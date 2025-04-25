Европейские парламентарии призвали Трампа к лидерству в противодействии России, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Главы парламентских комитетов по иностранным делам шести европейских стран, в том числе - Украины, выступили с совместным заявлением, в котором призвали США продемонстрировать настоящее лидерство в противостоянии российской агрессии.

Об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.

Документ адресован президенту Дональду Трампу и Конгрессу США.

В заявлении, подписанном в частности председателем украинского комитета Александром Мережко, отмечается недопустимость "политики умиротворения" в отношении России и необходимость жесткой позиции в отношении террористического режима в Кремле.

"Не может быть никаких компромиссов и внешнего давления на Украину относительно ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркивают авторы. Они также напомнили об исторических ошибках 1938 года, намекая на бесполезность любых переговоров с Путиным.

Среди конкретных призывов - немедленная конфискация замороженных российских активов в пользу Украины, скорейшее вступление Украины в НАТО и ускорение ее интеграции в ЕС.

Под документом подписались руководители профильных комитетов парламентов Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Украины.

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