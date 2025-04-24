США потребуют от РФ признать право Украины на собственную армию в рамках мирного соглашения, - Bloomberg

Соединенные Штаты будут требовать от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность как часть мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили собеседники издания, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф поднимет этот вопрос на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Вопрос над контролем ЗАЭС

Также источники СМИ сообщают, что США хотят, чтобы Россия вернула под контроль Украины Запорожскую АЭС.

Затем станция, по плану администрации Трампа, должна перейти под американский контроль, чтобы снабжать электроэнергией города, которые находятся как под контролем Украины, так и под российской оккупацией, говорят собеседники.

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США также хотят обеспечить Украине проход через реку Днепр и вернуть под контроль Киева оккупированные Россией территории в Харьковской области.

Согласие позволить Киеву иметь адекватно оснащенную и укомплектованную армию, как того требуют Украина и ее европейские союзники, будет означать, что Путину придется отказаться от своей цели демилитаризации Украины, одной из главных заявленных им целей войны, отмечает издание.

Это признак того, что администрация Трампа ищет определенных уступок от Кремля, а также от Украины, пытаясь закончить войну, которая длится уже четвертый год.

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До сих пор критики рассматривали предложения США как склоняющиеся в сторону России, в том числе настаивание администрации Трампа на том, чтобы Украина отказалась от своих стремлений вступить в НАТО.

Представители Совета национальной безопасности США, Госдепартамента и Уиткоффа не ответили на просьбу о комментарии агентству.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

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