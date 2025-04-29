Потенциальное мирное соглашение может обернуться катастрофой для Украины, - Politico
Вероятное мирное соглашение между США, Украиной и Россией может временно остановить войну, однако при отсутствии надежных гарантий безопасности станет лишь очередным этапом в стратегии кремля по захвату Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своей колонке для Politico пишет обозреватель Джейми Деттмер.
По его мнению, соглашение является "уродливым" и предсказуемым: оно не гарантирует долгосрочной безопасности, не предусматривает должной ответственности Москвы за военные преступления и фактически узаконивает территориальные потери Украины.
Обозреватель отмечает, что несмотря на обещания Дональда Трампа быстро урегулировать войну в Украине, ему до сих пор не удалось достичь перемирия - не говоря уже о соглашении, которое бы навсегда положило конец конфликту. Однако администрация президента США, похоже надеется, что на этой неделе ситуация изменится.
"Но если США таки удастся добиться прекращения огня, есть большие сомнения, что это станет последним словом в борьбе с реваншизмом российского президента Владимира Путина", - отмечает обозреватель.
Кроме того, Деттмер обращает внимание на мягкое отношение Трампа к Путину, в отличие от критики в адрес Зеленского. Спецпредставитель США Стив Уиткофф озвучивает прокремлевские тезисы, даже заявляя, что Путин "молился за Трампа" после покушения. Лишь после масштабного обстрела Киева на прошлой неделе Трамп впервые открыто обратился к Путину со словами: "Владимир, СТОП!" - пригрозив санкциями.
Впрочем, никакого сдвига со стороны кремля не зафиксировано. Наоборот, министр иностранных дел России Сергей Лавров ужесточил требования: признание Крыма за Россией, отказ Украины от вступления в НАТО, снятие санкций и закрепление за Москвой захваченных территорий. В обмен на это Киеву обещают "надежные гарантии безопасности" от европейских союзников, однако никаких деталей пока не обнародовано.
США, согласно проекту соглашения, получат долю доходов от украинских полезных ископаемых и контроль над энергоснабжением через Запорожскую АЭС. Джейми Деттмер считает, что такая договоренность является губительной:
"Киев выйдет из войны не только расчлененным, но и без всяких гарантий безопасности. Вашингтон отказывается поддерживать даже европейцев, не говоря уже об Украине. Не будет ответственности за военные преступления, не будет компенсаций за нанесенный ущерб".
По мнению экспертов, соглашение создает опасный прецедент - впервые со времен Второй мировой войны границы перекраиваются силой. Запад, по словам бывшего российского дипломата Бориса Бондарева, имел шанс остановить Путина еще в 2022 году, но потерял его из-за нерешительности.
Без настоящих гарантий безопасности новое соглашение рискует стать "вторым Будапештским меморандумом". Кроме внешних угроз, соглашение несет риски внутренней нестабильности. Отказ от части территорий потребует изменений в Конституцию и референдума, что может привести к политическому кризису внутри страны.
Как отмечает Деттмер, кремль это учтет, чтобы снова попытаться завершить дело военным путем.
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Крим, контроль Чорного моря, і шляхів до Одеси повертаються до Кацапії.
... особливо контроль Чорного моря, і Крим не забути.
БЕКам и Нептунам належить контроль чорного моря
- закінчу війну за 24 години
- я тоді пожартував !
- я взагалі такого не казав ...
- яка ще війна ? І взагалі мені ніколи - час пити таблєтки ...
Донецкий фронт. Несмотря на высокую активность боевых действий , становится понятно , что некогда единый фронт активно фрагментируется. Каждый полководец ***** , в силу катастрофических потерь боеспособности их войск , все больше сокращает "участок прорыва" , сводя фронт до уровня улицы в селе. "Грандиозные военные планы" начали отходить в сторону и на их место пришли политические цели. Хитрожопый ***** приказал взять хотя бы квадрат Днепропетровской земли , чтобы быстро включить это в "переговорный процесс". Доходит до маразма . На одном и том же участке фронта в 15 км 90-я танковая дивизия тупо лезет к границе областей , а 27-я дивизия "хлебает кровь лаптем" , отступая под натиском ЗСУ.
В.Новоселка. Группа рашистов "Восток" захлебнулась в своих желаниях и провалила все свои планы на наступления. Две армии и корпус за 45 дней продвинулись максимум на 10 км в центре при полном провале флангов. Боеспособность потеряна. Сидит в засаде , ждет подкрепления , наверное из под Курска.
Покровск. 27-я дивизия перманентно находится в kill-зоне и ведет оборонительный бой за удержание единственной рокады Соленое-Песчаное , одновременно бросая все свои "мотоциклетные и двуногие" войска в Успеновку , чтобы как-то обезопасить свой левый фланг. В общем подыхают в собственноручно созданном "недоплацдарме", который похоже ЗСУ не хотят совсем закрывать ввиду удобства для утилизации очередных желающих повоевать. 90-я танковая дивизия "ничего не хочет знать про соседей" и рвется к границе. Представьте , что осталось от дивизии , если она за 2 недели только и может , что пробежать 1 км в "серой зоне". Но этим уродам поставлена задача и они пытаются любой ценой.
