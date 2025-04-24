Ми хочемо якнайшвидше завершити війну в Україні. Наступні кілька днів будуть дуже важливими, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що вже досягнуто "значного прогресу" у мирному врегулюванні війни РФ проти України.
Про це він заявив журналістам у Білому домі на зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, інформує Цензор.НЕТ.
"Наступні кілька днів будуть дуже важливими. Ми хочемо якнайшвидше закінчити цю війну, ми досягли значного прогресу. Ми чинимо великий тиск на Росію... Ви не знаєте, який тиск я чиню. Ви не уявляєте, який тиск я чиню на неї... Зробимо все можливе, працюючи з Україною. Я б волів відповісти на питання про санкції проти РФ через тиждень", - сказав Трамп.
Водночас він не думає, що Росія перешкоджає шляху до миру.
"Обидві сторони хочуть миру зараз", - додав президент США.
Топ коментарі
+21 Oleg Zdyrko #553369
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+13 Gary Grant
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+8 Panda Freeav
показати весь коментар24.04.2025 21:14
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не ці потвори заблокували нам допомогу байдена і розвід дані, через що ЗСУ ледь ноги винесли з курської області?
після кожної розмови бидло віткоффа - масований ракетний обстріл цивільних. Було таке колись?
а ці подонки блеють, що Україну якісь ракети обстріляли. Літають коло земної вісі якісь невідомі ракети, і влучають в Україну випадково!
Це ще не згадуючи маячню про наш борг в 350 млрд і вимагання наших копалин чи контроль над нашою ЗАЕС!!! чи звинувачення зе, що не треба було війну починати. І іншу маячню. До ранку можна писати.
Вони мають вже в гаазі на 1 лавці с кацапами сидіти і платити нам репарації!! хай горять у пеклі
Ось тільки під "завершенням" ці "всі" розуміють кожний СВОЄ!
I вона не знає
И более нет никаких противоречий.
Это чмо мечтает на следующей неделе снять санкции против параши. Проговорился, гандон.
тискун ти наш ***** вий
Не будет мира по американски в Украине, при любом раскладе!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bkofk1bdGGp2YHKrFnahSk4QVREUscVUH6FsxnrJmeNbYaZBSGJXBFp97Uyqk4LPl&id=100009262688506&__cft__[0]=AZXQDHJim--BnONmEjlZucvuF0YfyLRJazacAc4lwpbNU5Vk7HeuRlq9YBy5Sqf-iSzgAS4_ftcRpu1zesZ-U2TrgvUeYBmitjQlQkR5qxeyrty4R-GfzbXvebCW5k67Zk0-OxyEGcD7nN4nCifqq8-AUJi7rCdoOPLXHTo7Ylem9g&__tn__=%2CO%2CP-R очень правильно сказал Арти Грин. Если Зелень не согласится на остановку огня, то все жертвы не на ху*ле а на зеленых, и тварях которые что то говорили про Трампа.
Боюсь что куйло имеет огромную кучу компромата на трамп-ыня. Если это не так, то трамп-ынь просто русский! Не хочу имбицилов оскорблять...
Кожне західне їпало патякало з буд'якого приводу "що от от буде важливе і доленосне блабла"