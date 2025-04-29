Потенциальное мирное соглашение может обернуться катастрофой для Украины, - Politico

Вероятное мирное соглашение между США, Украиной и Россией может временно остановить войну, однако при отсутствии надежных гарантий безопасности станет лишь очередным этапом в стратегии кремля по захвату Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своей колонке для Politico пишет обозреватель Джейми Деттмер.

По его мнению, соглашение является "уродливым" и предсказуемым: оно не гарантирует долгосрочной безопасности, не предусматривает должной ответственности Москвы за военные преступления и фактически узаконивает территориальные потери Украины.

Обозреватель отмечает, что несмотря на обещания Дональда Трампа быстро урегулировать войну в Украине, ему до сих пор не удалось достичь перемирия - не говоря уже о соглашении, которое бы навсегда положило конец конфликту. Однако администрация президента США, похоже надеется, что на этой неделе ситуация изменится.

"Но если США таки удастся добиться прекращения огня, есть большие сомнения, что это станет последним словом в борьбе с реваншизмом российского президента Владимира Путина", - отмечает обозреватель.

Кроме того, Деттмер обращает внимание на мягкое отношение Трампа к Путину, в отличие от критики в адрес Зеленского. Спецпредставитель США Стив Уиткофф озвучивает прокремлевские тезисы, даже заявляя, что Путин "молился за Трампа" после покушения. Лишь после масштабного обстрела Киева на прошлой неделе Трамп впервые открыто обратился к Путину со словами: "Владимир, СТОП!" - пригрозив санкциями.

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Впрочем, никакого сдвига со стороны кремля не зафиксировано. Наоборот, министр иностранных дел России Сергей Лавров ужесточил требования: признание Крыма за Россией, отказ Украины от вступления в НАТО, снятие санкций и закрепление за Москвой захваченных территорий. В обмен на это Киеву обещают "надежные гарантии безопасности" от европейских союзников, однако никаких деталей пока не обнародовано.

США, согласно проекту соглашения, получат долю доходов от украинских полезных ископаемых и контроль над энергоснабжением через Запорожскую АЭС. Джейми Деттмер считает, что такая договоренность является губительной:

"Киев выйдет из войны не только расчлененным, но и без всяких гарантий безопасности. Вашингтон отказывается поддерживать даже европейцев, не говоря уже об Украине. Не будет ответственности за военные преступления, не будет компенсаций за нанесенный ущерб".

По мнению экспертов, соглашение создает опасный прецедент - впервые со времен Второй мировой войны границы перекраиваются силой. Запад, по словам бывшего российского дипломата Бориса Бондарева, имел шанс остановить Путина еще в 2022 году, но потерял его из-за нерешительности.

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Без настоящих гарантий безопасности новое соглашение рискует стать "вторым Будапештским меморандумом". Кроме внешних угроз, соглашение несет риски внутренней нестабильности. Отказ от части территорий потребует изменений в Конституцию и референдума, что может привести к политическому кризису внутри страны.

Как отмечает Деттмер, кремль это учтет, чтобы снова попытаться завершить дело военным путем.