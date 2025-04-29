РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12020 посетителей онлайн
Новости Мирное соглашение
4 317 48

Потенциальное мирное соглашение может обернуться катастрофой для Украины, - Politico

Мирное соглашение Трампа может обернуться катастрофой

Вероятное мирное соглашение между США, Украиной и Россией может временно остановить войну, однако при отсутствии надежных гарантий безопасности станет лишь очередным этапом в стратегии кремля по захвату Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своей колонке для Politico пишет обозреватель Джейми Деттмер.

По его мнению, соглашение является "уродливым" и предсказуемым: оно не гарантирует долгосрочной безопасности, не предусматривает должной ответственности Москвы за военные преступления и фактически узаконивает территориальные потери Украины.

Обозреватель отмечает, что несмотря на обещания Дональда Трампа быстро урегулировать войну в Украине, ему до сих пор не удалось достичь перемирия - не говоря уже о соглашении, которое бы навсегда положило конец конфликту. Однако администрация президента США, похоже надеется, что на этой неделе ситуация изменится.

"Но если США таки удастся добиться прекращения огня, есть большие сомнения, что это станет последним словом в борьбе с реваншизмом российского президента Владимира Путина", - отмечает обозреватель.

Кроме того, Деттмер обращает внимание на мягкое отношение Трампа к Путину, в отличие от критики в адрес Зеленского. Спецпредставитель США Стив Уиткофф озвучивает прокремлевские тезисы, даже заявляя, что Путин "молился за Трампа" после покушения. Лишь после масштабного обстрела Киева на прошлой неделе Трамп впервые открыто обратился к Путину со словами: "Владимир, СТОП!" - пригрозив санкциями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры о прекращении огня в Украине в самом разгаре. Я более оптимистичен, чем две недели назад, - Вэнс

Впрочем, никакого сдвига со стороны кремля не зафиксировано. Наоборот, министр иностранных дел России Сергей Лавров ужесточил требования: признание Крыма за Россией, отказ Украины от вступления в НАТО, снятие санкций и закрепление за Москвой захваченных территорий. В обмен на это Киеву обещают "надежные гарантии безопасности" от европейских союзников, однако никаких деталей пока не обнародовано.

США, согласно проекту соглашения, получат долю доходов от украинских полезных ископаемых и контроль над энергоснабжением через Запорожскую АЭС. Джейми Деттмер считает, что такая договоренность является губительной:

"Киев выйдет из войны не только расчлененным, но и без всяких гарантий безопасности. Вашингтон отказывается поддерживать даже европейцев, не говоря уже об Украине. Не будет ответственности за военные преступления, не будет компенсаций за нанесенный ущерб".

По мнению экспертов, соглашение создает опасный прецедент - впервые со времен Второй мировой войны границы перекраиваются силой. Запад, по словам бывшего российского дипломата Бориса Бондарева, имел шанс остановить Путина еще в 2022 году, но потерял его из-за нерешительности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай надеется, что Украина и РФ найдут решение "первопричин кризиса" и заключат мирное соглашение, - глава МИД Ван И

Без настоящих гарантий безопасности новое соглашение рискует стать "вторым Будапештским меморандумом". Кроме внешних угроз, соглашение несет риски внутренней нестабильности. Отказ от части территорий потребует изменений в Конституцию и референдума, что может привести к политическому кризису внутри страны.

Как отмечает Деттмер, кремль это учтет, чтобы снова попытаться завершить дело военным путем.

Автор: 

Зеленский Владимир (20425) путин владимир (31294) россия (95604) соглашение (1321) США (26727) Украина (44958) Трамп Дональд (5305)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Не має бути навіть натяків на згоду з відокремлення будь яких територій...
показать весь комментарий
29.04.2025 12:39
+3
@ (мова і лексика оригіналу):

Донецкий фронт. Несмотря на высокую активность боевых действий , становится понятно , что некогда единый фронт активно фрагментируется. Каждый полководец ***** , в силу катастрофических потерь боеспособности их войск , все больше сокращает "участок прорыва" , сводя фронт до уровня улицы в селе. "Грандиозные военные планы" начали отходить в сторону и на их место пришли политические цели. Хитрожопый ***** приказал взять хотя бы квадрат Днепропетровской земли , чтобы быстро включить это в "переговорный процесс". Доходит до маразма . На одном и том же участке фронта в 15 км 90-я танковая дивизия тупо лезет к границе областей , а 27-я дивизия "хлебает кровь лаптем" , отступая под натиском ЗСУ.



