Мирні переговори щодо України "просуваються успішно", але ситуація все ще "дуже крихка", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не має жодного крайнього терміну у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни.

Про це він сказав журналістам перед тим, як вирушити до Риму на похорон Папи Римського, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що США не встановлюють жодного дедлайну для мирних переговорів щодо війни в Україні.

"Ніякого дедлайну. Я просто хочу зробити це (домовитися про мир в Україні, - ред.) якнайшвидше", - сказав Трамп.

За його словами, мирні переговори щодо завершення війни між РФ та Україною "успішно просуваються вперед, але ситуація залишається дуже крихкою".

"Нічого з цього не повинно було статися", - додав Трамп, знову звинувативши свого попередника Джо Байдена.

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Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп без подробиць заявив, що має "власний дедлайн" щодо мирних переговорів у війні РФ проти України.