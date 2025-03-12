Спікер Сейму Литви Скверняліс: Переговори між США і Україною вселяють оптимізм
Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що переговори між США і Україною в Саудівській Аравії викликають оптимізм, підкреслюючи важливість досягнення миру без жертв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
За його словами, тепер "м'яч на боці Росії", і це може допомогти американцям зрозуміти реакцію Москви на результати переговорів.
Скверняліс підкреслив, що мир в Україні має бути досягнутий без "жертви", зазначивши, що складні переговори не є необхідними, оскільки Україна може капітулювати за існуючих умов. Він також повідомив, що обговорював ситуацію з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.
"Україна сповнена рішучості захищати себе, вона точно не капітулює, але чи зробить світ і європейські країни все можливе для того, щоб вона змогла досягти миру на правильних умовах, залежить від нас. Але з боку України немає настрою відчаю, паніки чи поразки", - заявив спікер.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".
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