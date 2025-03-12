Росія обережно відреагувала на пропозицію США щодо 30-денного перемир’я, вимагаючи гарантій, - Reuters

Росія обережно відреагувала на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню в Україні, заявивши про необхідність врахування територіальних здобутків РФ та отримання гарантій безпеки.

Про це з посиланням на високопоставлені джерела повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ

За словами одного з російських чиновників, президент РФ Володимир Путін не погодиться на припинення вогню без узгодження ширших умов та отримання чітких гарантій.

"Путіну важко погодитися з цим у нинішньому вигляді. Путін має сильну позицію, тому що Росія йде вперед", - зазначив співрозмовник агентства, маючи на увазі окупацію нових українських територій.

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На думку іншого джерела, запропоноване перемир'я виглядає для Москви як потенційна пастка. Путіну буде важко припинити війну без отримання конкретних гарантій чи твердих обіцянок.

Третє джерело зазначило, що у Москві загалом скептично оцінюють пропозицію США, вбачаючи в ній прикриття для відновлення американської військової допомоги Україні.

Як зазначається, Кремль наразі не коментує результати переговорів між українською та американською делегаціями, що відбулися у Саудівській Аравії.

Reuters також нагадує, що у грудні Путін заявив про готовність до довгострокового миру, однак лише за умови отримання гарантій безпеки для Росії та її громадян.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

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