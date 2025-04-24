Мы хотим как можно быстрее завершить войну в Украине. Следующие несколько дней будут очень важными, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже достигнут "значительный прогресс" в мирном урегулировании войны РФ против Украины.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, информирует Цензор.НЕТ.

"Следующие несколько дней будут очень важными. Мы хотим как можно быстрее закончить эту войну, мы достигли значительного прогресса. Мы оказываем большое давление на Россию... Вы не знаете, какое давление я оказываю. Вы не представляете, какое давление я оказываю на нее... Сделаем все возможное, работая с Украиной. Я бы предпочел ответить на вопрос о санкциях против РФ через неделю", - сказал Трамп.