 Відповісти
Х.з.
рудий непередсказуемий, поки його конкретно за яйца не візьмуть в його країні
Все, що він наразі робить за кордонами USA - аплодісменти від виборців!
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12.03.2025 13:36 Відповісти
Реднеки задоволені? Нагнули Канаду?))) чи ще треба нових Потужних заборон , тарифів та бойкотів 🍁🍁🍁🍁🍁🍁
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12.03.2025 13:36 Відповісти
почитав розумного дядьку.
реднекі штата кентуккі, незабаром почнуть свою худобу різати, що б якось прокормитися.
як виявилось, канада найбільший споживач бурбону, який виробляється тільки в кентуккі.
канада вводить додаткове мито, а пересічні канадійці об'явили бойкот цьому пойлу.
всьо!
кукурудзу на корм скоту! всі суміжники, нахєр з поля!
реднекі! на вашингтон, на вашингтон!
пікап ф 150 коштував 80к долярів, зараз 100+.
1,5 млн американців, на грані вимкнення електрики з канади.
а й ще, млн звільнених держслужбовців.
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12.03.2025 14:13 Відповісти
На коліна трампа!
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12.03.2025 13:37 Відповісти
А можна без фото Трампа, а то дітям страшно. А якщо серйозно то тільки американський народ може не допустити зробити США ні стражем демократії, а підтримувачем терористів.
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12.03.2025 13:58 Відповісти
не може!
в штатах апріорі не може статися майдану. мирного супротиву владі.
в штатах вільне користування зброєю.
а в отих реднеківських штатах, що за трампа, взагалі хаотичний обіг зброї любої якості та потужності.
тільки громадянська війна.
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12.03.2025 14:16 Відповісти
Маємо надію, що справжній американський патріот, відданий ідеалам демократії і свободи, нарешті позбудеться новітнього американського гітлера і інших венсотрамповолтців за допомогою божих дронів. Бо інакше може виборів в США більше і не буде.
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12.03.2025 14:16 Відповісти
Як можна впливати на те, чого немає!? ( економіки литви)
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12.03.2025 14:05 Відповісти
ляпнул типа смешно а ля квартал, экономика Литвы самая кпурная среди прибалтийских стран, впп на душу более 47 тыс. американских рублей. сколько в Украине ввп напомнить? кста прибалты практически единственные в ес кто придерживается оговоренного дефицита бюджета в 3%, в Литве даже профицит случается
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12.03.2025 14:33 Відповісти
 
 