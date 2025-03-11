Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє", - Зеленський. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати зустрічі делегацій України та США в Джидді.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі – ракети, бомби, далекобійні дрони, і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, у якій триває дипломатія, передусім – це звільнення полонених.
Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, я хочу подякувати Президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок.
Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими. Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні", - наголосив Зеленський.
Раніше Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії.
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вони - що завгодно, АЛЕ не «руські»……до того ж Єльцин дав їм «нову національність» - росіяни….
Це означає де-факто відмову від окупованих територій ? Але Президент - гарант Конституції, територіальної цілісності і суверенітету країни. Це означає, що Зеленський має відвойовувати територію. Як мав відвойовувати Крим і Донбас Порошенко, до речі.
Єдине, що думаю, Зеленський сподівається, що путяра зірве процес і тоді ми не винуваті, а на росію знову санкції накладаються і так далі. От тільки він не розрахував варіант "а якщо погодиться" - що тоді ? Фінський варіант виходить . . .
Надо сейчас добивать русского агрессора, потом будет тяжелее.
зсу уже заждались тебя в своих лавах
Це багатоетапний процес, і першим етапом якраз є 30-денне перемир'я
путин*****.
А ракету не сховаєш в гольфкар, літаки розвідники бачать всі переміщення повітряних цілей... тут не тільки американські курсують але і європейські...
Та і дронами можна кошмарити у відповідь, потім х...й докажеш що ми порушили, комплектуючі всі однакові китайські... маркування затер та і все... так би мовити відбити охоту...
Головне щоб авіацію та ракетні удари не закривали очі...
Щось чули що Британія, Франція, Канада та ще декілька іньших країн заявляють про можливість введення їх війскового контингенту (тут головне щоб не "миротворці" бо "миротворці" то не дуже надійно як захист) на теріторію України для запобігання повторної агресії рашистов?
Розвиток подій зараз неможливо передбачити (ну хіба Люся Абдрістовіч "може бачити").
Зеленський чесно виконує обіцянки.
Парашники либо сразу скажут что "против" , либо скажут что "за" и сразу его нарушат.
При это , ещё даже нет ни малейших обговоров кто и как его будет контролировать
Україна як і всі українці надалі будуть звільняти всі здані прокацапськими п.дарами Крим Донбас та південь України.
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Не слід забігати вперед з виборами - перемир'я з боку РФ не буде; буде продовження війни, але в цьому стануть звинувачувати Україну.
А вибори? Не легітимність Путіна піддається ерозії, а Зеленського - спосіб, яким обраний Путін більш до вподоби ніж вибори Зеленського при усій українській специфіці. А ще якого президента України вже підготовив Путін: Медведчука, Бойка, Януковича,..
Президентів творять поварі на кухнях ЗМІ. А демократія? Ось приклад публічної демократії в США...
"«Голос народу - голос Бога»? Населення, яке комплементарно називають народом, послушно творить те, що їм нав'язали ЗМІ. "«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» -Пауль Йозеф Геббельс,
рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии.
А ведь у те далекий времена еще не было TV, интернета с его TikTok -ами и прочими разновидностями контента, теперь у 21-м веке круглосуточно лишая людей здравого смысла, превращая их у послушное, растерянное, когда нужно, агрессивное когда необходимое стадо и даже способность внушать этому стаду чувство удовлетворения, радости, благодарности деспоту когда они нищие, когда проливают кровь... Процессы оскотинивания ускоряются.
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Хто зможе нас захистити від розумової і моральної недосконалості влади, депутатів, суддів, прокурорів та поліцейських, керівників, журналістів, пропагандистів, лікарів, інженерів…. і нас самих?