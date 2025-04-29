Украина не ценит мирные инициативы США. Я спасаю эту страну, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина не ценит его инициативы по завершению войны с РФ и делает Киеву "большую услугу".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью The Atlantic.
Так, он сказал, что "оказывает Украине большую услугу". Журналист на это возразил, что "украинцы так не считают".
"Ну, они не верят в это, потому что у них достаточно хорошая пиар-поддержка. Послушайте, войны в Украине никогда бы не было, если бы я был президентом. Ее никогда бы не было, и ее не было в течение четырех лет", - ответил на это Трамп.
Уточнять, что именно он имеет в виду, американский лидер не стал, но в очередной раз добавил, что он пытается "спасти Украину".
"Я думаю, что спасаю эту страну. Я считаю, что эта страна будет разгромлена очень скоро. Давайте посмотрим правде в глаза", - добавил Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его действия, а именно передача противоракетных комплексов Javelin, помогло Украине выстоять в начале полномасштабного военного вторжения РФ.
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я - атєц радной
курва, щоб ти ..... !!!
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себе рятуй від деменціі , яка стукає по твоій башці 😡
Не цінувати його здається почали палестинці, коли він запропонував геніальний план вишвирнути їх з власної землі, задля "їх майбутнього прекрасного життя". Канадці теж не цінують після погроз війною. Тепер от українці теж чомусь не цінують.
Всі навколо погані, один лише Трамп гарний, але його ніхто не розуміє і не цінує. Окрім звісно путлєра.
Бо прийдеться постійно про це жаліти. Вони будуть вибирати, а ви будете і далі нити.
Надто багато звиздюків , які в силу убогості розуму, чи по якійсь іншій причині, не уявляють що таке кацапська окупація. Їхній уяві недоступно, як кацапи будуть геноцидити українців.
Хтось, звісно, втече в Австралію допустимо, а ті, хто залишаться будуть або рабами-хахлами, або будуть фізично знищені. І запанує тут трупно-смердючий "рускій дух".
Бреше для свого лохторату...
Бо Байден ще до касапського повномасштабного прислав транспортник Javelin, а другий транспортник - Stinger.
Но що тому клоуну прокацапському можно пояснити ?
путлер довёл свою быдлоту до полного сумасшествия и хочет, чтобы весь мир стал так жить, а
теперь ещё и трамп к нему присоединился, они хотят убедить человечество в том, что зло -это
добро, а добро - это зло!
Если Украина поддастся этому дебилизму, она пропадёт окончательно и бесповоротно!
- трамп звичайний - щодня репетирує ті самі заготовки, які й озвучує "де мої 350 млрд", "я врятував Україну своїми 30 джавелінами", "це війна Байдена і Обами", "війна б не почалась якби я ...", "мене розчаровують і Україна і росія"
- трамп що забув слова : "мене не влаштовують удари росії по України", "можливо я зміню позицію в бік України" , "можливо путін водить мене за носа"
А там і подяки знайдуться.