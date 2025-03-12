Чехія привітала результати переговорів у Саудівській Аравії: Це стане перевіркою Росії щодо готовності завершити війну
У Чехії відзначили результати американсько-українських переговорів, що відбулися в Саудівській Аравії, зокрема пропозицію щодо "30-денного припинення вогню".
Про це повідомили міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський та міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Prague International.
Міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що "30-ти денне припинення вогню" є важливим кроком на шляху до справедливого миру, підкресливши значення дипломатії.
Також міністр внутрішніх справ Віт Ракушан зазначив, що запропоноване припинення вогню стане важливою перевіркою готовності Росії припинити війну. За його словами, новини з Джидді є позитивними та важливими для забезпечення справедливого миру і запобігання подальшій агресії.
"У Джидді був зроблений важливий крок як до справедливого миру, так і до того, щоб витримати і не допустити подальшої агресії", - підкреслив Ліпавський.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".
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Саме тому, наприклад, швиденько забули про терористичний напад на Ізраїль 7 жовтня, різанину мирних і взяття заручників, та заволали про розбомблених дітей Гази.
Змусити їх одним хорошим вчинком/потраплянням у роль жертви забути про минулі злочини - раз плюнути.
от як все просто.
австрія, польща, чехія.....
всі все знають, а нам можливо розкажуть через багато років.
На жаль , це не вперше умцчй війні, коли ми воюємо так, щоб виконати геополітичні домовленості
Пару прикладів?
Ми не знищували колони, які навантажені холодильниками відходили від Києва через Чернігівщині і Сумщині, а потім ці підрозділи штурмували Маріуполь
Ми випустили велике вороже угрупування з правого берега Дніпра по єдиному і ще й пошкодженому шляхопроводу через дамбу неіснуючої вже Каховської ГЕС, а потім ці підрозділи штурмували Бахмут
І все це, на мою думку, були не військові, а політичні рішення...
Тобто, не рішення ГШ, а рішення ОП..
Я вас успокою, это переможна зрада,а чтобы окончательно понять, нужно совсем немного подождать.
Так хочется надеяться, что всё таки это будет победа Украины.
Когда же вы научитесь понимать, не важен язык, а важно то, что ты им говоришь!