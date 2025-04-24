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Новини Окупація Криму Мирний план Трампа Демілітаризація України
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США вимагатимуть від РФ визнати право України на власну армію у рамках мирної угоди, - Bloomberg

США вимагатимуть від Росії забути про демілітаризацію України

Сполучені Штати вимагатимуть від Росії визнати право України мати власну армію та оборонну промисловість як частину мирної угоди між Москвою і Києвом.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили співрозмовники видання, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф порушить це питання на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Питання над контролем ЗАЕС

Також джерела ЗМІ повідомляють, що США хочуть, щоб Росія повернула під контроль України Запорізьку АЕС.

Потім станція, за планом адміністрації Трампа, має перейти під американський контроль, щоб постачати електроенергією міста, які перебувають як під контролем України, так і під російською окупацією, кажуть співрозмовники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не підтримують вимогу РФ щодо демілітаризації України, - Reuters

США також хочуть забезпечити Україні прохід через річку Дніпро і повернути під контроль Києва окуповані Росією території в Харківській області.

Згода дозволити Києву мати адекватно оснащену й укомплектовану армію, як того вимагають Україна та її європейські союзники, означатиме, що Путіну доведеться відмовитися від своєї мети демілітаризації України, однієї з головних заявлених ним цілей війни, наголошує видання.

Це ознака того, що адміністрація Трампа шукає певних поступок від Кремля, а також від України, намагаючись закінчити війну, яка триває вже четвертий рік.

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Досі критики розглядали пропозиції США як такі, що схиляються в бік Росії, в тому числі наполягання адміністрації Трампа на тому, щоб Україна відмовилася від своїх прагнень вступити до НАТО.

Представники Ради національної безпеки США, Держдепартаменту та Віткоффа не відповіли на прохання про коментар агентству.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

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Автор: 

росія (65223) США (22861) ЗСУ (7547) війна в Україні (3935) Віткофф Стів (84)


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Топ коментарі
+33
Капець в якій ми дупі.
Дякую всім зебілам і верховному. Як же без нього
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24.04.2025 19:12
+16
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24.04.2025 19:13
+14
Звучит как какой-то прикол.
Еще можно согласовать сколько кислорода потреблять или сколько минут в небо смотреть. Ну между друг другом естественно..
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24.04.2025 19:14
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Вимагай більше і абсурдніше не обмежуйся в бажаннях. Тобі дадуть половину і не назвуть це компромісом.
Це працює якщо ти ***** з ЯЗ.
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24.04.2025 21:49 Відповісти
"Немножко текст по-дебильному написан"(с)
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24.04.2025 22:12 Відповісти
Яку б ЗЕйню не підписали б, але цілком скорочувати армію не можно - сотні тисяч злих хлопців і дівчат зі зброєю будуть шукати винних.
Або пуйло одразу нападе після розформування / демобілізації СОУ
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24.04.2025 22:19 Відповісти
Расскажите этому ********, что ЗСУ уже 11 год дает ***** кацапне.
Это только в кино американская армия выигрывает войны. Но есть Вьетнам, Корея, Афганистан , Сирия, граница с Мексикой … они там всех подэдили.
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24.04.2025 22:37 Відповісти
З такими темпами руде куйло, з барського плеча, дозволить нам спілкуватись українською мовою ...
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25.04.2025 01:17 Відповісти
з барского плеча ... чисто кацапія
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25.04.2025 06:49 Відповісти
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