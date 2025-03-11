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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
14 649 171

Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє", - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати зустрічі делегацій України та США в Джидді.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі – ракети, бомби, далекобійні дрони, і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, у якій триває дипломатія, передусім – це звільнення полонених.

Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, я хочу подякувати Президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок.

Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими. Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні", - наголосив Зеленський.

Читайте: Після зустрічі України та США в Джидді можуть з’явитись "фантастичні новини для людства", - Держдеп

Раніше Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) звернення (598) Саудівська Аравія (570) припинення вогню (109)


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Топ коментарі
+28
Малорос ніколи не затямить, що кацапи ніякі не руські.
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11.03.2025 20:41
+22
Це перемир'я треба кацапам для остаточної руйнації України
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11.03.2025 20:37
+20
https://youtu.be/4VvAwpwnwtI?t=390 "Не накручуйте себе!"- Зеленський звернувся до українців

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11.03.2025 20:37
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Угомонись,, не ти один друзів ховав...
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11.03.2025 23:16 Відповісти
Всі ці диванні воїни чекають, щоб воювати йшли ті, кого наловлять в бусик незламності, самі вони в окоп іти не планують, лиш чужими руками грань загрібати.
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11.03.2025 21:02 Відповісти
Нет, диванные воины не хотят чтобы их свободно оккупировали и их города бомбили бомбами как это было в 22 году. Часть еще жила на Востоке и сбежала оттуда, так что у них личный интерес.
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11.03.2025 21:04 Відповісти
Так чого ти не в ЗСУ ???
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12.03.2025 09:41 Відповісти
За Зеленского небось голосовал в 19 году? Хотел мира и дружбы? Поддерживал отведение войск и разминирование?
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11.03.2025 21:02 Відповісти
Зараз вже ніхто не зізнається,що голосував за зеленського, але ці істоти (іншого слова не підберу) добре проявили себе, коли кричали Браво Вова! у відповідь на його безпецендентне хамство в Білому Домі. Таких істот більше ніж пів країни. І вони продовжують тягнути людей в прірву. Це вороги.
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12.03.2025 08:45 Відповісти
Зрадник, дітей своїх віддай кацапам в окупацію. Своєму хутєну закидай кровожерливість Іуда ти 30 срібняковий. Передай йому нехай виведе рашистську орду з України і настане мир.
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12.03.2025 00:24 Відповісти
Скільки разів ти здавав території України агресору? Що настав мир, довбню? Шизофренія у тебе якщо хочеш умиротворити агресора за чужий рахунок
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12.03.2025 10:36 Відповісти
Сором. Оманська піпетка
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11.03.2025 20:59 Відповісти
Ця орда біля «руських» і не валялася!……😡😡😡
вони - що завгодно, АЛЕ не «руські»……до того ж Єльцин дав їм «нову національність» - росіяни….
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11.03.2025 21:00 Відповісти
Anitе, що хотіли сказати?
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11.03.2025 21:08 Відповісти
А якою мовою вони говорять?
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11.03.2025 21:44 Відповісти
вони «гАвАрят»……..
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11.03.2025 22:04 Відповісти
пдр
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11.03.2025 21:01 Відповісти
Заморозка лінії фронту на 30 днів, а потім і далі . . .

Це означає де-факто відмову від окупованих територій ? Але Президент - гарант Конституції, територіальної цілісності і суверенітету країни. Це означає, що Зеленський має відвойовувати територію. Як мав відвойовувати Крим і Донбас Порошенко, до речі.

