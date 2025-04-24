Поважаю підхід Трампа до миру, але не варто говорити, що Україна почала цю війну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає Сполучені Штати як сильного стратегічного партнера, що має вплив. Тому українцям боляче чути звинувачення у тому, що Київ розпочав повномасштабну війну, а не Росія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова держави сказав в інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро.
"Ми знаємо, що Сполучені Штати мають позицію посередника в цій війні. І це вибір, який зробили Сполучені Штати. Але ми розглядаємо Сполучені Штати як сильного стратегічного партнера, який має вплив. І ми б дуже хотіли, щоб ці дві сили були використані стосовно Росії, щоб сила була спрямована на Росію, тому що саме вона є агресором. І ми б дуже хотіли мати спільне розуміння того, що Росія є агресором, а не ми", - зауважив Зеленський.
За його словами, Україна хоче, щоб США "не шукали баланс у цих словах".
"Я дуже поважаю те, що Трамп шукає шляхи до миру. Це його підхід. Але не потрібно говорити, що цю війну розпочала Україна. Я вважаю, що це боляче чути нашим людям. Ось чому ми так відреагували", - наголосив президент.
Також він заявив, що росіяни завжди будуть хотіти й бажати знищення Сполучених Штатів.
"Ми народилися в Радянському Союзі. Ми на цьому зростали в школах. Це політика Радянського Союзу. Але ми (Україна) боремося за ваші права так само як і за свої... Я буду захищати гідність України. Я — президент, я — гарант Конституції", - додав Зеленський.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп звинуватив лідера України Володимира Зеленського у "некомпетентності" та повторив, що у розпочатій Росією війні винні "троє людей" –– Зеленський, Байден та Путін.
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"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
Интересно, как ему понимать что в США сейчас сидит полная его копия?
Україна для трампа - це бездонний ресурс мінералів, яка йому винна по життю
трумп тауер мацква і заживьом!
Чи у Зеленського вже як у Людовіка XIV «L'état c'est moi»?
Московіти з ******, це використали для свого економічного і політичного спасіння, наобіцявши, тимчасовим девелоперам від старого Трампа, усіляких нездійсненних обіцянок!
Обіцянка цяцянка, а дурнику, радість! Так і тут!!
якщо дівка слабка на передок то працюватиме в борделі а не в дитсадку.
якщо республіканська партія любить обман та гроші то трамп потрапив куди треба.
на жаль, деми не кращі, сцикливіші.
Мало того, що з ним серйозні політики домовлятися не наважаться , так ще і одразу пуйло починає масовани обстріли.