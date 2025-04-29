Потенційна мирна угода може обернутися катастрофою для України, - Politico

Ймовірна мирна угода між США, Україною та Росією може тимчасово зупинити війну, однак за відсутності надійних гарантій безпеки стане лише черговим етапом у стратегії кремля щодо захоплення України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своїй колонці для Politico пише оглядач Джеймі Деттмер.

На його думку, угода є "потворною" та передбачуваною: вона не гарантує довгострокової безпеки, не передбачає належної відповідальності Москви за воєнні злочини та фактично узаконює територіальні втрати України.

Оглядач зазначає, що попри обіцянки Дональда Трампа швидко врегулювати війну в Україні, йому досі не вдалося досягти перемир'я - не кажучи вже про угоду, яка б назавжди поклала край конфлікту. Проте схоже адміністрація президента США сподівається, що цього тижня ситуація зміниться.

"Але якщо США таки вдасться домогтися припинення вогню, є великі сумніви, що це стане останнім словом у боротьбі з реваншизмом російського президента Володимира Путіна", - наголошує оглядач.

Крім того, Деттмер звертає увагу на м’яке ставлення Трампа до Путіна, на відміну від критики на адресу Зеленського. Спецпредставник США Стів Віткофф озвучує прокремлівські тези, навіть заявляючи, що Путін "молився за Трампа" після замаху. Лише після масштабного обстрілу Києва минулого тижня Трамп вперше відкрито звернувся до Путіна зі словами: "Володимире, СТОП!" - пригрозивши санкціями.

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Втім, жодного зрушення з боку Кремля не зафіксовано. Навпаки, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров посилив вимоги: визнання Криму за Росією, відмова України від вступу до НАТО, зняття санкцій та закріплення за Москвою захоплених територій. В обмін на це Києву обіцяють "надійні гарантії безпеки" від європейських союзників, проте жодних деталей поки не оприлюднено.

США, згідно з проєктом угоди, отримають частку прибутків від українських корисних копалин та контроль над енергопостачанням через Запорізьку АЕС. Деттмер вважає, що така домовленість є згубною:

"Київ вийде з війни не лише розчленованим, а й без жодних гарантій безпеки. Вашингтон відмовляється підтримувати навіть європейців, не кажучи вже про Україну. Не буде відповідальності за воєнні злочини, не буде компенсацій за завдану шкоду".

На думку експертів, угода створює небезпечний прецедент - уперше з часів Другої світової війни кордони перекроюються силою. Захід, за словами колишнього російського дипломата Бориса Бондарєва, мав шанс зупинити Путіна ще у 2022 році, але втратив його через нерішучість.

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Без справжніх гарантій безпеки нова угода ризикує стати "другим Будапештським меморандумом". Крім зовнішніх загроз, угода несе ризики внутрішньої нестабільності. Відмова від частини територій вимагатиме змін до Конституції та референдуму, що може призвести до політичної кризи всередині країни.

Як зазначає Деттмер, Кремль це врахує, щоб знову спробувати завершити справу військовим шляхом.