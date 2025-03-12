Євросоюз оголосив про контрзаходи у відповідь на тарифи США на 26 мільярдів євро

Європейський Союз оголосив контрзаходи у відповідь на нові тарифи США на імпорт сталі та алюмінію, які набули чинності з 12 березня.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, передає Європейська правда.

Зазначається, що ЄК запускає низку заходів для захисту європейських підприємств, робітників і споживачів від впливу "цих необґрунтованих торгових обмежень".

"Комісія шкодує про рішення США запровадити такі тарифи, вважаючи їх необґрунтованими, такими, що підривають трансатлантичну торгівлю і завдають шкоди бізнесу і споживачам, часто призводячи до підвищення цін", – йдеться в заяві.

Загалом контрзаходи ЄС можуть поширитися на експорт американських товарів на суму до 26 млрд євро, що відповідає економічному охопленню тарифів США.

Водночас ЄС готовий працювати з адміністрацією США для пошуку спільного рішення шляхом переговорів.

Наголошується, що вищезазначені заходи можуть бути скасовані в будь-який момент, якщо таке рішення буде знайдено.

"Ми глибоко шкодуємо про цей захід. Тарифи – це податки. Вони шкідливі для бізнесу і ще гірші для споживачів... Ціни зростатимуть. Як у Європі, так і в Сполучених Штатах. ЄС повинен діяти, щоб захистити споживачів і бізнес", – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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За її словами, запропоновані ЄК заходи є "сильними, але пропорційними".

Фон дер Ляєн пояснила, що європейські контрзаходи будуть запроваджені у два етапи, починаючи з 1 квітня і повністю набуваючи чинності з 13 квітня.

Як перший крок у цьому процесі до 26 березня пройдуть двотижневі консультації із зацікавленими сторонами.

На основі отриманих даних Комісія доопрацює свою пропозицію щодо вжиття контрзаходів і проведе консультації. Після завершення цього процесу Комісія має намір ухвалити правовий акт про запровадження контрзаходів до середини квітня.

Як повідомлялося, США анонсували нові тарифи проти Канади у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США.