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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Бербок про переговори між США та Україною в Джидді: Це може стати поворотним моментом. Тепер справа за Росією

міністр закордонних справ Німеччини Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що підсумки українсько-американських переговорів у Джидді можуть стати важливим етапом у прагненні України до тривалого миру та безпеки.

Про це міністерка написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Переговори можуть стати головним поворотним моментом у прагненні України до тривалого миру та безпеки. Німеччина разом з нашими партнерами підтримуватиме український народ і надалі на цьому шляху", - зазначила Бербок.

Вона також наголосила, що "тепер справа за Росією - припинити свою загарбницьку війну".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню, - ОП

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

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Автор: 

перемовини (2852) Саудівська Аравія (570) США (22497) Україна (5862) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+5
Ни один политик в мире и не один руководитель государства не понимают, что без возврата всех украинских территорий и без наказания агрессора у человечества нет будущего, оно обречено, его уничтожение это вопрос ближайшего будущего.

Если будет заключён мир на условиях быдлостана, то это значит, что мир узаконит право сильного нападать на любую страну, убивать и грабить её народ , неужели вы думаете, что жизнь по таким звериным правилам имеет право на существование?
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12.03.2025 10:46
+2
Цей тип мріє, щоб війна не зупинилась і всі українці загинули. Якщо пуйло прийме умови і зупинить війну, воно з горя повіситься. Так чекав, що всі українці загинуть і він радісно зустріне братів-бурятів, і такий облом...
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12.03.2025 11:00
+2
Це маразматичний закомплексований пенс, який нічого за все своє нікчемне існування так і не досяг, і тепер скривджений на весь світ. Сам в окопи ніколи не піде, але мріє відправити туди всіх українців.
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12.03.2025 11:10
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Русня цілком може погодитись на припинення вогню, бо вони теж готуватимуться до нового накату.
Але саме цікаве буде тоді, коли русня вже на прямих пєрєговорах знову викотить незмінний "стамбул".
З фактичним знищенням ЗСУ і відмовою від іноземної допомоги, включно зі зброєю та миротворцями.
От чи буде сенс підписувати такий "мір", де мАцквє дані всі можливості для успішного нападу в майбутньому?
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12.03.2025 10:38 Відповісти
Що буде?? - далі Штати введуть санкції, - https://censor.net/ua/news/3540611/prypynennya-vognyu-v-********-tramp-prokomentuvav-11-bereznya https://censor.net/ua/news/3540629/grem-proponuye-karaty-rf-sanktsiyamy-yakscho-ta-ne-pide-na-prypynennya-vognyu , далі Люди, готують відповідні дії, - https://censor.net/ua/news/3540584/garantiyi-bezpeky-dlya-********-obgovoryuyut-**************-34-****** , так що Далі - Буде.
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12.03.2025 10:46 Відповісти
Почекайте, русня ще не відкинула остаточно пропозицію пєрємірія.
Заяви машки-алкашки і коня пєдального - то таке, для широкого ужитку. На росії всі питання вирішуються за лаштунками.
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12.03.2025 10:48 Відповісти
думаю вищеперелічене, втілиться у життя незалежно від рішення мордора.
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12.03.2025 10:54 Відповісти
Трамп вже сказав якщо рюськіе не погодяться МИ далі воюватиме і вони ПРОГРАЮТЬ точно.
Ви або не розумієте що відбувається, або навмисно пишете всю цю ахінею.
Перед перемовинами в Джидді були говновкиди, що ці перемовини заради заключення угоди про копалини і постачання зброї не відбудеться.
А насправді шо? Постачання зброї відновилось разом з розвідданними. А заключення договору про копалини буде значно пізніше.
Європа згуртувалась навколо нас і допомагатиме попри все.
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12.03.2025 10:47 Відповісти
Мені цікаво, що буде, якщо русня погодиться припинити вогонь.
Наші сподівання - що вона впреться рогом і далі по писаному вище. Але якщо ні? Тоді як?
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12.03.2025 10:49 Відповісти
от подивишся коли все станеться. не лізь поперед батька в пекло
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12.03.2025 10:55 Відповісти
Цей тип мріє, щоб війна не зупинилась і всі українці загинули. Якщо пуйло прийме умови і зупинить війну, воно з горя повіситься. Так чекав, що всі українці загинуть і він радісно зустріне братів-бурятів, і такий облом...
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12.03.2025 11:00 Відповісти
Привіт Стицьку, хфьодорову та Ізі.
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12.03.2025 11:03 Відповісти
Ти так і сподіваєшся, що кацапи не зупиняться і продовжать вбивати українців?
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12.03.2025 10:56 Відповісти
А ваші - що вони зупиняться, відпочинуть, озброяться та реорганізуються, поки Україна зі скороченою та роззброєною армією зануриться у демографічно-політичну кризу і стане для оновленої росії легкою здобиччю.
А мої сподівання - що своєю відмовою росія розлютить Трампа, і він дасть нам стільки зброї та введе так санкції, що русня буде з усіх боків пизжена до стану, коли сама благатиме хоч про якийсь мир, нехай вже й на умовах Заходу.
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12.03.2025 11:00 Відповісти
Ніхто не буде скорочувати українську армію. Це лише хотєлки куйла і твої хворі мрії. Які ніколи не здійсняться.
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12.03.2025 11:02 Відповісти
він або малий та тупий, або провокатор.
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12.03.2025 11:03 Відповісти
Це маразматичний закомплексований пенс, який нічого за все своє нікчемне існування так і не досяг, і тепер скривджений на весь світ. Сам в окопи ніколи не піде, але мріє відправити туди всіх українців.
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12.03.2025 11:10 Відповісти
От якщо нам залишать мову-армію-віру в повному обсязі, та ще не лізтимуть далі ЛБЗ, то можна буде говорити про всякі там статуси територій (які ми все одно чорта з два зараз звільнимо).
Але тоді цєлі сво будуть досягнуті лише ротами пропагандонів.
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12.03.2025 11:04 Відповісти
А як сросія не погодиться то і не стане поворотним моментом,ну не стала та і не стала,то таке.
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12.03.2025 10:38 Відповісти
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12.03.2025 10:43 Відповісти
Ни один политик в мире и не один руководитель государства не понимают, что без возврата всех украинских территорий и без наказания агрессора у человечества нет будущего, оно обречено, его уничтожение это вопрос ближайшего будущего.

