Ми хочемо якнайшвидше завершити війну в Україні. Наступні кілька днів будуть дуже важливими, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже досягнуто "значного прогресу" у мирному врегулюванні війни РФ проти України.

Про це він заявив журналістам у Білому домі на зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступні кілька днів будуть дуже важливими. Ми хочемо якнайшвидше закінчити цю війну, ми досягли значного прогресу. Ми чинимо великий тиск на Росію... Ви не знаєте, який тиск я чиню. Ви не уявляєте, який тиск я чиню на неї... Зробимо все можливе, працюючи з Україною. Я б волів відповісти на питання про санкції проти РФ через тиждень", - сказав Трамп.

Водночас він не думає, що Росія перешкоджає шляху до миру.

"Обидві сторони хочуть миру зараз", - додав президент США.

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