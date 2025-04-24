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Новини Мирний план Трампа Трамп про війну в Україні
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Ми хочемо якнайшвидше завершити війну в Україні. Наступні кілька днів будуть дуже важливими, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже досягнуто "значного прогресу" у мирному врегулюванні війни РФ проти України. 

Про це він заявив журналістам у Білому домі на зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступні кілька днів будуть дуже важливими. Ми хочемо якнайшвидше закінчити цю війну, ми досягли значного прогресу. Ми чинимо великий тиск на Росію... Ви не знаєте, який тиск я чиню. Ви не уявляєте, який тиск я чиню на неї... Зробимо все можливе, працюючи з Україною. Я б волів відповісти на питання про санкції проти РФ через тиждень", - сказав Трамп.

Водночас він не думає, що Росія перешкоджає шляху до миру.

"Обидві сторони хочуть миру зараз", - додав президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поважаю підхід Трампа до миру, але не варто говорити, що Україна почала цю війну, - Зеленський

Автор: 

США (22861) Трамп Дональд (5652) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+21
ДУРЕНЬ...Прогресуючий....
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24.04.2025 21:13
+13
Дайте йому галоперідолу врешті решт.
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24.04.2025 21:14
+8
дивись не пердни.. так тиснеш на рашку.. так тиснеш..
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24.04.2025 21:14
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ДУРЕНЬ...Прогресуючий....
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24.04.2025 21:13 Відповісти
Руде брехло. На публіку працює, йому в 95 кварталі місце треба запропонувати.
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24.04.2025 21:24 Відповісти
"він не думає, що Росія перешкоджає шляху до миру." - це все, що треба знати, коли читаєш цю муйню від рудого додіка. Воно нам не друг і це вже очевидно.
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24.04.2025 21:30 Відповісти
На превеликий жаль, він не дурень - він подонок, який користується своїм статусом. До речі, те ж саме і у нас з нашим "оленем не голеним".
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24.04.2025 21:32 Відповісти
дідисько ставитиме всіх раком. Миротворець чортів.
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24.04.2025 21:14 Відповісти
Дайте йому галоперідолу врешті решт.
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24.04.2025 21:14 Відповісти
Конче не чмо!!
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25.04.2025 00:08 Відповісти
дивись не пердни.. так тиснеш на рашку.. так тиснеш..
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24.04.2025 21:14 Відповісти
Ну,я думаю,що у нас достатньо мудрості,щоб обійти на повороті цього прощалигу.
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24.04.2025 21:15 Відповісти
Та невже? Й до чого нам готуватись? Скільки зараз буде ракет та дронів, ще більше? До чого нового нам готуватись?
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24.04.2025 21:15 Відповісти
готуватись до мобілізації
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24.04.2025 21:20 Відповісти
то ж так, на носі 100 днів, а окрім беззмістовного триндєжа ген всюди і шмарклів білого Дому по всіх мережах, ніц не зроблено з обіцяного своїм ізбєратєлям і )(уйлу.
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24.04.2025 21:16 Відповісти
за сто днів досягнень в цього старого пердуна стільки ж як свого часу у нашого бубона, нуль цілих *** десятих %
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24.04.2025 21:31 Відповісти
Якже остогид цей невиліковний ідіот! Де той тиск на рашку? Ти здав усе!…
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24.04.2025 21:16 Відповісти
І тобі жити в країні, де наступні 4 роки він буде президентом. Який жах. Справишся?
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24.04.2025 21:32 Відповісти
Не факт, не факт.. Одразу два "нефакта" в вашому першому реченні.
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24.04.2025 22:08 Відповісти
Сподіваюсь, що я переживу цього дебіла
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25.04.2025 00:20 Відповісти
Кое-какое "давление" уже просочилось. москва "даже" на украинское судоходство по Днепру почти согласна. Прогресс без сомнения.
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24.04.2025 21:16 Відповісти
...Ми чинимо великий тиск на Росію... Ви не знаєте, який тиск я чиню. Ви не уявляєте, який тиск я чиню на неї... Так тисне шо ***** по 200 шахедів кожну ніч запускає, а минулої ночі ще й масовану ракетну атаку витиснув з *****. Циніки та підари вони!
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24.04.2025 21:19 Відповісти
Так, давайте будемо тепер і Штати звинувачувати в тому, що рашка по нам запускає ракети і дрони.
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24.04.2025 21:34 Відповісти
Ще в 2014-му після анексії Криму штати повинні були зібрати всіх підписантів будапештського меморандуму і провести консультації та почати тиснути на ***** (мордор) вводити руйнівні санкції та надати Україні всю необхідну зброю. Цього не було зроблено, вірніше нічого не було зроблено. Я розумію що в цьому меморандумі не було прописано гарантій безпеки, але там були інші слова про незастосування зброї проти України, а кацапня порушила цей меморандум і мало того шо застосувала, а ще й анексувала Крим, потім частину Донецької та Луганської областей. Це хіба не привід для порушення питання? Ні Обама ні Трамп (перший), ні Китай ні Британія цього не зробили. От ***** і осмілів шо в 2022-му попер повномаштабно.
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24.04.2025 21:46 Відповісти
Слухайте, ну це вже навіть не смішно апелювати до того нещасного меморандуму. Що підписали, те і маємо.
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24.04.2025 22:37 Відповісти
а типу фша не винуваті? через цих клятих підарів путін взагалі від щастя з катушок злетів!
не ці потвори заблокували нам допомогу байдена і розвід дані, через що ЗСУ ледь ноги винесли з курської області?
після кожної розмови бидло віткоффа - масований ракетний обстріл цивільних. Було таке колись?
а ці подонки блеють, що Україну якісь ракети обстріляли. Літають коло земної вісі якісь невідомі ракети, і влучають в Україну випадково!
Це ще не згадуючи маячню про наш борг в 350 млрд і вимагання наших копалин чи контроль над нашою ЗАЕС!!! чи звинувачення зе, що не треба було війну починати. І іншу маячню. До ранку можна писати.
Вони мають вже в гаазі на 1 лавці с кацапами сидіти і платити нам репарації!! хай горять у пеклі
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25.04.2025 01:55 Відповісти
Весь світ разом з нами хоче, щоб ти якнайшвидше пішов на×уй, трубко клістірна.
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24.04.2025 21:19 Відповісти
Цей весь світ зараз з тобою в одній кімнаті?
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24.04.2025 21:35 Відповісти
В Петросяна уроки брав? ))
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24.04.2025 21:39 Відповісти
В нашого гідранта.
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24.04.2025 21:41 Відповісти
Йагупоп недоделанный.
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24.04.2025 21:20 Відповісти
Ви здивуєтесь, але ВСІ "бажають завершити війну"...
Ось тільки під "завершенням" ці "всі" розуміють кожний СВОЄ!
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24.04.2025 21:20 Відповісти
Та годі вже нам отим тромбом вуха тромбувати. Начасі вже забути про того ідіота, хай він зламає собі зуби та шию об Китай, Іран, Канаду та інших. Годі вже плазувати перед рудим чмом
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24.04.2025 21:20 Відповісти
МИ ? Доні і ***** ?
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24.04.2025 21:23 Відповісти
Ми чинимо великий тиск на Росію... Ви не знаєте, який тиск я чиню.

I вона не знає
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24.04.2025 21:24 Відповісти
ніхто не знає. Бо його немає
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25.04.2025 01:56 Відповісти
Трампон щосили тисне губами на цюцюрку *****, аж впрів, бідолаха, ви не ціните.
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24.04.2025 21:25 Відповісти
Так там вообще условия элементарные. Возврат к государственным границам.
И более нет никаких противоречий.
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24.04.2025 21:25 Відповісти
Трамп-ви не уявляєте який я чиню тиск на путлєра лежачи під ним...
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24.04.2025 21:25 Відповісти
Пішов на@уй
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24.04.2025 21:27 Відповісти
Цьому навіть лоботомія не допоможе.
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24.04.2025 21:29 Відповісти
"Я б волів відповісти на питання про санкції проти РФ через тиждень..."
Это чмо мечтает на следующей неделе снять санкции против параши. Проговорился, гандон.
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24.04.2025 21:30 Відповісти
Дякую Трампу за спроби завершити війну. Журналісти нас не посварять з США, хоч дуже стараються.
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24.04.2025 21:30 Відповісти
кого "нас" , тебе і рудого старого пердуна? не сваріться там...
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24.04.2025 21:33 Відповісти
дивися свій тискун об ***** тільки не зламай
тискун ти наш ***** вий
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24.04.2025 21:30 Відповісти
Та іди ти вже в дупу... живе в своїй реальності... як папуга, наступні кілька днів, та наступні кілька днів...маразм
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24.04.2025 21:31 Відповісти
рашка страшно хоче миру - я на ню так давлю аж руки мліють а в путлєра вже баньки на лоба лізуть - йому б анекдоти писати
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24.04.2025 21:31 Відповісти
Галоперидол коментаторам був би не зайвим.
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24.04.2025 21:31 Відповісти
Забрати клавіатури з рук і видати по лопаті - більше користі буде, а то деякі тут буквально живуть.
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24.04.2025 21:40 Відповісти
Кто тебя придурка слушает, если даже в Америке с тебя смеются стар и млад?