В.Новоселка. Группа рашистов "Восток" захлебнулась в своих желаниях и провалила все свои планы на наступления. Две армии и корпус за 45 дней продвинулись максимум на 10 км в центре при полном провале флангов. Боеспособность потеряна. Сидит в засаде , ждет подкрепления , наверное из под Курска.



Покровск. 27-я дивизия перманентно находится в kill-зоне и ведет оборонительный бой за удержание единственной рокады Соленое-Песчаное , одновременно бросая все свои "мотоциклетные и двуногие" войска в Успеновку , чтобы как-то обезопасить свой левый фланг. В общем подыхают в собственноручно созданном "недоплацдарме", который похоже ЗСУ не хотят совсем закрывать ввиду удобства для утилизации очередных желающих повоевать. 90-я танковая дивизия "ничего не хочет знать про соседей" и рвется к границе. Представьте , что осталось от дивизии , если она за 2 недели только и может , что пробежать 1 км в "серой зоне". Но этим уродам поставлена задача и они пытаются любой ценой.



Торецк. В схожей с В.Новоселкой диспозиции и составе сил рашистов , можно говорить о том , что "великое Константиновское" наступление пока захлебнулось. Рашисты еще побултыхаются на этом участке с неделю. Кое куда еще пролезут, но задачи(даже ближайшие) выполнены не будут. 8-я армия сдохла быстрее , чем группа "Восток" т.к. не имела достаточного отдыха после изнурительных боев за Курахово , а 51-я армия южного лугандона находилась на момент наступления не в боеготовом состоянии , ввиду больших потерь . Рашисты начали вытягивать на плацдарм 3-ю армию северного лугандона , чтобы хоть как-то укрепить фланги в самом городе. Рашисты здесь также нуждаются в свежих силах. Условно "молчит" Часов Яр , т.к. рашисты ждали положительной развязки в Торецке , но что-то пошло не так. Наблюдаем. Посмотрим кого потянут сюда.

показать весь комментарий
29.04.2025 12:42
+2
Трамп не може віддати те що йому не належить.
... особливо контроль Чорного моря, і Крим не забути.
БЕКам и Нептунам належить контроль чорного моря
показать весь комментарий
29.04.2025 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За словами Трампа Зеленский готовий відмовитись від Криму.
Крим, контроль Чорного моря, і шляхів до Одеси повертаються до Кацапії.
показать весь комментарий
29.04.2025 12:39 Ответить
Трамп не може віддати те що йому не належить.
... особливо контроль Чорного моря, і Крим не забути.
БЕКам и Нептунам належить контроль чорного моря
показать весь комментарий
29.04.2025 12:48 Ответить
За словами Трампа, Трамп закінчить війну за 24 години...
показать весь комментарий
29.04.2025 12:48 Ответить
Трамп -
- закінчу війну за 24 години
- я тоді пожартував !
- я взагалі такого не казав ...
- яка ще війна ? І взагалі мені ніколи - час пити таблєтки ...
показать весь комментарий
29.04.2025 12:53 Ответить
Не має бути навіть натяків на згоду з відокремлення будь яких територій...
показать весь комментарий
29.04.2025 12:39 Ответить
Отже - кацапи просто будуть сунутись далі
показать весь комментарий
29.04.2025 12:49 Ответить
У будь якому випадку будуть намагатись сунутись, поки не захоплять всю Україну і поки зєля залишиться керувати зі своєю шоблою...
показать весь комментарий
29.04.2025 12:54 Ответить
@ (мова і лексика оригіналу):

Донецкий фронт. Несмотря на высокую активность боевых действий , становится понятно , что некогда единый фронт активно фрагментируется. Каждый полководец ***** , в силу катастрофических потерь боеспособности их войск , все больше сокращает "участок прорыва" , сводя фронт до уровня улицы в селе. "Грандиозные военные планы" начали отходить в сторону и на их место пришли политические цели. Хитрожопый ***** приказал взять хотя бы квадрат Днепропетровской земли , чтобы быстро включить это в "переговорный процесс". Доходит до маразма . На одном и том же участке фронта в 15 км 90-я танковая дивизия тупо лезет к границе областей , а 27-я дивизия "хлебает кровь лаптем" , отступая под натиском ЗСУ.



