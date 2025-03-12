Росія обережно відреагувала на пропозицію США щодо 30-денного перемир’я, вимагаючи гарантій, - Reuters
Росія обережно відреагувала на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню в Україні, заявивши про необхідність врахування територіальних здобутків РФ та отримання гарантій безпеки.
Про це з посиланням на високопоставлені джерела повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ
За словами одного з російських чиновників, президент РФ Володимир Путін не погодиться на припинення вогню без узгодження ширших умов та отримання чітких гарантій.
"Путіну важко погодитися з цим у нинішньому вигляді. Путін має сильну позицію, тому що Росія йде вперед", - зазначив співрозмовник агентства, маючи на увазі окупацію нових українських територій.
На думку іншого джерела, запропоноване перемир'я виглядає для Москви як потенційна пастка. Путіну буде важко припинити війну без отримання конкретних гарантій чи твердих обіцянок.
Третє джерело зазначило, що у Москві загалом скептично оцінюють пропозицію США, вбачаючи в ній прикриття для відновлення американської військової допомоги Україні.
Як зазначається, Кремль наразі не коментує результати переговорів між українською та американською делегаціями, що відбулися у Саудівській Аравії.
Reuters також нагадує, що у грудні Путін заявив про готовність до довгострокового миру, однак лише за умови отримання гарантій безпеки для Росії та її громадян.
Перемовини України та США в Саудівській Аравії
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".
За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.
У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.
Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".
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Ну а що твердих обіцянок - то це до Трампа. У нього цілий мішок царского слова, твьоржє гороха.
хто має розум, той усе зрозуміє
а хто не має - ніц не вдієш, він усе одно то гівно знайде
а тепер "декацапомислєфікація" (ледь клаву не зламав), цікавий термін, у чому його суть, способи вирішення, прогнозований результат (на відмін від розстрілу та саджання)?
розумію, шо зайопую, проте все ж таки цікаво, бо ще з часів заяв @уйла не збагну його "денацифікації", а тепер вже щось новеньке, хтілося б подробиць
От їх , а ще місцевих колаборантів , і дійсно - не завадило б розстрілювати .
"....а далі ми все зробимо самі"
У.Черчиль
.
- кнопка "спам" (коментар приховується для всіх після того, як його заспамить визначена кількість користувачів)
- опонувати (з цим у читачів гірше)
подивимося, як відреагує трамп на таке "бажання миру" @уйла
вони ж говорять, що воювали проти вступу України в НАТО, а не за території.
то які територіальні здобутки?
ми відмовляємося від НАТО. все. виходьте з територій.
Гарантия у человечества , что выжить, одна - это полное уничтожение всего быдлостана, со всеми его навозными червяками, запомните, запишите и детям передайте!
шо за брєд?
щось вона не протестувала проти вступу до НАТО Фінляндії.
маячня.
рускіє - дєбіли!
а як вони назвали Донбас! НАРОДНАЯ рєспубліка!
ніби там окремий народ живе!
ну тупые русские! ну тупые!
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- ватагі мародьоров назад не збере
- будуть жостко спрашивать как і почєму в головкі кооперативу Озеро.
На конференції Лєнін визнав, що головна мета кампанії була помощь немецкому пролетариату на Півночі і венгерським революціонерам на Півдні, але спротив польської держави, особливо внутрішнє об'єднання спутало карти рашці.