Торецк. В схожей с В.Новоселкой диспозиции и составе сил рашистов , можно говорить о том , что "великое Константиновское" наступление пока захлебнулось. Рашисты еще побултыхаются на этом участке с неделю. Кое куда еще пролезут, но задачи(даже ближайшие) выполнены не будут. 8-я армия сдохла быстрее , чем группа "Восток" т.к. не имела достаточного отдыха после изнурительных боев за Курахово , а 51-я армия южного лугандона находилась на момент наступления не в боеготовом состоянии , ввиду больших потерь . Рашисты начали вытягивать на плацдарм 3-ю армию северного лугандона , чтобы хоть как-то укрепить фланги в самом городе. Рашисты здесь также нуждаются в свежих силах. Условно "молчит" Часов Яр , т.к. рашисты ждали положительной развязки в Торецке , но что-то пошло не так. Наблюдаем. Посмотрим кого потянут сюда.
@ (мова і лексика оригіналу):
"Купянск-Лиман. Купянский плацдарм рашистов гниет. Не удается им затащить на правый берег Оскола тяжелую технику. Мясо становится все меньше. Пришлют из Волчанска.
Части 1-й танковой и 20-й (бывшей 4-й танковой) армий похоже получили новый приказ. Выполнить хотя бы минимальную задачу по захвату оставшейся части Луганской области. ***** хочет "смахнуть" со стола обсуждений эту область. 4-я танковая дивизия "довернула" на юг , а 144-я мотострелковая дивизия "доворачивает" на север . 3-я мотострелковая дивизия "поддавливает" с востока. Но есть одна "неувязочка". На линии Райгородка-Макеевка рашисты в любой момент могут оказаться в воде (прим. - річка Жеребець). Их "плацдарм" настолько узкий и также лишен тяжелой техники , что в любой момент может рухнуть. Их спасает только возможность обстрелов подходов к реке из арты с левого берега. Но это пока. Сейчас открыта охота на пушки.
Наступление рашистов на правом фланге фактически остановлено. Сейчас они решают , что им дальше делать. Свежего мяса не хватает. В тылу остались только бандиты стрелкового Добровольческого корпуса. Будут кого-то забирать с других участков.
Левый фланг рашистов еще трепыхается , но без существенных продвижений. Вливать тоже особенно некого , ибо 144-я дивизия перебралась на правый берег (прим. - річки Жеребець) почти полным составом.
Еще один "кусок" Лугансткой области пытается огрызть "нулЕвая" 25 армия. Их задача - по берегу Жеребца выйти на трассу в Торском. Отсечь ЗСУ от логистики. Выйти на Северский Донец и во взаимодействии с 3-й армией северного лугандона - попытаться закрыть Сиверский плацдарм ЗСУ. Как для армии вроде посильная задача. Но только не для рашистской. Пока давят. Мясо есть. Свежее. Правда уже один "башкирский" полк сточили в ноль, продвинувшись на 3 км. Боеспособность теряется в геометрической прогрессии. Теперь полк потеряют за следующие 2 км.
Посмотрим."
Незалежність України гарантує лише реформована країна ,сильна економіка та ВПК ,свідомі та компетентні люди у владі .
Німеччина після першої світової - була позбавлена земель,армії та виплачувала великі репарації - а через 20 років нагнула всю Європу . Це не виправддання фашистських злочинів . Це про дух нації , яка наперекір всьому змогла піднятися в несприятливитх обставинах
"Все куплю сказало злато ,все возьму - сказал булат "
Маленькая Голландия воевала за независимость 80 лет. Пока от неё не отстали.
К 1900 году Германская экономика стала крупнейшей в Европе и второй по величине в мире после Соединённых Штатов. Ранее это место принадлежало Соединённому Королевству, а вслед за Соединённым Королевством шли Франция и Россия. Основными экономическими конкурентами Германии были Великобритания и США. На протяжении всего своего существования она переживала экономический рост и модернизацию во главе с тяжёлой промышленностью. В 1871 году население страны составляло 41 миллион человек, а к 1913 году оно увеличилось до 68 миллионов.
А ссылаться на википедию ,как на авторитетный источник ,тем более русскую ... так себе..
зняття санкцій, відновлення торгівлі і багато чого іншого. Україна натомість втратить все за черговий папірець липових гарантій які звичайно не захистять через півроку рік коли ***** оговтається з нарощеною бойовою армадою і попре далі
Так что все твое невозможно - это просто дешевое вранье.
Мало того, реальные войны в свое время шли десятилетия и никто не говорил - давайте мирится, выиграть невозможно.
і рудому !!
Украіну потрібно захищати і боротися за неі ,
до останнього кацапа на украінській землі , а не задовольнити
хотєлки агресора і психічно- хворим нелюдам !!