Мы хотим как можно быстрее завершить войну в Украине. Следующие несколько дней будут очень важными, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже достигнут "значительный прогресс" в мирном урегулировании войны РФ против Украины.
Об этом он заявил журналистам в Белом доме на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, информирует Цензор.НЕТ.
"Следующие несколько дней будут очень важными. Мы хотим как можно быстрее закончить эту войну, мы достигли значительного прогресса. Мы оказываем большое давление на Россию... Вы не знаете, какое давление я оказываю. Вы не представляете, какое давление я оказываю на нее... Сделаем все возможное, работая с Украиной. Я бы предпочел ответить на вопрос о санкциях против РФ через неделю", - сказал Трамп.
В то же время он не думает, что Россия препятствует пути к миру.
"Обе стороны хотят мира сейчас", - добавил президент США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не ці потвори заблокували нам допомогу байдена і розвід дані, через що ЗСУ ледь ноги винесли з курської області?
після кожної розмови бидло віткоффа - масований ракетний обстріл цивільних. Було таке колись?
а ці подонки блеють, що Україну якісь ракети обстріляли. Літають коло земної вісі якісь невідомі ракети, і влучають в Україну випадково!
Це ще не згадуючи маячню про наш борг в 350 млрд і вимагання наших копалин чи контроль над нашою ЗАЕС!!! чи звинувачення зе, що не треба було війну починати. І іншу маячню. До ранку можна писати.
Вони мають вже в гаазі на 1 лавці с кацапами сидіти і платити нам репарації!! хай горять у пеклі
Ось тільки під "завершенням" ці "всі" розуміють кожний СВОЄ!
I вона не знає
И более нет никаких противоречий.
Это чмо мечтает на следующей неделе снять санкции против параши. Проговорился, гандон.
тискун ти наш ***** вий
Не будет мира по американски в Украине, при любом раскладе!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bkofk1bdGGp2YHKrFnahSk4QVREUscVUH6FsxnrJmeNbYaZBSGJXBFp97Uyqk4LPl&id=100009262688506&__cft__[0]=AZXQDHJim--BnONmEjlZucvuF0YfyLRJazacAc4lwpbNU5Vk7HeuRlq9YBy5Sqf-iSzgAS4_ftcRpu1zesZ-U2TrgvUeYBmitjQlQkR5qxeyrty4R-GfzbXvebCW5k67Zk0-OxyEGcD7nN4nCifqq8-AUJi7rCdoOPLXHTo7Ylem9g&__tn__=%2CO%2CP-R очень правильно сказал Арти Грин. Если Зелень не согласится на остановку огня, то все жертвы не на ху*ле а на зеленых, и тварях которые что то говорили про Трампа.
Боюсь что куйло имеет огромную кучу компромата на трамп-ыня. Если это не так, то трамп-ынь просто русский! Не хочу имбицилов оскорблять...
Кожне західне їпало патякало з буд'якого приводу "що от от буде важливе і доленосне блабла"