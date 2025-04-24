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Новости Мирный план Трампа Трамп о войне в Украине Зеленский о Трампе
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Уважаю подход Трампа к миру, но не стоит говорить, что Украина начала эту войну, - Зеленский

Зеленский ответил на обвинения Трампа в начале войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает Соединенные Штаты как сильного стратегического партнера, имеющего влияние. Поэтому украинцам больно слышать обвинения в том, что Киев начал полномасштабную войну, а не Россия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

"Мы знаем, что Соединенные Штаты имеют позицию посредника в этой войне. И это выбор, который сделали Соединенные Штаты. Но мы рассматриваем Соединенные Штаты как сильного стратегического партнера, который имеет влияние. И мы бы очень хотели, чтобы эти две силы были использованы в отношении России, чтобы сила была направлена на Россию, потому что именно она является агрессором. И мы бы очень хотели иметь общее понимание того, что Россия является агрессором, а не мы", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина хочет, чтобы США "не искали баланс в этих словах".

"Я очень уважаю то, что Трамп ищет пути к миру. Это его подход. Но не нужно говорить, что эту войну начала Украина. Я считаю, что это больно слышать нашим людям. Вот почему мы так отреагировали", - подчеркнул президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленского не просят признавать Крым российским, но ситуация для Украины ужасная, - Трамп

Также он заявил, что россияне всегда будут хотеть и желать уничтожения Соединенных Штатов.

"Мы родились в Советском Союзе. Мы на этом росли в школах. Это политика Советского Союза. Но мы (Украина) боремся за ваши права так же, как и за свои... Я буду защищать достоинство Украины. Я - президент, я - гарант Конституции", - добавил Зеленский.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обвинил лидера Украины Владимира Зеленского в "некомпетентности" и повторил, что в начатой Россией войне виноваты "три человека" - Зеленский, Байден и Путин.

Читайте также: США будут требовать от РФ признать право Украины на собственную армию в рамках мирного соглашения, - Bloomberg

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) Трамп Дональд (5235) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+15
Вначале было:

"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"

Интересно, как ему понимать что в США сейчас сидит полная его копия?
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24.04.2025 21:09
+10
Рудий індюк взагалі рамси попутав. В пристойному товаристві за такі викрутаси можна й канделябром по макітрі отримати. )(олуй )(уйла він, а не трамп.
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24.04.2025 21:03
+6
Ну коли вже здохнуть трамп з путіним.Начебто,вже і пора.
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24.04.2025 21:03
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Правила форума Совет форумчан
А понюхав те, що лиже ???!!!
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24.04.2025 20:57 Ответить
Україна розглядає Сполучені Штати як сильного стратегічного партнера, що має вплив
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24.04.2025 20:57 Ответить
Росіяни завжди бажатимуть знищення Сполучених Штатів, - Зеленський
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24.04.2025 21:00 Ответить
у Вас інша думка? Викладайте її в студію.
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24.04.2025 21:06 Ответить
❗️Я буду захищати гідність України. Я - Президент, я - гарант конституції, - Зеленський
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24.04.2025 21:01 Ответить
Вначале было:

"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"

