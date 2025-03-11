Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє", - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати зустрічі делегацій України та США в Джидді.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було три речі: це тиша в небі – ракети, бомби, далекобійні дрони, і тиша на морі, і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, у якій триває дипломатія, передусім – це звільнення полонених.

Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, я хочу подякувати Президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок.

Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими. Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні", - наголосив Зеленський.

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Раніше Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії.