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Новини Мирний план Трампа Трамп про війну в Україні Зеленський про Трампа
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Поважаю підхід Трампа до миру, але не варто говорити, що Україна почала цю війну, - Зеленський

Зеленський відповів на звинувачення Трампа у початку війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає Сполучені Штати як сильного стратегічного партнера, що має вплив. Тому українцям боляче чути звинувачення у тому, що Київ розпочав повномасштабну війну, а не Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова держави сказав в інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро.

"Ми знаємо, що Сполучені Штати мають позицію посередника в цій війні. І це вибір, який зробили Сполучені Штати. Але ми розглядаємо Сполучені Штати як сильного стратегічного партнера, який має вплив. І ми б дуже хотіли, щоб ці дві сили були використані стосовно Росії, щоб сила була спрямована на Росію, тому що саме вона є агресором. І ми б дуже хотіли мати спільне розуміння того, що Росія є агресором, а не ми", - зауважив Зеленський.

За його словами, Україна хоче, щоб США "не шукали баланс у цих словах".

"Я дуже поважаю те, що Трамп шукає шляхи до миру. Це його підхід. Але не потрібно говорити, що цю війну розпочала Україна. Я вважаю, що це боляче чути нашим людям. Ось чому ми так відреагували", - наголосив президент. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленського не просять визнавати Крим російським, але ситуація для України жахлива, - Трамп

Також він заявив, що росіяни завжди будуть хотіти й бажати знищення Сполучених Штатів.

"Ми народилися в Радянському Союзі. Ми на цьому зростали в школах. Це політика Радянського Союзу. Але ми (Україна) боремося за ваші права так само як і за свої... Я буду захищати гідність України. Я — президент, я — гарант Конституції", -  додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп звинуватив лідера України Володимира Зеленського у "некомпетентності" та повторив, що у розпочатій Росією війні винні "троє людей" –– Зеленський, Байден та Путін. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (23876) Трамп Дональд (5696) війна в Україні (3981)


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Топ коментарі
+17
Вначале было:

"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"

Интересно, как ему понимать что в США сейчас сидит полная его копия?
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24.04.2025 21:09
+11
Рудий індюк взагалі рамси попутав. В пристойному товаристві за такі викрутаси можна й канделябром по макітрі отримати. )(олуй )(уйла він, а не трамп.
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24.04.2025 21:03
+9
Ну коли вже здохнуть трамп з путіним.Начебто,вже і пора.
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24.04.2025 21:03
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А понюхав те, що лиже ???!!!
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24.04.2025 20:57 Відповісти
Україна розглядає Сполучені Штати як сильного стратегічного партнера, що має вплив
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24.04.2025 20:57 Відповісти
Росіяни завжди бажатимуть знищення Сполучених Штатів, - Зеленський
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24.04.2025 21:00 Відповісти
у Вас інша думка? Викладайте її в студію.
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24.04.2025 21:06 Відповісти
❗️Я буду захищати гідність України. Я - Президент, я - гарант конституції, - Зеленський
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24.04.2025 21:01 Відповісти
Вначале было:

"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"

