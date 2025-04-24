США вимагатимуть від РФ визнати право України на власну армію у рамках мирної угоди, - Bloomberg

Сполучені Штати вимагатимуть від Росії визнати право України мати власну армію та оборонну промисловість як частину мирної угоди між Москвою і Києвом.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили співрозмовники видання, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф порушить це питання на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Питання над контролем ЗАЕС

Також джерела ЗМІ повідомляють, що США хочуть, щоб Росія повернула під контроль України Запорізьку АЕС.

Потім станція, за планом адміністрації Трампа, має перейти під американський контроль, щоб постачати електроенергією міста, які перебувають як під контролем України, так і під російською окупацією, кажуть співрозмовники.

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США також хочуть забезпечити Україні прохід через річку Дніпро і повернути під контроль Києва окуповані Росією території в Харківській області.

Згода дозволити Києву мати адекватно оснащену й укомплектовану армію, як того вимагають Україна та її європейські союзники, означатиме, що Путіну доведеться відмовитися від своєї мети демілітаризації України, однієї з головних заявлених ним цілей війни, наголошує видання.

Це ознака того, що адміністрація Трампа шукає певних поступок від Кремля, а також від України, намагаючись закінчити війну, яка триває вже четвертий рік.

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Досі критики розглядали пропозиції США як такі, що схиляються в бік Росії, в тому числі наполягання адміністрації Трампа на тому, щоб Україна відмовилася від своїх прагнень вступити до НАТО.

Представники Ради національної безпеки США, Держдепартаменту та Віткоффа не відповіли на прохання про коментар агентству.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

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