МЗС РФ про переговори України та США в Джидді: Головні новини приходитимуть з Москви
МЗС Росії прокоментувало переговори делегація США та України в Саудівській Аравії.
Про це заявила представниця міністерства Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За її словами, "головні новини" приходитимуть з Москви. Тому варто слідкувати за новинами з РФ, а не з Джидди.
"Формування позиції РФ відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції РФ відбувається всередині РФ", - зазначила вона.
Нагадаємо, 11 березня делегації США та України провели зустріч у Джидді.
Команди України та США зробили спільну заяву за результатами зустрічі в Саудівській Аравії: США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів.
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