Интересно, как ему понимать что в США сейчас сидит полная его копия?
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24.04.2025 21:09 Відповісти
Вова, не заважай банді трампа дружити з москалями. Стратегічно москалі їм більше потрібні. Сподіваються, що рашка буде їхнім союзником проти китаю
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24.04.2025 21:01 Відповісти
трамп розглядає ***** та ********* як стратегічного партнера
Україна для трампа - це бездонний ресурс мінералів, яка йому винна по життю
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24.04.2025 21:01 Відповісти
Ну коли вже здохнуть трамп з путіним.Начебто,вже і пора.
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24.04.2025 21:03 Відповісти
На жаль такі падли довго тліють...
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24.04.2025 21:11 Відповісти
Рудий індюк взагалі рамси попутав. В пристойному товаристві за такі викрутаси можна й канделябром по макітрі отримати. )(олуй )(уйла він, а не трамп.
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24.04.2025 21:03 Відповісти
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24.04.2025 21:13 Відповісти
трумпакс - *****, от і все.
трумп тауер мацква і заживьом!
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24.04.2025 21:04 Відповісти
лука не дасть збрехати - він може показати звідки Україна хотіла напасти
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24.04.2025 21:04 Відповісти
Та Трампону вообще лучше не говорить бо как открывает хлеборезку сразу видно что дурак.
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24.04.2025 21:04 Відповісти
Трамп звинувачував Зеленського у некомпетентності, а не Україну в тому що вона почала війну.
Чи у Зеленського вже як у Людовіка XIV «L'état c'est moi»?
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24.04.2025 21:05 Відповісти
інколи краще закрити пельку і мовчати, або жувати.
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24.04.2025 21:08 Відповісти
Пошли його *****! Покажи йому, хто справжній Найшашличніший Лідор Всесвіту!
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24.04.2025 21:08 Відповісти
Меморандумом трампону по безсоромній морді, а потім сцяним ганчір'ям.
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24.04.2025 21:09 Відповісти
Ганьбу для США та знищення авторитету Республіканської партії, приніс банкрот-Трамп, з другого періоду його перебування у Білому домі і дивна група осіб з Програмою знищення Великих США!!
Московіти з ******, це використали для свого економічного і політичного спасіння, наобіцявши, тимчасовим девелоперам від старого Трампа, усіляких нездійсненних обіцянок!

Обіцянка цяцянка, а дурнику, радість! Так і тут!!
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24.04.2025 21:11 Відповісти
су41<а не схоче то трамп не вскоче.
якщо дівка слабка на передок то працюватиме в борделі а не в дитсадку.
якщо республіканська партія любить обман та гроші то трамп потрапив куди треба.
на жаль, деми не кращі, сцикливіші.
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24.04.2025 21:17 Відповісти
А конкретніше? Який такий у трампона підхід, що його можна поважати? Примус України до капітуляції? Дерибан ресурсів?
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24.04.2025 21:12 Відповісти
У початку війни винен Клінтон він той хто забрав ЯЗ в України, на країни у кого вона є ніхто не нападає))
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24.04.2025 21:14 Відповісти
Екс-президента Зеленського → ( артиста першого російського телеканалу) ні в якому разі не можна випускати за кордон.
Мало того, що з ним серйозні політики домовлятися не наважаться , так ще і одразу пуйло починає масовани обстріли.
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24.04.2025 21:15 Відповісти
А ведь если бы ты, говнок зеленый, был бы тогда в Крыму... Но ты концертил в мацкве...
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24.04.2025 21:16 Відповісти
Це до чого ? Другий був і що ? Сказати що хотіли ?
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24.04.2025 21:27 Відповісти
Хто другий?
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24.04.2025 21:34 Відповісти
той самий
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24.04.2025 21:36 Відповісти
Той самый ответ идиота, простите, я не читаю ваши безумные мысли.
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24.04.2025 21:41 Відповісти
Зеленский: Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили
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24.04.2025 21:39 Відповісти
І що шо сказав ? Як це на вас вплинуло ? І якщо б ви знали про початок анексії України то чули б хто там був і який це мало вплив на перебіг подій . А ви лише біограф Зеленського ...
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24.04.2025 21:58 Відповісти
В 2014 я служил на аэродроме Бельбек возле Севастополя. Так что вплинуло безпосередньо...
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25.04.2025 08:31 Відповісти
ПІДХІД Трампа ДО МИРУ =рівнозначний= тВОЄМУ ПІДХОДУ ДО ВІЙНИ.
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24.04.2025 21:20 Відповісти
Хто кого покусав: ЗЕ Трампа, чи Трамп ЗЕ?
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24.04.2025 21:47 Відповісти
Кріпись, Зеля, знаємо - тобі не легко. Всі адекватні люди тебе підтримують!
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24.04.2025 22:23 Відповісти
Костюм снял,а улыбку забыл.
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24.04.2025 22:25 Відповісти
Вова, пішли нах цього копченого дебіла.
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24.04.2025 22:27 Відповісти
Піндоси ПНХ!!!
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24.04.2025 23:57 Відповісти
ти просто можеш промовчати довбур зелений
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25.04.2025 02:50 Відповісти
 
 