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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Сибіга зустрівся з Сікорським у Варшаві: планується обговорення домовленостей після мирних переговорів у Джидді

Україна закликає НАТО ухвалити рішення про запрошення на вступ

Міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Сибіга і Радослав Сікорський проводять зустріч у Варшаві, обговорюючи підсумки американо-українських переговорів, які відбулися в Саудівській Аравії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Польщі у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ..

"Розпочалася зустріч міністра Радослава Сікорського з міністром України Андрієм Сибігою, який прилетів до Варшави прямо з Джидді. Головною темою обговорення глав дипломатій Польщі й України є домовленості після вчорашніх американо-українських мирних переговорів у Саудівській Аравії", - зазначило польське МЗС.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

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Автор: 

перемовини (2852) Саудівська Аравія (570) Сікорський Радослав (243) США (22497) Україна (5862) Сибіга Андрій (372)


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А вони усе зустричаються водку пьють та домовляються!
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12.03.2025 11:02 Відповісти
 
 