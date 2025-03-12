Бербок про переговори між США та Україною в Джидді: Це може стати поворотним моментом. Тепер справа за Росією

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що підсумки українсько-американських переговорів у Джидді можуть стати важливим етапом у прагненні України до тривалого миру та безпеки.

Про це міністерка написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Переговори можуть стати головним поворотним моментом у прагненні України до тривалого миру та безпеки. Німеччина разом з нашими партнерами підтримуватиме український народ і надалі на цьому шляху", - зазначила Бербок.

Вона також наголосила, що "тепер справа за Росією - припинити свою загарбницьку війну".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню, - ОП

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про переговори України та США в Джидді: Головні новини приходитимуть з Москви