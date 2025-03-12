Бербок про переговори між США та Україною в Джидді: Це може стати поворотним моментом. Тепер справа за Росією
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що підсумки українсько-американських переговорів у Джидді можуть стати важливим етапом у прагненні України до тривалого миру та безпеки.
Про це міністерка написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Переговори можуть стати головним поворотним моментом у прагненні України до тривалого миру та безпеки. Німеччина разом з нашими партнерами підтримуватиме український народ і надалі на цьому шляху", - зазначила Бербок.
Вона також наголосила, що "тепер справа за Росією - припинити свою загарбницьку війну".
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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Але саме цікаве буде тоді, коли русня вже на прямих пєрєговорах знову викотить незмінний "стамбул".
З фактичним знищенням ЗСУ і відмовою від іноземної допомоги, включно зі зброєю та миротворцями.
От чи буде сенс підписувати такий "мір", де мАцквє дані всі можливості для успішного нападу в майбутньому?
Заяви машки-алкашки і коня пєдального - то таке, для широкого ужитку. На росії всі питання вирішуються за лаштунками.
Ви або не розумієте що відбувається, або навмисно пишете всю цю ахінею.
Перед перемовинами в Джидді були говновкиди, що ці перемовини заради заключення угоди про копалини і постачання зброї не відбудеться.
А насправді шо? Постачання зброї відновилось разом з розвідданними. А заключення договору про копалини буде значно пізніше.
Європа згуртувалась навколо нас і допомагатиме попри все.
Наші сподівання - що вона впреться рогом і далі по писаному вище. Але якщо ні? Тоді як?
А мої сподівання - що своєю відмовою росія розлютить Трампа, і він дасть нам стільки зброї та введе так санкції, що русня буде з усіх боків пизжена до стану, коли сама благатиме хоч про якийсь мир, нехай вже й на умовах Заходу.
Але тоді цєлі сво будуть досягнуті лише ротами пропагандонів.
Если будет заключён мир на условиях быдлостана, то это значит, что мир узаконит право сильного нападать на любую страну, убивать и грабить её народ , неужели вы думаете, что жизнь по таким звериным правилам имеет право на существование?