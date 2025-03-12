Росія не забігатиме вперед у питанні перемир’я, можливо, виникне потреба в розмові Путіна і Трампа, - Пєсков
Росія уважно вивчає заяви за підсумками переговорів США та України, що відбулися напередодні у Джидді.
Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Москва виходить із того, що держсекретар Марко Рубіо та помічник Трампа з нацбезпеки Майк Волц проінформують про деталі переговорів у Саудівській Аравії.
Також він зазначив, що найближчими днями заплановано контакти, про які Кремль проінформує.
"Росія не хоче забігати вперед у питанні запропонованого перемир'я, спочатку потрібно отримати інформацію від США. Кремль не виключає, що в ході контактів Росії та США може виникнути тема телефонної розмови на найвищому рівні", - уточнив він.
Пєсков також додав, що телефонна розмова Путіна та Трампа за потреби може бути дуже швидко організована, вітм поки домовленостей про неї немає.
Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".
Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00 11 березня.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
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Присутність миротворців ЄС на території України означатиме присутність НАТО, - Лавров
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та ще й з @уйлом розмова була, від якої він зі слів донні, м'яко кажучи прифігів
піськов, не бажаєш розповісти?
доказів не потребує
хоча б на прикладі @уйла - напав на сусіда у 14-ому, скиздив чужі території, незважаючи на усі міжнародні договори та зобов'язання, повбивав купу невинних, та почав на увесь світ кричати, шо того його, законне, хоча й світ цього не визнав, навіть китай
у 22-25 роках усе повторилося, вже з більшою складовою, скиздили в України землю, повбивали купу невинних Українців, а тепер кричить, шо то на нього ми напали, шо то його земля, він її не віддасть
хіба @уйло не вбивця, терорист та злодій?
ну, шо скажеш?
по суті за дії @уйла та кацапів мені скажи, меркель та данілов мене цікавлять
логіка...
от тобі запитуваний тобою доказ: шляхом зброййної агресії кацапи викрали Українську землю та майно, вбили Українців, а потім ще й звинувачуєте, що вас обманули, прикриваючи свої терорстичні злочинні дії
ну як це ше назвати, як не "наїпалово" та "збройна агресія з метою викрадення"
міняй методичку, тут на ресурсі кацапський мінськ не працює
"надули" до тобі до @уйла
з вас кацапів за це все запитають, і не раз, на тому світі пекло за щастя
нарахунок "перевороту" та "хаосу" не кацапам в Україні розповідати
кацапам в Україні після 14-го більшість не вірить, а після 22-го вас Українці просто зненавиділи
хз, чи це колись пройде та чи ви зрозумієте, шо натворили
на собі "повагу" усього світу за свої дії вчинки добре відчуваєте, аж виєте
а тому : кацап, який не наїпав та скиздив - це не кацап
готовий за нього та його ідеї вмерти, скалічитися?
як показує досвід, історія річ надто суб'єктивна та залежить від того, хто її модерує та нам доносить
до речі, на твою думку, що заважало @уйлу у 22-ому усе вирішити без крові, мирно, задля чого усі ці вбивства та терор?
не мав @уйло планів без крові до лютого 22-го чи тільки один у нього план - втопити у крові Україну?
той самий бьорнс приїздив до нього та просив не починати бійню, що йому заважало послухати пропозиції керівника цру, до речі його доброго знайомого, та піти на контакт із сша з врегулювання цього питання? цього @уйло так прагнуло саме крові, а не миру?
так от питання, чи варто @уйлу було взагалі це починати? чи не можна було, з позиції права сильного, через той же радбез оон, спілкування з топ-посадовцями сша, вирішити усі питання мирно?
до речі, до цього зараз усе йде
так отож риторичне питання, яке свого часу на другому році війни поставив жека пригожин: для чого @уйло взагалі розпочав у лютому 22-го криваву бійню?
Важко порахувати усі його найоби, і не тільки Українців
тому й мораль: кацап зажди наїпе
от як із різними силовиками-зрадниками у окупованому вами Криму
їм пообіцяли золоті гори, а потім або копняка під зад до ******, або ж переведення у дикі *****, бо зрадникам віри немає
такі найоби мені подобаються
колися вже, не бійся
спросили СШАспросил Остап позванивающим шёпотом.
Здесь
Письков раисяПаша Эмильевич , обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
україна, не визнала окуповану територію, кацапською, а значить буде всіляко звільнювати її.
ну, і від себе, керченський міст, як стояв, так і стояти буде.
сухопутний коридор набирає потужності. мелітопольська залізниця недоторкана.
порти маріуполя бердянська, збільшують об'єми відвантажень.
Перемирие формально контролировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ). Однако обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашений, а боевые действия продолжались с переменным успехом до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
Минские соглашения фактически не привели к долгосрочному миру. Несмотря на объявленные перемирия, стороны продолжали вооружённые столкновения. Переговоры буксовали, а Украина и Россия обвиняли друг друга в невыполнении условий.
Окончательно процесс Минских соглашений прекратился 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. После этого Украина заявила, что Минские договорённости больше не актуальны. ИТОГ -- ВЕЧНАЯ ВОЙНА