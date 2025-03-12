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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Речник МЗС Тихий про переговори у Джидді: Усі подробиці можна буде розкрити лише за багато років

Речник МЗС Георгій Тихий

Президент України Володимир Зеленський координував дії української делегації під час переговорів у Джидді, а деякі деталі перемовин можна буде оприлюднити лише через багато років.

Про це написав у фейсбуці речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

"Переговори в Джидді були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь. Саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети. Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії. Звісно, всі подробиці можна буде розкрити лише за багато років", - наголосив Тихий.

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За його словами, ключову роль у фінальній стадії роботи над проєктом спільної заяви відіграв саме Володимир Зеленський. Він особисто скеровував дії делегації, забезпечуючи "залізобетонний захист низки принципових позицій" та виявляючи гнучкість щодо інших аспектів, що допомогло вийти на позитивний результат.

Тихий підкреслив, що переговори тривали вісім годин майже безперервно. Найважливішими стали фінальні години, коли втома учасників вже давалася взнаки, але саме тоді стала можливою домовленість за рахунок наполегливості та контролю над емоціями.

"Саме в ці останні години ендшпілю, коли втома вже дається взнаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси. Коротше кажучи, гору бере той, хто здатен витягнути останні півтора кілометри на голій силі волі та характеру. А ще - контролювати емоції. Власне, у дні, що передували зустрічі, це було ключове завдання, з яким ми всі, вважаю, загалом впоралися", - розповів речник МЗС.

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Він також зазначив, що переговори відбувалися у публічній атмосфері, що значно впливало на межі можливих компромісів.

"Зустріч проходила під прицілом телекамер і в густій хмарі обізнаних джерел, що визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції", - додав Тихий.

Речник МЗС підсумував, що Україна завдяки цим переговорам "повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри".

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

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Автор: 

МЗС (4107) перемовини (2852) Саудівська Аравія (570) США (22497) Україна (5862)