Интересно, как ему понимать что в США сейчас сидит полная его копия?
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24.04.2025 21:09 Ответить
Вова, не заважай банді трампа дружити з москалями. Стратегічно москалі їм більше потрібні. Сподіваються, що рашка буде їхнім союзником проти китаю
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24.04.2025 21:01 Ответить
трамп розглядає ***** та ********* як стратегічного партнера
Україна для трампа - це бездонний ресурс мінералів, яка йому винна по життю
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24.04.2025 21:01 Ответить
Ну коли вже здохнуть трамп з путіним.Начебто,вже і пора.
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24.04.2025 21:03 Ответить
На жаль такі падли довго тліють...
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24.04.2025 21:11 Ответить
Рудий індюк взагалі рамси попутав. В пристойному товаристві за такі викрутаси можна й канделябром по макітрі отримати. )(олуй )(уйла він, а не трамп.
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24.04.2025 21:03 Ответить
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24.04.2025 21:13 Ответить
трумпакс - *****, от і все.
трумп тауер мацква і заживьом!
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24.04.2025 21:04 Ответить
лука не дасть збрехати - він може показати звідки Україна хотіла напасти
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24.04.2025 21:04 Ответить
Та Трампону вообще лучше не говорить бо как открывает хлеборезку сразу видно что дурак.
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24.04.2025 21:04 Ответить
Трамп звинувачував Зеленського у некомпетентності, а не Україну в тому що вона почала війну.
Чи у Зеленського вже як у Людовіка XIV «L'état c'est moi»?
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24.04.2025 21:05 Ответить
інколи краще закрити пельку і мовчати, або жувати.
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24.04.2025 21:08 Ответить
Пошли його *****! Покажи йому, хто справжній Найшашличніший Лідор Всесвіту!
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24.04.2025 21:08 Ответить
Меморандумом трампону по безсоромній морді, а потім сцяним ганчір'ям.
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24.04.2025 21:09 Ответить
Ганьбу для США та знищення авторитету Республіканської партії, приніс банкрот-Трамп, з другого періоду його перебування у Білому домі і дивна група осіб з Програмою знищення Великих США!!
Московіти з ******, це використали для свого економічного і політичного спасіння, наобіцявши, тимчасовим девелоперам від старого Трампа, усіляких нездійсненних обіцянок!

Обіцянка цяцянка, а дурнику, радість! Так і тут!!
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24.04.2025 21:11 Ответить
су41<а не схоче то трамп не вскоче.
якщо дівка слабка на передок то працюватиме в борделі а не в дитсадку.
якщо республіканська партія любить обман та гроші то трамп потрапив куди треба.
на жаль, деми не кращі, сцикливіші.
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24.04.2025 21:17 Ответить
А конкретніше? Який такий у трампона підхід, що його можна поважати? Примус України до капітуляції? Дерибан ресурсів?
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24.04.2025 21:12 Ответить
У початку війни винен Клінтон він той хто забрав ЯЗ в України, на країни у кого вона є ніхто не нападає))
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24.04.2025 21:14 Ответить
Екс-президента Зеленського → ( артиста першого російського телеканалу) ні в якому разі не можна випускати за кордон.
Мало того, що з ним серйозні політики домовлятися не наважаться , так ще і одразу пуйло починає масовани обстріли.
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24.04.2025 21:15 Ответить
А ведь если бы ты, говнок зеленый, был бы тогда в Крыму... Но ты концертил в мацкве...
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24.04.2025 21:16 Ответить
Це до чого ? Другий був і що ? Сказати що хотіли ?
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24.04.2025 21:27 Ответить
Хто другий?
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24.04.2025 21:34 Ответить
той самий
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24.04.2025 21:36 Ответить
Той самый ответ идиота, простите, я не читаю ваши безумные мысли.
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24.04.2025 21:41 Ответить
Зеленский: Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили
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24.04.2025 21:39 Ответить
І що шо сказав ? Як це на вас вплинуло ? І якщо б ви знали про початок анексії України то чули б хто там був і який це мало вплив на перебіг подій . А ви лише біограф Зеленського ...
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24.04.2025 21:58 Ответить
ПІДХІД Трампа ДО МИРУ =рівнозначний= тВОЄМУ ПІДХОДУ ДО ВІЙНИ.
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24.04.2025 21:20 Ответить
Хто кого покусав: ЗЕ Трампа, чи Трамп ЗЕ?
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24.04.2025 21:47 Ответить
Кріпись, Зеля, знаємо - тобі не легко. Всі адекватні люди тебе підтримують!
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24.04.2025 22:23 Ответить
Костюм снял,а улыбку забыл.
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24.04.2025 22:25 Ответить
Вова, пішли нах цього копченого дебіла.
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24.04.2025 22:27 Ответить
Піндоси ПНХ!!!
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24.04.2025 23:57 Ответить
ти просто можеш промовчати довбур зелений
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25.04.2025 02:50 Ответить
 
 