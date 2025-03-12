Тарифні війни між США та ЄС не триватимуть довго, - глава Мінфіну Литви Шаджюс

Глава Мінфіну Литви Рімантас Шаджюс вважає, що тарифні війни між США та Євросоюзом не матимуть довготривалого впливу на економіку країни і прогнозує їх швидке завершення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За його словами, тарифні війни - це "погано для всіх воюючих сторін".

"Це дає надію, що ці тарифні війни не будуть тривати вічно. Ми бачили приклад вчора, коли тарифна війна між США і Канадою тривала 3-4 години", - зазначив міністр фінансів Литви.

Шаджюс вважає, що США можуть переглянути свою позицію тоді, коли економіка Штатів "відчує результати тарифних війн".

Раніше Європейський Союз оголосив контрзаходи у відповідь на нові тарифи США на імпорт сталі та алюмінію, які набули чинності з 12 березня.

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