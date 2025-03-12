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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Відставку Зеленського та проведення виборів не обговорювали у Джидді, - журналістка Fox News Саджай

зустріч України та РФ у Джидді

Україна та США не обговорювали на перемовинах у Джидді відставку президента Володимира Зеленського та питання проведення виборів в Україні.

Про це повідомила у соцмережі Х журналістка Fox News Нана Саджай, інформує Цензор.НЕТ.

"Джерело, яке безпосередньо бере участь в американсько-українських переговорах, повідомило мені, що проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ має продемонструвати готовність до миру, - ЄС про результати перемовин у Джидді

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00 11 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч української та американської делегацій у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Автор: 

вибори (6683) Зеленський Володимир (23683) відставка (1459) перемовини (2852) Саудівська Аравія (570)


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Топ коментарі
+12
Цих зелених кліщів ще попробуй відірвати від тіла України.
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12.03.2025 07:09
+5
його від переговорів відсторонили, тому зовсім неважливо є він чи ні.
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12.03.2025 07:04
+5
З Зелі та оманських домовленостей то все розпочалося.

Він є найслабша ланка.

При преЗеденті війна не закінчиться.
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12.03.2025 07:09
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толі коли буде 4 %
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12.03.2025 06:48 Відповісти
З Зелі та оманських домовленостей то все розпочалося.

Він є найслабша ланка.

При преЗеденті війна не закінчиться.
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12.03.2025 07:09 Відповісти
Так він уже закохався в зєлю та готовий з ним зустрічатись в оральному кабіінеті. Це ж що треба було наобіцяти?
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12.03.2025 06:51 Відповісти
його від переговорів відсторонили, тому зовсім неважливо є він чи ні.
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12.03.2025 07:04 Відповісти
Цих зелених кліщів ще попробуй відірвати від тіла України.
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12.03.2025 07:09 Відповісти
Вотена--- а как же так же? В мы поверили и ждали. А ведь идиоту и даже конюху ясно было у кого рейтинг прыгнет выше крыши после гнусной склоки в овальном кабинете. Не у того кто этого хотел, а у того кого хотели.
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12.03.2025 07:13 Відповісти
Жаль,не підняли саме головне питання перемовин.
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12.03.2025 07:22 Відповісти
Відставку Зеленського та проведення виборів не обговорювали у Джидді!
Ну, якщо він капітулянт на злочинний мир- капітуляцію віддає кремлю тимчасово окуповані українські землі. А США на халяву природні багатства на трильйони доларів. То, звичайно, він проклятий він зрадник і підходить і Трампу і )(уйлу, тільки не українському народу! І зрозуміло що жорстку відставку Зеленського та проведення виборів не будуть обговорювати ні у Джидді , москві чи вашигтоні ! А в Києві на Майдані !
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12.03.2025 07:31 Відповісти
Зачем эту тему обговаривать,все решено,нужно только дату назначить,пусть едет кататься на чонгаровских шаттлах и все его слуги тоже.
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12.03.2025 07:35 Відповісти
мабідь віддали та пообіцяли все!!!
аби залишитись при владі
тепер відповідь банді зе зазежатиме від мудрого украхнського наріду
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12.03.2025 07:40 Відповісти
а чому керівництво держави має обговорювати питання виборів десь у арабів з негромадянами нашої країни, абсурд, хоча для американців і кацапів це типово втручатись у внутрішні справи і встановлювати кордони інших країн, дебіли бл...
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12.03.2025 07:43 Відповісти
А зачем?? бенин Оманский Нарик всех устраивает и ботаксного педофильного Шныря которому сдал юг Украины и готовил к сдаче всю страну и тампона которому подпишет всё, что захочет за украденные с фин. и гум ромощи бабки ??
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12.03.2025 07:50 Відповісти
Нахріна та відставка Зеленського, коли він вже по-факту дірка від нужника - в Україні президент Єрмак. А Україна стала великим ларьком у якому зелені гниди проводять фінальний розпродаж перед закриттям.
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12.03.2025 07:54 Відповісти
журналістка Fox News
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12.03.2025 08:23 Відповісти
Все указывае на то, что договорняк запущен полным ходом. Путин требовал для начала переговоров оставить Курскую область. Курская область оставлена. Затем Путин потребовал перемирия без гарантий безопасности. Ермак и Зеленский согласились и на это. Вопрос территорий вообще закрыт. Что дальше? Зеленский убедительно отыгграл роль непреклонного президента-героя, но в финале сливает страну. Видимо, у амеров действительно серьезный компромат на Зеленского и компанию. Пора думать о переезде из страны без будущего
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12.03.2025 08:31 Відповісти
уезжай алёша, без идиотов будет легче! ты и тебе подобные в 2019 по приколу выбрали зеленского, а теперь взвыли, что у страны нет будущего. с такими как ты точно не будет будущего! так что смело вали!
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12.03.2025 08:45 Відповісти
Бо слога їдять частинами. Спочтатку Трамп отримає те, що хоче.

А можн це питання вже навіть і не обговорюється.
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12.03.2025 08:38 Відповісти
"закон України про воєнний стан"
під час воєнного стану вибори в Україні заборонені
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12.03.2025 09:45 Відповісти
Ги вони тепер фіг куди дінуться, ви що думаєте будете ресурси копати без них ? Там буде один вагон до вас інший до них як зазвичай 😂
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12.03.2025 12:11 Відповісти
 
 