Не будет мира по американски в Украине, при любом раскладе!
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24.04.2025 21:36 Відповісти
хрін тобі а не премія миру шляхом капітуляції України, і хрін тобі мир за 100 днів. Для цього треба надати нам томагавки
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24.04.2025 21:41 Відповісти
Дайте йому ще 100х24 години! Він можливо одужає, а можливо і ні
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24.04.2025 21:44 Відповісти
Дурень це середньо-статистичний розумовий стан мешканця будь якої країни. На щастя керують не вони. Але бувають винятки. Зараз саме таке сталося. Напевне тотальна смартфоновізація США має "побочку" за якої ідіот стає Президентом і кожний дебіл за мить здатний натиснувши кнопку смартфону дати розумну відповідь на будь яке запитання навіть не розуміючи що саме він читає з екрана. Звідси ті хто контролює екран смартфону контролює всіх споживачів "контенту". В попередній термін Трампа сильно дратували розумні радники які вказували йому і сперечались з ним, то зараз цей дискомфорт прибрано - навколо Трампа винятково холуї, лизоблюди і підлабузники. Те що цей дурень зробив за перші сто днів вигрібатиме ціле покоління. Трамп найдурніший з усіх існуючих на планеті диктаторів включаючи Кіма, *****, Сі та принца саудитів. Саме ці "пацани" трахнуть його. У ***** Трамп виблагав право "першого разу". На а далі "адін раз і підарас"...
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24.04.2025 21:46 Відповісти
Трамп точно ще на Землі? Бо таке враження що маск вже відправив його на Марс і він там досягає значного прогресу і здійснює тиск на росію методом змушування України віддати території.
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24.04.2025 21:52 Відповісти
Ге ж, ге ж: "Льохкім двіженієм рукі брюкі прєвращаются..."
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24.04.2025 21:58 Відповісти
Трамп спаси Украину! Только на тебя надежда ! И выкати компромат на зеленых !

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bkofk1bdGGp2YHKrFnahSk4QVREUscVUH6FsxnrJmeNbYaZBSGJXBFp97Uyqk4LPl&id=100009262688506&__cft__[0]=AZXQDHJim--BnONmEjlZucvuF0YfyLRJazacAc4lwpbNU5Vk7HeuRlq9YBy5Sqf-iSzgAS4_ftcRpu1zesZ-U2TrgvUeYBmitjQlQkR5qxeyrty4R-GfzbXvebCW5k67Zk0-OxyEGcD7nN4nCifqq8-AUJi7rCdoOPLXHTo7Ylem9g&__tn__=%2CO%2CP-R очень правильно сказал Арти Грин. Если Зелень не согласится на остановку огня, то все жертвы не на ху*ле а на зеленых, и тварях которые что то говорили про Трампа.
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24.04.2025 22:02 Відповісти
Шибко поздно, выкатывать компромат!
Боюсь что куйло имеет огромную кучу компромата на трамп-ыня. Если это не так, то трамп-ынь просто русский! Не хочу имбицилов оскорблять...
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24.04.2025 22:31 Відповісти
Мля це день сурка якийсь.
Кожне західне їпало патякало з буд'якого приводу "що от от буде важливе і доленосне блабла"
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24.04.2025 22:11 Відповісти
О боже, скільки тут диванних довбойобів коментах.
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24.04.2025 22:21 Відповісти
рудого підора всі пошлють ***** як завжди
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24.04.2025 23:33 Відповісти
 
 