В.Новоселка. Группа рашистов "Восток" захлебнулась в своих желаниях и провалила все свои планы на наступления. Две армии и корпус за 45 дней продвинулись максимум на 10 км в центре при полном провале флангов. Боеспособность потеряна. Сидит в засаде , ждет подкрепления , наверное из под Курска.



Покровск. 27-я дивизия перманентно находится в kill-зоне и ведет оборонительный бой за удержание единственной рокады Соленое-Песчаное , одновременно бросая все свои "мотоциклетные и двуногие" войска в Успеновку , чтобы как-то обезопасить свой левый фланг. В общем подыхают в собственноручно созданном "недоплацдарме", который похоже ЗСУ не хотят совсем закрывать ввиду удобства для утилизации очередных желающих повоевать. 90-я танковая дивизия "ничего не хочет знать про соседей" и рвется к границе. Представьте , что осталось от дивизии , если она за 2 недели только и может , что пробежать 1 км в "серой зоне". Но этим уродам поставлена задача и они пытаются любой ценой.



Торецк. В схожей с В.Новоселкой диспозиции и составе сил рашистов , можно говорить о том , что "великое Константиновское" наступление пока захлебнулось. Рашисты еще побултыхаются на этом участке с неделю. Кое куда еще пролезут, но задачи(даже ближайшие) выполнены не будут. 8-я армия сдохла быстрее , чем группа "Восток" т.к. не имела достаточного отдыха после изнурительных боев за Курахово , а 51-я армия южного лугандона находилась на момент наступления не в боеготовом состоянии , ввиду больших потерь . Рашисты начали вытягивать на плацдарм 3-ю армию северного лугандона , чтобы хоть как-то укрепить фланги в самом городе. Рашисты здесь также нуждаются в свежих силах. Условно "молчит" Часов Яр , т.к. рашисты ждали положительной развязки в Торецке , но что-то пошло не так. Наблюдаем. Посмотрим кого потянут сюда.

показать весь комментарий
29.04.2025 12:42 Ответить
Харківщина , Сумщина ...
показать весь комментарий
29.04.2025 12:51 Ответить
Є допис двотижневої давнини:

@ (мова і лексика оригіналу):

"Купянск-Лиман. Купянский плацдарм рашистов гниет. Не удается им затащить на правый берег Оскола тяжелую технику. Мясо становится все меньше. Пришлют из Волчанска.
Части 1-й танковой и 20-й (бывшей 4-й танковой) армий похоже получили новый приказ. Выполнить хотя бы минимальную задачу по захвату оставшейся части Луганской области. ***** хочет "смахнуть" со стола обсуждений эту область. 4-я танковая дивизия "довернула" на юг , а 144-я мотострелковая дивизия "доворачивает" на север . 3-я мотострелковая дивизия "поддавливает" с востока. Но есть одна "неувязочка". На линии Райгородка-Макеевка рашисты в любой момент могут оказаться в воде (прим. - річка Жеребець). Их "плацдарм" настолько узкий и также лишен тяжелой техники , что в любой момент может рухнуть. Их спасает только возможность обстрелов подходов к реке из арты с левого берега. Но это пока. Сейчас открыта охота на пушки.
Наступление рашистов на правом фланге фактически остановлено. Сейчас они решают , что им дальше делать. Свежего мяса не хватает. В тылу остались только бандиты стрелкового Добровольческого корпуса. Будут кого-то забирать с других участков.
Левый фланг рашистов еще трепыхается , но без существенных продвижений. Вливать тоже особенно некого , ибо 144-я дивизия перебралась на правый берег (прим. - річки Жеребець) почти полным составом.
Еще один "кусок" Лугансткой области пытается огрызть "нулЕвая" 25 армия. Их задача - по берегу Жеребца выйти на трассу в Торском. Отсечь ЗСУ от логистики. Выйти на Северский Донец и во взаимодействии с 3-й армией северного лугандона - попытаться закрыть Сиверский плацдарм ЗСУ. Как для армии вроде посильная задача. Но только не для рашистской. Пока давят. Мясо есть. Свежее. Правда уже один "башкирский" полк сточили в ноль, продвинувшись на 3 км. Боеспособность теряется в геометрической прогрессии. Теперь полк потеряют за следующие 2 км.
Посмотрим."

