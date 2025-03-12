Наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню, - ОП
Наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню, домовленість про яке була досягнута між Україною та США на перемовинах у Джидді.
Про це заявив Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наступного тижня, ми вже домовились, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про всі деталі", - сказав Єрмак.
За його словами, під час зустрічі української та американської делегації у Джидді обговорювалися різні варіанти гарантій безпеки.
"Ми розглядали сьогодні різні варіанти і різні (варіанти) сьогодні знаходяться на столі. Так як ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні... Але це точно (мають бути ) ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якої агресії в майбутньому", - сказав Єрмак.
Керівник ОП зазначив, що гарантії безпеки розглядаються за участі як США, так і європейських партнерів.
"Ми точно розуміємо, що нам потрібно. Наші американські партнери це розуміють. Вони з розумінням до цього питання ставляться, але ці розмови продовжуються. Сьогодні ми зробили перший крок, дуже важливий. І багато ще роботи попереду", - сказав Єрмак.
Як додав на брифінгу міністр оборони України Рустем Умєров, є рамкові домовленості, що українська команда продовжує спілкування з американською командою на операційному рівні.
Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".
Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00 11 березня.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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підсумків одностороннього припинення вогню ми вже бачимо.
Але усі ці розмови - пусте - доки не взнаємо реакцію рашистів.
а ви думали за зебіла переможемо ? пффффф
україною керує, не то що ніким не обраний, а навіть не державний службовець!
зате, ми обігнали сша, в деградації, на цілих шість років.
вони тільки зараз отримали свого трампа ілону. у них все попереду.
бо україна, як держава стрімко несеться у прірву.
людей втратили, території втратили, суб'єктність втратили.....
що, там залишилось?
Де ''Попандополи'' з трьох сторін будуть ділити Україну:
- частину на подальший грабунок банді Зеленського.
- частину москальським окупантам і <*******.
- частину американцям, як посередникам.
А Українцям?
А Український ''мудрий'' народ у 2019році за свою долю вже проголосував - для українцям залишається лише ''па-ржать''...