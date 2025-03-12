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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Чехія привітала результати переговорів у Саудівській Аравії: Це стане перевіркою Росії щодо готовності завершити війну

україна,чехія

У Чехії відзначили результати американсько-українських переговорів, що відбулися в Саудівській Аравії, зокрема пропозицію щодо "30-денного припинення вогню".

Про це повідомили міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський та міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Prague International.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що "30-ти денне припинення вогню" є важливим кроком на шляху до справедливого миру, підкресливши значення дипломатії.

Також міністр внутрішніх справ Віт Ракушан зазначив, що запропоноване припинення вогню стане важливою перевіркою готовності Росії припинити війну. За його словами, новини з Джидді є позитивними та важливими для забезпечення справедливого миру і запобігання подальшій агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга зустрівся з Сікорським у Варшаві: планується обговорення домовленостей після мирних переговорів у Джидді

"У Джидді був зроблений важливий крок як до справедливого миру, так і до того, щоб витримати і не допустити подальшої агресії", - підкреслив Ліпавський.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Речник МЗС Тихий про переговори у Джидді: Усі подробиці можна буде розкрити лише за багато років

Автор: 

перемовини (2852) росія (64923) США (22497) Чехія (1607) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+7
Та згадайте, як сонцесяйний возив "план перемоги" по світу... Ясно, що то писулька без сенсу і змісту, проте народ України був десь в кінці списку тих, кому його презентували...
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12.03.2025 12:43
+5
Наївні, просто піпєц.
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12.03.2025 12:40
+5
Речник МЗС Тихий про переговори у Джидді: Усі подробиці можна буде розкрити лише за багато років

от як все просто.
австрія, польща, чехія.....
всі все знають, а нам можливо розкажуть через багато років.
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12.03.2025 12:41
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Наївні, просто піпєц.
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12.03.2025 12:40 Відповісти
Вони схильні шукати позитивні сторони.
Саме тому, наприклад, швиденько забули про терористичний напад на Ізраїль 7 жовтня, різанину мирних і взяття заручників, та заволали про розбомблених дітей Гази.
Змусити їх одним хорошим вчинком/потраплянням у роль жертви забути про минулі злочини - раз плюнути.
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12.03.2025 12:54 Відповісти
Щоб вам жити у Палестині.
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12.03.2025 13:49 Відповісти
Канешна Расссєя хоче заверщення війни. Але є ньюанси.
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12.03.2025 12:40 Відповісти
Речник МЗС Тихий про переговори у Джидді: Усі подробиці можна буде розкрити лише за багато років

от як все просто.
австрія, польща, чехія.....
всі все знають, а нам можливо розкажуть через багато років.
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12.03.2025 12:41 Відповісти
Та згадайте, як сонцесяйний возив "план перемоги" по світу... Ясно, що то писулька без сенсу і змісту, проте народ України був десь в кінці списку тих, кому його презентували...
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12.03.2025 12:43 Відповісти
Чехи щось знають про резутьтати? Маю на увазі справжні результати.
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12.03.2025 12:42 Відповісти
Не дождетесь, когда Россия захочет прекратить войну.
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12.03.2025 12:45 Відповісти
🌀 Це цілком співпадає з моїми відчуттями, але доказів у мене немає...

На жаль , це не вперше умцчй війні, коли ми воюємо так, щоб виконати геополітичні домовленості

Пару прикладів?

Ми не знищували колони, які навантажені холодильниками відходили від Києва через Чернігівщині і Сумщині, а потім ці підрозділи штурмували Маріуполь

Ми випустили велике вороже угрупування з правого берега Дніпра по єдиному і ще й пошкодженому шляхопроводу через дамбу неіснуючої вже Каховської ГЕС, а потім ці підрозділи штурмували Бахмут

І все це, на мою думку, були не військові, а політичні рішення...

Тобто, не рішення ГШ, а рішення ОП..
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12.03.2025 12:48 Відповісти
Ти вже заї...ав срати в кожному повідомленні! Ботяра кацапська! 🤬 щезни ушльопок!
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12.03.2025 12:54 Відповісти
Маю надію, що якщо кацапстан, не перестане стріляти, то українці бодуть адекватно відповідати! Чи по нам буде летіти, а ми ховаємось по підвалам? Незрозуміло!
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12.03.2025 12:49 Відповісти
так що русня, шо путлер, що його йоршик туалетний, що кінь сивий кажуть, що їм не потрібен мир ...
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12.03.2025 12:55 Відповісти
Сегодня комментаторы на украинском языке как-то выпали в осадок, они никак не могут понять, вчерашнее, это зрада или перемога?

Я вас успокою, это переможна зрада,а чтобы окончательно понять, нужно совсем немного подождать.

Так хочется надеяться, что всё таки это будет победа Украины.
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12.03.2025 12:57 Відповісти
Ти хто по національності?
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12.03.2025 13:05 Відповісти
Я украинец, а что, были сомнения?
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12.03.2025 13:18 Відповісти
А чого пишеш державною мовою російської федерації?
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12.03.2025 13:19 Відповісти
Смешные вы, честное слово, вам что, рассказать мою биографию?

Когда же вы научитесь понимать, не важен язык, а важно то, что ты им говоришь!
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12.03.2025 13:45 Відповісти
А як думаєш...для русскіх важен русскій язик?
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12.03.2025 15:47 Відповісти
А що за проблема відповісти на моє питання?
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13.03.2025 08:11 Відповісти
Кацапи від своїх ультиматимумів хрін відступлять. Треба мордор знищувати з середини
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12.03.2025 13:03 Відповісти
 
 