показать весь комментарий
29.04.2025 13:43 Ответить
Thank you captain Obvious.
показать весь комментарий
29.04.2025 12:48 Ответить
Як показала історія - ніякі папірці не підкріплені силою нічого не варті.

Незалежність України гарантує лише реформована країна ,сильна економіка та ВПК ,свідомі та компетентні люди у владі .
Німеччина після першої світової - була позбавлена земель,армії та виплачувала великі репарації - а через 20 років нагнула всю Європу . Це не виправддання фашистських злочинів . Це про дух нації , яка наперекір всьому змогла піднятися в несприятливитх обставинах
показать весь комментарий
29.04.2025 12:49 Ответить
Наверное потому что Германия была самой развитой страной Европы до первой мировой. Достаточно почитать об экономическом буме 19го века. Так что военный потенциал следует за экономической мощью.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:16 Ответить
И никакого духа нации не существует - это все влажные фантазии политручков. Есть экономика или нет - единственное что важно.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:22 Ответить
Да невже ? Історія не підтверджує ваші домисли . Безліч прикладів . Монголи розхєрачили Китай який був в сотні разів потужнішим економічно чим кочовики. Маленька Голандія виграла війну за незалежність в могутньої Іспанської імперії .
"Все куплю сказало злато ,все возьму - сказал булат "
показать весь комментарий
29.04.2025 13:28 Ответить
Кочевники доминировали над земледельцами до 18го века. Но их редко удавалось собрать в один кулак. Когда собирали, то они завоевали множество стран.
Маленькая Голландия воевала за независимость 80 лет. Пока от неё не отстали.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:31 Ответить
Самою потужною економічно країною до Першої світової була Великобританія, а найбільш потенційно та економічно росла - Російська імперія ...
показать весь комментарий
29.04.2025 13:30 Ответить
Мне лень рыться в инете, так что я просто чекнул русскую вики:
К 1900 году Германская экономика стала крупнейшей в Европе и второй по величине в мире после Соединённых Штатов. Ранее это место принадлежало Соединённому Королевству, а вслед за Соединённым Королевством шли Франция и Россия. Основными экономическими конкурентами Германии были Великобритания и США. На протяжении всего своего существования она переживала экономический рост и модернизацию во главе с тяжёлой промышленностью. В 1871 году население страны составляло 41 миллион человек, а к 1913 году оно увеличилось до 68 миллионов.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:32 Ответить
Короче, никакого немецкого духа не существовало никогда. Просто Германия была экономически развитее остальных и проигрыш в войне этого не изменил..
показать весь комментарий
29.04.2025 13:35 Ответить
Не могла быть экономика Германии быть больше британской по той простой причине - что Британии принадлежали - Австралия ,Канада, Индия и другие территории.
А ссылаться на википедию ,как на авторитетный источник ,тем более русскую ... так себе..
показать весь комментарий
29.04.2025 13:40 Ответить
Это все были неразвитые территории без промышленности. Плюс у немцев были свои колонии в Африке и в других местах. Германия активно участвовала в проектах по всему миру и влияла на их политику. Оттого до сих пор многие сохраняют теплые воспоминания о немцах, которые помогали им еще с того времени.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:42 Ответить
Даже если в Украине допустим завтра придет суперкомпетентная власть(а она точно не придет) и у Украины вдруг случится демографический бум(чего тоже не будет), то Украина выйдет на состояние экономического процветания через 2 поколения. Тоесть, через 50-70 лет. Будет ли Россия ждать 70 лет, чтобы Украина продемонстрировала свой украинский дух?
показать весь комментарий
29.04.2025 13:41 Ответить
Це так, років за 20-30 до них дійде що проблема саме в росіянському суспільстві, оце так еволюція думки
показать весь комментарий
29.04.2025 12:54 Ответить
Всі кажуть, що якщо буде перемир'я то куйло перегрупується, переозброїться, прийме до уваги помилки і нападе з новою силою і тоді нам кабзда. А наші властєліни, що як і раніше будуть кіздіть і киздить? Тоді да, так і буде.
показать весь комментарий
29.04.2025 12:56 Ответить
А это не имеет значение. Украина проиграет войну. А проигранные войны не добавляют стране никаких плюсов. Даже если будет суперкомпетентная власть, то все будет против неё и она не справится.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:17 Ответить