Єдине, що думаю, Зеленський сподівається, що путяра зірве процес і тоді ми не винуваті, а на росію знову санкції накладаються і так далі. От тільки він не розрахував варіант "а якщо погодиться" - що тоді ? Фінський варіант виходить . . .
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11.03.2025 21:04 Відповісти
nikto ne znaet chto budet potom, armenia zavoevala svoi zemli Artsakh( nagorni karabakh) v 1994 i chto? 30 let azerbaijan voorujilsya i 2020 godu otvoeval, tak chto vi toje budete voorujatca a potom blic krig i krim u donbass u vse chto otobral rossiya vernete nazad
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12.03.2025 06:11 Відповісти
Не тоді поки рашиська агентура захопила всю владу в Україні. Масштабної очистки державних структур, повної люстрації ворожої 5-ї колони з політики і державної влади поки не передбачаються
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12.03.2025 10:17 Відповісти
А зачем ждать 30 лет ? И россия - не Армения, она тоже вооружаться будет. + населения в 3 раза больше + ядерное оружие есть. Поэтому надо дожимать сейчас, пока россия против всего мира, пока все её агрессором считают. А то потом будет "почему Украина начала боевые действия . . ." - сейчас при обороне от нападения такие вопросы никто не задаёт, а через 30 лет зададут, мол был мир, никто не погибал, а вы начали отвоёвывать и вот опять война. Азербайджану же именно это ЕвроСоюз говорил последние годы, хотя они тоже освобождали свою международно признанную территорию от оккупации.
Надо сейчас добивать русского агрессора, потом будет тяжелее.
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12.03.2025 10:39 Відповісти
давай володимир, дожимай

зсу уже заждались тебя в своих лавах
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12.03.2025 11:21 Відповісти
Ні зелене ні потрощене ніколи нічого не відвойовували. Єдине що від них очікували - це не саботувати оборону, виробництво озброєння і звільнення окупованих терииторій ЗСУ, чого вони не зробили.
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12.03.2025 10:11 Відповісти
Відвойовувати ким і чим? Результати мегаконтрнаступу літа 2023 року згадаймо... Про який Донбас і Крим може йти мова при нинішньому стані справ?
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12.03.2025 10:41 Відповісти
30 днів тиші....Це і є "фантастична новина"?....Так вони пролетять швидко... а далі що?Поки будуть переконувати рашку на цю тишу, у нас тут буде дим коромислом.
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11.03.2025 21:07 Відповісти
Ясно, що ході цих 30 днів будуть узгоджувати наступні домовленості.
Це багатоетапний процес, і першим етапом якраз є 30-денне перемир'я
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12.03.2025 10:46 Відповісти
Я думаю, Путин согласится на перемирие, а затем снесет все укрепы ВСУ. Вот и вся песня
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11.03.2025 21:09 Відповісти
Висячого хряпнє твій путин *****.
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12.03.2025 02:08 Відповісти
Як же швиденько поміняли риторику опівські жополизи - кілька місяців тому верещали, що розмови про перемир'я і мир з руснею можуть хотіти тільки зрадники і русня
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11.03.2025 21:10 Відповісти
Зеленський зрадник! негайно хай події у відставк зі своїми майськими шашлмками 100 кв км просрав
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11.03.2025 21:19 Відповісти
У мене вопрос - А как они, трампогниды, будут определять кто нарушил перемирие или они будут спрашивать у х-ла? А перемирие свинособачня нарушит в первый же день.
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11.03.2025 21:10 Відповісти
Це ж вже було. Ху йло скаже що готовий до прекращєнія огня, а сам буде стріляти і лізти далі і говорити що це все провокації і ми самі себе обстрілюємо. Що далі? Я вже не кажу як будемо звільняти нашу окуповану землю і людей
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11.03.2025 21:12 Відповісти
Зеленського у відставку!
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11.03.2025 21:17 Відповісти
Наш волідька , незламний.На все згодився, все підтримав але в глибині душі не покорився.Який потужний парубок.
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11.03.2025 21:22 Відповісти
Если рф согласится а потом через 30 дней продолжит войну, это покажет что она не хочет мира, а дальше что? Трамп даст нам оружие? Когда и как быстро? Ведь за эти 30 дней рф накопит силы, дроны, ракеты... И кто будет следить за соблюдением режима тишины, русня взорвет голфкар пару пустых бочек и объявит что Украина нарушила прекращения огня, и тут будет момент истины - на чью сторону станет Трамп? Что будет, если он скажет на всю Америку и мир, что Украина первая начала... после всего того вранья что уже было, как можно верить этому Трампону? Как то так.
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11.03.2025 21:30 Відповісти
Головна задача дипломатів щоб на час перемир'я закрили небо і не прилітали ракети та каби, решта є чим відповісти...

