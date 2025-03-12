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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня
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Росія не забігатиме вперед у питанні перемир’я, можливо, виникне потреба в розмові Путіна і Трампа, - Пєсков

дмитро пєсков

Росія уважно вивчає заяви за підсумками переговорів США та України, що відбулися напередодні у Джидді.

Про це заявив речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Москва виходить із того, що держсекретар Марко Рубіо та помічник Трампа з нацбезпеки Майк Волц проінформують про деталі переговорів у Саудівській Аравії.

Також він зазначив, що найближчими днями заплановано контакти, про які Кремль проінформує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія обережно відреагувала на пропозицію США щодо 30-денного перемир’я, вимагаючи гарантій, - Reuters

"Росія не хоче забігати вперед у питанні запропонованого перемир'я, спочатку потрібно отримати інформацію від США. Кремль не виключає, що в ході контактів Росії та США може виникнути тема телефонної розмови на найвищому рівні", - уточнив він.

Пєсков також додав, що телефонна розмова Путіна та Трампа за потреби може бути дуже швидко організована, вітм поки домовленостей про неї немає.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула в Джидду (Саудівська Аравія) для переговорів зі США. Перемовини розпочалися близько 11.00 11 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч української та американської делегацій у Джидді розпочнеться об 11:00 за Києвом