Звісно, що путін молився за трампа після замаху, бо втрачати такого агента, або просто дятла тупого, який готовий цілувати пісок на який путін сходив - це ж велика втрата для путіна.
показать весь комментарий
29.04.2025 12:57 Ответить
Кацапи не збираються зупинятися. Українці теж не збираються здаватися. Всі ці розмови безглузді.
показать весь комментарий
29.04.2025 12:57 Ответить
хіба це трохи не меньше ніж перемога? Виглядає катастрофічно і цілком реально
показать весь комментарий
29.04.2025 12:58 Ответить
Все дуже просто. Трампу треба припинення вогню. Зараз. А завтра - це вже ваші проблеми. Він "умиває руки". Ці парні воюють, бо вони погані хлопці. А я - дуже гарний.
показать весь комментарий
29.04.2025 12:59 Ответить
Що розуміється під ,,гарантіями безпеки" про які не талдичить тільки лінивий? Тобто, якась країна повинна підписатися, що вона вступить за нас у війну проти Росії? Тоді це повинен бути міждержавний договір , який був у Польщі і Британії в 1939 році. Зараз хтось захоче за нас воювати?)
показать весь комментарий
29.04.2025 13:14 Ответить
Этот договор это смерть Украины как государства. Тут как бы несложно понять вообще.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:15 Ответить
Кожному притомному крім тих що 73% очевидно що так звана "мирна угода" вигідна лише кремлю і звичайно Трампу бо останній видасть це як грандіозну обіцяну перемогу. Кацапи одержать все - окуповані території де юре, які кацапи змусять світову спільноту визнати своїми,
зняття санкцій, відновлення торгівлі і багато чого іншого. Україна натомість втратить все за черговий папірець липових гарантій які звичайно не захистять через півроку рік коли ***** оговтається з нарощеною бойовою армадою і попре далі
показать весь комментарий
29.04.2025 13:16 Ответить
Люди не имеют никакого значения со времен изобретения пулемета.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:26 Ответить
Она обломала зубы потому что ей приходилось воевать с кучей стран одновременно.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:37 Ответить
Если бы Германия воевала с одним СССР, то СССР бы было уничтожено как государство. И население им бы не помогло.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:38 Ответить
На цьому ресурсі не можна вести дискусій нажаль - тут має панувати лиш одна думка, як колись в ссср
показать весь комментарий
29.04.2025 13:42 Ответить
І ця думка практично повністю співпадає з телемарахвонною - все в нас нормально, кацапи от-от падуть і розваляться
показать весь комментарий
29.04.2025 13:44 Ответить
Для чого тоді бусифікація? І чому тоді з кожного ящика кричать, що на фронті катастрофічно не вистачає людей і бусифікацію треба посилювати?
показать весь комментарий
29.04.2025 13:39 Ответить
Пропонуєте далі вести війну, яку виграти неможливо, що було зрозуміло кожному, хто добре вчився в школі?
показать весь комментарий
29.04.2025 13:19 Ответить
Россия сожрала почти всю свою экономическую подушку за 20 лет. Она стерла свое вооружение, которое накапливалось с 60ых годов на складах. Европа с каждым днем все активнее расширяет военное производство.
Так что все твое невозможно - это просто дешевое вранье.

Мало того, реальные войны в свое время шли десятилетия и никто не говорил - давайте мирится, выиграть невозможно.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:25 Ответить
Вимкни тєлємарахвон.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:40 Ответить
Тут кацапами смердить , які підігрують кремлівському виродку
і рудому !!
Украіну потрібно захищати і боротися за неі ,
до останнього кацапа на украінській землі , а не задовольнити
хотєлки агресора і психічно- хворим нелюдам !!
показать весь комментарий
29.04.2025 13:33 Ответить
Российская пропаганда работает. Люди верят в непобедимость России и таким образом заранее готовы сдаться.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:39 Ответить
Люди бачать реальність і розуміють співвідношення потенціалу. А ти, наскільки зрозуміло, бойовий вагітний пенс-інвалід, який сам на фронт не піде і тому готовий десятиліттями воювати чужими руками.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:42 Ответить
Треба просто погодитись на припинення вогню, а от з угодою щодо ресурсів послати США найух! Тим більше, на glavcom.ua було опитування і БІЛЬШІСТЬ українців ПРОТИ цієї угоди!
показать весь комментарий
29.04.2025 13:37 Ответить
 
 