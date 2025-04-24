Уважаю подход Трампа к миру, но не стоит говорить, что Украина начала эту войну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает Соединенные Штаты как сильного стратегического партнера, имеющего влияние. Поэтому украинцам больно слышать обвинения в том, что Киев начал полномасштабную войну, а не Россия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

"Мы знаем, что Соединенные Штаты имеют позицию посредника в этой войне. И это выбор, который сделали Соединенные Штаты. Но мы рассматриваем Соединенные Штаты как сильного стратегического партнера, который имеет влияние. И мы бы очень хотели, чтобы эти две силы были использованы в отношении России, чтобы сила была направлена на Россию, потому что именно она является агрессором. И мы бы очень хотели иметь общее понимание того, что Россия является агрессором, а не мы", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина хочет, чтобы США "не искали баланс в этих словах".

"Я очень уважаю то, что Трамп ищет пути к миру. Это его подход. Но не нужно говорить, что эту войну начала Украина. Я считаю, что это больно слышать нашим людям. Вот почему мы так отреагировали", - подчеркнул президент.

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Также он заявил, что россияне всегда будут хотеть и желать уничтожения Соединенных Штатов.

"Мы родились в Советском Союзе. Мы на этом росли в школах. Это политика Советского Союза. Но мы (Украина) боремся за ваши права так же, как и за свои... Я буду защищать достоинство Украины. Я - президент, я - гарант Конституции", - добавил Зеленский.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обвинил лидера Украины Владимира Зеленского в "некомпетентности" и повторил, что в начатой Россией войне виноваты "три человека" - Зеленский, Байден и Путин.

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