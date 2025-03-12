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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Спікер Сейму Литви Скверняліс: Переговори між США і Україною вселяють оптимізм

Новий спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс запевнив у підримці України

Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що переговори між США і Україною в Саудівській Аравії викликають оптимізм, підкреслюючи важливість досягнення миру без жертв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За його словами, тепер "м'яч на боці Росії", і це може допомогти американцям зрозуміти реакцію Москви на результати переговорів.

Скверняліс підкреслив, що мир в Україні має бути досягнутий без "жертви", зазначивши, що складні переговори не є необхідними, оскільки Україна може капітулювати за існуючих умов. Він також повідомив, що обговорював ситуацію з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

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"Україна сповнена рішучості захищати себе, вона точно не капітулює, але чи зробить світ і європейські країни все можливе для того, щоб вона змогла досягти миру на правильних умовах, залежить від нас. Але з боку України немає настрою відчаю, паніки чи поразки", - заявив спікер.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

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Автор: 

Литва (2379) перемовини (2852) США (22497) Україна (5862) Скверняліс (11)


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чекаємо, що скаже рудий імбецил, коли проснеться, та узнає, що європа взула його на купу млрд долярів.
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12.03.2025 13:12 Відповісти
Оптимизм в что?? То, что для нас было, вроде как, неприемлемо - заморозка по линии фронта - вот это и будет результат этих всех договорняков. Т.е., все что мы уже потеряли - можно ставить крест на нем. Я согласен, давайте ждать пока пуйло сдохнет, только вот это вылизывание Трампу и его "мирному процессу" уже выбешивает.
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12.03.2025 13:27 Відповісти
Раді за ваш ,,оптимізм"!
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12.03.2025 13:28 Відповісти
Як казав один криворотий завгосп в інтерв'ю одній чорноротий тьоті:
"В повітрі вже витає запах переміги"
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12.03.2025 13:34 Відповісти
путінові точно. Єдиний, хто після цих "перемовин" додав собі оптимізму...
Адже вмовляють саме головоріза-путіна,стеляться саме перед ним...
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12.03.2025 13:35 Відповісти
Нам дуже цікавий той твій оптимізм, як минулорічний сніг.
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12.03.2025 14:29 Відповісти
 
 