А ракету не сховаєш в гольфкар, літаки розвідники бачать всі переміщення повітряних цілей... тут не тільки американські курсують але і європейські...
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11.03.2025 21:58 Відповісти
Если вы не читали внимательно, то там идет речь, с подачи США, о возможности полного прекращения огня.
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11.03.2025 22:04 Відповісти
не вірю що орки не будуть обстрілювати, як це було при мінських домовленостях і сліпому ОБСЕ, але тепер є багато арти і дронів, можна відповісти...

Та і дронами можна кошмарити у відповідь, потім х...й докажеш що ми порушили, комплектуючі всі однакові китайські... маркування затер та і все... так би мовити відбити охоту...

Головне щоб авіацію та ракетні удари не закривали очі...
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11.03.2025 22:09 Відповісти
В України немає жодного іншого вибору, окрім як вірити Трампу. Ми вкрай залежні від США і їхньої допомоги.
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12.03.2025 10:48 Відповісти
Вірити Чмоньке - себе не поважати.
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11.03.2025 21:46 Відповісти
Кацапам треба павза для накопичення сил, ремонту побитої техніки, зняття із складів залишків радянської. Також вони продовжуть мобілізувати та навчати людей, клепати шахеди, ракети. Питання, коли та куди вони повторно нападуть. Все ж таки захочуть захопити Київ чи лише пд та схід. Що буде з нашою армією. Хто буде давати гроші без війни, на виборах всі пересруться, немотивовані солдати будуть намагатись піти в СЗЧ та тікати за кордон. Все це прекрасно уявляє путлер
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11.03.2025 22:07 Відповісти
З чого Ви взяли що рашиська армія ставатиме сильніше й мотивації додасть це "пєрєміріє" їм?
Щось чули що Британія, Франція, Канада та ще декілька іньших країн заявляють про можливість введення їх війскового контингенту (тут головне щоб не "миротворці" бо "миротворці" то не дуже надійно як захист) на теріторію України для запобігання повторної агресії рашистов?
Розвиток подій зараз неможливо передбачити (ну хіба Люся Абдрістовіч "може бачити").
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12.03.2025 02:14 Відповісти
Обіцяв Зеленський що зробить з України проститутку....

