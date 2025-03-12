Росія не забігатиме вперед у питанні перемир’я, можливо, виникне потреба в розмові Путіна і Трампа, - Пєсков

Росія уважно вивчає заяви за підсумками переговорів США та України, що відбулися напередодні у Джидді.

Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Москва виходить із того, що держсекретар Марко Рубіо та помічник Трампа з нацбезпеки Майк Волц проінформують про деталі переговорів у Саудівській Аравії.

Також він зазначив, що найближчими днями заплановано контакти, про які Кремль проінформує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія обережно відреагувала на пропозицію США щодо 30-денного перемир’я, вимагаючи гарантій, - Reuters

"Росія не хоче забігати вперед у питанні запропонованого перемир'я, спочатку потрібно отримати інформацію від США. Кремль не виключає, що в ході контактів Росії та США може виникнути тема телефонної розмови на найвищому рівні", - уточнив він.

Пєсков також додав, що телефонна розмова Путіна та Трампа за потреби може бути дуже швидко організована, вітм поки домовленостей про неї немає.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00 11 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч української та американської делегацій у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.