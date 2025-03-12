Наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню, - ОП

Наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню, домовленість про яке була досягнута між Україною та США на перемовинах у Джидді.

Про це заявив Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наступного тижня, ми вже домовились, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про всі деталі", - сказав Єрмак.

За його словами, під час зустрічі української та американської делегації у Джидді обговорювалися різні варіанти гарантій безпеки.

"Ми розглядали сьогодні різні варіанти і різні (варіанти) сьогодні знаходяться на столі. Так як ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні... Але це точно (мають бути ) ті гарантії, які будуть стовідсотково запобігати будь-якої агресії в майбутньому", - сказав Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що гарантії безпеки розглядаються за участі як США, так і європейських партнерів.

"Ми точно розуміємо, що нам потрібно. Наші американські партнери це розуміють. Вони з розумінням до цього питання ставляться, але ці розмови продовжуються. Сьогодні ми зробили перший крок, дуже важливий. І багато ще роботи попереду", - сказав Єрмак.

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Як додав на брифінгу міністр оборони України Рустем Умєров, є рамкові домовленості, що українська команда продовжує спілкування з американською командою на операційному рівні.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00 11 березня.

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Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.