Зеленський чесно виконує обіцянки.
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11.03.2025 22:09 Відповісти
Невдячні ви люди, більшого нациста ніж Зе взагалі ніколи не було і не буде. Бандера загоняв палками в УПА? Ніколи. Адольф Гітлер в Вермахт? Ніколи. Ну може Мугабє та різні африканські людожери могли. Так от Зе перевершив всіх, отак він любив Україну. Ви маєте йому зіганути, а не засмучуватись.
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12.03.2025 11:37 Відповісти
Ось коли Україна вирівняє поставу і почне куярити іменно по Москві тамагавками ось тоді завиють , факт...
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11.03.2025 22:21 Відповісти
Да не надейтесь ни на какое перемирье.
Парашники либо сразу скажут что "против" , либо скажут что "за" и сразу его нарушат.
При это , ещё даже нет ни малейших обговоров кто и как его будет контролировать
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11.03.2025 22:50 Відповісти
Они сейчас затаятся ,как и в 14 и в 15, пока єти отдадут приказ они подлезут к самьім окопам и закопаются а потом начнут, все єто уже бьіло ничего нового. Офицеров в Украине нет с яйцами железньіми
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12.03.2025 00:29 Відповісти
Пішов ти за своїм мацковським кораблем, зрадник занюханий. Свої договорняки з кацапами можеш розкласти по клавішам свого рояля.
Україна як і всі українці надалі будуть звільняти всі здані прокацапськими п.дарами Крим Донбас та південь України.
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12.03.2025 00:06 Відповісти
ти ..інкогнітонутий.. був хоч раз на цвинтарях обласних міст украіни --- ти **** бачив ..арлінгтонське.. кладовище . у нас таких штук 20 меморіалів --- ото розклади своє ***** по клавішах рояля і закрий кришку . ми тут без тебе розберемось
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12.03.2025 07:51 Відповісти
Приїжай з-за океану і звільняй. Хоча би один захоплений сарай звільнив би... то тоді може менше геройствував в інтернеті.
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12.03.2025 10:49 Відповісти
partizanskaya voina vi je xoroshi v etom
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12.03.2025 06:17 Відповісти
З лопатами Кулєби Ну звісно, у мене в сараї десь стоїть, начувайтесь окупанти..
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12.03.2025 10:56 Відповісти
не буде ніякого перемирья, кацапи наразі "на коні", сили ЗСУ майже витіснені з Курської області, на сході вони просуваються далі хоч і значно уповільнено, а "главноє нє стрєлять" і відведення військ на 50 км від лінії фронту то вже було
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12.03.2025 10:03 Відповісти
Сухарі на 6-7 чоловік готуй
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12.03.2025 10:46 Відповісти
Трамп це потужна потужність! Гасподь єдиний. Якщо йому це вдасться. А всі хто бажає кордони 91 здобувати, ще мають можливість не словом, а ділом.
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12.03.2025 10:53 Відповісти
А тепер розкажіть своєму народу, пане президент, що буде з 20-25% території, які були втрачені в лютому 2022, бо ви "******** південь" (за словами вашого екс-радника Арестовича)? Там 5 млн. людей жило. Все, забули? "ми б всі ліпше вмерли, ніж здали Крим" - це на Приазов'я не поширюється? Отак буває, коли обирають "какую разніцу" і "нада проста пєрєрстать стрєлять" в президенти.
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12.03.2025 14:56 Відповісти
Однак диво - дивне: "миротворець" Трамп розпочав тиск на жертву агресії, на президента України, до якого у нього алергія з невідомих причин, а не на Путіна, з яким у того Трампа дружні довірчі відносини? Дивна і риторика Трампа і його соратників суть якої в тому, що ніби Україна заохочена Європою, НАТО і Байденом напала на РФ. Могутній світовий шериф США під орудою головного шерифа Трампа нахиляється до жертви насильника і ніжно шепче "Нравится, не нравится, ТЕРПИ, моя красавица".

***********************************************************************

Не слід забігати вперед з виборами - перемир'я з боку РФ не буде; буде продовження війни, але в цьому стануть звинувачувати Україну.

А вибори? Не легітимність Путіна піддається ерозії, а Зеленського - спосіб, яким обраний Путін більш до вподоби ніж вибори Зеленського при усій українській специфіці. А ще якого президента України вже підготовив Путін: Медведчука, Бойка, Януковича,..

Президентів творять поварі на кухнях ЗМІ. А демократія? Ось приклад публічної демократії в США...

"«Голос народу - голос Бога»? Населення, яке комплементарно називають народом, послушно творить те, що їм нав'язали ЗМІ. "«Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» -Пауль Йозеф Геббельс,

рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии.

А ведь у те далекий времена еще не было TV, интернета с его TikTok -ами и прочими разновидностями контента, теперь у 21-м веке круглосуточно лишая людей здравого смысла, превращая их у послушное, растерянное, когда нужно, агрессивное когда необходимое стадо и даже способность внушать этому стаду чувство удовлетворения, радости, благодарности деспоту когда они нищие, когда проливают кровь... Процессы оскотинивания ускоряются.

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Хто зможе нас захистити від розумової і моральної недосконалості влади, депутатів, суддів, прокурорів та поліцейських, керівників, журналістів, пропагандистів, лікарів, інженерів…. і нас самих?
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12.03.2025 15:11 Відповісти
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