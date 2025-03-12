УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5018 відвідувачів онлайн
Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
4 689 26

Наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню, - ОП

зустріч України та РФ у Джидді

Наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню, домовленість про яке була досягнута між Україною та США на перемовинах у Джидді.

Про це заявив Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наступного тижня, ми вже домовились, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про всі деталі", - сказав Єрмак.

За його словами, під час зустрічі української та американської делегації у Джидді обговорювалися різні варіанти гарантій безпеки.

"Ми розглядали сьогодні різні варіанти і різні (варіанти) сьогодні знаходяться на столі. Так як ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні... Але це точно (мають бути ) ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якої агресії в майбутньому", - сказав Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що гарантії безпеки розглядаються за участі як США, так і європейських партнерів.

"Ми точно розуміємо, що нам потрібно. Наші американські партнери це розуміють. Вони з розумінням до цього питання ставляться, але ці розмови продовжуються. Сьогодні ми зробили перший крок, дуже важливий. І багато ще роботи попереду", - сказав Єрмак.

Також читайте: Відставку Зеленського та проведення виборів не обговорювали у Джидді, - журналістка Fox News Саджай

Як додав на брифінгу міністр оборони України Рустем Умєров, є рамкові домовленості, що українська команда продовжує спілкування з американською командою на операційному рівні.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00 11 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч української та американської делегацій у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Автор: 

перемовини (2852) Єрмак Андрій (1368) гарантії безпеки (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
В односторонему порядку, після травня 2019 року, Україна вже відаодила війська, припиняла вогонь, розміновували напрямки тощо. Так це закінчилось 24 лютим 2022 року.
показати весь коментар
12.03.2025 06:56
+10
показати весь коментар
12.03.2025 07:07
+9
показати весь коментар
12.03.2025 07:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В односторонему порядку, після травня 2019 року, Україна вже відаодила війська, припиняла вогонь, розміновували напрямки тощо. Так це закінчилось 24 лютим 2022 року.
показати весь коментар
12.03.2025 06:56 Відповісти
Нажаль це обличчя є представником країни.
показати весь коментар
12.03.2025 06:57 Відповісти
І швидше за все - чужої. Правда, у нашій владі.
показати весь коментар
12.03.2025 08:10 Відповісти
Без арахамії воно нічого не варто.
показати весь коментар
12.03.2025 08:39 Відповісти
Да ладно, а пупкин уже согласен на припинення вогню ?
показати весь коментар
12.03.2025 07:05 Відповісти
дивлячись на які умови пішла Україна.

підсумків одностороннього припинення вогню ми вже бачимо.
показати весь коментар
12.03.2025 07:08 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2025 07:07 Відповісти
в двостороннім
показати весь коментар
12.03.2025 07:14 Відповісти
Зараз РФ попре по максімуму.
показати весь коментар
12.03.2025 07:13 Відповісти
у них є кілька тижнів або місяць, поки йдуть переговори.
показати весь коментар
12.03.2025 07:16 Відповісти
Я так розумію, що кацапи не збираються. Тому може одразу переходити до переговорів про нові поставки далекобійної зброї?
показати весь коментар
12.03.2025 07:18 Відповісти
якщо кацапня не погодиться . сща посилять військову допомогу
показати весь коментар
12.03.2025 07:20 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2025 07:18 Відповісти
ніхто не зупинить ідеї ,час якої настав
показати весь коментар
12.03.2025 07:27 Відповісти
Мені пика єрмака ще огидніша за пику зуйла... Все до чого це падло дотичне приносить Україні шкоду і втрати...
показати весь коментар
12.03.2025 07:31 Відповісти
Наша пісня хороша - починай спочатку. Як казав Леонід Данилович - це вже було. І закінчилося погано. Припустимо, рашисти погодяться на прининення вогню на місяць. США буде місяць щось поставляти зі зброї - те, що й так вже обіцяли. Місяць закінчився - і Трамп знову "збіситься" і накаже Зеленському продовжити припинення вогню, бо знову зупинить постачання - при тому, що коли вогонь не ведеться то й постачати треба значно менше. Тобто, рівно за місяць "м'яч" знову ониниться на боці України - і знову за рибу гроші?
Але усі ці розмови - пусте - доки не взнаємо реакцію рашистів.
показати весь коментар
12.03.2025 07:45 Відповісти
Свого часу Єрмак вже наобговорювався усяких "деталей" з Козаком - і країна знову має спостерігати брехливу морду Єрмака при обговоренні усяких "деталей".
показати весь коментар
12.03.2025 07:52 Відповісти
"Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову".
показати весь коментар
12.03.2025 08:10 Відповісти
Балаболки балаболят - лохи слушают и верят.
показати весь коментар
12.03.2025 07:47 Відповісти
фактично підписують нашу капітуляцію
а ви думали за зебіла переможемо ? пффффф
показати весь коментар
12.03.2025 07:57 Відповісти
А конкретних умов ніхто не пропонує,тільки як собаки звелися
показати весь коментар
12.03.2025 08:13 Відповісти
Про це заявив Керівник Офісу президента Андрій Єрмак

україною керує, не то що ніким не обраний, а навіть не державний службовець!
зате, ми обігнали сша, в деградації, на цілих шість років.
вони тільки зараз отримали свого трампа ілону. у них все попереду.
бо україна, як держава стрімко несеться у прірву.
людей втратили, території втратили, суб'єктність втратили.....
що, там залишилось?
показати весь коментар
12.03.2025 08:33 Відповісти
от дуже цікавить, які "вже у грудні дали результати" трансглобального саміту миру у швейцарії? от дуже цікаво...
показати весь коментар
12.03.2025 09:09 Відповісти
Будут обсуждать "детали о прекращения огня"? Значит с рашкой уже договорились?
показати весь коментар
12.03.2025 10:17 Відповісти
Буде продовжуватись ''Весілля в Малинівці''.
Де ''Попандополи'' з трьох сторін будуть ділити Україну:
- частину на подальший грабунок банді Зеленського.
- частину москальським окупантам і <*******.
- частину американцям, як посередникам.
А Українцям?
А Український ''мудрий'' народ у 2019році за свою долю вже проголосував - для українцям залишається лише ''па-ржать''...
показати весь коментар
12.03.2025 10:48 Відповісти
 
 