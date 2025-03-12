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Новини
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Євросоюз оголосив про контрзаходи у відповідь на тарифи США на 26 мільярдів євро

єс,євросоюз

Європейський Союз оголосив контрзаходи у відповідь на нові тарифи США на імпорт сталі та алюмінію, які набули чинності з 12 березня.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, передає Європейська правда.

Зазначається, що ЄК запускає низку заходів для захисту європейських підприємств, робітників і споживачів від впливу "цих необґрунтованих торгових обмежень".

"Комісія шкодує про рішення США запровадити такі тарифи, вважаючи їх необґрунтованими, такими, що підривають трансатлантичну торгівлю і завдають шкоди бізнесу і споживачам, часто призводячи до підвищення цін", – йдеться в заяві.

Загалом контрзаходи ЄС можуть поширитися на експорт американських товарів на суму до 26 млрд євро, що відповідає економічному охопленню тарифів США.

Водночас ЄС готовий працювати з адміністрацією США для пошуку спільного рішення шляхом переговорів.

Наголошується, що вищезазначені заходи можуть бути скасовані в будь-який момент, якщо таке рішення буде знайдено.

"Ми глибоко шкодуємо про цей захід. Тарифи – це податки. Вони шкідливі для бізнесу і ще гірші для споживачів... Ціни зростатимуть. Як у Європі, так і в Сполучених Штатах. ЄС повинен діяти, щоб захистити споживачів і бізнес", – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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За її словами, запропоновані ЄК заходи є "сильними, але пропорційними".

Фон дер Ляєн пояснила, що європейські контрзаходи будуть запроваджені у два етапи, починаючи з 1 квітня і повністю набуваючи чинності з 13 квітня.

Як перший крок у цьому процесі до 26 березня пройдуть двотижневі консультації із зацікавленими сторонами.

На основі отриманих даних Комісія доопрацює свою пропозицію щодо вжиття контрзаходів і проведе консультації. Після завершення цього процесу Комісія має намір ухвалити правовий акт про запровадження контрзаходів до середини квітня.

Як повідомлялося, США анонсували нові тарифи проти Канади у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США.

Автор: 

мито (790) США (4862) Євросоюз (5094) сталь (387) алюміній (73)


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Топ коментарі
+15
Особисто для мене не зрозуміла політика Трампа, бо зщамість санкцій і різних пошлин проти росії, вони почали вводити проти ЄС, Канади та інших своїх друзів. В душі Трамп диктатор і йому ближчі по духу пуйло, кім, іран та китай.
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12.03.2025 10:20
+12
Фермери сша проголосували за Трупа, тепер можуть смоктати кочан Трупа.
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12.03.2025 10:27
+8
Трампон виконує завдання пуйла на руйнацію ЄС та США!
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12.03.2025 10:32
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Особисто для мене не зрозуміла політика Трампа, бо зщамість санкцій і різних пошлин проти росії, вони почали вводити проти ЄС, Канади та інших своїх друзів. В душі Трамп диктатор і йому ближчі по духу пуйло, кім, іран та китай.
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12.03.2025 10:20 Відповісти
Трампон виконує завдання пуйла на руйнацію ЄС та США!
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12.03.2025 10:32 Відповісти
Фермери сша проголосували за Трупа, тепер можуть смоктати кочан Трупа.
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12.03.2025 10:27 Відповісти
Перестаньте стонать, куда делись ваши аналитики, политики, неужели вы до сих пор не поняли с кем имеете дело? Он понимает только когда ему дают по башке или по роже, другого он не понимает, так что вас могут спасти только адекватные ответы.
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12.03.2025 10:31 Відповісти
Аналітики-політики-ексПЕРДти заробляють бабло на Ютюбі вправно плескаючи язиками. Не більше, не меньше.
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12.03.2025 10:41 Відповісти
Давным давно в мире нет ни настоящих политиков, ни аналитиков, ни экспертов, а те, кто себя таковыми называют, это не более, чем мелкие шулеры и шантрапа.
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12.03.2025 10:49 Відповісти
Ну і чудово! Європейці зростання цін будут пов'язувати з
Трампом і США, а не з війною в Україні...
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12.03.2025 10:53 Відповісти
Контрзаходи це "блаблабла, вкалюжупердь".
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12.03.2025 11:01 Відповісти
Враження, що економічних радників президента США відправляли на трускавецькі курси сукнарітних чи особисто Гетьманцева, котрий такий же зе!довбодятел.
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12.03.2025 11:23 Відповісти
Зря Европа решила играть в эту игру. Только хуже будет
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12.03.2025 12:11 Відповісти

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