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1608) путін володимир (23758) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+9
Гарантії - то хєрня. Головне - зброя і чисельність ЗСУ. Оце і є справжня гарантія.
Чи погодиться ***** на нескорочення та нероззброєння ЗСУ?
Час покаже.
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12.03.2025 11:58
+9
підвищувати ставки та найопувати - звична кацапська тактика
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12.03.2025 12:01
+3
а про шо ж ви суки вже два рази зустрічалися?
та ще й з @уйлом розмова була, від якої він зі слів донні, м'яко кажучи прифігів
піськов, не бажаєш розповісти?
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12.03.2025 11:57
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Гарантії - то хєрня. Головне - зброя і чисельність ЗСУ. Оце і є справжня гарантія.
Чи погодиться ***** на нескорочення та нероззброєння ЗСУ?
Час покаже.
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12.03.2025 11:58 Відповісти
Треба просто не пропонувати йому нескорочення і нерозброєння ЗСУ, тоді він не зможе не погодитись.
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12.03.2025 12:12 Відповісти
Воно саме вимагатиме роззброєння і скорочення ЗСУ, бо це перший пункт "стамбула" - демілітаризація.
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12.03.2025 12:14 Відповісти
Британія й Франція, якщо стримають слово, та введуть свій військовий контингент для забезпечення гарантій миру в Україні то нелюди кацапи вже нічого не зможуть.
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12.03.2025 12:19 Відповісти
Куди вже рашці бігти? - на тои світ!
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12.03.2025 11:56 Відповісти
Это же прекрасно, чем больше вы, *********, будете долбать трампа, тем больше шансов, что он вас будет трахать во все дырки.
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12.03.2025 11:57 Відповісти
Начался торг и хотелки пуйло к США ...капризы набивания значимости и ценности ой смотрите кацапы не перенесите спрос и предложения.
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12.03.2025 12:04 Відповісти
а про шо ж ви суки вже два рази зустрічалися?
та ще й з @уйлом розмова була, від якої він зі слів донні, м'яко кажучи прифігів
піськов, не бажаєш розповісти?
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12.03.2025 11:57 Відповісти
Скорее всего будут тянуть время
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12.03.2025 11:58 Відповісти
підвищувати ставки та найопувати - звична кацапська тактика
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12.03.2025 12:01 Відповісти
Так им невыгодно перемирие. Тут даже никого обманывать не надо
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12.03.2025 12:13 Відповісти
кацап, який нікого не наїпав та нічого не скиздив - це вже не кацап
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12.03.2025 12:15 Відповісти
Почему ты так думаешь?
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12.03.2025 12:23 Відповісти
це аксіома
доказів не потребує
хоча б на прикладі @уйла - напав на сусіда у 14-ому, скиздив чужі території, незважаючи на усі міжнародні договори та зобов'язання, повбивав купу невинних, та почав на увесь світ кричати, шо того його, законне, хоча й світ цього не визнав, навіть китай
у 22-25 роках усе повторилося, вже з більшою складовою, скиздили в України землю, повбивали купу невинних Українців, а тепер кричить, шо то на нього ми напали, шо то його земля, він її не віддасть
хіба @уйло не вбивця, терорист та злодій?
ну, шо скажеш?
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12.03.2025 12:28 Відповісти
ти мені по суті не відповіла, завела в бік
по суті за дії @уйла та кацапів мені скажи, меркель та данілов мене цікавлять
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12.03.2025 12:33 Відповісти
тобто, збройний масований напад @уйла та кацапів у 14-ому на Україну викликаний мінськими домовленостоями?!
логіка...
от тобі запитуваний тобою доказ: шляхом зброййної агресії кацапи викрали Українську землю та майно, вбили Українців, а потім ще й звинувачуєте, що вас обманули, прикриваючи свої терорстичні злочинні дії
ну як це ше назвати, як не "наїпалово" та "збройна агресія з метою викрадення"
міняй методичку, тут на ресурсі кацапський мінськ не працює
"надули" до тобі до @уйла
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12.03.2025 12:57 Відповісти
це не заперечення, а стьоб з твого @уйла, який зі своїх хворих бажань втопив Україну в крові та вбивствах невинних
з вас кацапів за це все запитають, і не раз, на тому світі пекло за щастя
нарахунок "перевороту" та "хаосу" не кацапам в Україні розповідати
кацапам в Україні після 14-го більшість не вірить, а після 22-го вас Українці просто зненавиділи
хз, чи це колись пройде та чи ви зрозумієте, шо натворили
на собі "повагу" усього світу за свої дії вчинки добре відчуваєте, аж виєте
а тому : кацап, який не наїпав та скиздив - це не кацап
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12.03.2025 13:05 Відповісти
ти сам то хоч @уйлу віриш?
готовий за нього та його ідеї вмерти, скалічитися?
як показує досвід, історія річ надто суб'єктивна та залежить від того, хто її модерує та нам доносить
до речі, на твою думку, що заважало @уйлу у 22-ому усе вирішити без крові, мирно, задля чого усі ці вбивства та терор?
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12.03.2025 14:25 Відповісти
стамбул це вже після початку @уйлом повномасштабки, а от до повномасштабного вторгнення?
не мав @уйло планів без крові до лютого 22-го чи тільки один у нього план - втопити у крові Україну?
той самий бьорнс приїздив до нього та просив не починати бійню, що йому заважало послухати пропозиції керівника цру, до речі його доброго знайомого, та піти на контакт із сша з врегулювання цього питання? цього @уйло так прагнуло саме крові, а не миру?
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12.03.2025 16:45 Відповісти
до стамбулу вже були Ірпінь, Буча, Херсон та купа інших населених пунктів, де кацапська армія за наказом @уйла пролила море крові Українців
так от питання, чи варто @уйлу було взагалі це починати? чи не можна було, з позиції права сильного, через той же радбез оон, спілкування з топ-посадовцями сша, вирішити усі питання мирно?
до речі, до цього зараз усе йде
так отож риторичне питання, яке свого часу на другому році війни поставив жека пригожин: для чого @уйло взагалі розпочав у лютому 22-го криваву бійню?
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12.03.2025 17:00 Відповісти
до речі, а скільки раз наїпав @уйло у період з лютого 14-го, впарюючи "їх там нєт", "єто гражданский конфлікт", "росія здєсь ні при чьом"?
Важко порахувати усі його найоби, і не тільки Українців
тому й мораль: кацап зажди наїпе
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12.03.2025 17:03 Відповісти
хоча ти знаєш, деякі з найобів @уйла мені навіть до душі
от як із різними силовиками-зрадниками у окупованому вами Криму
їм пообіцяли золоті гори, а потім або копняка під зад до ******, або ж переведення у дикі *****, бо зрадникам віри немає
такі найоби мені подобаються
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12.03.2025 17:06 Відповісти
до речі, меркель та данілову, як чистим кацапським профурсеткам, віри жодної немає
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12.03.2025 12:38 Відповісти
Ну сматрі, кацапьоздія постійно тявкала поганими ротяками своїх *****, що вона, кацапьоздія, не сторона мінських. Виходить, що кацапьоздія брехала як типовий кацапьоздал
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12.03.2025 15:23 Відповісти
чи знов розповідатимеш, що то ми самі своїм дроном спецом по чаес влупили?
колися вже, не бійся
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12.03.2025 12:32 Відповісти
Піськов плазує як кицька по ковдрі.
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12.03.2025 12:03 Відповісти
Шо вам кицьки зробили?
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12.03.2025 12:36 Відповісти
Мразіна, тобі сказали тиша, значить тиша, ******. Все питання закрите, падло!
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12.03.2025 12:06 Відповісти
Ты кому продал стул? - спросили США спросил Остап позванивающим шёпотом.
Здесь Письков раися Паша Эмильевич , обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
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12.03.2025 12:06 Відповісти
Кацапи зараз почнуть висувати все нові та нові умови - розігнати НАТО взагалі, зменшення армії США, ракет, повернення Аляски, виселення всіх українців з України. Скоро проснеться Медведев після білої гарячки, і будуть нові умови.
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12.03.2025 12:12 Відповісти
Ху йло хоче нових поступок і нових умов Тампону нашептати на вухо? Перемир'я є або його немає. І як бачим Ху йло не хоче миру а просто хоче позбавити Україну допомоги і союзників.
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12.03.2025 12:16 Відповісти
А що такоє? Отпі₴дєтся нє удайотся? Ну не розказувати ж що цей весь геноцид та вбивства лише заради власівської ганчірки на Михайлівській Горі.
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12.03.2025 12:16 Відповісти
Возможно. Сейчас Трамп возьмется за вас и вашего карлика с манией величия.
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12.03.2025 12:18 Відповісти
Без взятія ***** за сєдиє ботоксниє яічка всі взятія рудого клована трумпа нічого не варті
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12.03.2025 15:26 Відповісти
Уже было "перемирие" в 2014г. расея его нарушила через пару минут после его начала
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12.03.2025 12:26 Відповісти
"...я нє сказала-да,сіньор-ви нє сказалі-нєт...".Так і будуть "мозки ї...ти".
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12.03.2025 12:27 Відповісти
нагадаю, що згідно кацапської конституції, україна окупувала їхню територію.
україна, не визнала окуповану територію, кацапською, а значить буде всіляко звільнювати її.

