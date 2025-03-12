Речник МЗС Тихий про переговори у Джидді: Усі подробиці можна буде розкрити лише за багато років

Президент України Володимир Зеленський координував дії української делегації під час переговорів у Джидді, а деякі деталі перемовин можна буде оприлюднити лише через багато років.

Про це написав у фейсбуці речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

"Переговори в Джидді були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь. Саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети. Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії. Звісно, всі подробиці можна буде розкрити лише за багато років", - наголосив Тихий.

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За його словами, ключову роль у фінальній стадії роботи над проєктом спільної заяви відіграв саме Володимир Зеленський. Він особисто скеровував дії делегації, забезпечуючи "залізобетонний захист низки принципових позицій" та виявляючи гнучкість щодо інших аспектів, що допомогло вийти на позитивний результат.

Тихий підкреслив, що переговори тривали вісім годин майже безперервно. Найважливішими стали фінальні години, коли втома учасників вже давалася взнаки, але саме тоді стала можливою домовленість за рахунок наполегливості та контролю над емоціями.

"Саме в ці останні години ендшпілю, коли втома вже дається взнаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси. Коротше кажучи, гору бере той, хто здатен витягнути останні півтора кілометри на голій силі волі та характеру. А ще - контролювати емоції. Власне, у дні, що передували зустрічі, це було ключове завдання, з яким ми всі, вважаю, загалом впоралися", - розповів речник МЗС.

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Він також зазначив, що переговори відбувалися у публічній атмосфері, що значно впливало на межі можливих компромісів.

"Зустріч проходила під прицілом телекамер і в густій хмарі обізнаних джерел, що визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції", - додав Тихий.

Речник МЗС підсумував, що Україна завдяки цим переговорам "повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри".

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

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