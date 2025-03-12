Відставку Зеленського та проведення виборів не обговорювали у Джидді, - журналістка Fox News Саджай
Україна та США не обговорювали на перемовинах у Джидді відставку президента Володимира Зеленського та питання проведення виборів в Україні.
Про це повідомила у соцмережі Х журналістка Fox News Нана Саджай, інформує Цензор.НЕТ.
"Джерело, яке безпосередньо бере участь в американсько-українських переговорах, повідомило мені, що проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді", - зазначила вона.
Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".
Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00 11 березня.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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Він є найслабша ланка.
При преЗеденті війна не закінчиться.
Ну, якщо він капітулянт на злочинний мир- капітуляцію віддає кремлю тимчасово окуповані українські землі. А США на халяву природні багатства на трильйони доларів. То, звичайно, він проклятий він зрадник і підходить і Трампу і )(уйлу, тільки не українському народу! І зрозуміло що жорстку відставку Зеленського та проведення виборів не будуть обговорювати ні у Джидді , москві чи вашигтоні ! А в Києві на Майдані !
аби залишитись при владі
тепер відповідь банді зе зазежатиме від мудрого украхнського наріду
А можн це питання вже навіть і не обговорюється.
під час воєнного стану вибори в Україні заборонені