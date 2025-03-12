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Новини Переговори у Саудівській Аравії 11 березня Припинення вогню між Україною та РФ
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Росія обережно відреагувала на пропозицію США щодо 30-денного перемир’я, вимагаючи гарантій, - Reuters

США та Росія зустрінуться 18 лютого

Росія обережно відреагувала на пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню в Україні, заявивши про необхідність врахування територіальних здобутків РФ та отримання гарантій безпеки.

Про це з посиланням на високопоставлені джерела повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ

За словами одного з російських чиновників, президент РФ Володимир Путін не погодиться на припинення вогню без узгодження ширших умов та отримання чітких гарантій.

"Путіну важко погодитися з цим у нинішньому вигляді. Путін має сильну позицію, тому що Росія йде вперед", -  зазначив співрозмовник агентства, маючи на увазі окупацію нових українських територій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга зустрівся з Сікорським у Варшаві: планується обговорення домовленостей після мирних переговорів у Джидді

На думку іншого джерела, запропоноване перемир'я виглядає для Москви як потенційна пастка. Путіну буде важко припинити війну без отримання конкретних гарантій чи твердих обіцянок.

Третє джерело зазначило, що у Москві загалом скептично оцінюють пропозицію США, вбачаючи в ній прикриття для відновлення американської військової допомоги Україні.

Як зазначається, Кремль наразі не коментує результати переговорів між українською та американською делегаціями, що відбулися у Саудівській Аравії.

Reuters також нагадує, що у грудні Путін заявив про готовність до довгострокового миру, однак лише за умови отримання гарантій безпеки для Росії та її громадян.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що команди України та США відновили роботу і наступного тижня може відбутись "змістовна зустріч".

За даними Fox News, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України та Сполучених Штатів.

У МЗС України вважають, що зустріч представників США та України в Саудівській Аравії є нагодою підписати угоду про корисні копалини.

Як повідомлялося, після переговорів у Джидді США відновлюють військову допомогу, з РФ обговорять можливість припинення вогню на 30 днів. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова до повного припинення вогню, якщо готові "рускіє".

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Автор: 

росія (64923) США (22497) перемир’я (891) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+18
Цензор просто повинен щось робити із засиллям кацапні на ресурсі.
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12.03.2025 11:46
+16
Гарантію безпеки ми вам можемо самі дати: не запускайте дрони по нам - не будемо і ми по вам запускати. Так само і з ракетами.
Ну а що твердих обіцянок - то це до Трампа. У нього цілий мішок царского слова, твьоржє гороха.
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12.03.2025 11:42
+16
іди на куй зі своїми щами
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12.03.2025 11:46
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Твій путін-***** і росія не іде вперед. ПШНХЙ, кацапсіна.
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12.03.2025 11:47 Відповісти
Гарантію безпеки ми вам можемо самі дати: не запускайте дрони по нам - не будемо і ми по вам запускати. Так само і з ракетами.
Ну а що твердих обіцянок - то це до Трампа. У нього цілий мішок царского слова, твьоржє гороха.
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12.03.2025 11:42 Відповісти
іди на куй зі своїми щами
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12.03.2025 11:46 Відповісти
Рейтерс, за словами одного их чиновников... дальше можно не читать, нужно дождаться официального заявления от рф. И еще это - гарантии безопасности, чего...
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12.03.2025 11:45 Відповісти
У Рейтерс, навіть "за словами з неназваних джерел" зазвичай разів в 10 менше брехні, ніж в офіційних заявах від рф)
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12.03.2025 11:52 Відповісти
В данном случае, нужна именно офиц. заявление, поскольку после переговоров в С. Аравии, Трамп передал пас/мяч рф со словами, если те не согласятся, он введет санкции.
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12.03.2025 11:57 Відповісти
Хочуть Украіни - нічого в хотєлках рашки не помінялось
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12.03.2025 11:46 Відповісти
Цензор просто повинен щось робити із засиллям кацапні на ресурсі.
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12.03.2025 11:46 Відповісти
Я пропоную розстрілювати та саджати всіх інакомислячих як це робиться в нормальній Північній Кореї
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12.03.2025 11:52 Відповісти
кацапомислячих б не завадило.
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12.03.2025 11:53 Відповісти
най чешуть, а ми послухаємо (тут хоча б під контролем адмінів)
хто має розум, той усе зрозуміє
а хто не має - ніц не вдієш, він усе одно то гівно знайде
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12.03.2025 11:55 Відповісти
А я не про Цензор і не про контроль адмінів...
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12.03.2025 11:56 Відповісти
розстріл після висловлення кацапомислення - то добра справа
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12.03.2025 11:59 Відповісти
Не розстріл, а декацапомислєфікація. Я все щє стебусь над ботвяними "інакомислячими"
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12.03.2025 12:02 Відповісти
так дописувач написав за "розстріл та саджання" всіх "інакомислячих", із чим ви погодилися, написавши "не завадило б"
а тепер "декацапомислєфікація" (ледь клаву не зламав), цікавий термін, у чому його суть, способи вирішення, прогнозований результат (на відмін від розстрілу та саджання)?
розумію, шо зайопую, проте все ж таки цікаво, бо ще з часів заяв @уйла не збагну його "денацифікації", а тепер вже щось новеньке, хтілося б подробиць
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12.03.2025 12:09 Відповісти
Через попереджуючий постріл в потилицю
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12.03.2025 12:22 Відповісти
Начнем с них да? Потім й до таких як ти
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12.03.2025 12:16 Відповісти
та вже й з овального кабінету повиганяли усіх інакомислячих журналістів
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12.03.2025 11:53 Відповісти
Мова не про всіх інакомислячих , а про - кацапів . Про відвертих ворогів тобто .
От їх , а ще місцевих колаборантів , і дійсно - не завадило б розстрілювати .
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12.03.2025 12:15 Відповісти
А хто буде визначати "кацапомислячих"? "Разстрєльні тройкі" з цензора ?))
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12.03.2025 12:16 Відповісти
скинь адреса кацапомислячих....

