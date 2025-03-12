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Тарифні війни між США та ЄС не триватимуть довго, - глава Мінфіну Литви Шаджюс
Глава Мінфіну Литви Рімантас Шаджюс вважає, що тарифні війни між США та Євросоюзом не матимуть довготривалого впливу на економіку країни і прогнозує їх швидке завершення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
За його словами, тарифні війни - це "погано для всіх воюючих сторін".
"Це дає надію, що ці тарифні війни не будуть тривати вічно. Ми бачили приклад вчора, коли тарифна війна між США і Канадою тривала 3-4 години", - зазначив міністр фінансів Литви.
Шаджюс вважає, що США можуть переглянути свою позицію тоді, коли економіка Штатів "відчує результати тарифних війн".
Раніше Європейський Союз оголосив контрзаходи у відповідь на нові тарифи США на імпорт сталі та алюмінію, які набули чинності з 12 березня.
Топ коментарі
+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар12.03.2025 13:31
+1 Hrysha Hlyba #582024
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+1 Walter #584651
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єщьо нєдєлька і.....
Далі це вже не війна - а самознищення.
рудий непередсказуемий, поки його конкретно за яйца не візьмуть в його країні
Все, що він наразі робить за кордонами USA - аплодісменти від виборців!
реднекі штата кентуккі, незабаром почнуть свою худобу різати, що б якось прокормитися.
як виявилось, канада найбільший споживач бурбону, який виробляється тільки в кентуккі.
канада вводить додаткове мито, а пересічні канадійці об'явили бойкот цьому пойлу.
всьо!
кукурудзу на корм скоту! всі суміжники, нахєр з поля!
реднекі! на вашингтон, на вашингтон!
пікап ф 150 коштував 80к долярів, зараз 100+.
1,5 млн американців, на грані вимкнення електрики з канади.
а й ще, млн звільнених держслужбовців.
в штатах апріорі не може статися майдану. мирного супротиву владі.
в штатах вільне користування зброєю.
а в отих реднеківських штатах, що за трампа, взагалі хаотичний обіг зброї любої якості та потужності.
тільки громадянська війна.