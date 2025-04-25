РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11462 посетителя онлайн
Новости Европа и США поддержка Украины ЕС
1 052 29

Европейские парламентарии призвали Трампа к лидерству в противодействии России, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Президент США Дональд Трамп

Главы парламентских комитетов по иностранным делам шести европейских стран, в том числе - Украины, выступили с совместным заявлением, в котором призвали США продемонстрировать настоящее лидерство в противостоянии российской агрессии.

Об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении "Европейской правды", информирует Цензор.НЕТ.

Документ адресован президенту Дональду Трампу и Конгрессу США.

Европейские парламентарии призвали Трампа к лидерству в противодействии России

В заявлении, подписанном в частности председателем украинского комитета Александром Мережко, отмечается недопустимость "политики умиротворения" в отношении России и необходимость жесткой позиции в отношении террористического режима в Кремле.

"Не может быть никаких компромиссов и внешнего давления на Украину относительно ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркивают авторы. Они также напомнили об исторических ошибках 1938 года, намекая на бесполезность любых переговоров с Путиным.

Среди конкретных призывов - немедленная конфискация замороженных российских активов в пользу Украины, скорейшее вступление Украины в НАТО и ускорение ее интеграции в ЕС.

Под документом подписались руководители профильных комитетов парламентов Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая оборонная программа ЕС предусматривает поддержку Украины

Автор: 

россия (95569) Евросоюз (17125) Трамп Дональд (5235) война в Украине (3902)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Не надо то чудо никуда призывать, ему надо выдать пижамку и поместить в хорошую психиатрическую больничку..
показать весь комментарий
25.04.2025 14:17
+4
показать весь комментарий
25.04.2025 14:22
+4
"Закликали США продемонструвати справжнє лідерство у протистоянні російській агресії" - а з чого закликанти зробили висновок, що діюча адміністрація США збирається протистояти кацапам? Чи вони за новинами зовсім не слідкують?
показать весь комментарий
25.04.2025 14:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не надо то чудо никуда призывать, ему надо выдать пижамку и поместить в хорошую психиатрическую больничку..
показать весь комментарий
25.04.2025 14:17 Ответить
а ещё лучше поступить как с кеннеди!кстати кеннеди жаль,хороший был президент.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:33 Ответить
Це як Св. Миколая влітку кликати .
показать весь комментарий
25.04.2025 14:20 Ответить
😊 Є і "літній", або "ярий" Миколай - тепер св'яткується 9 травня. Так що може і подвє лист. 😊
показать весь комментарий
25.04.2025 14:59 Ответить
ідіоти



А кажуть що трамп дурний а ідіотів не бачать...
показать весь комментарий
25.04.2025 14:21 Ответить
Він та і не дурень,хітри,присутня російська смекалістість.Але він неосвічени,вперти,самозакохани,не вміе думати,вітсутня стратегія.Колроче,з ним потрібно як з хворим,з усім погоджуватися,а робити свое.Применять його технологію-забув,не казав,пошуткував,не так зрозуміли,більше брехати,робити розумни вигляд.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:30 Ответить
Марна справа...
показать весь комментарий
25.04.2025 14:22 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2025 14:22 Ответить
"Закликали США продемонструвати справжнє лідерство у протистоянні російській агресії" - а з чого закликанти зробили висновок, що діюча адміністрація США збирається протистояти кацапам? Чи вони за новинами зовсім не слідкують?
показать весь комментарий
25.04.2025 14:23 Ответить
Цензор не читають!
показать весь комментарий
25.04.2025 14:39 Ответить
це як афериста просити займатись доброчинством.

це як лудомана просити боротись з казино.

це як лузера просити продемонструвати риси лідера.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:23 Ответить
"лузера просити продемонструвати риси лідера" - ідеальна характеристика Трампа!
І ще одного... лідора **********...
показать весь комментарий
25.04.2025 15:01 Ответить
Та йому ці заклики - як мертвому припарки
показать весь комментарий
25.04.2025 14:28 Ответить
Коаще б вже перейменували всі міста в Україні в Трамп сіті, ле всі вулиці названі в честь Трампа, Д.Трампа молодшого, Міланьї Трамп та їх дітей.
Це б куди булр дієвішим.
Тон заяви безмежно дебільний, як і все, що йде відслуг у...дода.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:29 Ответить
Трап не любить негативних новин, і тому це звернення його секретарі йому на письмовий стіл не покладуть

Він краще прочитає чергові інструкції ***** агенту Краснову
показать весь комментарий
25.04.2025 14:29 Ответить
Це якась гра в піддавки?
показать весь комментарий
25.04.2025 14:29 Ответить
Наївні долбо@оби!
показать весь комментарий
25.04.2025 14:30 Ответить
Це все одно, що ***** закликати.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:31 Ответить
Куйловську шістку до лідерства...???🤣
показать весь комментарий
25.04.2025 14:33 Ответить
они фактически прогнулись под рыжего ******!
показать весь комментарий
25.04.2025 14:36 Ответить
Трумп - лідер? Їм самім не смішно?
показать весь комментарий
25.04.2025 14:41 Ответить
жалюгідненько
показать весь комментарий
25.04.2025 14:43 Ответить
Це не той випадок. Результат буде зворотній. трампА почне срати на європейський стіл, і слідкувати за реакцією європейської аристократії. Йому потрібен лише батіг та здоровий молодик, щоб не скоро втомився.
показать весь комментарий
25.04.2025 14:59 Ответить
Не дай Бог такого "лидера"
показать весь комментарий
25.04.2025 15:01 Ответить
Як може агент, любитель ху...ла може бути лідером проте нього, ви ще запропонуйте йому не виконувати розпорядження фсб
показать весь комментарий
25.04.2025 15:03 Ответить
Ще би ***** закликали до "лідерства у протидії Росії"
показать весь комментарий
25.04.2025 15:05 Ответить
 
 