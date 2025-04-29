Украина не ценит мирные инициативы США. Я спасаю эту страну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина не ценит его инициативы по завершению войны с РФ и делает Киеву "большую услугу".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью The Atlantic.

Так, он сказал, что "оказывает Украине большую услугу". Журналист на это возразил, что "украинцы так не считают".

"Ну, они не верят в это, потому что у них достаточно хорошая пиар-поддержка. Послушайте, войны в Украине никогда бы не было, если бы я был президентом. Ее никогда бы не было, и ее не было в течение четырех лет", - ответил на это Трамп.

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Уточнять, что именно он имеет в виду, американский лидер не стал, но в очередной раз добавил, что он пытается "спасти Украину".

"Я думаю, что спасаю эту страну. Я считаю, что эта страна будет разгромлена очень скоро. Давайте посмотрим правде в глаза", - добавил Трамп.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его действия, а именно передача противоракетных комплексов Javelin, помогло Украине выстоять в начале полномасштабного военного вторжения РФ.