ну, і від себе, керченський міст, як стояв, так і стояти буде.
сухопутний коридор набирає потужності. мелітопольська залізниця недоторкана.
порти маріуполя бердянська, збільшують об'єми відвантажень.
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12.03.2025 12:38 Відповісти
Є поганий присмак від перемовин… трамп нас знову міг обкрутити. Через перемовини дуже хоче зняти санкції з руських. А це єдиний метод.
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12.03.2025 12:45 Відповісти
Як можна назвати людину яка носить з собою гамно.? Приклад я йду по місту і носю з собою гамно!сказали б люди дурачок.а тут президент расеі носить гомно .так Трампу костюм обов'язковий як для дипломата .а той хто гімна носить в чимодану на зустрічі щоб всі нюхали .йому як духи
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12.03.2025 12:54 Відповісти
Але у випадку зустрічі Трампа з ****** обоє мають бути в майках-алкоголічках. Особливо *****. Бо в піджаці наховає козирних тузів.
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12.03.2025 13:36 Відповісти
Таке відчуття що піськов отримує інформацію прямо з чемодана ху...ла
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12.03.2025 14:02 Відповісти
ЗАБЫЛИ ПРОШЛЫЕ ПЕРЕМИРИЯ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ ---- Минские соглашения - это два комплекса договорённостей (Минск-1 в 2014 году и Минск-2 в 2015 году), подписанных при посредничестве ОБСЕ, России, Украины, Франции и Германии для урегулирования конфликта в Донбассе. ЧТО ЗА ЧУДО ,,ОБСЕ,, НАПОМИНАТЬ НЕ НАДО ............................
Перемирие формально контролировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ). Однако обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашений, а боевые действия продолжались с переменным успехом до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Минские соглашения фактически не привели к долгосрочному миру. Несмотря на объявленные перемирия, стороны продолжали вооружённые столкновения. Переговоры буксовали, а Украина и Россия обвиняли друг друга в невыполнении условий.
Окончательно процесс Минских соглашений прекратился 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. После этого Украина заявила, что Минские договорённости больше не актуальны. ИТОГ -- ВЕЧНАЯ ВОЙНА
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12.03.2025 16:41 Відповісти
 
 