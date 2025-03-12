МЗС РФ про переговори України та США в Джидді: Головні новини приходитимуть з Москви

МЗС Росії прокоментувало переговори делегація США та України в Саудівській Аравії.

Про це заявила представниця міністерства Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За її словами, "головні новини" приходитимуть з Москви. Тому варто слідкувати за новинами з РФ, а не з Джидди.

"Формування позиції РФ відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції РФ відбувається всередині РФ", - зазначила вона.

Нагадаємо, 11 березня делегації США та України провели зустріч у Джидді.

Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.

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