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Топ коментарі
+38
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12.03.2025 10:56
+33
Не кипишуй Тихий. Если переговоры не на пользу Украины мы скоро это узнаем и перевешаем вас всех!!! Если договрняк шел про сдачу наших территорий, то лучше вам вообще не возвращаться
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12.03.2025 10:53
+30
Такого наговорили шо купи не тримається?
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12.03.2025 10:50
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Єрмак своєму батькові, офіцеру ФСБ, все розкаже.
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12.03.2025 11:09 Відповісти
По городам баллистика летит, а ему «цi кавi переговоры»
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12.03.2025 11:11 Відповісти
Всі подробиці зеленої зради суспільство дізнається за результатами кримінальної справи про дежавну зраду за ст. 111. На роки недоторканності навіть не сподівайтеся холуї кремльовські
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12.03.2025 11:13 Відповісти
А ви оптиміст... Страшно, що безпідставний...
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12.03.2025 12:21 Відповісти
Особливо розчулив допис про мудре керівництво зелі та залізобетонну позицію( читай тупа упертість та зарозумілість). Не вірю, що виторгували щось цінне для України.
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12.03.2025 11:14 Відповісти
Що в Білому Домі зараз, що в ОПі словесна діарея та постійні проноси. Але я сміюсь не з цього, а от із цього вислову пана Тихого, якого ніхто до цього й не знав напевно: Переговори в Джидді були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь. Саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети. Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії. Звісно, всі подробиці можна буде розкрити лише за багато років". Бл...дь)))) Ржу не можу))) ***...ні трускавецькі тактичні дЕпломати
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12.03.2025 11:16 Відповісти
Вылизал до блеска, бл*денышь
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12.03.2025 18:52 Відповісти
Коли зраджують, капітулюють, дерибанять, грабують, і за допомогою ''мансів'' забезпечують свою приватну безпеку, а на Україну і Українців просто плюють і зливають - завжди кажуть, що деталі ''мудрий'' народ дізнається через багато років.
А Зеленський на той час буде вже стареньким дідусем і буде тішитись награбованим в Україні, спокійно проживаючи у Франції.
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12.03.2025 11:17 Відповісти
Коли раптом виявиться, що це "Стамбул" + "Джидда" з усіма вимогами Кацапії, та відмова від усіх претензій. Як по газовому контракту Зеленского з московітами.
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12.03.2025 11:24 Відповісти
Зрадники збираються сидіти у владі багато років?
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12.03.2025 11:25 Відповісти
Дипломатія по українськи - все порешали , но узнаете через много лет. . Іншою мовою , напевно воїни які полягли смертю хоробрих . перевертаються в своїх могилах, після такої дипломатії. Але можно назвати це дипломатією ,явище коли все зрозуміло і школяру, коли долю суб'єкта вирішує об'єкт, суб'єкт каже я вже вирішив потужно (дипломатичне мистецтво і тд) , а потім, мінус земля, люди, катастрофа демографії , та відчуття людей що їх кинули знов. Скрябін був правий. Історія буде повторюватись.
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12.03.2025 11:30 Відповісти
Оце прочитав, який мудрий у нас бубочка. Мабуть дідові окуляри вдягнув.
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12.03.2025 11:35 Відповісти
мудрО
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12.03.2025 11:37 Відповісти
та й через тиждень буде видно
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12.03.2025 11:36 Відповісти
Бачу у коментах стільки "фахових спеціалістів-переговірників" понабігло, особливо, тих, що під прапорцями іноземних країн. Що саме вас не влаштовує, шановні? Час виграно, допомогу відновлено, стрілки на росіян переведено. Яка різниця як саме це досягнуто, "рахунок на табло". А далі видно буде...
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12.03.2025 11:36 Відповісти
Рахунок буде відомий "за багато років".
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12.03.2025 12:38 Відповісти
Так влада ще ніколи себе не хвалила. Це ж-ж-ж неспроста.
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12.03.2025 11:41 Відповісти
Наївний ти якийсь, Тихий...Після зміни влади сам побіжиш розказувати що було і чого не було.
Особливо про єрмака як він тобі на ногу наступив в літаку. І хто які дерективи давав.
Пропоную зразу заготувати копії документів щоб потім не жаліти.
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12.03.2025 11:41 Відповісти
Зіткнення суден біля берегів Британії: капітаном контейнеровоза виявився росіянин
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12.03.2025 11:42 Відповісти
Деталі: За даними судноплавної компанії Ernst Russ, інші члени екіпажу були громадянами Росії та Філіппін.
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12.03.2025 11:43 Відповісти
Дуже переконливо
https://youtu.be/kG9cYGPscvA
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12.03.2025 12:01 Відповісти
Будь який Мир краще війни де гинуть люди! Тим більше що це війна , в якій обидві сторони керуються з одного кабінета.
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12.03.2025 12:03 Відповісти
Гинути можна й у мирні часи. Україна пам'ятає 1933-й рік. А були ще й такі, як 1937-й…
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12.03.2025 12:42 Відповісти
а з якого саме?
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12.03.2025 15:19 Відповісти
Усі подробиці можна буде розкрити лише за багато років. Тобто злочинне
підписання миру - капітуляції відбувалося за спиною українського народу.
А подробиці цієї продажної угоди вони неприємні та неприйняті для народу.
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12.03.2025 12:04 Відповісти
Чудово. Що там перетирав неконституційний Єрмачила, кріт московський, ми дізнаємось через багато-багато років.. Дя-а-а-куємо, Володимире Олександровичу, дуже дя-а-а-куємо...
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12.03.2025 12:09 Відповісти
Купка з 2-3 людей вирішує долі мільйонів, їх дітей і їх землі, і навіть не вважає за потрібне інформувати їх про свої "тьорки"..
Це так виглядає демократія..
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12.03.2025 12:52 Відповісти
ну наприклад, болота і демократія поряд не стояли, там тільки імітація демократії, а все вирішує х...ло зі своїм кагалом
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12.03.2025 15:22 Відповісти
В гааге за шашличкі
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12.03.2025 13:05 Відповісти
Мародеры зелёные
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12.03.2025 13:17 Відповісти
......Колише вітер тушки гопоти...
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12.03.2025 13:45 Відповісти
....горить пердак і нічим загасити...
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12.03.2025 13:47 Відповісти
Який мерзенний сраколиз, жах. Що ви там наобіцяли с..... ? За 2 дні ні одна зелена потвора про захоплені території не згадала, наче так і треба.
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12.03.2025 15:27 Відповісти
Тобто Тихий каже що українці мають сидіти рівно на сраці і не питати що вони там понапідписували? Це було б прийнятно, якби все що підписали оплатили "Слуги" на чолі з Зе та 5-6 потужними менеджерами зі своїх кишень.
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12.03.2025 15:34 Відповісти
Що це безтолкое чмо могло координувати? Воно не знає, навіть, про що буде черговий вечірній відосік.
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12.03.2025 20:49 Відповісти
Звісно, як зеля і оп обгадилися, то самі повинні були і прибрати. Це не геройство, а їх рутинний обов'язок. А успіх переговорів, в тому числі і повернення надання зброї, повністю залежить від тиску ВПК США і війскових США на адміністрацію Трампа. ❤️🇺🇦❤️
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13.03.2025 08:28 Відповісти
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