"....а далі ми все зробимо самі"
У.Черчиль

.
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12.03.2025 12:23 Відповісти
Для мене "кацапомислячий "- це кожен ,для якого право Сили важливіше ,чим сила Права . А під це визначення підпадає кожен "другий",якщо не більше на цензорі
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12.03.2025 12:27 Відповісти
У кожного читача є дві опції:
- кнопка "спам" (коментар приховується для всіх після того, як його заспамить визначена кількість користувачів)
- опонувати (з цим у читачів гірше)
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12.03.2025 11:54 Відповісти
Шо там в Бостоне? Держишь позицию в винном подвале ****?
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12.03.2025 12:15 Відповісти
Мене постійно кацапом обзивають за те, що я ненавиджу зеленського.
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12.03.2025 12:36 Відповісти
Чому мене не називають кацапом постійно, коли я теж часто сварюсь на зєлю?
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12.03.2025 12:43 Відповісти
раз нічого не робить знать так задумано.
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12.03.2025 12:41 Відповісти
@уйло просто підвищує ставки
подивимося, як відреагує трамп на таке "бажання миру" @уйла
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12.03.2025 11:47 Відповісти
Які гарантії безпеки ,це що б рашиська орда безперешкодно убивла українців і далі руйнувала Україну ? який цинізм ,куди там Гітлеру до кривавого терориста путіна.
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12.03.2025 11:49 Відповісти
Агресор вимагає гарантій та територіальних здобутків. Як Вам а, США та Європа? Це нова доктрина ********* міжнародного права. Погоджуйтесь, та буде вам "мир" за ******
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12.03.2025 11:49 Відповісти
в московії і кацапів відсутнє відчуття сорому , все інше то є наслідок цього генетичного відхилення
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12.03.2025 11:57 Відповісти
територіальних здобутків?
вони ж говорять, що воювали проти вступу України в НАТО, а не за території.
то які територіальні здобутки?

ми відмовляємося від НАТО. все. виходьте з територій.
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12.03.2025 11:58 Відповісти
Эти нЕлюди требуют гарантий?

