Европейские парламентарии призвали Трампа к лидерству в противодействии России, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Главы парламентских комитетов по иностранным делам шести европейских стран, в том числе - Украины, выступили с совместным заявлением, в котором призвали США продемонстрировать настоящее лидерство в противостоянии российской агрессии.
Об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.
Документ адресован президенту Дональду Трампу и Конгрессу США.
В заявлении, подписанном в частности председателем украинского комитета Александром Мережко, отмечается недопустимость "политики умиротворения" в отношении России и необходимость жесткой позиции в отношении террористического режима в Кремле.
"Не может быть никаких компромиссов и внешнего давления на Украину относительно ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркивают авторы. Они также напомнили об исторических ошибках 1938 года, намекая на бесполезность любых переговоров с Путиным.
Среди конкретных призывов - немедленная конфискация замороженных российских активов в пользу Украины, скорейшее вступление Украины в НАТО и ускорение ее интеграции в ЕС.
Под документом подписались руководители профильных комитетов парламентов Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Украины.
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А кажуть що трамп дурний а ідіотів не бачать...
це як лудомана просити боротись з казино.
це як лузера просити продемонструвати риси лідера.
І ще одного... лідора **********...
Це б куди булр дієвішим.
Тон заяви безмежно дебільний, як і все, що йде відслуг у...дода.
Він краще прочитає чергові інструкції ***** агенту Краснову