Если будет заключён мир на условиях быдлостана, то это значит, что мир узаконит право сильного нападать на любую страну, убивать и грабить её народ , неужели вы думаете, что жизнь по таким звериным правилам имеет право на существование?
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12.03.2025 10:46 Відповісти
Я би передчасно не радів. Бо ще ***** не сказало своє чорне слово. І ще не відомо що там до теріторіальних поступок. Щось наші ЗМІ на цю тему мовчать. Ніхто не незнає що там відбувалось на перемовах за зачиненими дверьмі і до чого домовились
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12.03.2025 10:48 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/world/4763175-polscha-pidtverdyla-vidnovlennia-postachannia-zbroi-ssha-dlia-ukrainy Польща підтвердила відновлення постачання зброї США для Україниhttps://ua.korrespondent.net/world/4763175-polscha-pidtverdyla-vidnovlennia-postachannia-zbroi-ssha-dlia-ukrainy
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12.03.2025 10:50 Відповісти
Слід слідкувати за новинами не з Джидди, а з Москви, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
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12.03.2025 10:53 Відповісти
маша как похорошела
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12.03.2025 11:00 Відповісти
Откапали 😸
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12.03.2025 12:26 Відповісти
Ключове слово ,може.
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12.03.2025 10:54 Відповісти
Ну все, "воинствующая Европа" начинает др@чить на эти "договоренности")) Повыпендривались маленько, помямлили про армию ЕС, ядерный щит та и хватит))
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12.03.2025 11:13 Відповісти
Європа провела кілька зборищ і остаточно зрозуміла, що без США ніякої армії та щита створити не вийде. І в разі нападу кацапів повториться 1939-й...
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12.03.2025 11:20 Відповісти
500 млн населения, вторая экономика мира, высочайшие технологии и производства. И ничего не может? А может просто хитросделанные?
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12.03.2025 11:33 Відповісти
Щоб створити щось насправді дієздатне, передусім треба безумовний авторитетний лідер-організатор. В Європі такого нема, два можливі претенденти - Франція та Німеччина, не можуть дійти згоди, навіть, в ключових питаннях. Частина членів ЄС не зможуть зробити ніякого суттєвого внеску в загальну обороноздатність, бо самі є дотаційними. Частина європейських країн взагалі проти. Ну і, що теж дуже вагомо, створюючи справді боєздатну європейську армію, європейським країнам доведеться суттєво скоротити соціальні програми і підтримку власного ж населення, і навіть, збільшити податки та тарифи. А це, звісно, гарантований програш нинішніх влад європейських країн на наступних виборах. А втрачати владу ой як не хочеться...
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12.03.2025 11:57 Відповісти
Это все обратная сторона демократии и толерантности. Во время войны это плохие союзники. Но в Европе "войны нет". Да что там в Европе, ее, войны, для многих и в Украине нет.
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12.03.2025 13:21 Відповісти
С Гитлером, Муссолини, Путиным и с другими людоедами нельзя ни о чем договориться. Войну можно прекратить только в одном случае - всем миром помочь Украине войсками, оружием и разгромить оплот фашизма - Россию. Остальное все это танцы с бубном
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12.03.2025 11:43 Відповісти
 
 