Потенційна мирна угода може обернутися катастрофою для України, - Politico
Ймовірна мирна угода між США, Україною та Росією може тимчасово зупинити війну, однак за відсутності надійних гарантій безпеки стане лише черговим етапом у стратегії кремля щодо захоплення України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своїй колонці для Politico пише оглядач Джеймі Деттмер.
На його думку, угода є "потворною" та передбачуваною: вона не гарантує довгострокової безпеки, не передбачає належної відповідальності Москви за воєнні злочини та фактично узаконює територіальні втрати України.
Оглядач зазначає, що попри обіцянки Дональда Трампа швидко врегулювати війну в Україні, йому досі не вдалося досягти перемир'я - не кажучи вже про угоду, яка б назавжди поклала край конфлікту. Проте схоже адміністрація президента США сподівається, що цього тижня ситуація зміниться.
"Але якщо США таки вдасться домогтися припинення вогню, є великі сумніви, що це стане останнім словом у боротьбі з реваншизмом російського президента Володимира Путіна", - наголошує оглядач.
Крім того, Деттмер звертає увагу на м’яке ставлення Трампа до Путіна, на відміну від критики на адресу Зеленського. Спецпредставник США Стів Віткофф озвучує прокремлівські тези, навіть заявляючи, що Путін "молився за Трампа" після замаху. Лише після масштабного обстрілу Києва минулого тижня Трамп вперше відкрито звернувся до Путіна зі словами: "Володимире, СТОП!" - пригрозивши санкціями.
Втім, жодного зрушення з боку Кремля не зафіксовано. Навпаки, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров посилив вимоги: визнання Криму за Росією, відмова України від вступу до НАТО, зняття санкцій та закріплення за Москвою захоплених територій. В обмін на це Києву обіцяють "надійні гарантії безпеки" від європейських союзників, проте жодних деталей поки не оприлюднено.
США, згідно з проєктом угоди, отримають частку прибутків від українських корисних копалин та контроль над енергопостачанням через Запорізьку АЕС. Деттмер вважає, що така домовленість є згубною:
"Київ вийде з війни не лише розчленованим, а й без жодних гарантій безпеки. Вашингтон відмовляється підтримувати навіть європейців, не кажучи вже про Україну. Не буде відповідальності за воєнні злочини, не буде компенсацій за завдану шкоду".
На думку експертів, угода створює небезпечний прецедент - уперше з часів Другої світової війни кордони перекроюються силою. Захід, за словами колишнього російського дипломата Бориса Бондарєва, мав шанс зупинити Путіна ще у 2022 році, але втратив його через нерішучість.
Без справжніх гарантій безпеки нова угода ризикує стати "другим Будапештським меморандумом". Крім зовнішніх загроз, угода несе ризики внутрішньої нестабільності. Відмова від частини територій вимагатиме змін до Конституції та референдуму, що може призвести до політичної кризи всередині країни.
Як зазначає Деттмер, Кремль це врахує, щоб знову спробувати завершити справу військовим шляхом.
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Крим, контроль Чорного моря, і шляхів до Одеси повертаються до Кацапії.
... особливо контроль Чорного моря, і Крим не забути.
БЕКам и Нептунам належить контроль чорного моря
- закінчу війну за 24 години
- я тоді пожартував !
- я взагалі такого не казав ...
- яка ще війна ? І взагалі мені ніколи - час пити таблєтки ...
Донецкий фронт. Несмотря на высокую активность боевых действий , становится понятно , что некогда единый фронт активно фрагментируется. Каждый полководец ***** , в силу катастрофических потерь боеспособности их войск , все больше сокращает "участок прорыва" , сводя фронт до уровня улицы в селе. "Грандиозные военные планы" начали отходить в сторону и на их место пришли политические цели. Хитрожопый ***** приказал взять хотя бы квадрат Днепропетровской земли , чтобы быстро включить это в "переговорный процесс". Доходит до маразма . На одном и том же участке фронта в 15 км 90-я танковая дивизия тупо лезет к границе областей , а 27-я дивизия "хлебает кровь лаптем" , отступая под натиском ЗСУ.
В.Новоселка. Группа рашистов "Восток" захлебнулась в своих желаниях и провалила все свои планы на наступления. Две армии и корпус за 45 дней продвинулись максимум на 10 км в центре при полном провале флангов. Боеспособность потеряна. Сидит в засаде , ждет подкрепления , наверное из под Курска.
Покровск. 27-я дивизия перманентно находится в kill-зоне и ведет оборонительный бой за удержание единственной рокады Соленое-Песчаное , одновременно бросая все свои "мотоциклетные и двуногие" войска в Успеновку , чтобы как-то обезопасить свой левый фланг. В общем подыхают в собственноручно созданном "недоплацдарме", который похоже ЗСУ не хотят совсем закрывать ввиду удобства для утилизации очередных желающих повоевать. 90-я танковая дивизия "ничего не хочет знать про соседей" и рвется к границе. Представьте , что осталось от дивизии , если она за 2 недели только и может , что пробежать 1 км в "серой зоне". Но этим уродам поставлена задача и они пытаются любой ценой.
Торецк. В схожей с В.Новоселкой диспозиции и составе сил рашистов , можно говорить о том , что "великое Константиновское" наступление пока захлебнулось. Рашисты еще побултыхаются на этом участке с неделю. Кое куда еще пролезут, но задачи(даже ближайшие) выполнены не будут. 8-я армия сдохла быстрее , чем группа "Восток" т.к. не имела достаточного отдыха после изнурительных боев за Курахово , а 51-я армия южного лугандона находилась на момент наступления не в боеготовом состоянии , ввиду больших потерь . Рашисты начали вытягивать на плацдарм 3-ю армию северного лугандона , чтобы хоть как-то укрепить фланги в самом городе. Рашисты здесь также нуждаются в свежих силах. Условно "молчит" Часов Яр , т.к. рашисты ждали положительной развязки в Торецке , но что-то пошло не так. Наблюдаем. Посмотрим кого потянут сюда.
Незалежність України гарантує лише реформована країна ,сильна економіка та ВПК ,свідомі та компетентні люди у владі .
Німеччина після першої світової - була позбавлена земель,армії та виплачувала великі репарації - а через 20 років нагнула всю Європу . Це не виправддання фашистських злочинів . Це про дух нації , яка наперекір всьому змогла піднятися в несприятливитх обставинах
зняття санкцій, відновлення торгівлі і багато чого іншого. Україна натомість втратить все за черговий папірець липових гарантій які звичайно не захистять через півроку рік коли ***** оговтається з нарощеною бойовою армадою і попре далі