Гарантия у человечества , что выжить, одна - это полное уничтожение всего быдлостана, со всеми его навозными червяками, запомните, запишите и детям передайте!
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12.03.2025 11:59 Відповісти
Когда ждать тебя из Германии? Покажи своим примером на нуле.
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12.03.2025 12:17 Відповісти
А чего меня ждать ,я уже на месте, так что, готовь свою задницу, путлеровский бот.
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12.03.2025 12:29 Відповісти
агресор вимагає гарантій безпеки? а не жертва?
шо за брєд?
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12.03.2025 12:00 Відповісти
Не хочуть щоб їх вбивали,а хочуть глумитись безкарно над слабшими
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12.03.2025 12:24 Відповісти
Росія не хоче вступу в НАТО України не через гарантії безпеки для себе, а через те, що вона вже ніколи не зможе окупувати Україну.

щось вона не протестувала проти вступу до НАТО Фінляндії.
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12.03.2025 12:03 Відповісти
ну то хай погоджується на введення миротворчого контингенту ООН на лінію розмежування. чого вони не погоджуються ? дозвіл мають дати дві сторони.
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12.03.2025 12:04 Відповісти
тобто вони на нас самі напали , окупували 20% нашої території , а тепер вимагають гарантії безпеки для них від України?
маячня.

рускіє - дєбіли!

а як вони назвали Донбас! НАРОДНАЯ рєспубліка!
ніби там окремий народ живе!

ну тупые русские! ну тупые!
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12.03.2025 12:06 Відповісти
О. То вимагання гарантій безпеки для країни, яка перша напала - це норм і ***** не неповага до білого, *****, дому, а вимагання гарантій безпеки для країни на яку напали - це ***** ви хочете, не поважаєте і **** без костюма? ******* цей світ влаштований.
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12.03.2025 12:12 Відповісти
Обережно відреагувала? Требує гарантій? А як на мене то Ху йло послав трампа і весь ваш мир. Зато як Україну так зразу кричать що Україна не хоче миру.
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12.03.2025 12:13 Відповісти
Тепер - вже не покричать. Ми офіційно погодились на пєрєміріє.
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12.03.2025 12:19 Відповісти
***** реагує на пропозицію припинити вогонь - штото здєсь нє чісто , меня хотят нає..ть .
.
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12.03.2025 12:23 Відповісти
От навіщо гарного котика прирівнювати до кремлівського людоїда?
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12.03.2025 12:37 Відповісти
Ґарантій? Та будь ласка! На звороті будапештського меморандуму.
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12.03.2025 12:27 Відповісти
Россия это государство созданное для войны, для захвата соседних государств, которое постоянно готовится к войне. Слово «перемирие» для Кремля незнакомое, чуждое слово. Поэтому не знают, что ответить, будут тянуть время, выдвигать новые абсурдные требования.
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12.03.2025 12:39 Відповісти
Цинізм ***** немає меж. Заграбастав чуже, ще й хоче, щоб йому гарантували загарбане у його власності.
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12.03.2025 12:46 Відповісти
Дві основні причини відмови х.....
- ватагі мародьоров назад не збере
- будуть жостко спрашивать как і почєму в головкі кооперативу Озеро.
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12.03.2025 12:48 Відповісти
Сама найкраща гарантія миру це відсутність кацапії як такої.
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12.03.2025 12:53 Відповісти
Шоб там не говорили, але Росія стоїть перед такою ж проблемою як після війни 20 року і Рижським договором 21 року. Після катастрофи Західного фронту Тухачевського в партії началі роптать. Через місяць Лєнін скликав партконференцію. Опублікували тільки заключний виступ Леніна, який фактично був Главкомверхом, Камєнєв дублював. Конференція відбулася 22 вересня 20. Лєнін хорохорячись, прорік -если нам суждена зимняя кампания мы победим, в этом нет сомнения, несмотря на истощение и усталось. За это ручается наше экономическое положение. Оно значительно улучшилось. Мы приобрели по сравнению с прошлым твердую экономическую базу. Як нагадує словеса двух кремлівських карликів сьогодні. Разом з тим, вже 25 вересня зформували делегацію в Ригу. І Йоффе (голова як і у Бресті) підписав всі хотєлки Заходу, про лінію Керзона згадали аж у 1945 році. До речі, у вступному слові Лєнін просив делегатів не записувати.
На конференції Лєнін визнав, що головна мета кампанії була помощь немецкому пролетариату на Півночі і венгерським революціонерам на Півдні, але спротив польської держави, особливо внутрішнє об'єднання спутало карти рашці.
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12.03.2025 13:13 Відповісти
 
 