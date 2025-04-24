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Новости Оккупация Крыма Мирный план Трампа Демилитаризация Украины
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США потребуют от РФ признать право Украины на собственную армию в рамках мирного соглашения, - Bloomberg

США будут требовать от России забыть о демилитаризации Украины

Соединенные Штаты будут требовать от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность как часть мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили собеседники издания, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф поднимет этот вопрос на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Вопрос над контролем ЗАЭС

Также источники СМИ сообщают, что США хотят, чтобы Россия вернула под контроль Украины Запорожскую АЭС.

Затем станция, по плану администрации Трампа, должна перейти под американский контроль, чтобы снабжать электроэнергией города, которые находятся как под контролем Украины, так и под российской оккупацией, говорят собеседники.

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США также хотят обеспечить Украине проход через реку Днепр и вернуть под контроль Киева оккупированные Россией территории в Харьковской области.

Согласие позволить Киеву иметь адекватно оснащенную и укомплектованную армию, как того требуют Украина и ее европейские союзники, будет означать, что Путину придется отказаться от своей цели демилитаризации Украины, одной из главных заявленных им целей войны, отмечает издание.

Это признак того, что администрация Трампа ищет определенных уступок от Кремля, а также от Украины, пытаясь закончить войну, которая длится уже четвертый год.

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До сих пор критики рассматривали предложения США как склоняющиеся в сторону России, в том числе настаивание администрации Трампа на том, чтобы Украина отказалась от своих стремлений вступить в НАТО.

Представители Совета национальной безопасности США, Госдепартамента и Уиткоффа не ответили на просьбу о комментарии агентству.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

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Автор: 

россия (95569) США (26687) ВСУ (6590) война в Украине (3902) Стив Уиткофф (82)


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Топ комментарии
+33
Капець в якій ми дупі.
Дякую всім зебілам і верховному. Як же без нього
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24.04.2025 19:12
+16
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24.04.2025 19:13
+14
Звучит как какой-то прикол.
Еще можно согласовать сколько кислорода потреблять или сколько минут в небо смотреть. Ну между друг другом естественно..
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24.04.2025 19:14
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Вимагай більше і абсурдніше не обмежуйся в бажаннях. Тобі дадуть половину і не назвуть це компромісом.
Це працює якщо ти ***** з ЯЗ.
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24.04.2025 21:49 Ответить
"Немножко текст по-дебильному написан"(с)
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24.04.2025 22:12 Ответить
Яку б ЗЕйню не підписали б, але цілком скорочувати армію не можно - сотні тисяч злих хлопців і дівчат зі зброєю будуть шукати винних.
Або пуйло одразу нападе після розформування / демобілізації СОУ
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24.04.2025 22:19 Ответить
Расскажите этому ********, что ЗСУ уже 11 год дает ***** кацапне.
Это только в кино американская армия выигрывает войны. Но есть Вьетнам, Корея, Афганистан , Сирия, граница с Мексикой … они там всех подэдили.
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24.04.2025 22:37 Ответить
З такими темпами руде куйло, з барського плеча, дозволить нам спілкуватись українською мовою ...
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25.04.2025 01:17 Ответить
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