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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня Реакція РФ на переговори США та України в Джидді
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МЗС РФ про переговори України та США в Джидді: Головні новини приходитимуть з Москви

У Росії відреагували на переговори США та України в Джидді

МЗС Росії прокоментувало переговори делегація США та України в Саудівській Аравії.

Про це заявила представниця міністерства Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За її словами, "головні новини" приходитимуть з Москви. Тому варто слідкувати за новинами з РФ, а не з Джидди.

"Формування позиції РФ відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції РФ відбувається всередині РФ", - зазначила вона.

Нагадаємо, 11 березня делегації США та України провели зустріч у Джидді.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

Також читайте: Відставку Зеленського та проведення виборів не обговорювали у Джидді, - журналістка Fox News Саджай

Автор: 

МЗС рф (959) Саудівська Аравія (570) Захарова Марія (353)


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Топ коментарі
+52
Найбільш вдале фото Захарової... Така няшка, люди з таким обличчям ніколи не брешуть!
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12.03.2025 08:57
+24
Дякую - проблювався
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12.03.2025 09:00
+12
О, прес-алкаше обізвалося... Машка півстакана... Опудало, лізь під стіл свого коняки і не відволікайся. Там для твого чорного ротяки роботи вистачить...
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12.03.2025 08:59
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Это морда лица)...
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12.03.2025 11:08 Відповісти
эта даже не морда. ипало
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12.03.2025 11:13 Відповісти
Побачимо чи буде трампон як руденький ручний песик танцювати під балалайку, чи покаже рашці хто в домі хазяїн. Момент істини. Бо давить на Україну при нинішній владі не треба багато ні сил, ні розуму.
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12.03.2025 11:06 Відповісти
а в чому ця курва не права? Трамп робе все для перемоги *****, наші гандони роблят те саме ще з 2019 року, які у нас шанси і на що?
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12.03.2025 11:14 Відповісти
Мань, неужели Пынька сдыхает?
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12.03.2025 13:11 Відповісти
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