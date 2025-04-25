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Новини Мирні перемовини Трамп про війну в Україні
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Мирні переговори щодо України "просуваються успішно", але ситуація все ще "дуже крихка", - Трамп

Трамп про мирні переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не має жодного крайнього терміну у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни. 

Про це він сказав журналістам перед тим, як вирушити до Риму на похорон Папи Римського, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що США не встановлюють жодного дедлайну для мирних переговорів щодо війни в Україні.

"Ніякого дедлайну. Я просто хочу зробити це (домовитися про мир в Україні, - ред.) якнайшвидше", - сказав Трамп.

За його словами, мирні переговори щодо завершення війни між РФ та Україною "успішно просуваються вперед, але ситуація залишається дуже крихкою".

"Нічого з цього не повинно було статися", - додав Трамп, знову звинувативши свого попередника Джо Байдена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я єдиний, хто може домовитися про мирну угоду між РФ та Україною, - Трамп

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп без подробиць заявив, що має "власний дедлайн" щодо мирних переговорів у війні РФ проти України. 

Автор: 

перемовини (2900) Трамп Дональд (5652) війна в Україні (3975)


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Топ коментарі
+10
ДЕБІЛ і МАРАЗМАТИК!
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25.04.2025 17:16
+6
Пішов ти корові в тріщину , гусак перекрашений
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25.04.2025 17:18
+3
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25.04.2025 17:19
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ДЕБІЛ і МАРАЗМАТИК!
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25.04.2025 17:16 Відповісти
Якк мухи зробити слона, запитайте в рудого пуйла.
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25.04.2025 17:26 Відповісти
Пішов ти корові в тріщину , гусак перекрашений
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25.04.2025 17:18 Відповісти
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25.04.2025 17:19 Відповісти
Я ж казав! Не вийде ******* американо з перемовин.
Таке ж ****** як і ******* росіяно.
Дайош трумп тауер маскау!
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25.04.2025 17:21 Відповісти
По старечому, Трамп несе якийсь набір слів, не усвідомлюючи їх значення!!
Пройшовши шість банкротсв, три розлучення, суди, шоу з дівчатками… усе це, наклало на нього, ОЧЕВИДНІ, і не лікарям, наслідки!…
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25.04.2025 17:21 Відповісти
Рудий бовдур вже дратує що би не говорив. На його їбло гидко дивитися.
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25.04.2025 17:24 Відповісти
Руде падло не дочекається, коли ми капітулюємо. Ще трохи і почне нам погрожувати другим фронтом.
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25.04.2025 17:26 Відповісти
Крихітна, тому що вже повністью путлеру підставив свою ж*пу, а чомусь Україна не хоче виконувати хотілки путлера післу вд*ття рудого.
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25.04.2025 17:28 Відповісти
Удары по Киеву , Украина, убийство украинских граждан и разрушение домов , это давление дональда трампа, таким образом он давид на украинцев, чтоб украинцы подписали с россией капиталюцеонные соглашения. У меня просьба к гражданам америке, расскажите своим знакомым в америке какое чудовище у них президент .
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25.04.2025 17:34 Відповісти
Сколько можно терпеть этого мудака?
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25.04.2025 17:35 Відповісти
С моста и в реку, в Потомак.
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25.04.2025 19:34 Відповісти
хто би йому розказав, як ми до нього ставимось...
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25.04.2025 17:37 Відповісти
краще би мовчав
щоби прикрити свою дурість
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25.04.2025 17:43 Відповісти
А про ,,через два тижні виходимо,, вже забув чи то був також жарт?
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25.04.2025 17:47 Відповісти
Успішні, як замах на Трампа.
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25.04.2025 17:51 Відповісти
Крихка ? Якщо Лідор розколиться на відмову від територій, то це буде вже мир ? Так до кого застосовано "мир через силу" ? До агресора ! І це вважається чудова сдЄлка ? І знову ***** "свой в доску парєнь" ? Газ, нафта в обмін на Совість, Справедливість. Я не знаю що це, але це точно не сдЄлка. Це звичайний злочин, ПОСОБНИЦТВО злочину. І за це також притягують до відповідальності. США не збирається притягувати трампУ до суду ?
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25.04.2025 17:59 Відповісти
Сын замдиректора ЦРУ погиб, призывая: «За Путина! За Родину!»
21-летний американец Майкл Глосс, подписавший контракт с Минобороны РФ, погиб в ходе российско-украинской войны

14:57
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25.04.2025 18:10 Відповісти
Росіяни куди креатівніше наших МЗС і прочії дебілів. Парсуну подарували, це топ.
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25.04.2025 18:23 Відповісти
Скорее всего между приёмами кокаина ему кажется, что что-то двигается, а вот что и куда, он

понять не может, поэтому предполагает, что это двигаются переговоры.
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25.04.2025 19:32 Відповісти
 
 